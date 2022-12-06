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Rusya'ya hava saldırısı yapan Ukrayna'ya ABD'den uyarı: Silahları bunun için vermedik

06.12.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Son olarak Ukrayna, Rusya'daki hava üslerini vurmuştu. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden ise Kiev yönetimine uyarı geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Ukrayna’ya sınırlarının ötesinde saldırılar düzenlesin diye destek vermiyoruz. Ukrayna’ya Rusya topraklarında kullanması için silah vermedik” dedi.

Rusya'ya hava saldırısı yapan Ukrayna'ya ABD'den uyarı: Silahları bunun için vermedik

Ukrayna’nın son günlerde Rusya’nın batısında üç hava üssünü insansız hava araçları ile hedef aldığı bilgisi medyada yer almıştı. Rusya ile olan savaşında Ukrayna'ya silah ve füze yardımları yapan ABD yönetiminden de açıklama geldi.

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Günlük basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price , Ukrayna ordusunun Rusya’nın batısındaki bir hava üssüne saldırı düzenlemesine ilişkin bir soruya, ABD’nin ve dünyanın Ukrayna’ya sadece kendi topraklarını ve egemenliğini koruması ve kendisini Rusya’ya karşı savunması için silah desteği verdiğini belirtti.

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"SAVUNMA AMAÇLI OLDUĞUNU AÇIKÇA BEYAN ETTİK"

Price, “Ukrayna’ya Rusya topraklarında kullanması için silah vermedik. Bunların savunma amaçlı tedarikler olduğunu açıkça beyan ettik. Başkan da daha önce açık bir şekilde ifade etti. Ukrayna’ya sınırlarının ötesinde saldırılar düzenlesin diye destek vermiyoruz. Ukrayna’nın sınırları dışında saldırılar düzenlemesini de teşvik etmiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

"ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ"

Ukrayna lideri Zelenskiy son açıklamasında "Silahlı Kuvvetlerimiz vatanımızı koruyor ve bu da olabilecek en güçlü motivasyonu veriyor." dedi. Ukrayna ordusunun bugün özgürlük mücadelesi verdiğini kaydeden Zelenskiy, "Gerçeği ve dolayısıyla Ukrayna'nın geleceğini koruyorlar." ifadesini kullandı.
(AA)

ABD'den Ukrayna'ya askeri destek ABD'den Ukrayna'ya askeri destek

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna abd

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