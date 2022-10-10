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Rusya'nın başkenti Moskova'da televizyon ve radyo kulesinde yangın! Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri harekete geçti

10.10.2022 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerç Boğazında yer alan Kırım Köprüsü'nde yaşanan patlamanın şokunu yaşayan Rusya'dan bu defa bir yangın haberi geldi. Başkent Moskova'da bulunan televizyon ve radyo kulesinde yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı çok sayıda ekip gönderildi.

Rusya’nın başkenti Moskova'nın kuzey batısında bulunan Demyan Bedny Caddesi üzerindeki bir televizyon ve radyo kulesinde yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Bölgeye televizyon, radyo ve GSM operatörlerinin frekanslarını yayan kulede başlayan yangın üzerine bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi.

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Yangın nedeniyle bölgedeki iletişimde aksaklıklar yaşandığı ifade edilirken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yangınla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. (İHA)

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yangın Moskova Rusya
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