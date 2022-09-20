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Rusya'da seferberlik çanları çalmaya başladı! Biletler bitti, hava yolu sistemi çöktü, cezalar arttı

20.09.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya bir kez daha Rusya'dan gelecek haberlere kilitlendi. Ukrayna savaşı ve ardından yaşanan ekonomik tartışmalardan sonra Rusya bu kez iç krizle karşı karşıya. Seferberlik ilan edilecek iddiası Rus vatandaşlarında panik etkisi yarattı. Son bilgilere göre çok sayıda Rus ülkeden kaçmanın yollarını arıyor. Şu anda ülkede hava yolu sistemi çökerken biletlere de erişim sağlanamıyor.

Rusya'da seferberlik çanları çalmaya başladı! Biletler bitti, hava yolu sistemi çöktü, cezalar arttı

Rusya'da tansiyon yükseldi. Ukrayna'yı işgal girişiminin 7. ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yine gündemin 1 numarası haline geldi. Rusya'da tartışılan seferberlik kararı birçok Rus vatandaşı panikletti. Bu iddiaların ardından Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçen yasa tasarısı ise tartışmaları daha da alevlendirdi.

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ÜLKEDE BİLET BULUNAMIYOR

Rusya'da Putin'in seferberlik konuşmasını bekleyen çok sayıda vatandaş askerlikten kaçmak için Rusya'dan çıkış yolu aramaya başladı. Yaşanan yoğunluğun ardından bilet alımları ve hava yolu sistemleri kilitlendi.

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GOOGLE ARAMALARINDA 1 NUMARA

Seferberlikten kaçmak isteyen Rusların paniği internet aramalarına da yansımış durumda. Şu anda Rusya Google'da en çok arama listesinin başında, "Rusya'dan nasıl çıkılır" yer alıyor.

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SEFERBERLİKTEN KAÇMANIN CEZASI ARTIRILDI

Rusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezasının artırılmasına yönelik yasa tasarısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti.

Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla Rusya'daki askeri ceza kanununda çeşitli değişiklikler yapıldı.

Tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü teslim olan askerlere 10 yıl, savaş zamanı yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek. Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

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