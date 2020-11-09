Birçok kişi rüyasında partneri tarafından aldatıldığını görür ve bunun için çok üzülür. Rüyada aldatılmak, genelde insanlarda olumsuz bir etki bırakır. Bu rüyanın tabiri de gerçek hayattaki gibi olumsuz şeylere mi işaret ediyor? Rüyada aldatıldığını görmek ne demek, ne anlama gelir? Hazırsanız başlayalım... Rüyada Aldatıldığını Görmek Rüyada aldatıldığını görmek, birçok kişinin başına gelen ve uykudan da oldukça huzursuz ve mutsuz uyanmaya neden olan rüyalar arasındadır. Ancak rüyada aldatılmış olmak aslında tabir itibariyle tahmin edildiği gibi kötü ve olumsuz bir anlama gelmez. Aksine rüyada aldatıldığını görmek, rüya sahibinin mutluluk verici, sevindirici olaylar yaşayacağı ve yepyeni başlangıçlar yapacağı şeklinde yorumlanır. Rüyasında sevdiği insan tarafından aldatıldığını gören kişi için bu rüya, hayatında yeni başlangıçlar yapmaya hazırlanıp evlenme kararı alacağına işarettir. Bu kararı nedeniyle kişinin sevinç gözyaşları dökeceği ve birlikteliğinde bir üst seviyeye çıkacağının işaretidir. Yani rüyada aldatılmak gerçek hayatta rüya sahibinin tam tersi şekilde karşısına gelir. İlişkisi daha da güçlenir, ilişkisi olan insanla daha çok yakınlaşır ve hatta kişinin şans kapıları açılır.

Kişi her ne kadar rüyadan mutsuzlukla uyansa da gerçek rüyanın tam aksine güzel ve hayırlıdır. Rüya sahibi her zaman Allah'ın merhametini ve yardımını görür. Tüm işleri rast gider. Ne önemli bir derdi ne de önemli bir hastalığı olur. Öyle ki, Allah ona asla taşıyamayacağı yükü vermez. Bununla beraber rüyada aldatılan kişi çevresindeki herkesten daha fazla şans ve kısmete nail olur. Kazancı artar, hayır görür ve hayatında büyük engel ve sorunlarla uğraşmak zorunda kalmaz. Rüyada Karısı Tarafından Aldatıldığını Görmek Bazı rüyalar rüyayı gören kişinin cinsiyetine ya da medeni durumuna göre farklı şekillerde yorumlanabilir. Rüyada aldatılmak da bu rüyalara örnek teşkil eder. Aslında kişinin rüyasında aldatıldığını görmesi rüya sahibi için birçok açıdan olumlu bir şekilde yorumlanır. Fakat rüyayı gören kişi erkekse ve rüyasında karısı tarafından aldatıldığını görüyorsa bu rüya kişiyi gerçek hayatı için bazı konularda uyarıyor demektir. Rüyada karısı tarafından aldatıldığını görmek, kişinin yaşayacağı bazı ailevi problemlerin habercisidir. Bu rüya, rüya sahibinin eşi ile bazı sorunlar yaşayacağına ve bunun aile hayatlarında büyük sıkıntılara neden olacağına işarettir. Kişinin eşi ile yaşayacağı problemlerin temel kaynağı ise evin dışından birisidir. Aynı zamanda bu rüya eve giren çıkan ve düşmanlık besleyen bir kişinin varlığına da yorumlanır. Hatta rüya sahibini çekemeyen, onu kıskanan bir kadına işaret eder.

Bununla beraber eğer rüya sahibinin eşi onu rüyada en yakın arkadaşı ile aldatıyorsa, bu rüya eşten gelecek bir sıkıntıya veya mutsuzluğa yorumlanır. Aynı şekilde rüya sahibinin karısını aldatması da kişinin gerçek hayatında hileye başvuracağına, yalan söyleyeceğine ve insanları kandıracağına delalettir. Özellikle evli kişiler için bu rüya, aile birliğinin zor günlerden geçeceği ve belki de dağılabileceği anlamına gelir. Ancak bazı rüya tabircilerine göre kişinin rüyasında karısını aldatması tam tersine yorumlanır. Bu tabircilere göre bu rüya, rüya sahibinin aile içinde huzuru ve mutluluğu yakalayacağına delalettir. Rüyada Sevgilinin Aldattığını Görmek Ve Ağlamak Rüyada sevgilinin aldattığını görmek ve ağlamak, rüya sahibi için sevinç gözyaşları dökeceği, temiz ve müjdeli haberler alacağı anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin hayatına dair yeni başlangıçlar yapacağı ve hatta evlenme kararı alabileceği şeklinde yorumlanır. Üstelik kişinin bu kararı dolayısıyla çok mutlu olacağına, hayatının bu kararla birlikte birçok konuda olumlu bir şekilde ilerleyeceğine işarettir.

Aynı zamanda bu rüya, rüya sahibinin kendisini çok sevindiren haberler alacağı ve mutluluktan sevinç gözyaşları dökeceğine de delalettir. Ayrıca rüyalarda nedeni ne olursa olsun ağlamak genellikle birçok tabirci tarafından tersine yorumlanır. Rüyalarda ağlamak rüya sahibine gerçek hayatında mutluluk ve huzurun işaretidir. Aynı şekilde rüyasında sevgilisinin kendisini aldattığını ve bundan dolayı da ağladığını gören kişi için bu rüya hayırlı olaylara delalet eder. Rüyayı gören kişiyi yaşayacağı güzel olaylar bekliyor demektir. Bu rüya şans ve uğur getirecek güzel gelişmelerin rüya sahibini beklediğine işarettir. Rüyada Kocası Tarafından Aldatıldığını Görmek Rüyada kocası tarafından aldatıldığını görmek, rüya sahibi için hayırlara vesiledir. Rüyayı gören bir kadın kocası tarafından aldatıldığını görüyorsa bu rüya tam tersi şekilde yorumlanır. Yani kişinin kocası ilişkide son derece sadakatli ve sevgi dolu anlamına gelir. Ancak bazı yorumcular ise bu rüyayı, eşin rüya sahibinden bir şeyler sakladığı şeklinde yorumlar. Eğer rüyayı gören kişi evli değilse, bu durumda rüya sahibinin hayatına sorumluluk sahibi, güvenilir ve hayırlı birisinin gireceğine ve o kişi ile güzel bir evlilik yapılacağına işarettir.