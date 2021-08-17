Stoltenberg'in canlı yayında zor anları! Afgan gazeteci gözyaşları içinde sordu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, düzenlediği basın toplantısında Afganistan'daki son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Stoltenberg'in açıklamalarının ardından soru-cevap kısmına geçildi.

"NATO SADECE AMERİKA'DAN İBARET DEĞİL"

Bir Afgan gazetecinin sorduğu soru ise basın toplantısına damgasını vurdu. Gazeteci kadın gözyaşları içinde şu sözleri sarf etti.

"Size şunu sormak istiyorum. Özellikle de Afganistan'daki NATO varlığıyla ilgili. NATO sadece Amerika'dan ibaret değil. Sizce, NATO'nun aldığı karar yanlış mıydı? Buna nasıl cevap verirsiniz? Kararlar daha ne kadar ABD'den takip edilecek ve uygulanacak?

"BİNLERCE KADIN VAR ORADA, GELECEKLERİ BELLİ DEĞİL"

Çünkü biz bu durumu gördüğümüzde, ben bir Afgan kadın olarak siz durumu 'zor' olarak ifade ediyorsunuz ama binlerce kadın var orada gelecekleri belli değil, ne olacaklarıyla ilgili de bir fikirleri yok.

20 yıl ne anlama geliyor? NATO 20 yıl boyunca Afganistan'daydı. Bu nasıl mümkün olabilir? ABD ve AB, medeniyetin beşiği olarak geçen; faşizm ve emperyalizmle mücadele edemediler.

"20 YIL SONRA HİÇBİR ŞEY YAPMADAN ÇIKIYORSUNUZ"

NATO ve AB büyük bir yapıydı ve buna rağmen Taliban'a karşı bir müdafaa yapamadılar. Şimdi 20 yıl sonra hiçbir şey yapmadan çıkıyorsunuz.

Bir kadın olarak şunu da sormak istiyorum. Lütfen İslam Emirliği'ni ön koşulsuz bir şekilde tanımayın. Lütfen Taliban'ı aynı şekilde tanımayın, bizi aynı pozisyona sokmayın."



