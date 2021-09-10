HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Rusya'da valiyi sarhoş bekçi karşıladı! Kapıyı açarken yere yığıldı

Rusya'da valiyi sarhoş bekçi karşıladı! Kapıyı açarken yere yığıldı

10.09.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da habersiz bir şekilde okul inşaatını incelemeye giden Primorsky Bölge Valisi Oleg Kozhamyeko, ayakta durmakta zorlanan sarhoş bekçi tarafından karşılandı.

Rusya'da Primorsky Bölge Valisi Oleg Kozhamyeko, son teslim tarihinin geçtiği okul inşaatında incelemelerde bulunmak üzere kimseye haber vermeden şantiye alanına gitti. Yanına sadece birkaç kişiyi alan Vali Kozhamyeko, kapıda bekçi tarafından karşılandı. Ancak bekçi, kapıları açtığı sırada ayakta duramayarak yere düştü. Hemen yerden kalkarak durumu toparlamaya çalışan bekçinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

İNŞAATTA İŞÇİ BİLE BULAMADI

Kapıların sarhoş bekçi tarafından açılmasından sonra inşaat sahasına giren Vali Kozhamyeko, bu kez inşaatta bir işçinin bile bulunmadığını tespit etti. Bekçiye işçilerin nerede olduğunu soran vali, "Onlar izinde" yanıtını aldı. Yaşanan olaylar kameralarla kayda alınırken, işçilerin izinli olmadığı, işleri aksattığı öğrenildi. Okul inşaatının sorumluları hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağız kokusu çekmenizin nedeni bu 8 maddeden biri olabilir!Ağız kokusu çekmenizin nedeni bu 8 maddeden biri olabilir!
Gören telefonuna sarıldı! Kuyruğundaki renk...Gören telefonuna sarıldı! Kuyruğundaki renk...
Kredi verilmeyince çılgına döndü! Yaptığı şaşkına çevirdiKredi verilmeyince çılgına döndü! Yaptığı şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
bekçi Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

Genç çiftin acı sonu! 3 saat evli kalabildiler

Genç çiftin acı sonu! 3 saat evli kalabildiler

Ünlü çift dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk görüntüler

Ünlü çift dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk görüntüler

Haluk Levent, kendi konserinde kuyruğa girdi! Hayranları şaşkına döndü

Haluk Levent, kendi konserinde kuyruğa girdi! Hayranları şaşkına döndü

AFAD'dan 7 il için kritik uyarı! Saat verildi, çok kuvvetli geliyor

AFAD'dan 7 il için kritik uyarı! Saat verildi, çok kuvvetli geliyor

5 katlı binada çıkan yangında anne ve kızı açılan battaniyeye atlayarak kurtuldu

5 katlı binada çıkan yangında anne ve kızı açılan battaniyeye atlayarak kurtuldu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.