HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya’da camideki yaklaşık 600 Müslüman gözaltına alındı

Rusya’da camideki yaklaşık 600 Müslüman gözaltına alındı

20.08.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında bulunan camideki yaklaşık 600 Müslüman'ın polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya’da camideki yaklaşık 600 Müslüman gözaltına alındı

Rus TASS haber ajansına göre, avukat Lidiya Anosova, Moskova bölgesinde bulunan Kotelniki’deki camide cemaatin polis tarafından gözaltına alındığını belirtti.

Rusya ve Taliban anlaştı! Kabil büyükelçiliğinde güvenliği sağlayacaklarRusya ve Taliban anlaştı! Kabil büyükelçiliğinde güvenliği sağlayacaklar

"YAKLAŞIK 600 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Anosova, "Benim bilgilerime göre yaklaşık 600 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler, Kotelniki’de camide gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Gözaltındakilerin polis araçlarıyla Lyubertsı Polis Karakolu'na götürüldüğünü kaydeden Anosova, "Bu kişilerin kimlikleri kontrol ediliyor. Şimdilik bir suçlama bulunmuyor." şeklinde konuştu.

Anosova, gözaltındakilere polisin doğru ve yasal şekilde muamelede bulunduğunu söyleyerek, müvekkillerine su verilmesine müsaade edildiğini dile getirdi.

Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova Bölgesi Yönetimi Basın Servisi, gözaltıyla ilgili gelen bilgileri kontrol ettiklerini duyurdu. (AA)

Rusya'da Google'a 6 milyon ruble cezaRusya'da Google'a 6 milyon ruble ceza


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldıGünde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldı
PARTNERAblasını görenler şaştı kaldı!Ablasını görenler şaştı kaldı!
Duvarın üzerinden ABD askerine verilen bebeğe ne oldu?Duvarın üzerinden ABD askerine verilen bebeğe ne oldu?
Anahtar Kelimeler:
polis Gözaltı Moskova Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

20 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

20 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

Müstehcen içerikler yasaklanınca ünlü oyuncuya tepki yağdı

Müstehcen içerikler yasaklanınca ünlü oyuncuya tepki yağdı

Yüz yüze eğitim başladı, kiralık ev kalmadı!

Yüz yüze eğitim başladı, kiralık ev kalmadı!

Günde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldı

Günde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldı

Dünyanın konuştuğu 'Türk askeri' fotoğrafı

Dünyanın konuştuğu 'Türk askeri' fotoğrafı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji'den korkutan haritalar! Tehlike gözler önüne serildi

Meteoroloji'den korkutan haritalar! Tehlike gözler önüne serildi

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte listedeki 5 il

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte listedeki 5 il

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.