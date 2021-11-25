Rusya'dan sosyal medya adımı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu son derece kritik bazı kararlar aldı. Bu kararlardan bir tanesi ise Google ve Apple gibi markaların da içinde bulunduğu 13 yurt dışı merkezli şirketin temsilcilik ataması zorunluluğu oldu.

RUSYA OFİS AÇMALARINI İSTİYOR

Rusya tarafından alınan karara göre günlük 500 bin ve üzeri ziyaretçiye sahip olan yurt dışı merkezli bilişim şirketleri ülkede ofis açmak zorunda. Böylece şirketler olduğu gibi ülke ile muhatap olacak. 1 Ocak 2022 tarihine kadar tüm bu büyük şirketlere süre verildi.

TikTok, Twitter, Viber, Spotify, Zoom, Twitch, Telegram ve Google bu platformlar arasında yer alıyor. Tüm bu platformların Rusya’da bir yasal temsilcilik açması zorunlu hale getirildi. Böylece bu siteler üzerinde daha fazla hakimiyet sağlanacak. Rusya sosyal medya kanunu ile ilgili bu kararları 2022'ye kadar uygulayacak.

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