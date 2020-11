Birçok kişi eşleri ya da partnerleri ile ilgili rüyalar görür. Bu rüyalar gerek ilişkiye gerekse hayata dair birçok ipucunu içinde taşır. Peki ama rüyada eşinin aldattığını görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada Eşinin Aldattığını Görmek

Rüyada eşinin aldattığını görmek, rüya sahibinin göreceği hayra ve sevindirici haberlere işarettir. Rüyasında eşi tarafından aldatıldığını gören kişi her işinden hayırla ve kazançla çıkar. Hayatı boyunca her daim rahat, huzurlu ve afiyette olur. Yani rüyada aldatılmak gerçeğin tam tersine hayra ve güzelliğe yorumlanır. Üstelik rüyasında aldatıldığını gören kişi Allah'ın yardımını her zaman görür ve hayatta işleri hep rast gider, her işi istediği gibi olur.

Rüyasında aldatıldığını gören kişinin hayatı boyunca hiçbir büyük sorunu, derdi, tasası ve üstesinden gelemeyeceği bir hastalığı ya da borcu olmaz. Hiçbir zaman taşıyamayacağı yükleri olmaz. Kişi yaşadığı en büyük kayıplarda dahi metin olma gücünü kaybetmez. Ancak bazı tabircilere göre de rüyasında eşi tarafından aldatıldığını gören kişinin çevresinde onu kıskananlar ve hakkında dedikodu yapanlar olduğuna yorulur. Bu nedenle bu rüya aynı zamanda uyarıcı rüyalar arasında yerini alır. Kişiyi gerçek hayatta bu kişilere ve dedikodulara karşı uyarır. Dini açıdan ise bu rüya kişiye Allah tarafından gelen yardımlar anlamına gelir.