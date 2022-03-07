Rüyada aldatma görmek ne anlama gelir? Rüyada sevgiliyi, eşi, kocayı aldatmak, haksızlık yapmak ne demek?

Rüyada birini aldattığını görmek, rüyayı gören kişinin yoldan çıkacağına, hayırsız işler yapacağına, Hak ve din yolundan ayrılacağına ve bu sebeple Allah katında günahkar sayılacağına delalet eder. Rüyasında birini aldattığını gören kişi doğru yoldan sapacak, hatalı kararlar alacak ve bu kararları hem kendisinin hem de sevdiklerinin canını yakacak ya da başına bela açacaktır. Rüyasında aldatan kişi güzellikten, iyilikten Allah katında hayırlı görülen işlerden ayrılmış demektir.

Rüyada Sevgiliyi Aldatmak

Rüyada sevgiliyi aldatmak:

Kişinin bir iç çatışma içerisinde olduğu manasına gelir ve rüyayı gören kişinin bu çatışmadan vicdan azabı duyduğuna yorulur.

Rüyada sevgilisini aldattığını gören kişinin vicdan muhakemesi yaptığı fakat bu muhakemenin neticesinde kendini haklı bulmadığı için suçluluk hissettiğine delalet eder. Bu haksızlıktan dolayı rüyayı gören kişinin vicdan azabı çekiyordur.

Ayrıca rüyasında sevgilisini aldattığını gören kişi olmayacak ya da hayır gelmeyecek işlere kendini kaptırmıştır.

Rüyada Kocasını Aldatmak

Kişinin rüyasında kocasını aldattığını görmesi:

Gizlice bir şeyler yaptıktan sonra yaptığı şeyin cezasını çekeceği ve bu cezanın altında ezileceği anlamına gelir.

Eğer bu rüyayı gören kişi evvelden bir yalan söylemişse, söylediği yalan başına iş açacak, sıkıntıya düşecek ve bu nedenle büyük pişmanlık duyacaktır.

Rüyasında kocasını aldattığını gören kişinin, kocasından sakladığı bir sır ortaya çıkabilir ve ifşa olan bu sır başına büyük bela açabilir.

Rüyada Eşini Aldatmak

Rüyada eşini aldattığını gören kişinin:

Yakın zamanda içine sinmeyen, vicdanen kabul etmediği bir şeyi yapmak zorunda kalacağı anlamına gelir.

Ayrıca karşısına çıkan bir fırsatı, hayırlı olmayacağını bile bile duygularına yenik düşerek değerlendirecek ancak bu tercihi sonrasında hem kendisine hem de ailesine büyük rahatsızlık verecektir.

Rüyada eşini aldattığını gören kişinin kalkışacağı işin sonucunun genellikle hem kendisi hem de ailesi için hayırlı olmayacağı kabul edilir.

Rüyada Biri Tarafından Aldatılmak

Rüyada aldatıldığını görmek:

Rüyada aldatmaktan farklı şekilde yorumlanır.

Hayra yorulmayan aldattığını görmenin aksine aldatıldığını görmenin manası son derece hayırlıdır.

Rüyada aldatıldığını gören kimse yakın zamanda bir zafere ulaşır. Çalışmakta olduğu iş ya da konu üzerinde muvaffak olur ve başarıyla üstesinden gelir.

Eğer darda ya da sıkıntıdaysa eli bollaşır ve bu bereket Allah’ın izni ve yardımı sayesinde gerçekleşir.

Rüyasında biri tarafından aldatıldığını gören kişi kısa süreli bir sıkıntının ardından başarıya ulaşır.

Rüyada Haksızlık Yaptığını Görmek

Rüyada haksızlık ettiğini gören kişinin:

Yalnızca Allah katında değil, ailesi ve çevresindeki kişilerin gözünde de değerini yitireceğine delalet eder.

Kişi, hayırlı olmayan işlere girecek, doğru yoldan sapacak, bu yaptıkları sebebiyle dışlanıp hor görülecek ve günahkar sayılacaktır.

Rüyada haksızlık yaptığını gören kişi, iyi ve güzel ahlakı terk ederek Hak yolundan kopar ve bu nedenle işleri rast gitmemeye başlar.

Rüyada Yalan Söylemek

Rüyada yalan söylediğini gören kişinin:

Giderek kötü huylar edineceği, iyilik ve güzelliği bırakarak hileye, yanlışa, aldatmaya, gıybete, Allah katında hayırlı kabul edilmeyen işlere yöneleceği anlamına gelir.

Rüyada yalan söylemek; isteyerek veya istemeden yanlış işlere bulaşmaya, kötülük yaparak birinin maddi manevi canını yakmaya ve sonrasında bu işlerinden dolayı başının belaya girmesi demektir.

Kişinin yaptığı bu hayırsız eylemler yalnızca kendisini değil, ailesini ve arkadaşlarını da etkileyerek onların gözündeki itibarını kaybetmesine neden olur.

Rüyada Kardeşini Aldatmak

Rüyasında öz kardeşini aldattığını gören kimsenin:

İhtiyaç duyduğu bir anda kardeşine yardımda bulunmayacağı anlamına gelir.

Kardeşine el uzatmamasından dolayı kardeşi maddi ya da manevi zarara düşebilir ya da kardeşine direkt kendisi bir zarar verebilir.

Bazı durumlarda rüyada kardeşini aldattığını gören kişinin rüyası, akrabalar arasında bir anlaşmazlık doğacağı ve bu anlaşmazlıktan dolayı akrabalar arasına husumet gireceği ve akrabaların birbirleriyle görüşmeyi keseceği şeklinde de tabir edilir.

Rüyasında kardeşini aldattığını gören kişinin öz kardeşi yoksa gördüğü rüya, kardeş kadar yakın gördüğü biriyle tartışma ya da anlaşmazlık yaşayacağına delalet eder.

Rüyada Annesini Aldatmak

Rüyasında annesini aldattığını gören kişinin:

Annesini hayır duasını almayacağı işler yapmaya başlayacağına ve annesinin sözünden çıkarak başını belaya sokacağına işaret eder.

Bu tarz rüyalar, yaptığı davranışlar nedeniyle annesinin gönlünü kıran ya da kırmak üzere olan kişiler için bir uyarı niteliğindedir.

Rüyada annesini aldatmak gibi gerçekleştirilecek diğer kötü eylemler, gerçek hayatta itibar kaybına sebep olabilir, bu kayıptan utanç duyulabilir ve diğer insanlar tarafından ayıplanarak dışlanılmasına neden olabilir.

Annenin mukaddes sayılmasından dolayı özellikle anneyle ilgili görülen rüyaların tabirlerine çok dikkat etmek gerekir.

Rüyada Patronunu Aldatmak

Rüyada işverenini ya da amirini aldattığını gören kişinin:

Amirinin ya da bir mesai arkadaşının hakkını yiyeceğine delalet eder.

Ayrıca rüyasında patronunu aldattığını gören kişi doğru yoldan ayrılıp şeytana uyarak dürüst olmayan şekilde kendine gelir elde etmeye başlayacaktır.

Rüyada patronuna yalan söylemek ve onu aldatmak, rüyayı gören kişinin haksız ve haram mal elde etmeye başlayacağı, hayırlı amellerden uzaklaşacağı ve sonunda hem kendine hem de çalıştığı yere bela getireceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada Aldattığı için Özür Dilemek

Rüyada aldattığı için özür dileyen kişinin:

Yaptığı hatanın farkına vararak tekrar doğru yola döneceğine, vicdan azabanı dindirmek için çaba sarf edeceğine ve tekrar hayırlı ameller işleme arzusunda olduğuna işaret eder.

Rüyasında aldattığı için özür dileyen kimse, pişman olmuş ve yeniden dürüst işler yapma arzusuna kavuşmuş demektir.

Aldattığı için özür dileyen kişinin rüyası, aldatmış olmasına rağmen vicdan azabı çektiğinden dolayı hayra yorulur ve gelecek güzel günleri işaret ettiği kabul edilir.

Rüyada Aldattığının Farkında Olmak

Rüyada aldattığının farkında olmasına rağmen bu yoldan vazgeçmeyen ve bilerek yapmaya devam eden kişinin:

Göz göre göre günah işleyeceğine delalet eder.

Rüyada aldattığının farkında olan kişi, başına gelecekleri bilmesine ve sonradan yaşayabileceği sıkıntıları öngörmesine rağmen korkmadan hayırsız işlere bulaşacak ve bunun neticesinde hem kendisinin hem de çevresinin başı belaya girecektir. Rüyasında aldattığının farkına vararak bu yoldan dönen kişi, yanlış bir yoldayken tekrar doğru yolu bulacak ve tövbe ederek yeniden hayırlı ameller işleyecektir.

Rüyada Aldattığı Kişi ile Evlenmek

Rüyasında aldattığı kişiyle evlendiğini gören kimse:

Çok uzun zamandır aralarında dargınlık bulunan biriyle barışır ve küskünlük ortadan kalkar.

Rüyasında aldattığı kişiyi tanısın veya tanımasın, eğer nihayetinde evleniyorsa küslük bulunan bir akraba ya da arkadaşla barışılacaktır.

Bu tür rüyalar kimi zaman da aile ya da görgü olarak rüya sahibine uygun olmayan bir şahıs ile tanışılacağı ve bir ilişki kurulacağı şeklinde de yorumlanır. Bu uygun olmayan kişiyle yaşanacak ilişki hem rüyayı gören kişiye hem de ailesine sıkıntı yaratacaktır.

Rüyada Bir Hayvanı Aldatmak

Rüya sahibinin aldattığını gördüğü tüm rüyalarda olduğu gibi:

Rüyasında bir hayvanı aldattığını gören kimsenin de rüyası hayra yorulmaz.

Bu tarz rüyalar görmek, rüyada bir hayvanı çeşitli teklif ve vaatlerle kandırarak aldatmak yakın zamanda işlenecek bir günaha, masum ve yetimlerin hakkına girmeye delalet eder.

Ayrıca bu tip rüyalar bazen, rüya gören kişinin yanında sürekli onun kötülüğünü düşünen ve onunla ilgili gıybet yapan hayırsız, kötü niyetli bir şahsın varlığına dair bir uyarı anlamı taşır.

Bu kötü niyetli kişi hem rüya sahibi hem de çevresi hakkında kötü konuşarak adını lekelemeye çalışır.

Rüyada Bir Kadını Aldatmak

Rüyasında tanıdığı veya tanımadığı bir kadını aldatan kimsenin:

İnsanları kandırarak onların mağdur olmasına sebep olacağı düşünülür.

Rüyada bir kadını aldattığını gören kişi, çeşitli davranışları, hareketleri veya sözleriyle etrafındaki kişileri incitecek ve incittiği kişilerin tepkisine maruz kalacaktır.

Rüyasında masum ve günahsız bir kadını aldattığını gören kişi büyük bir günah işlemek üzere olabilir.

Rüyada Bir Çocuğu Aldatmak

Rüyasında bir çocuğu kandırdığını gören kişinin:

Gerçek hayatta masum insanlara iftira atacağına işaret edilir.

Masumiyetin ve günahsızlığın sembolü olan çocukları kandırarak aldattığını gören kişi, hayatında çok büyük bir hata ve günah yapmanın eşiğindedir.

Öte yandan bu tarz bir rüya gören kişinin hayatına, ahiret inancı olmayan ve günah sevap ayırımı yapmayan, doğru yoldan şaşmış bir kişi girebilir.

Bu kişi yalnızca kendi şahsi menfaatlerini düşünerek rüya sahibini zora ve hatta belaya sokabilir.

Rüyada Birini Kandırmak

Rüyasında birini kandırdığını gören kişinin rüyası:

Aldattığını gören kişilerin rüyası gibi hayra alamet değildir.

Rüyada birini kandırmak çoğunlukla hayırlı olmayan, doğru yoldan uzak ve Allah katında kabul görmeyen işler yapılacağı manasını taşır.

Rüyasında birini kandırdığını gören kimse yakın zamanda bir karar alacak ve bu kararıyla yanlış yola sapacaktır.

Rüyada Müslümanı Kandırmak

Rüyada din kardeşini kandırdığını görmek:

Rüyayı gören kişinin Hak yolundan saparak dini vecibelerinde fitneye düşeceğine delalettir.

Rüyasında Müslüman bir kimseyi bilerek ve isteyerek kandırdığını gören kimse, giderek ahiret düşüncesinden uzaklaşarak dünyevi zevklerin peşinde koşmaya başlayacak ve hayırsız yollara sapacaktır. Bu nedenle bu tip rüyalar çoğu zaman hayra yorulmaz.

İbadetlerini yerine getirmeyen bir Müslümanın bu tarz rüyalar görmesi, vicdani muhakeme yapmakta olduğu ve ibadetlerini gerçekleştirmeyerek aslında kandırdığı kişinin kendisi olduğu şeklinde de yorumlanabilir.

Rüyada Kafiri Kandırmak

Bir kafir bile olsa, rüyasında birini aldattığını, kandırdığını gören kimsenin:

Rüyası hayra işaret değildir.

Rüyada bir kafiri aldatan kimse dünya hayatında günahkar olduğu düşünülen bir kişiye zulmedecek demektir.

Zulmetmek, işkence etmek müminlere yasak kılındığından kafir bile olsa bir kimseyi kandıran kişi günah işleyecek ya da bir kişinin hakkına girecektir.

Rüyada Aldattığı Kişi ile Konuşmak

Rüyada aldattığı kişiyle konuşan kişinin bu rüyası:

O kişinin ikiyüzlü davranışlar sergileyeceğine, ailesi ya da arkadaşlarıyla ilgili fitnecilik yapacağı şeklinde yorumlanır.

Bu rüya kimi zaman rüya sahibinin, hakkına girdiği kişilere hiç hak etmedikleri şekilde davranacağı ve onlara zararının dokunacağı manasını taşır.

Rüyada aldattığı kişiyle konuşmak çoğu zaman rüya sahibinin, bir kişinin arkasından hayırsız işler çevireceğine delalettir.

Rüyada İnsanları Aldatan Biriyle Karşılaşmak

Rüyada insanları aldatan, onları kandıran, ve kişilerin arasını bozan biriyle karşılaşıp tanışan birisi:

Gerçek hayatında da bu tarz bir kimseyle tanışacak demektir.

Bu rüyalar, bu kötü niyetli kişilere karşı bir uyarı niteliğindedir.

Eğer rüya sahibi, rüyasında bu aldatıcı kimseyi yendiğini ve hayırsız eylemlerini durdurmayı başardığını görürse rüyası, tanışacağı düzgün olmayan kişi karşısında gerçek hayatta da galip gelecek ve onun kötü niyetli hareketlerini engelleyecektir.

Rüyada Aldattığı Kişiden Özür Dilemek

Eğer rüya sahibinin, rüyasında gördüğü kişi gerçek hayatta aldattığı bir kimseyse ve bu eyleminden dolayı ondan özür diliyorsa bu:

Yaptığı eylemden duyduğu vicdan azabını gösterir.

Rüyayla birlikte aksettirilen bu vicdan azabı, hakkı yenen kişiden helallik istenmesi gerektiğini gösteren bir ikazdır.

Ayrıca yalnızca dini açıdan değil psikolojik açıdan da bu tarz rüyalar, kişinin bilinçaltının bir yansıması niteliğindedir.

Yapılan aldatma eyleminin bilinçaltında yarattığı suçluluk duygusu rüyalara, o kişiden özür dileyip af istenmesi şeklinde yansıyabilir.

Rüyada Devleti Aldatmak

Rüyada devleti aldattığını görmek:

Kişinin bir kamu suçu işleyeceğine ya da eğer rüya sahibi bir kamu kuruluşunda çalışıyorsa işini düzgün yapmadığına delalet eder. Kimi rüya yorumcusunun görüşlerine göre, rüyasında devleti aldattığını gören kişi, helal olmayan işlere girerek hak etmediği kazançlar elde eder ve bu eylemleriyle devleti zarara uğratır. Kimi zaman bu rüyalar, iş hayatında yaşanacak zorluklara ve işveren yahut amirden işitilecek bir azar neticesinde duyulacak utanca işaret eder.

Rüyada Birini Dolandırmak

Rüyasında tanıdığı bir kişiyi dolandırdığını görmek:

Rüya sahibinin dünya hayatında ona bir kötülük yapacağı ve bu kötülük neticesinde onun hakkına gireceği anlamına gelir.

Rüyasında birini dolandırdığını gören kişi eğer karşısına çıkan fırsatları yanlış değerlendirirse zarara uğrar ve bu durum onu mutsuzluğa sevk edebilir.

Rüyada kandırmak ya da kandırılmak gibi, birini dolandırmaktan ziyade dolandırıldığını görmek daha hayırlıdır.

Rüyasında kandırılarak dolandırıldığını gören kimsenin içine düşeceği bir sıkıntıdan kurtularak sonrasında hayal dahi edemediği bir bolluk ve refaha erişeceği tabir edilir.

Rüyada Eşi Tarafından Aldatılmak

Rüyasında eşi tarafından aldatılan kişinin:

Ailesinden birinin yapacağı bir fenalığın rüya sahibine sirayet edeceği düşünülür.

Bu tip rüyalar, aile içi huzursuzluklara ve manevi sıkıntılara işaret edebildiği gibi, kimi zaman da rüya sahibinin ailesinden birine ya da yakın bir dostuna duyduğu güvenin, göreceği kötülük karşısında zedeleneceği anlamına da gelebilir.

Rüyada eşi tarafından aldatıldığını görmek, bilinçaltında yatan şüphe ve güvensizlik duygusunun rüya alemine bir yansıması da olabilmektedir.

Rüyada Aldatan Erkek Görmek

Rüyada aldatan bir erkek görmek:

Eğer aldatan kişi rüya sahibinin bir tanıdığıysa, gerçek hayatta tanıdığı erkek bir aile yakını ya da dostundan zarar göreceğine delalettir.

Rüyada gördüğü kişiyi tanıyan rüya sahibi, bu kişinin hal ve hareketlerine dikkat etmelidir.

Zira bu rüya evvelden gelen bir uyarı olabilir.

Aldatan erkek rüya sahibinin tanıdığı biri değilse, henüz tanımadığı fakat bir şekilde onunla bağlantısı bulunacak bir erkeğin gerçekleştireceği eylemlerden rüya sahibine kötülük geleceği anlamını taşır.

Rüyada Aldatan Kadın Görmek

Rüyada aldatan kadın görmek:

Rüyada aldatan erkek görmekle aynı şeylere delalet eder.

Bunların yanı sıra, rüyada aldatan kadın görmek, rüya sahibinin etrafında onun aile yaşantısını, maddi gücünü, huzurunu ya da iş hayatındaki başarısını çekemeyerek onunla ilgili zarar verici eylemler planlayan birinin varlığına dikkat çekmek için bir mesaj da olabilir.

Rüyada görülen aldatan kadın, rüya sahibinin yakın bir tanıdığı ise bu şahsa dikkat etmek gerekir.

Rüyada Birini Kandırmak

Rüyada birini kandırdığını gören kişinin rüyası:

Zorluk çeken birine eldeki imkanlar dahilinde destek olunacağına ve bu eylemin ardından rüya sahibi için yeni rızık kapılarının açılacağına delalet eder.

Bu tip rüyaları sıklıkla gören rüya sahibi kimsenin yol almaya cesaret edemediği zorlu bir yola baş koyacak ve burada muvaffak olacak, bu zafer kendisine hayırlı ve büyük miktarda kazanç getirecektir.

Rüyasında birini kandırdığını gören kişi, sonrasında kandırdığı kimsenin gönlünü alıyorsa, bu kırılan kalplerin onarılacağına ve uzun zamandır küs kalınan biriyle barışılacağına da yorulur.

Rüyada Eşini Kandırmak

Rüyada eşini kandırmak:

Rüya sahibinin yakın zamanda karşısına çeşitli seçenekler çıkacağına ve bu seçenekler içerisinden birinin kendisi için en hayırlısı olacağına delalettir.

Rüyasında eşini kandıran kimse, karşısına çıkan bu seçeneklerden doğru olanı tercih eder ve bu sayede hem kendisi hem de ailesi bolluk ve refaha kavuşur.

Aynı zamanda bazı rüya yorumcuları, bu rüyaların hayırsız bir kimsenin tüm uğraşlarına rağmen rüya sahibinin başarıya ulaşacağına ve bu başarılar neticesinde statü kazanacağına işaret ettiğini söylemektedir. Rüyasında eşini kandıran kimsenin rüyası, hayata geçirmeyi arzu ettiği projelerinin beklediğinden çok daha fazla rağbet göreceği ve bu sayede beklemediği derecede yüksek bir kazanca kavuşacağı şeklinde de yorumlanmaktadır.

Rüyada İnsanları Kandırmak

Rüyada tanıdığı veya tanımadığı pek çok kişiyi kandırdığını gören kimsenin:

Yakın zamanda bir tatile çıkacağına ve bu tatil sürecinde, hayatında uzun zamandan beri var olan bir sıkıntı ya da derdin kolaylıkla kendiliğinden çözüleceğine işaret eder.

Eğer rüya sahibinin işleri bozuksa rüyası, hiç beklenmedik bir şekilde karşısına yeni yollar çıkacağına ve bu sayede işlerinin düzeleceğine yorulur.

Rüya sahibi iş ararken böyle bir rüya görürse, çok yakın bir zamanda iş bularak düzenli bir gelir elde etmeye başlar, işinde başarılı olur ve kısa sürede sektöründe yükselir.

Rüyada Haksızlığa Uğramak

Rüyasında haksızlığa uğradığını gören kişinin:

Yakın bir zaman içerisinde çevresindekiler tarafından saygı duyulan ve itibar gören bir kimse haline geleceği şeklinde yorumlanır.

Rüya sahibi ticaretle uğraşıyorsa, atacağı adımlar ve gerçekleştireceği girişimler sayesinde başarılı olacak, rakiplerine üstünlük kuracak ve iş hayatında yaşadığı bu başarı sayesinde bol kazanç elde edecektir.

Ayrıca rüya sahibinin, elde ettiği kazanç ile hayır işleri yapacağına ve bu hayır işleri sayesinde namını duyurup hakkında iyi sözler söyleteceğine delalet eder.

Rüyada Haksızlık Yapmak

Rüyada haksızlığa uğramanın aksine rüya sahibinin haksızlık yapması:

Hayra yorulmaz.

Rüyayı gören kişi pişman olacağı hal ve hareketler sergileyecek, bu hareketler neticesinde ya maddi sıkıntıya düşecek ya da itibarını zedeleyerek utanca düşecektir.

Rüya sahibinin düştüğü bu yanlış yoldan dolayı, karamsar bir ruh haline bürüneceği ve bu durumdan kurtulabilmek için Allah’a sığınarak tövbe edeceği de kimi alimler tarafından tabir edilmektedir.

Rüyada haksızlık yaptığını gören kimsenin gerçek hayatta karşısına çıkan fırsatlara ve sonu aydınlık görünmeyen kazanç imkanlarına dikkat etmesi gerekir.

Rüyada Haksızlığa Karşı Gelmek

Rüyasında haksızlığa karşı gelen kimse:

Yüksek imanlı, cesaretli ve merhametli bir kişidir.

Böyle bir rüya gören kimsenin, yakın zamanda gerçek hayatta rüyasındakine benzer bir eylemde bulunması gerektiğinin habercisi de olabilir.

Bu tarz rüyalar, merhametli ve temiz kalpli bir kimse olan rüya sahibinin haksızlık karşısında dik durarak Allah katında hayırlı kullardan biri olma şansına erişeceğine delalet eder.

Rüyada Haksızlığa Uğrayıp Ağlamak

Rüyayı gören kişinin:

Rüya sebebiyle huzursuzlaşan uykusunun tam tersine gerçek hayatta huzura ve mutluluğa erişeceği anlamını taşır.

Rüyasında haksızlığa uğrayan ve bu sebeple gözyaşı döken kimsenin rüyası kalbinin temizliğine işaret eder.

Bu merhamet ve kalp temizliğiyle birlikte, rüya sahibinin karşısına yeni imkanlar çıkacak, eğer bir dert ya da sıkıntıdan muzdaripse bu durum kendiliğinden çözülecek, bir haber bekliyorsa bu konuyla ilgili sürpriz gelişmeler yaşayacak ve korku duyduğu bir konuyla ilgili hayırlı gelişmeler yaşanacaktır.

Böyle rüyalar, rüyayı gören kişinin huzursuzluk ve korkudan arınacağı, içinin sevinçle ve mutlulukla dolacağı ve iç huzuru yakalayacağı anlamını taşır.

Rüyada Haksızlığa Bağırmak

Rüyada haksızlığa bağıran kişinin rüyası:

Haksızlığa karşı gelmekle aynı şekilde yorumlanır.

İçinde Allah korkusu bulunan bir kimsenin yapılan haksızlık karşısında cesurca duracağına ve tepksini göstermekten çekinmeyeceğine işaret eder.

Eğer rüyayı gören kişi, haksızlık yapan kişiyi gerçek hayatta tanıyorsa bu kişi karşısında üstünlük sağlayacağı ve rüyasına benzer bir durumda bu kişiye karşı galip geleceği anlamına gelir.

Rüyasında haksızlığa karşı bağıran ve tepkisini gösteren bir kimse gerçek hayatta sahip olduğu gücü ve statüyü haklıyı ve masumu korumak için kullanacaktır.

Rüyada Haklı Olduğunu Görmek

Rüyada haklı olduğunu gören kimsenin:

Gönül bağı olan bir kimseye kavuşmak için ettiği dualar hayırlısıyla kabul olacaktır.

Ayrıca rüyayı gören kişi maddi manevi sıkıntılı bir süreçten geçiyorsa, bu sıkıntı döneminin nihayete ereceğine, eğer maddi yönden rahatsa darlığa ve yokluğa düşeceğine, uzun süreli bir sıkıntının başlayacağına da delalet eder. Kimi rüya yorumcusu bu rüyayı, huzursuzluğun başlayacağı, iş hayatında sıkıntı ve tartışmalarla dolu bir döneme geçileceği şeklinde de yorumlamaktadır. Ayrıca rüya sahibi yeni girdiği bir işte, kısa zamanda çok yüksek bir prestij edinecek ve çalışmaları takdir edilerek hızla yüksek mevkilere gelecektir.

Rüyada Haksızlığa Uğrayıp Beddua Etmek

Rüyada haksızlığa uğrayıp beddua etmenin:

Farklı tabirleri vardır.

Öncelikle rüyada, rüya sahibinin gerçekten haksızlığa uğrayıp uğramadığına bakılması gerekir. Rüya sahibi gerçekten haksızlığa uğrayıp bunun neticesinde beddua ediyorsa, bu bedduaya müellif denir. Müellif, zalim ve hak eden kişiye edilen bir bedduadır.

Ancak rüya sahibi haksız olduğu halde, haksızlığa uğradığını düşünüp beddua ediyorsa, bu bedduaya kirmani denir. Kirmani, bir suçu ya da hatası bulunmayan, masum kişiye edilen bedduadır. Bu tip bedduada bulunan rüya sahibi bilmelidir ki gördüğü rüya, ettiği bir bedduanın kendisine döneceğine işaret etmektedir.

Bazı rüya yorumcuları, haksızlık karşısında beddua edilen rüyaların, kişinin haklı bir konumdayken haksızlığa düşeceği şeklinde de yorumlamaktadırlar. Bu nedenle beddua rüyalarının tüm detaylarıyla alim kişiler tarafından yorumlanması çok daha yerinde olur.

Rüyada Ayrımcılık Görmek

Rüyada ayrımcılık yapıldığını görmek:

Rüya sahibinin, rüyanın aksinde bir iyilik göreceği manasına gelir.

Eğer ayrımcılık yapan kişi rüya sahibiyse bir kişiye iyiliğinin dokunacağı fakat bu yaptığı bu iyilik sırasında istemeden de olsa birini inciteceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada ayrımcılık yapan kişi, rüyayı gören kişinin tanıdığı biri değilse zaman içerisinde tanımadığı yahut beklemediği bir kimseden kendisine bir hayır dokunacaktır.

Rüya sahibi, bir iş yerinde ayrımcılık yaptığını görüyorsa, burada hileli bir işe kalkışacak ya da yaptığı hileli işten dolayı hak etmeyen masum birinin canının yanmasına sebep olacaktır.

Rüyada Kendini Savunmak

Rüyada kendini savunduğunu gören bir kimse:

Nereden bakılırsa bakılsın pek hayırlı bir rüya görmüş demektir.

Rüyada kendini savunmak, eğlenceli ve neşeli günlerin kapıda olduğuna, bir işin başlangıcındaysa çeşitli zorluklar çekilmesine rağmen sonunda muvaffak olunacağına, kazancında artış olacağına, yaşanan terslik ve şanssızlıkların bir anda kendiliğinden çorap söküğü gibi çözülerek refaha kavuşulacağına, haber beklenen yerden hayırlı ve müjdeli haberler geleceğine delalet eder.

Rüyada kendini savunan kişi, ailesini ve dostlarını asla yüzüstü bırakmayacak, ihtiyaç duydukları her an onların yanında olacaktır. Aynı şekilde her ne olumsuzlukla karşılaşırsa karşılaşsın dürüstlükten ve doğruluktan vazgeçmeyerek Allah katında sevap işlemeyi sürdüreceği kabul edilir.

Rüyada Bir Suçluyu Savunmak

Rüyasında kendini savunduğunu görmenin aksine, bir suçluyu savunduğunu gören kimsenin bu rüyası: