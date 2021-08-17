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  4. Afganistan’dan uçağın kanadına tutunarak kaçmaya çalışan kişinin cansız bedeni böyle görüntülendi

Afganistan’dan uçağın kanadına tutunarak kaçmaya çalışan kişinin cansız bedeni böyle görüntülendi

17.08.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etmek isteyenlerin akın ettiği Kabil Havaalanı'nda panik ve kaos yaşanırken, bir uçağın kanadına tutunarak kaçmaya çalışan Afgan’ın cansız bedeni uçağın içinden görüntülendi.

Afganistan’dan uçağın kanadına tutunarak kaçmaya çalışan kişinin cansız bedeni böyle görüntülendi

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etmek isteyen binlerce kişi dün Kabil Havaalanı'na akın etmişti. Birçok ülkenin tahliye operasyonlarını yürüttüğü havaalanına yetkisi olmayan binlerce sivilin duvarları aşarak girmesi havaalanında panik ve kaos yaşanmasına yol açarken, bazı Afganların hayatlarını kaybetmek pahasına uçaklara tırmanmaya çalışması ile şok eden anları ortaya çıkarmıştı. Dün havalimanında çekilen bir görüntüde, uçağın kanadına tutunarak kaçmaya çalışan kişilerin uçağın kalkışından kısa bir süre sonra düştüğü görülmüştü. Havalimanında yaşanan insanlık dramına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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UÇAĞIN KANADINDA CANSIZ BEDEN

Bugün ortaya çıkan ve uçağın içinden çekilen görüntüde, uçağın kanadına tutunan Afgan’ın cansız bedeni görüldü. Ayrıca iniş takımlarına tutunan diğer Afganlara ait cansız beden parçalarının da iniş takımlarında bulunduğu kaydedildi.

Uçağın mürettebatı, uçağın tekerlek bölmesinin içinde asılı kalan cesetlerin iniş takımlarında arızaya neden olduğunu ifade etti. Arıza nedeniyle uçağın acil iniş için Katar'a yönlendirildiği bildirildi.

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Öte yandan tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanı'ndaki tahliyeler sırasında 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kabil Afganistan Taliban
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