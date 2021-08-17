Rusya ve Taliban anlaştı! Kabil büyükelçiliğinde güvenliği sağlayacaklar

Afganistan’da, Taliban rejiminin ülke genelinde kontrolü ele geçirmesinin ardından karmaşa hakim olurken Rusya, ülkedeki sürece ilişkin adımlar atmaya devam ediyor.

Dün Taliban temsilcileriyle görüşme yapacağını duyuran Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov bugün bu görüşmenin gerçekleştiğini ifade ederek taraflar arasındaki görüşmenin içeriği hakkında bilgiler verdi.

"BİZE GARANTİ VERDİLER"

Taliban temsilcilerinin görüşmede kendilerine Rusya’nın Kabil büyükelçiliğinin güvenliği konusunda garanti verildiğini söyleyen Jirnov, "Bu kişiler Taliban rejiminin önde gelen kişileriydi. Görüşme olumlu ve yapıcıydı. Taliban temsilcileri, Taliban rejiminin Rusya’ya dostane bir yaklaşıma sahip olduğunu söyledi. Büyükelçiliğin güvenliği konusunda bize garanti verdiler. Aynı zamanda büyükelçiliğin faaliyetlerine engel olunmayacak ve önceki hükümetin geçerli olan statüsünde büyükelçiliğin ihtiyaçları karşılanacak" ifadelerini kullandı. (İHA)



