HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov duyurdu: Yanıt alamadık Ukrayna ile müzakereler durdu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov duyurdu: Yanıt alamadık Ukrayna ile müzakereler durdu

22.04.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelerle ilgili kritik bir açıklama yaptı. Lavrov, Ukrayna'ya ilettikleri teklife 5 gündür cevap alamadıklarını belirterek, ateşkese yönelik müzakerelerin durakladığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov duyurdu: Yanıt alamadık Ukrayna ile müzakereler durdu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Kiev arasında yaklaşık 2 aydır devam ettirilen müzakerelerin geldiği noktayla ilgili açıklama yaptı. Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile Moskova’da görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasında süren müzakerelerin yavaş ilerlediğini belirtti.

"TEKLİF CEVAPSIZ KALDI"

Lavrov, "Müzakereler yapıyorduk, şimdi durakladı. Çünkü beş gün önce Ukraynalı müzakerecilere teslim ettiğimiz ve o sırada alınan yorumları dikkate alarak formüle ettiğimiz teklif cevapsız kaldı." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e Moskova’nın teklifleri sorulduğunda “teklif almadıklarını” söylediğini hatırlatarak, “Duruma ne kadar hakim olduğunu yargılamak bana düşmez ama bu, ‘müzakereler’ olarak adlandırılan sürecin nerede olduğunu gösteriyor.” şeklinde konuştu.

Bakan Lavrov, her gün, devlet başkanı ve danışmanlar da dahil olmak üzere Ukraynalı temsilcilerin, "müzakerelere ihtiyaç duymadıklarını, kaderlerine boyun eğdiklerini" öne süren açıklamalarını duymanın kendisi için garip olduğunu dile getirdi.

mzk1

"ASIL MESELE GARANTİLERİN ÖZÜ"

Müzakere formatındaki ilk temaslarda Ukrayna tarafının güvenlik garantilerinin bir grup yabancı ülke tarafından verilmesini istediğini hatırlatan Lavrov, "Kağıt üzerinde bu ülkeleri listelemediler ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden bahsettiler hem Türkiye hem de Almanya’dan bahsettiler. Biz buna karşı değiliz. Asıl mesele bu garantilerin özünün ne olacağı ve bu garantilerin Ukrayna için kabul edilebilir olsa da başkaları için tehdit oluşturmamasıdır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin Mariupol’de Ukrayna güçlerinin yok edilmesinin tüm müzakereleri sona erdireceği yönündeki açıklamasını da değerlendiren Lavrov, "Hiçbir ültimatoma müsamaha göstermeyiz." dedi.

Lavrov, Batı’nın, Ukrayna üzerinden Rusya’yı kontrol altına alma planının bozulmasından dolayı yaptırım kararları aldığını savunarak, “Batılı meslektaşlarımızın eylemleri, Dünya Ticaret Örgütü, IMF ve Dünya Bankası normları da dahil olmak üzere, kendilerinin temelini attıkları mevcut küreselleşme modelinin ilke ve normlarını tamamen göz ardı ettiklerini gösteriyor." diye konuştu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en güçlüsü ve büyüğü! Yıllar sonra yeniden çalıştırıldıDünyanın en güçlüsü ve büyüğü! Yıllar sonra yeniden çalıştırıldı
Faydalarını say say bitiremedi! Her gün yiyenin ne başı ağrır ne de dişiFaydalarını say say bitiremedi! Her gün yiyenin ne başı ağrır ne de dişi
Bursa ve Gaziosmanpaşa'daki saldırılarda kullanılanlar aynı...Bursa ve Gaziosmanpaşa'daki saldırılarda kullanılanlar aynı...
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...

Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...

Bayramda fiyatlar tavan yaptı! 500 liraya yükseldi

Bayramda fiyatlar tavan yaptı! 500 liraya yükseldi

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

İstanbul'da feci kaza! Ünlü iş insanının kızı son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da feci kaza! Ünlü iş insanının kızı son yolculuğuna uğurlandı

Salmonella alarmı! Marketlerde 'Kinder' denetimi başladı

Salmonella alarmı! Marketlerde 'Kinder' denetimi başladı

Bakan Koca 'sorun kökten çözülüyor' deyip duyurdu! 'Hekimler artık...'

Bakan Koca 'sorun kökten çözülüyor' deyip duyurdu! 'Hekimler artık...'

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi tanıyamıyorlar

Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi tanıyamıyorlar

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.