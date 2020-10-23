Mevsim fark etmeksizin tüketilen meyvelerden biri olan armut, sıklıkla karşılaşılan bir rüya imgesidir. Farklı şekillerde görülebilen armut, rüya yorumcuları tarafından kimi zaman olumlu kimi zaman ise olumsuz bir alamet olarak değerlendirilir. Yine de armut imgesi hakkında yapılan yorumlara bakıldığında daha çok olumlu tabirlerin öne çıktığını söylemek mümkündür. Yazımızın devamını okuyarak "Rüyada armut yemek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz. Rüyada Armut Yemek Rüyada armut yemek pek çok yorumcu tarafından bol kazanç ve rızka yorulur. Bu doğrultuda rüyasında armut gören bir kimsenin yakın zamanda müjdeli bir haber alması beklenir. Özellikle erkek rüya sahipleri için rüyada armut yemek güzel değişimlerin müjdecisidir. Bir işe başlamak, askere gitmek ya da evlenmek gibi durumlar söz konusu olabilir. Ayrıca rüyada armut yediğini görmenin yoksulluktan ve darlıktan kurtulmanın alameti olduğunu söyleyen rüya tabiri kaynakları mevcuttur. Kadınlar içinse rüyada armut yemek, daha çok hayırlı bir kısmet olarak değerlendirilir. Özellikle olgunlaşmış bir armut görmek yakın zamanda gerçekleşecek bir evliliğin ve düğünün habercisi olabilir. Ancak ham armut yediğini görmek de olumsuz bir anlama sahip değildir. Bu tür rüyalar daha çok sıkıntılardan kurtulabilmek için biraz daha sabretmek gerektiği şeklinde tabir edilir.

Kimi rüya yorumcuları ise rüyada armut yemenin olumsuz bir anlam taşıdığını ifade eder. Bu yorumculara göre rüyada yenilen armut kötü bir olayı sembolize eder. Rüyasında armut yediğini gören bir kimsenin sağlığıyla ilgili çeşitli sıkıntılar yaşayabileceği belirtilir. Kendisi değilse bile ailesinden birisinin ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalması muhtemeldir. Dini kaynaklar ise rüyada armut yemeyi daha çok haram kazanç olarak ele alır. Kumar gibi zararlı alışkanlıklar dolayısıyla elden çıkarılacak büyük paralar da söz konusu olabilir. Bu doğrultuda rüya sahibinin kazancının azalacağı sıkıntılarının ise artacağı rivayet edilir. Ayrıca dini rüya tabiri kaynaklarında rüya sahibine Allah'a dua etmesi ve manevi olarak kendisini toparlamaya gayret etmesi yönünde tavsiyeler verilir. Rüyada Sarı Armut Yemek Rüyada sarı armut yemek genellikle zorluk içinde geçecek bir hayata delalet eder. Rüya sahibinin hem iş hem de sosyal hayatında son derece mutsuz olacağı varsayılır. Ayrıca kişinin hayallerine ulaşmak konusunda büyük ölçüde cesaretsiz bir ruh haline bürünmesi mümkündür. Sarı armut genel olarak güvensizliği ve korkuyu temsil eden bir imgedir. Bu doğrultuda rüya sahibinin özellikle iş hayatında gereken sorumluluğu almaktan kaçınmaya çalışacağı da ifade edilebilir. Kimi rüya yorumcuları ise rüyada sarı armut yemeyi yeni bir eve taşınmak ya da yeni eşyalar almak şeklinde tabir eder.

Rüyada Yeşil Armut Yemek Rüyada yeşil armut yemek daha çok olumlu bir imge olarak değerlendirilir. Özellikle dini kaynaklarda rüya sahibinin haram lokma yemeyeceği yorumu yapılır. Rüyasında yeşil armut yiyen bir kimsenin kazancını helal bir biçimde elde edeceği, her işinde alın terinden başka hiçbir şeye güvenmeyeceği vurgulanır. Ayrıca kişinin bu tavrıyla yoksul kalacağını düşünmek doğru değildir. Aksine rüya sahibinin helal kazanmakta titizlik gösteren bu tavrı sayesinde önemli ölçüde mal ve mülk edineceği rivayet edilir. Rüyada Armut Toplayıp Yemek Rüyada armut toplamak pek çok rüya yorumcusu tarafından yoğun bir çalışma temposu olarak değerlendirilir. Bu doğrultuda rüya sahibinin birikim yapabilmek için çok fazla çalıştığı bir döneme girmesi söz konusu olabilir. Ayrıca kişinin bu çalışma temposu dolayısıyla ailesine yeterince vakit ayıramayacağı, bu nedenle ailevi bazı problemler yaşayacağı da belirtilir. Rüyada armut toplayıp yemek ile ilgili yapılan diğer bir yorum ise beklenmedik bir yolculuktur. Rüya sahibinin özellikle iş sebebiyle uzun bir yolculuğu çıkması gerekebilir. Ancak bu yolculuğun beklenen faydayı sağlamayacağını da söylemek mümkündür. Ayrıca kimi yorumcular rüyada armut toplayıp yemenin kötüye giden bir akıl sağlığına işaret ettiğini belirtir.

Rüyada Pişmiş Armut Yemek Rüyada pişmiş armut yemek yakın bir zamanda gerçekleşecek bir evliliğin habercisidir. Rüya tabiri kaynaklarında kadınlar için de yapılan bu tabir özellikle rüya sahibinin erkek olduğu durumlarda daha fazla vurgulanır. Rüya sahibinin kadın olması halinde, evliliğin yanı sıra güzel bir haber, sıkıntılardan kurtulma gibi farklı yorumlar da mevcuttur. Rüyada Yarım Armut Yemek Rüyada yarım armut yemek göğüs gerilecek zorluklara işaret eder. Rüya sahibinin, hayatının farklı alanlarında birden fazla sorunla karşılaşması muhtemeldir. Rüya yorumcuları bu tür bir rüyayı daha çok uyarı mahiyetinde ele alır ve rüya sahibine kendisini zorlu bir döneme hazırlaması yönünde tavsiyelerde bulunur. Rüyada Yeşil Kurtlu Armut Yemek Rüyada yeşil kurtlu armut yemek de benzer bir biçimde artacak sıkıntılara delalet eder. Ancak rüya yorumcuları bu rüyayı bir uyarıdan çok felaket habercisi olarak değerlendirir. Dolayısıyla rüya sahibinin, ne yaparsa yapsın karşı koyamayacağı bir durum söz konusudur. Daha psikanalitik bir yoruma göre ise rüyada yeşil kurtlu armut yemek kişinin farkına varamadığını potansiyelini sembolize eder. Bu tür bir rüya gören kimselere bazı yorumcular, mutluluğu dışarıda aramak yerine kendi içinde araması tavsiyesini verir.