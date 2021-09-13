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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Çekya, gözaltına alınan Rus ile ilgili Rusya’ya bilgi vermedi

13.09.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çekya’nın Ukrayna’nın talebiyle gözaltına aldığı Rusya vatandaşıyla ilgili Rusya’ya bilgi vermediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Çekya, gözaltına alınan Rus ile ilgili Rusya’ya bilgi vermedi

Rusya vatandaşı Aleksndr Franchetti, Çekya’nın başkenti Prag’taki havaalanında pasaport kontrolü sırasında polis tarafından dün gözaltına alınmıştı. Daha sonra Franchetti’nin Ukrayna makamlarının talebi doğrultusunda gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

"BİLGİ VERİLMEDİ"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov basın toplantısında konuya ilişkin bir soruyu yanıtlayarak, Çekya’nın konu hakkında Rusya’ya herhangi bir bilgi vermediğini ifade etti.

Çekya basınında çıkan haberlere göre ise gözaltına alınan Franchetti’nin, 2014 yılında Kırım’da yapılan Rusya’ya katılma konulu referandumda aktif görev aldığı ve bu nedenle Ukrayna tarafından gözaltı talebinde bulunulduğu aktarıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Rusya Ukrayna
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