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  4. Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takası! Gönüllü olarak savaşa katılan iki İngiliz askerinin cansız bedeni iade edildi: 179 asker serbest kaldı

Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takası! Gönüllü olarak savaşa katılan iki İngiliz askerinin cansız bedeni iade edildi: 179 asker serbest kaldı

04.02.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken iki ülke arasında esir takasının yapıldığı açıkladı. Taraflardan yapılan açıklamalara göre 116 Ukrayna ve 63 Rus askerinin esir takasıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Aynı zamanda iki yabancı gönüllü olan Christopher Matthew Perry ve Andrew Tobias Matthew ile Ukrayna kuvvetlerine katılmak için gönüllü olan Ukraynalı Evgen Kulyk’in de cansız bedenlerinin esir takası kapsamında alındığını aktardı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takası! Gönüllü olarak savaşa katılan iki İngiliz askerinin cansız bedeni iade edildi: 179 asker serbest kaldı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, zor bir müzakere sonucunda, esir alınmış Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı 63 askerin Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan geri döndüğü belirtildi. Söz konusu askerlerin hepsinin halihazırda Rusya'da olduğu kaydedilen açıklamada, askerlere psikolojik ve tıbbi yardımın yanı sıra yakınlarıyla temasa geçme imkanı sağlandığı aktarıldı. Açıklamada, "Serbest bırakılan Rus askeri grubu hassas kategorideki kişilerden meydana geliyor. Değişim Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin arabuluculuk çabaları sayesinde mümkün oldu." ifadeleri kullanıldı.

UKRAYNA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak da Rusya tarafıyla yapılan esir takası sonucu 116 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını belirtti. Yermak, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya tarafıyla bir esir değişiminin daha gerçekleştirildiğini bildirdi. Esir takası kapsamında 2 subay, 114 er ve çavuş olmak üzere 116 askerin serbest bırakıldığını aktaran Yermak, "Çalışmaya devam ediyoruz. Herkesi geri getireceğiz." ifadesini kullandı. Yermak, esir takasında, iki yabancı gönüllü Christopher Matthew Perry ile Andrew Tobias Matthew ve bir gönüllü savaşçının cesetlerinin Ukrayna tarafına iade edildiği bilgisini de paylaştı. (AA)

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