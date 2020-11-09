Birçok kişi eşleri ya da partnerleri ile ilgili rüyalar görür. Bu rüyalar gerek ilişkiye gerekse hayata dair birçok ipucunu içinde taşır. Peki ama rüyada eşinin aldattığını görmek ne demek, ne anlama gelir? Rüyada Eşinin Aldattığını Görmek Rüyada eşinin aldattığını görmek, rüya sahibinin göreceği hayra ve sevindirici haberlere işarettir. Rüyasında eşi tarafından aldatıldığını gören kişi her işinden hayırla ve kazançla çıkar. Hayatı boyunca her daim rahat, huzurlu ve afiyette olur. Yani rüyada aldatılmak gerçeğin tam tersine hayra ve güzelliğe yorumlanır. Üstelik rüyasında aldatıldığını gören kişi Allah'ın yardımını her zaman görür ve hayatta işleri hep rast gider, her işi istediği gibi olur. Rüyasında aldatıldığını gören kişinin hayatı boyunca hiçbir büyük sorunu, derdi, tasası ve üstesinden gelemeyeceği bir hastalığı ya da borcu olmaz. Hiçbir zaman taşıyamayacağı yükleri olmaz. Kişi yaşadığı en büyük kayıplarda dahi metin olma gücünü kaybetmez. Ancak bazı tabircilere göre de rüyasında eşi tarafından aldatıldığını gören kişinin çevresinde onu kıskananlar ve hakkında dedikodu yapanlar olduğuna yorulur. Bu nedenle bu rüya aynı zamanda uyarıcı rüyalar arasında yerini alır. Kişiyi gerçek hayatta bu kişilere ve dedikodulara karşı uyarır. Dini açıdan ise bu rüya kişiye Allah tarafından gelen yardımlar anlamına gelir.

Bazı rüya uzmanlarına göre eğer rüyada aldatan eş bir erkek ise bu rüya, önceden kişiyi uyaran bir mahiyete sahiptir. Kişinin tanıdığı bir kadınsa rüya sahibinin bir dost ya da aile yakınından zarar göreceğine delalettir. Bu nedenle rüya sahibi çevresindeki insanlara karşı dikkatli olmalıdır. Rüyada aldatan eş kadınsa, aynı şekilde rüya sahibinin çevresinde işini, başarılarını ve kariyerini çekemeyen kişilerin olduğuna işarettir. Bu nedenle her iki durumda da rüya sahibinin çevresine karşı dikkatli ve temkinli olması gerekir. Rüyada Eşinin Telefonla Aldattığını Görmek Rüyada eşinin telefonla aldattığını görmek, kişinin çevresinin genişleyeceğine, yaşama isteği ve sevincinin artacağına, rüya sahibinin çok hayırlı ve iyi olaylarla karşılaşacağına işarettir. Bununla beraber kişinin hayata dair alacağı dersler sayesine ileride daha az hatalar yapacağına, atılacak olan adımların kişiyi feraha ve huzura erdireceğine de yorumlanır. Her ne kadar olumsuz bir şekilde düşünülse de rüyada eşinin telefonla aldattığını görmek aslında kişinin hayatta huzura ereceğine delalettir.

Rüya tabircilerine göre rüyada eşin aldattığını görmek, kişinin ticaret hayatında oldukça büyük başarılar elde edeceği ve bütün isteklerine kavuşacağı anlamına gelir. Hatta rüya sahibinin birikim yaptığı para ile yeni ve karlı bir iş kuracağına, kurduğu bu yeni iş sayesinde mala ve mülke kavuşacağına işarettir. Eğer kişi zaten mal mülk sahibi ise bunları daha da artıracağı ve hayatı boyunca ferah içerisinde yaşayacağı anlamına gelir. Bu rüya aynı zamanda haneye giren çıkan ve sorun yaratan bazı kişilerin haneden uzaklaştırılacağına, hanede yeniden mutlu ve huzurlu günlerin yaşanacağına işarettir. Rüyada eşinin kendisini telefonla aldattığını gören kişi çok yüklü miktarlarda para elde eder. Elde ettiği bu miktarla işlerini daha da büyütür ve ticari anlamda eskisinden daha büyük başarılara imza atar. Kişinin ticari kazanımları sayesinde çevresindeki insanlara da yardımının dokunacağına ve çok sevdiği bir insanı düştüğü bazı sıkıntılardan kurtaracağına da yorumlanır. Her ne kadar rüyada aldatıldığını görmek olumsuz bir rüya olarak algılansa da bu rüya, rüya sahibi için son derece olumlu bir şekilde yorumlanır.

Rüyada Eşinin Yakın Arkadaşıyla Aldattığını Görmek Rüyada eşinin yakın arkadaşıyla aldattığını görmek, rüya sahibinin rüyada aldatıldığı kişiye karşı temkinli ve dikkatli olması gerektiği şeklinde yorumlanır. Hatta rüyada görülen kişinin sürekli olarak haneye girmesinin engellenmesi ve o kişiye karşı her zaman dikkat edilmesi gerektiğini gösterir. Çünkü bu rüya o kişinin içinde bazı olumsuz duygu ve düşünceler barındırdığına delalet eder. Bazı rüya yorumcularına göre ise bu rüya, gören kişiyi üzecek ve aldatacak olan akraba veya yakın arkadaşlara işaret eder. Uyarı rüyalarından birisi olarak kabul edilen bu rüyadan sonra, rüya sahibinin çevresindeki kişilere karşı dikkatli ve temkinli olması gerekir. Hatta rüyayı gören kişinin yalnızca ev ve aşk hayatı değil iş hayatında da temkinli olması gerekir. Çünkü bu rüya aynı zamanda kişinin iş hayatında da onu kıskanan ve önüne engeller çıkarmaya çalışan insanlar olduğuna işarettir. Bu kişiler yüzünden kişinin işlerinin bozulabilir ya da iş ortamında hakkında dedikodular yapılabilir. Bu nedenle rüyada eşini en yakın arkadaşı ile aldattığını gören kişinin gerçek hayatında çevresindeki kişilere karşı dikkatli olması gerekir. Bu sayede rüya sahibi çevresindeki riyakar ve dürüst olmayan kişilerden kurtulabilir. Ve gerek iş hayatında gerekse özel hayatında huzuru ve mutluluğu yakalayabilir.