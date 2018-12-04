Rüyada para görmek ne demektir, neye işarettir? İşte para ile rüya tabirleri

Rüyalarımız, ne kadar kötü görünse de genel anlamda iyi, hayırlı şeylere işaret etmesini umarız. Rüyada para görmek ise iyi anlama gelebileceği gibi ekonomik sıkıntılar, arkanızdan iş çevirmeler gibi farklı durumlara işaret edebilir. Farklı yorumlar ise rüyada bozuk para görmek, kağıt para vermek, birine para verdiğini ya da birinden para aldığını görmek gibi değişik durumlar farklı anlamlara gelebilir. Rüyada para görmek ve paraya dair görülen rüya tabirlerini haberimizde derledik. RÜYADA PARA GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? Rüyada para görmek, söylenen sözlerden görülecek zararlara işaret eder. İşiteceğiniz sözler sizin canınızı fazlasıyla sıkabilir. Bazı rüya tabircilerine göre ise etrafınızda sizinle ikiyüzlüce konuşan insanlar olduğuna yorulmaktadır. Ayrıca, rüyada para görmek, etrafınızdaki ikiyüzlülere karşı sizin edeceğiniz laflara da yorulmaktadır. Genellikle para rüyaları dedikodulara, size söylenen kötü sözlere ya da sizin söyleyeceğiniz kötü sözlere işaret eder. Alternatif olarak, rüyada para görmek gelecek nimetlerin habercisidir. Bu rüyayı gören kişinin geçimi rahatlar. İç sıkıntıları geçer. Ayrıca yapacağı ufak yardımlar ve ibadetler fazlasıyla ödüllendirilir.

Rüyasında üzerinde Allah’ın adının yazdığı paralar görmek, rüya sahibinin Kur’an-ı Kerim okumaya nazaran diğer ibadetlere ağırlık vereceğinin habercisidir. Para bazen de çekilecek sıkıntılara işaret eder. Maddi ya da manevi zorluklar kapınızda olabilir. Bazı yorumcular ise bu sıkıntının hemen ardından büyük sevinçler yaşanacağını da söylemiştir. Bir diğer rüya tabirine göre ise bu rüya yakın zamanda elde edeceğiniz paraya işaret eder. Rüyada bozuk para görmek Rüyasında bozuk para gören kişi bir kimse ile düşman olur. Bu nedenle de canı sıkılır. Eğer rüyanızda bozuk paralardan kurtulduğunuzu görmüşseniz o halde bu rüya tam tersi yorumlanmaktadır. Bu rüya, sıkıntılarınızın kısa süre içerisinde geçeceğine delalet eder. Bir diğer rüya tabirine göre ise rüyada bozuk para görmek, arkanızdan konuşan insanlara yorulmaktadır. Rüyada kağıt para görmek Rüyada kağıt para görmek para kaybetmeye delalet eder. Rüyada madeni para görmek Rüyasında madeni paraları harcadığını gören kişi ummadığı bir kapıdan para kazanır. Madeni para aldığını gören kişi bir miktar para kaybeder.

Rüyada gümüş para görmek Rüyada gümüş para görmek sevinçli haberlere yorulmaktadır. Bir diğer rüya tabirine göre ise rüya sahibinin kısmeti açılır ve işleri rast gider. Rüyada bakır para görmek Rüyasında bakır para gören kişi maaşlı çalışıyorsa yeni bir işe girer veya iş yerindeki şansı artar. Ticaret ehli içinse bu rüya şanslı olunacak yeni girişimleri simgelemektedir. Rüyada eski metal para görmek Kazancının eksiliği anlamına gelir. Kişinin aldığı maaşın giderlerini karşılamaya yetmediği yani deyim yerindeyse parasının pul olduğuna ve kazancının değerinin bulunmadığına işaret eder. Ayrıca, kıt kanaat çekinme zorunluluğunun daha uzun bir süre devam edeceğine ve bu durumdan kurtulmak için yapılan bazı girişimlerin sonuçsuz kalacağına yorumlanır. Rüyada altın para görmek Rüyada altın para görmek, etrafınızda olan kimseleri kıskanacağınız anlamına gelir. Bir diğer rüya tabirine göre ise altın para, sizi üzecek şeyler işiteceğinize delalet etmektedir. Alternatif olarak rüyasında altın para gören kişi, küçük üzüntülerin ardından büyük mutluluklar yaşar. Eğer canınızın sıkıldığı ve mutsuz olduğunuz bir dönemdeyseniz içinizi ferah tutmalısınız. Yakın zamanda güneş karanlıkların ardından doğacak ve beklemediğiniz şekilde mutlu olacaksınız demektir. Bu rüya, bir başka rivayete göre, rüya sahibi hakkında dedikodular yapacağına da yorulmaktadır.

Rüyada Demir Para Görmek Gayrimenkul ve para yani zenginliktir. Kişinin güç sahibi olacağına, maddi varlığının çoğalacağına, hayatındaki lükslerin artacağına, elinin bolluğa kavuşacağına, hesabındaki paranın da ağırlaşacağına yorulur. Rüyada Yabancı Para Görmek Kişinin çok kazançlı, çok bereketli ve kendisine hayır getirecek bir alanda atılım yapacağına işaret eder. İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir iş kurulacağına ve bu işin deyim yerindeyse peynir ekmek satar gibi çok satacağına ve çok kazanılacağına yorulur. Rüyada Deste Deste Para Görmek Rüyayı gören kişinin yeni iş hedefleri olduğu anlamına gelir. Rüya sahibi büyük bir iş yapmanın planlarını yapıyor ve daha fazla kazanmayı istiyor demektir. Kişi, maliyeti az bir o kadar da getirisi fazla olan projeler peşindedir. Rüyada Eski Para Görmek Hem maddi hem manevi değeri yüksek yatırımlar yapmaya alamet eder. Rüyayı gören kişinin hazırdan bir işi alarak hiç masraf etmeden, para harcamadan ve zahmete girmeden yapacağı bir iş sayesinde hem kısa yoldan hem de kısa zamanda çok iyi kazanacağı anlamına gelir.

Rüyada Banknot Para Görmek Kesilmeyecek ve gününde ele geçecek sabit bir gelir elde edileceği anlamına gelir. Örneğin kendisine babasından kalacak bir daireyi kiraya vererek kesin olarak her ay gelecek bir sermayeye kavuşmak gibi. Rüyada Delik Para Görmek Kişinin bazı işlerinin geçersiz sayılması nedeniyle o ayki maaşını alamayacağına delalet eder. Rüya sahibinin bir projesinin beğenilmemesi sonucunda kazanmayı beklediği ve kesin gözüyle baktığı parayı alamayacağına ve tüm bütçesinin sarsılacağına yorulur. Ayrıca, uzun zamandan beri sürekli geciktirilen bir borcun yakın zaman içinde kişinin karşısına çıkacağına ve bu borç için başka bir şeye ayrılmış paranın harcanacağına işaret eder. RÜYADA BİRİNDEN PARA ALMAK NE DEMEKTİR? Rüyada Birinden Para Almak Para alınan kişiden zora girmiş bir iş konusunda yardım görmek anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin ihtiyacı olan bir konuda kendisine ışık tutacak, deneyimlerini ve bilgilerini aktaracak ona hayati tüyolar verecek ve işini kolaylaştıracak birinin olduğuna işaret eder. Rüyada Ölüden Para Almak

Uğursuz getirecek ve zarar edilecek bir girişim yapılacağına delalet eder. Rüya sahibine ancak külfet getirecek, koyduğu paranın daha fazlasını kaybetmesine neden olacak bir iş yapması demektir. Kişinin bu işten kazanacağı para zararını karşılamaya yetmeyecek demektir. Rüyada Patrondan Para Almak Rüya sahibinin hak ettiği bir malı ya da parayı resmi olarak alması demektir. Kişinin kâğıt üzerinde netleşmediği için hakkı olan bu malları ya da parayı alacağına ve bu sayede rahata ereceğine alamet eder. RÜYADA BİRİNE PARA VERMEK NEYE İŞARETTİR? Rüyada Birinin Para Vermesi Rüyada birinin para vermesi, yakında alacağınız güzel bir haber sonucunda, iş yaşamınızda başarılı olacağınızın ve bazı olumlu hareketliliğin göstergesidir. Bu edenle böyle bir rüya gören kimse, eğer yeni girişimlerde bulunduysa bunların sonuçları hep güzel olur ve büyük başarılar kazanır. Rüyada para verildiğini gören kişi, eğer bu parayı kabul ettiyse, kendisine yardım edecek iyi huylu ve parasal anlamda oldukça zengin bir adamın yakında rüya sahibiyle tanışacağının göstergesidir.

Rüyada Birine Para Verdiğini Görmek Rüyasında birisine para veren ya sadaka ya da zekâtını yoksul insanlara ulaştırır. Bu rüya bazen de insanlara yardım etmeniz gerektiğine veya etrafınızda yardıma muhtaç insanlar olduğuna dair uyarıcı bir rüya olabilir. Rüyada para verenin gerçek hayatta da elinden verdiği miktar kadar bir para çıkar veya o miktar kadar bir para rüya sahibine ulaşır. Rüya sahibinin birilerinin açığını ya da eksiğini kapatacağına, ona imkânları el verdiği oranda destek sağlayacağına, onunla parasını, malını ya da ekmeğini paylaşacağına işaret eder. Rüyayı gören kişinin iyi kalpliliği sayesinde bazılarının yüzü gülecek, kısmen de olsa sorunları bitecek demektir. Rüyada Birine Kâğıt Para Vermek Bir kimseyle bir düşünce etrafında birleşmeye yorulur. Kişinin bir kimseyle bir araya gelmesine vesile olacak bir ortalık yapacağı anlamına gelir. İlk teklif karşı taraftan gelecek, rüya sahibi de bu teklifi geri çevirmeyecek demektir. Bu ortaklık sayesinde çok güzel bir iş kurulacağına, bu işten birçok kişinin ekmek yiyeceğine ve bol bol hayır duası alınacağına delalettir.

Rüyada Para Bulup Sahibine Vermek Kişinin kendisinden önce başkalarını düşünecek kadar insaniyetli kimse olduğuna ve asla fırsatçı bir kişilik taşımadığına yorulur. Rüya sahibinin hak iddia edebilme şansına sahip olsa bile kendi hakkı olmadığını bildiği bir işe yanaşmayacağı anlamına gelir. Çok az kişinin yapacağı bu vicdanlı ve dürüst davranış takdire şayan olacaktır. Rüyada Dilenciye Para Vermek Rüyada dilenciye para vermek, hayırsız mala, kendisine fayda vermeyecek kazanca, haram paraya, boş işler peşinde koşmaya, zamanına boşa geçirdiğine, insanın elinden çıkacak mala, işlerin iyi gitmemesine, çalışma hayatında yaşanılacak zorluklara ve boşa gidecek yatırımlara işarettir. Dilenciye para vermek bazen de kişinin her anlamda rahatlamasına, maddi manevi kazançlarına, eline geçecek çokça mala mülke, oldukça parlak ve güzel bir döneme girilmesine de yorulur. PARA İLE İLGİLİ DİĞER RÜYALARIN TABİRLERİ Rüyada para yutmak Rüyada gümüş para yutmak rüya sahibinin işleyeceği günahlara yorulmaktadır. Altın para yutan kişi, inkara yönelir. Nablusi bu rüyayı şöyle yorumlamıştır. Altın rüyada İslamı temsil eder. Para ise günaha girmekle yorulur.

Rüyada para bulmak Rüyasında para bulan kişi başına gelen işlerden dolayı gereksiz yere uğraşır. Canı sıkılır. Rüyanın bu şekilde yorumlanmasının sebebi ise paranın dünya hayatında insanların vaktini boşa harcadığına inanılmasıdır. Bir diğer rüya tabirine göre ise rüyada para bulan kişinin kısmeti artar, geliri düşündüğünden çok daha büyük olur. Beklemediği kapılar kendisine açılır ve maddi yönden büyük bir feraha eder. Alternatif olarak, rüyasında para bulan kişi bazı ödemeler yapar. Birilerine borç verebilir ya da uzun zamandır ödeyemediğiniz borçlarınızı kapatabilirsiniz. Bu rüya cüzdanınızdaki paranın harcanacağına işaret etmektedir. Rüyada para basan kimse görmek Rüyanızda para basan bir kimseyi görmeniz sözleri hoş fakat riya içerisindeki bir erkeğe işaret eder. Bu kişi her ne kadar yüzünüze gülse de arkanızdan iş çevirdiği aşikardır. Etrafınızdaki kişilere karşı dikkatli olmalı ve her söylenene inanmamalısınız. Para basan kişi siz iseniz, etrafınızdan kimseye söylemeden bazı işlere girişeceğinize delalet eder.

Rüyada para yırtmak Rüyasında para yırttığını gören kişi yaptığı işlere son verir. Bu işler genellikle gizli olarak yapılan ve rüya sahibinin vicdanına sığmayan işlerdir. Bununla birlikte yapmaktan hoşlanmadığınız veya içinize sinmeyen işleri yarıda bırakabilirsiniz. Rüyada para kemeri görmek Rüyasında para kemeri gören kişi, hanesine bazı eşyalar alır. Eğer para kemeri denize düşmüşse, bu durumda elinizdeki maddi imkanlar devlete devredilir. Rüyada deniz görmek devletle ilişkilendirilmektedir. Bunun sebebi ise denizden çıkan nimetlerin tüm insanlığın yararına kullanılmasıdır. Denizin nimetleri herkes için vardır. Dolayısı ile deniz, devleti sembolize eder. Denize düşen para ise devlete ödenecek vergilere, harçlara veya devlete devredilecek paralara işaret etmektedir. Para kemeri akan bir suya düşerse, bu durumda elinizdeki maddi imkanlar bir başkasına devrolunur. Rüyada para kaybetmek Rüyasında para kaybettiğini gören kişi kısa bir süreliğine iç sıkıntısı yaşar diye tabir olunur. Rüyada para saymak

Rüyasında para sayan kişi ummadığı bir şekilde amaçlarına muvaffak olur. Rüyada para koleksiyonu yapmak Rüyanızda para koleksiyonu yapmanız değişik ve beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalacağınıza ve şaşıracağınıza yorulur. Rüyada para çalmak Rüyanızda para çalmanız elinizde olmadan bazı kimselerin gizledikleri şeyleri duyacağınıza delalet eder. Rüyada para çaldırmak Rüyada para bazen gizlenen şeyleri simgelemektedir. Paranızı çaldırmış olmanız ise gizlediğiniz şeylerin açığa çıkmasına delalet eder. Bunu öğrenen bir kişi olabileceği gibi bütün çevreniz de olabilir. Rüyada demir para toplamak Uzun bir süre çalışarak mal edinmek demektir. Rüyayı gören kişinin yatırım yapmak amacıyla ileride çok değerleneceğini öğrendiği ve ileride kazanç elde etmek için satmak amacıyla alacağı küçük bir arsa, uygun fiyata bir daire ya da ucuz fiyata bir araba demektir. Rüyada madeni para toplamak Kişinin kendisine para kaybettirecek bu nedenle getiri elde edemeyeceği tam aksine sermaye kaybedeceği bazı atılımları olacağı anlamına gelir. Rüya sahibi rakip edemeyeceği bir sektörde işe atılacak fakat fayda elde edemeyecek ve menfaat bulamayacaktır.

Rüyada para sıkıntısı çektiğini görmek Gerçekten de borç sahibi olunduğuna ve borçların ödenmesinde zorluk çekildiğine yorulur. Rüya sahibinin biriken kredi borcu, zamanında yatıramadığı için tarihi geçmiş faturaları olduğuna ve bunlar için biriken faizin kendisini daha büyük zahmete ve derde soktuğuna alamet eder. Rüyada borç para istemek Kişinin çok zor bir anında fazlasıyla gururlu olmasına rağmen gururunu bir kenara koyarak bir adım atmak zorunda kalmasına ve içine düştüğü bu durumdan dolayı büyük bir mahcubiyet yaşamasına yorulur. Rüyada para saklamak Kimseyle paylaşılmamış ve tek başına yapılmak istenen bir iş olduğu anlamına gelir. Rüya sahibi işlerine karışılmaması ve aklının karışmaması için işini kuracağı son ana kadar planından kimseye bahsetmemekte kararlı demektir. Aynı zamanda, bu gizliliğin ilerleyen zamanlarda daha büyük boyutlara varacağına ve bazen hayatı olumsuz yönde etkileyeceğine alamettir. Rüyada para kaybetmek ve bulmak Rüya sahibinin başarısız olduğu için bir daha cesaret edemediği bir işi yeninden yapmaya karar vereceğine ve bu kararının kendisine şans ve hayır getireceğine işaret eder. Kişi, yenilgiye uğradığı bir konuda yeniden güç ve sermaye biriktirip bu defa kazanmayı umut ettiği kadar tekrar kaybetmeyi de göze alacak ve bu düşünceden ne olursa olsun vazgeçmeyecek demektir.