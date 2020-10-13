Rüyanın tabiri ve açıklaması, kiminle alışveriş yapıldığından nerede yapıldığına kadar çok sayıda faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Peki rüyada alışveriş yapmak ne demek, ne anlama gelir? Rüyada anneyle, babayla alışveriş yapmak ne demek? Hepsi ve daha fazlası yazının devamında sizlerle...

Rüyada Alışveriş Yapmak

Rüyada alışveriş yapmak, kişinin uzun zamandır beklediği, başarı ile alakalı bir hayaline kavuşacağına ve bunun sonucunda da kendisini çok iyi hissedeceğine yorulur. Kişi bu hayaline kavuştuktan sonra iş ve aşk konusunda da en güzel şekilde kısmeti açılır. Bunun yanı sıra rüyada alışveriş yapmak özlenen biri ile çok kısa bir zaman içerisinde görüşülüp uzun uzun hasret giderileceğine yorulur. Hatta bu kişinin uzak bir akraba olacağına delalet edilir.

Rüyada Pazarda Alışveriş Yapmak

Rüyada pazarda alışveriş yapmak, yakın zamanda kalabalık bir ortama girerek sıkıntılı bir olay yaşanacağına delalet eder. Bu sıkıntılı durumun aileyle ilgili bir husumete neden olacağı ifade edilir. Aynı zamanda rüyada pazarda alışveriş yapmak kız kardeş ile araya ciddi anlamda bir soğukluğun gireceğine de işaret eder. Hatta bu soğukluğun oldukça uzun süreceğine ve çok büyük sıkıntılar yaşanacağına da delalet eder.

Rüyada Bakkaldan Alışveriş Yapmak

Rüyada bakkaldan alışveriş yapmak, kişinin sevdiği biri ile kısa zamanlı bir seyahate çıkacağına yorulur. Bu seyahat kısa zamanlı bir tatil ya da uzun zamanlı bir ülke turu da olabilir. Kişi rüyasında bakkaldan bol bol alışveriş yapıyorsa bu durum da eline beklediği bir yerden çok yüksek bir miktarda para geçeceğine yorulur. Bu paranın ise hemen ele geçeceğine delalet eder. Rüyasında ailesi ile bakkaldan alışveriş yapan bir kişi beklediği manevi refaha kavuşur, rüya bunu her detayıyla simgeler.

Rüyada Anneyle Alışveriş Yapmak

Rüyada anneyle alışveriş yapmak, hayırlı olayların yaşanacağına ve hanenin bolluğa, berekete kavuşacağına yorulur. Bunun yanı sıra rüyada annesiyle huzurlu bir şekilde alışveriş yapan bir kişi yaşamında yeni yollara girer, çok ama çok güzel işler yapmaya başlar ve gerçek sevinçlerin hepsini birer birer tadar. Anneyle yapılan alışveriş, her zaman en güzel olayları müjdeler. Rüyada anneyle alışveriş yapmak aynı zamanda kişinin sağlığına kavuşacak olmasına yorulur. Rüyayı gören kişi sağlıklıysa bu rüya, kişinin çevresinde hasta olan birinin iyileşeceğini müjdeler.

Rüyada Markette Alışveriş Yapmak

Rüyada markette alışveriş yapmak maddi açıdan kavuşulmak istenen duruma artık çok yaklaşılmış olduğuna yorulur. Ayrıca rüyada alışveriş yapılan market büyük bir marketse bu da kişinin yaşamında bir anda yeni iş kapılarının açılacağına ve güzel günlerin yakın olduğuna işaret eder. Alışveriş yapılan market tıklım tıklımsa kişinin kısmetinin açılacağına, yeni biriyle tanışıp yuva kuracağına delalet edilir. Rüyayı gören kişinin hayatında biri varsa bu da ilişkisinin daha da iyiye gideceği ve ciddi adımlar atılacağı manasını taşır.

Rüyada Bedava Alışveriş Yapmak

Rüyada bedava alışveriş yapmak çoğu zaman hayra yorulmaz. Kişi rüyasında bedava alışveriş yapıyorsa yaşamında eline haksız bir kazanç geçeceğine delalet edilir. Bunun dışında rüyada bedava alışveriş yaptığını gören bir kimse, hayallerine meşakkatli yollardan değil kısa bir yoldan çabucak kavuşur, rüya bunu en güzel şekilde müjdeliyor. Rüyasında bedava alışveriş yapan bir kişinin yaşamında yakın bulduğu bir kişi tarafından dolandırılacağına da yorulur. Bu rüyanın pek çok olumsuz ve olumlu anlamı var, hayra yormak önemli.

Rüyada Sevgiliyle Alışveriş Yapmak

Rüyada sevgiliyle alışveriş yapmak, yakın bir dostla kavga edileceğine ve sorunlar yaşanacağına yorulur. Ayrıca bir kişi rüyasında sevgilisiyle ev alışverişi yapıyorsa bu da kısa zamanda evine uzun süreli bir misafir kabul etmek zorunda kalacağına işaret eder. Rüyada sevgiliyle huzursuz bir şekilde alışveriş yapılıyorsa kişi iş yaşamında sıkıntılar yaşamaya başlayacak manasına gelir. Bu sıkıntılar aşılmayacak şeyler olmaz ama tat kaçırır.

Rüyada Mağazada Alışveriş Yapmak

Rüyada mağazada alışveriş yapmak kişinin geniş ve ferah bir eve çıkarak hayatını yeniden inşa edeceğine yorulur. Bunun yanı sıra rüyada dar bir mağazada alışveriş yapmak da kişinin kısa zaman içerisinde bulunduğu dar durumdan en iyi şekilde çıkacağına yorulur. Mağazada alışveriş yapmanın rüya tabirinde herhangi bir olumsuz yanı bulunmaz, her zaman güzel haberleri ve sevinçleri simgelemesiyle bilinir. Genel olarak maddi manevi ferahlamak, kişinin kendini eskisinden daha iyi hissedeceği gibi durumları işaret etmesiyle bilinir.

Rüyada Babayla Alışveriş Yapmak

Rüyada babayla alışveriş yapmak kişinin özel yaşamında ciddi sorunların meydana geleceğini haber verir. Aynı zamanda babayla yapılan alışveriş yakın bir arkadaştan borç alınıp bu borcun uzun bir müddet ödenemeyeceğine de yorulur. Bir kişi rüyasında babası ile beraber giyim alışverişi yapıyorsa sıkıntıya ve dara düşeceği, bir süre maddi durumunu kolay kolay toparlayamayacağı anlamına gelir. Eğer kişi babasıyla rüyasında huzurlu bir şekilde alışveriş yapıyorsa bu da babacan birinin kendisine bir konuda yardım edeceğini ifade ediyor.

Rüyada Çok Alışveriş Yapmak

Rüyada çok alışveriş yapmak kişinin eline bol para geçeceğine işaret eder. Hatta rüyayı gören kişinin bu parayla ne yapacağını bilemeyeceği ifade edilir. Rüyada çok alışveriş yapmak şans oyunundan bol para kazanılacağına da yorulur. Bu rüyanın genel anlamı maddiyat içerdiği için olumsuz şeyleri haber vermez. Rüyasında çok alışveriş yapan bir kişi yaşamında düğün, nişan, nikah gibi önemli bir durum için bol masraf yapabilir. Masraf yapacağı durumlar her zaman iyi şeyleri haber verir.

Rüyada Eşle Alışveriş Yapmak

Rüyada eşle alışveriş yapmak kişinin çevresinde hasta olan bir yakının sağlığına hızlıca kavuşacağına yorulur. Ayrıca rüyada eşle güzel bir şekilde alışveriş yapmak bebek sevincini simgeler. Rüyayı gören kişi kadınsa eğer bu durum bir bebek sevinci yaşayacağına yorulur. Aynı zamanda rüyada eşle alışveriş yapmak kötü günlerin sonunda kavuşulmak istenen huzurlu günlerin artık çok daha yakın olduğunu ifade etmesiyle bilinir.

