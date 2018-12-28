Rüyada arkadaş görmek ne demek? Rüyada arkadaş görmek ile ilgili rüya tabirleri...

İyi arkadaşlar hayatımızın önemli bir parçasıdır. Bazen ailemizle bile paylaşamadığımız şeyleri, arkadaşlarımız ve dostlarımızla paylaşırız. Kimi zaman sevdiğimiz, eski, o an küs olduğumuz veya hayatını kaybetmiş arkadaşlarımızı rüyamızda görürüz. Peki rüyada arkadaş görmek ne anlama gelir? Bu sorunun cevabını çeşitli rüya tabirlerinde bulabilirsiniz. Sizin için rüyada arkadaş görmek yanında yakın arkadaş, küs arkadaş, ölmüş arkadaş, hamile arkadaş, polis arkadaş vb. görmek ile ilgili rüya tabirlerini bir araya getirdik. RÜYADA ARKADAŞ GÖRMEK Rüyada arkadaş görmek temelde iyi bir rüyadır. Olumlu anlamları vardır. Tabii rüyada arkadaş görmekle ilgili rüya tabileri söz konusu arkadaşın rüyada nasıl bir durumda olduğuna göre değişmektedir. Örneğin rüyadaki arkadaşın mizacı iyiyse, dürüst bir insansa rüya sahibinin hayatının uzunluğuna yorulur. Rüyadaki arkadaş kötü niyetli biriyse ise bu sinirlerinizin gergin olduğunun ve sakinleşmeniz gerekiyor demektir. RÜYADA YAKIN ARKADAŞ GÖRMEK Hayırlı bir işle ilgili olarak çok daha fazla güzel haber alınacağına, işlerin kısa sürede çözüme kavuşacağına, atılan adımların ferahlığa çıkacağına, zorlukların, dertlerin ve üzüntülerin geride kalacağına, iş hayatında yeni bir sayfa açılacağına, kırılan kalplerin tamir edileceğine ve kardeşlerin birbirine daha çok bağlanacağına rivayet edilir. Aynı zamanda, kısa bir süre önce kaybolmuş olan manevi değeri yüksek bir eşyanın bulunacağına ve hayallerin gerçeğe döneceğine işarettir.

RÜYADA KÜS ARKADAŞ GÖRMEK İş hayatında çok büyük bir projede bir çıkmaza girileceğine, verilen kararların geri çekileceğine, hane halkı arasına nifak tohumları serpileceğine, eşlerin birbiri ardına büyük tartışmalara gireceğine, bu sebeple yakın bir zaman içinde bir yol ayrımına geleceklerine ve korkulan bir şeyle ister istemez yüz yüze gelineceğine alamet eder. RÜYADA ESKİ ARKADAŞ GÖRMEK Rüyada eski bir arkadaşı görmek, iş hayatında ve aile hayatında çok büyük sıkıntılar yaşanan bir dönemde, çok büyük maddi sıkıntılardan kurtulmak ve bu sıkıntılardan ötürü aldığı ve bir türlü ödeyemediği borçları ödemek için çeşitli yollar arayan rüya sahibinin yardımına çok sevdiği ve daha önce birkaç kez yardım ettiği bir arkadaşının ya da akrabasının koşacağına ve bu sayede rüya sahibinin çok büyük bir mutluluk yaşayacağına delalet eder. RÜYADA ÖLMÜŞ ARKADAŞ GÖRMEK, Birincisi Rüyada ölen birini, ölmüş birini görmek gerçek yaşamınızda çevrenizde fazlasıyla negatif enerjiye sahip insanlar olduğunu, olaylara daima olumsuz tarafından bakan bu kişilerdeki negatif enerjinin sizi etkilediğini işaret edebilir. İkincisi rüyada ölen birisini, ölmüş birisini görmek özlemleri, hasretleri simgeler. Rüyada bir ölü görmek sevilen birilerinin geleceğini veya sevdiğinizin birisinden iyi haberler almayı haber verir. Yani ölü diri getirir. Olaya bu açıdan bakılırsa ölü görüldüğünde korkulmamalıdır. Çünkü ölü hayra yorulur. Rüyada ölmüş arkadaşı görmek uzun ömür ve başarı olarak yorumlanır.

RÜYADA HAMİLE ARKADAŞ GÖRMEK Rüyada hamile arkadaş görmek kişinin uzun zamandan beri emek verdiği işlerinin yoluna koyulacağına, emeklerinin karşılığını alacağına ve karşısına yepyeni fırsatlar çıkacağına işarettir. Bu rüya iş arayanlar için yeni bir iş kapısı, bekarlar için hayırlı ve güzel kısmet şeklinde de yorumlanır. Rüyada hamilelik ya da bebek bolluk, bereket ve hayırlı iş demektir. Bu rüyayı gören kişi sevdiği bir kişinin hamilelik haberini alabilir. RÜYADA ÇOK ESKİ ARKADAŞ GÖRMEK Rüyada çok eski arkadaşı görmek, rüya sahibinin beklemediği bir kişiden göreceği çok büyük bir yardıma işaret eder. Sıkıntı çekilen bir dönemde maddi yardımlara delalet eden rüya, ferahlamaya ve borçların ödenmesine de tabir edilir. Dertlerden, tasalardan kurtulup, ailevi sorunları da çözmenin işaretçisi olan rüya aynı zamanda uzaktan gelecek sevindirici bir habere de yorumlanır. RÜYADA KADIN ARKADAŞ GÖRMEK Rüyada kadın arkadaş görmek, yaşanacak olan değişime işaret olarak yorumlanmaktadır. Bu rüya hakkında diğer bir yorum da alınacak olan yeni kararlardır. Bu kararlar, hayatınız önemli ölçüde değiştirecek olan kararlardır. Bunların dışında; söz ya da nişan gibi durumların yaşanacağını da söyleyelim. Bu tür rüyalarda birkaç yorumun öne çıkması, rüyadaki diğer ayrıntılarla ilgilidir. Genel anlamda, bir değişim olacağı ve hayatınızın gidişatını etkileyeceği işareti mevcuttur. Kısa süre sonra yaşanacak olan bu durumların ardından, çok daha farklı bir bakış açısına sahip olacaksınız.