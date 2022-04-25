Rusya alevler içinde! Sebebi merak konusu

24 Şubat’ta başlayan Rusya’nın Ukrayna’yı işgali hız kesmeden devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna sınırına yaklaşık 160 kilometre mesafede bulunan Bryansk bölgesinden gelen haber savaşın Rusya ülke sınırlarına sıçradığı iddiasını gündeme getirdi. Bölgeden gelen görüntülerde, dünyanın en uzun petrol boru hattı ve en büyük petrol boru hattı ağlarından biri olan Druzhba akaryakıt deposunda ve ardından da bir askeri tesiste büyük bir yangın çıktığı görüldü.

UKRAYNA MI ?

Yangına dair detaylı bir açıklama gelmedi çünkü Rusya Acil Durumlar Bakanlığı önce bölgede çıkan yangının ayrıntılarını yayınlasa da ardından bu paylaşımı geri çekti. Şimdi, söz konusu yangınların Ukrayna saldırısı sonrası yaşanmış olabileceği ihtimali gündemde.

BİR YANGIN DAHA

İkinci bir yangının ise muhtemelen Ana Roket ve Topçu Müdürlüğü'nün 120. cephaneliğinde çıktığı bildirildi. Yangının nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bölge sakinleri, yanan petrol deposunun çevresindeki evlerden tahliye edildi.



