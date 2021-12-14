Rusya'da korkunç olay! 3 yaşındaki kızın boynuna ip dolandı

3 yaşındaki Ksenia oyun alanındaki kaydırakta oynarken tırmanma duvarındaki ip boynuna dolandı. Anne olayı dehşet içinde izlerken ambulansı neredeyse iki saat boyunca beklediğini olay anında hemen çocuğunu kurtarmak için koştuğunu söyledi. Genç kadına ise o anda hiçbir personel yardım etmedi.

KÜÇÜK KIZ SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Ölümle burun buruna gelen küçük kız saatler sonra hastaneye kaldırılırken röntgen de dahil olmak üzere çeşitli tetkikler yapıldı. Kzı Ksenia'nın travma geçirdiğini ve gece boyunca ateşinin düşmediğini söyleyen Anastasia, ''Fiziksel yarası ama o günden beri çok sessiz. Normalde çok hareketli ve konuşkandır. Ancak kazadan beri benimle bile konuşmuyor. O zamandan beri o anı kafamda defalarca geri sarıyorum ve rahatlayamıyorum'' dedi.

DAHA BÜYÜK ÇOCUKLAR İÇİN TASARLANDI

Polis ve Rus Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatırken alışveriş merkezi de konu hakkında açıklama yaptı. Bir yetkili, ''Grek Land eğlence parkındaki tırmanma duvarı daha büyük çocuklar için tasarlandı. Küçük çocukların kullanması uygun değil'' dedi.



