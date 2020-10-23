Özellikle çok katlı apartmanlarda merdivenlerle dairenize gitmek zorunda kalmak ve bunu her gün tekrar etmek son derece yorucu olabilirdi. Ancak yıllar önce icat edilmiş asansörler sayesinde böyle yorucu bir rutinden kolaylıkla kurtulabiliyoruz. Yine de özellikle asansörde kapalı kalmak gibi durumlar dolayısıyla pek çok insanda asansörlere karşı bir korku da mevcuttur. Böylesine gündelik hayatımızın içerisinde olan bir mekanizmanın sıklıkla tekrarlanan bir rüya imgesi haline gelmesine şaşırmamak gerekir. Yazımızın devamını okuyarak "Rüyada asansör görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını kolaylıkla bulabilirsiniz. Rüyada Asansör Görmek Rüyada asansör görmek motifinin pek çok rüya tabiri kaynağında olumlu bir biçimde ele alındığını ifade etmek mümkündür. Özellikle gündelik hayatı kolaylaştırıcı etkisi ile bağ kurularak değerlendirilen asansör imgesi, hayatınızdaki bazı sıkıntıların daha kolay bir hale geleceğine dair bir alamet olabilir. Genellikle rüya tabircileri asansör görmenin maddi bakımdan hafiflemeye işaret ettiğini düşünür. Özellikle başka kişilerin sorumluluğunu da üzerinizde taşıyorsanız bu durumdan yakın bir zamanda kurtulabilmeniz mümkündür. Sorumluluğunu taşıdığınız kişi çocuğunuzsa, kendisinin kısa bir süre içinde iş bularak kendi ayakları üzerinde durmaya başlaması mümkündür.

Kimi rüya yorumcularına göre ise rüyada asansör görmek, rüya sahibinin bir konuda yardım alacağına işaret eder. Öyle ki rüya sahibi en zor zamanlarında iken bu yardım sayesinde ferahlayacak ve hayatını düzene koymaya başlayacaktır. Bu yardım ödeyemediğiniz bir borç ya da bir işi elde etmek için gereken bir aracılık şeklinde olabilir. Ancak rüyada asansör görmenin görülen asansöre göre farklı şekillerde yorumlanabildiğini söylemek gerekir. Özellikle rüyada dar bir asansör görmüşseniz bu tür bir rüya genellikle olumlu bir biçimde ele alınmaz. Dar bir asansör daha çok rüya sahibinin ruh halindeki sıkışmışlığa delalet eder. Benzer bir biçimde eski bir asansör de geçmişe takılıp kalmak ve hayatına devam edememek gibi anlamlara gelir. Aksine büyük bir asansör görmek ise yaşanacak ferahlığın alametidir. Rüyada Asansör Düşmesi Rüyada asansör düşmesi de asansör ile ilgili olumsuz bir biçimde ele alınan motiflerdendir. Genellikle rüyada düştüğü görülen bir asansör kaçan fırsatlara yorulur. Ayrıca rüya sahibinin çalışma hayatında son derece kötü durumlarla karşı karşıya kalması ve bu yüzden huzurunun bozulması söz konusu olabilir. Kimi yorumcular da düşen asansör imgesini kaybedilecek büyük miktarlarda para olarak ele alır. Öyle ki rüya sahibinin yardıma muhtaç bir hale gelmesi bile mümkündür.

Bunlara ek olarak rüyada düşen asansör en yakın dostlardan görülecek bir ihaneti sembolize ediyor olabilir. Bu ihanetin zamanında büyük yardımlar ettiğiniz bir kimseden gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla rüya sahibinin yaptığı iyiliklere karşılık kötülük bulacağı düşünülür. Rüyanızda ayrıca düşen asansörün patladığını da görüyorsanız yaşanacak büyük kavgalara ve ilişkilerinizde son derece ciddi çatırdamalara hazırlanmanız faydalı olabilir. Rüyada Asansöre Bindiğini Görmek Rüyada asansöre binmek daha çok hedefine ulaşmak olarak anlaşılır. Dolayısıyla rüya sahibinin en kısa sürede ulaşmak istediği makam, mevki ya da başarıya kavuşacağı varsayılır. Ayrıca bu tür bir rüya, rüya sahibinin son derece hırslı bir karaktere sahip olduğunun da işaretidir. Bu doğrultuda yoğun bir çalışma sonucunda elde edilecek ciddi bir kazanç da söz konusu olabilir. Ayrıca rüyada asansöre bindikten sonra uzun bir süre asansörde kalmak ya da asansörle katlar arasında gezinmek genellikle mutluluk habercisidir. Böyle bir rüya gören kimselerin son derece mutlu olacağı bir ortama gireceği ve o ortamdan hiç ayrılmak istemeyeceği yorumu yapılır.

Rüyada Asansör Boşluğu Görmek Rüyada asansör boşluğu görmek genellikle aile hayatında karşılaşılacak çeşitli problemlere işaret eder. Bu problemleri çözebilmek için büyük fedakarlıklar yapmanız ancak yine de üstesinden gelememeniz söz konusu olabilir. Eğer asansör boşluğunda asılı birini görmüşseniz bir dostunuzun sizin yardım eli uzatması mümkündür. Rüyada asansör boşluğuna düştüğünü görmek ise daha çok tüm çabanıza rağmen iş hayatınızın kötüye gideceğine delalet eder. Sağlayacağınız kazancın azalması ya da iş ortamınızdaki çeşitli hileler dolayısıyla suçlanmanız gibi durumlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla iş hayatınızla ilgili yeni bir adım atarken iki kere düşünmeniz faydalı olabilir. Rüyada Asansör Kapısı Görmek Rüyada asansör kapısı görmek genellikle iyi bir fırsatın eşiğinde olduğunuz şeklinde yorumlanır. Dolayısıyla doğru bir karar vermeniz halinde son derece büyük kazançlar sağlayacağınız bir iş fırsatı yakalayabilirsiniz. Rüyada Asansörde Olduğunu Görmek Rüyada asansörde olduğunu görmek, mutlu olduğunuz bir ortama işaret eder. Özellikle aile içi huzurunuzun bu dönemde artması muhtemeldir.