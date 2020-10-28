Bilhassa çok katlı bir binada yaşıyorsanız dairenize her gün merdivenleri kullanarak çıkmaya mecbur olmak son derece yorulmanıza sebep olurdu. Ancak hayatı akışını oldukça kolaylaştıran asansörler sayesinde oldukça yorucu olan bu rutinden kurtulabiliyoruz. Yine de asansörde kalmak gibi durumların pek çok insan için asansörleri korkulan nesnelerden biri haline getirdiğini ifade etmek gerekir. Dolayısıyla asansörde kalmakla ilgili görülen rüyaların kaynağı bu korkunun çarpıcılığında aranabilir. Yazımızın devamını okuyarak "Rüyada asansörde kalmak ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz. Rüyada Asansörde Kalmak Rüyada görülen asansör, pek çok rüya tabircisi tarafından olumlu bir biçimde değerlendirilir. Genellikle bu imge, rüya sahibinin hayatındaki sıkıntıları kolaylıkla atlatacağı şeklinde ele alınır. Her ne kadar asansörde kalmak korkutucu bir rüya olarak kabul edilse de çoğu kaynakta bulunan tabiri bakımından asansör görmek ile pek de farklı değildir. Rüyasında asansörde kalan kişinin üzerindeki yüklerden kurtulacağı rivayet edilir. Özellikle bir yakınınız ya da arkadaşınız dolayısıyla üzerinize fazladan sorumluluk binmişse bu sorumluluğun yükünden kurtulacağınız zaman son derece yakındır.

Ayrıca rüyada asansörde kaldığını gören kişinin gerek maddi gerekse de manevi açıdan rahatlayacağı ve uzun sürecek bir ferahlığa kavuşacağı varsayılır. Rüya sahibinin şansının döneceği, bugüne kadarki başarısızlıklarını affettirecek yeni fırsatlar yakalayacağı düşünülür. Ancak kimi kaynakların da bunun tam tersini söylediğini belirtmek gerekir. Özellikle rüya sahibinin oldukça başarılı bir kariyere sahip olduğu durumlarda asansörde kalınan bir rüya, işlerin tepetaklak olacağına dair bir uyarıdır. Kimi rüya yorumcuları da asansörde kalmayı bir düşman tarafından tuzağa düşürülmek şeklinde tabir eder. Bu tür bir rüya gören kimsenin tehlikeli ve sinsi bir düşmana sahip olduğu varsayılır. Böyle bir rüya gördüyseniz çevrenizdeki sinsi bir düşmanın planları dolayısıyla başınızın ağrıması söz konusu olabilir. Genellikle yorumcular bu kişinin eğitim hayatınızdan birisi olacağını ifade eder. Ancak çevrenizdeki tüm insanlara karşı temkinli davranmanız ve açık vermemeye çalışmamanız faydalı olabilir.

Rüyada Asansörde Mahsur Kalmak ve Kurtulmak Rüyada mahsur kalınan asansörden kurtulmak arkanızdan çevrilen bir işe delalet eder. Ancak kurtulduğunuzu görmeniz son derece hayırlıdır. Rüya tabircilerine göre rüyada asansörde mahsur kalmaktan kurtulmak size kurulan sinsi bir planı zarar görmeden atlatacağınızın habercisidir. Eğer rüyanızda kurtulmanıza yardım eden biri varsa gerçek hayatta da yakınlarınızdan yardım istemeniz gerekeceği anlamına gelebilir. Rüyada Asansör Boşluğunda Kalmak Rüyada asansör boşluğunda kalmak aile hayatında karşı karşıya kalacağınız içinden çıkılmaz sorunlara işaret eder. Bu sorunları atlatabilmek için yapacağınız bütün fedakarlıkların boşa gitmesi söz konusu olabilir. Ayrıca kimi yorumculara göre de bu tür bir rüya kötüye gidecek bir iş hayatının alametidir. İş hayatınızda yerine getirilmeyen sorumluluklar dolayısıyla haksız yere suçlanmanız mümkündür. Özellikle idareniz altında çalışan insanlar varsa verdiğiniz önemli işleri hallettiklerinden emin olmanız faydalı olabilir. Rüyada Asansörde Asılı Kalmak Rüyada asansörde asılı kalmak daha çok karşılaşılacak bir ikilem olarak tabir edilir. Sevdiklerinize vakit ayırmak ile iş hayatınızda karlı girişimlerde bulunmak arasında kalmanız muhtemeldir. Tercih yaparken vazgeçeceğiniz seçeneğin tekrar elinize geçmeyecek bir şans olduğunu göz önünde bulundurmalısınız.

Rüyada Asansörde Karanlıkta Kalmak Rüyada karanlık kalmak tek başına kalmaya delalet eder. Bu doğrultuda asansörde karanlıkta kalmak da sıkıntılarınızı yalnızca kendi çabanızla aşacağınız anlamına gelir. Dolayısıyla rüyada asansörde karanlıkta kalmanın güçlü bir karaktere işaret ettiğini söylemek mümkündür. Rüyada Asansörde Yüksekte Kalmak Rüyada asansörde yüksekte kalmak, özellikle korku ile birlikte değerlendirildiğinde son derece olumlu bir biçimde tabir edilir. Asansörde yüksekte kalmak, yaptığınız işte rakipsiz bir hale geleceğiniz ve kariyerinizde büyük atılımlar yapacağınız anlamına gelir. Rüyada Asansörde Nefessiz Kalmak Asansörde nefessiz kalmak, çoğu rüya yorumcusu tarafından yoğun bir iş hayatının ifadesi olarak değerlendirilir. Altından kalkamayacağınız sorumluluklar yüzünden bunalımlı ve yıpratıcı bir süreç yaşamanız muhtemeldir. Özellikle rüyanızda nefessiz kalarak öldüğünüzü gördüyseniz iş hayatında da başarısız olacağınız yorumu yapılır. Rüyada Hamileyken Asansörde Kalmak Rüyada hamileyken asansörde kalmak son derece pozitif anlamlar ihtiva eder. Bilhassa anne adayları böyle rüyalardan dolayı korkup endişe duysalar da hamilelikle ilgili neredeyse bütün rüyalar hayra yorulur. Hamileyken asansörde kaldığınız bir rüya görmeniz, sıkıntılarınızı atlatmanızı sağlayacak bir haber ya da gelişmenin çok yakın olduğunu müjdeler.

Rüyada Sevgiliyle Asansörde Kalmak Sevgiliyle asansörde kalmak daha çok mutlulukla ilgili bir şekilde tabir edilen bir rüyadır. Rüya sahibinin bütün hayatını birlikte geçireceği, ruh eşi diyebileceğimiz bir insanla karşılaşması söz konusu olabilir. Kimi yorumcular ise bu rüyayı başınızdan hiçbir zaman gitmeyecek bir huzursuzluk sebebi olarak değerlendirir. Gerçek anlamda büyük bir felakete sebep olmasa da, daima korktuğunuz bir şeyin uzun bir süre hayatınızın önemli bir parçası haline gelmesi olasıdır. Rüyada Bebekle Asansörde Kalmak Rüyada bebekle asansörde kalmak, hamileyken asansörde kalmak imgesiyle benzer bir biçimde yorumlanır. Genellikle yapılan yorum sıkıntılarınızdan kurtulmanızı sağlayacak bir işe adım atmak üzere olduğunuz şeklindedir. Rüyada Tek Başına Asansörde Kalmak Rüyada tek başına asansörde kaldığını gören bir kimsenin yalnızlıktan hoşlandığı varsayılır. Ayrıca kimi yorumcular benzer bir biçimde narsistik ya da megaloman bir karakterden bahseder. Hayatınızın herhangi bir alanında da böyle bir insanla karşılaşmanız ve o insanın tavırlarından dolayı oldukça bunalmanız söz konusu olabilir.