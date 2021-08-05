HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya, Azerbaycan-Ermenistan sınırına askeri birlik gönderdi

Rusya, Azerbaycan-Ermenistan sınırına askeri birlik gönderdi

05.08.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan mevzilerinden Azerbaycan sınırlarına yapılan silahlı saldırı ve tacizlerin ardından Rusya, Ermenistan’ın Tavuş Bölgesi sınırına askeri birlik gönderdi.

Rusya, Azerbaycan-Ermenistan sınırına askeri birlik gönderdi

Ermenistan’ın Azerbaycan sınır hatlarında defalarca ateşkes ihlali yaparak Azerbaycan mevzilerine taciz atışı yapmasının ardından bölgede gerilimin artması üzerine Rusya devreye girdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Rusya’dan sınır hatlarına askeri birlikler talep etmesinden sonra Rusya tarafından Ermenistan’ın Tavuş Bölgesi sınır hattına birlik gönderildiği bildirildi.

"BU SÜREÇ ERMENİ-RUS İŞ BİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLÜYOR"

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin bölgeye sevk edildiği ifade edilerek, “Rus sınır muhafızları, Tavuş bölgesindeki Eskipara köyünün bulunduğu yere konuşlandırıldı. Ayrıca bölgede lojistik destek tesisinin inşasına devam edilmektedir” denildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı açıklamasının sonunda Rus birliklerinin bölgeye gönderilmesini, Rusya-Ermenistan işbirliğine dayandırılarak, “Bu süreç Ermeni-Rus işbirliği çerçevesinde yürütülüyor” ifadeleri kullanıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gurbetçi itfaiyeci, bavulunu kapıp afet bölgesine geldi: Sözün bittiği yerdeyiz, ben böyle bir şey görmedimGurbetçi itfaiyeci, bavulunu kapıp afet bölgesine geldi: Sözün bittiği yerdeyiz, ben böyle bir şey görmedim
Mucize! Ağaç kovuğuna girerek kurtulduMucize! Ağaç kovuğuna girerek kurtuldu
Yunanistan'dan Türkiye kararıYunanistan'dan Türkiye kararı
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

THK Kayyumu Cenap Aşçı'dan yardım kampanyası çağrısı!

THK Kayyumu Cenap Aşçı'dan yardım kampanyası çağrısı!

Antalya'da gözyaşlarına boğan telsiz konuşması

Antalya'da gözyaşlarına boğan telsiz konuşması

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Güney Koreliler maç sonrası Zehra Güneş'i konuştu

Güney Koreliler maç sonrası Zehra Güneş'i konuştu

Yangın kabusu sürüyor! Alevler merkeze yaklaştı

Yangın kabusu sürüyor! Alevler merkeze yaklaştı

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte vaka haritası

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte vaka haritası

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Dikkat çeken görüntü! "Kırmızı çarpıyla" tek tek işaretlediler

Dikkat çeken görüntü! "Kırmızı çarpıyla" tek tek işaretlediler

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Azra'nın acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı

Azra'nın acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı

Suudi Arabistan'dan gelip ofis açtı! İstanbul'da 'dayaklı tedavi' kuyruğu

Suudi Arabistan'dan gelip ofis açtı! İstanbul'da 'dayaklı tedavi' kuyruğu

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.