Rüyada ayakkabı görmek ne anlama gelir? Rüyada ayakkabı giymek, yeni ayakkabı almak, siyah topuklu ayakkabı giymek ne demek?

Genellikle olumsuzluğa yorulan ayakkabılar her zaman kötülük olarak düşünülmemelidir. Ayakkabının çeşidine, rengine, sayısına, nerede olduğuna göre yorumlamalar değişmekte. Ayakkabının temiz olması yakın zaman karşılaşılacak olumlu ve bol kazançlı durumlar olacağını gösterirken, ayakkabının kirli olması birtakım olumsuzluklara ve rüya sahibinin iş hayatında yaşayabileceği maddi sıkıntılara yorulur. Normal bir çift ayakkabı gören kişi hayatta ileriye doğru adımlar atacak demektir. Ayakkabıların eşleri birbirlerinden farklı model veya renklerde ise rüyayı gören kişi aklındaki karışıklıkları bir çözüme kavuşturacak, doğru tercihler yapabilmek için doğru adımlar atacaktır. Kişi eğer rüyasında kendi ayakkabını gördüyse rüyası içine attığı sorunları çevresindekilerle paylaşması gerektiğine, bir tanıdığının ayakkabısını gördüyse tanıdığı kişiyle ilgili olumlu bir haber alacağına, tanımadığı bir kişinin ayakkabını gördüyse ilk çıktığı yolculukta yeni arkadaşlar edineceğine işaret eder. Başka bir bakış ise ayakkabı görmenin çıkılacak yeni yollar olduğu anlamına geldiğini söylemektedir. Sağlar bir ayakkabıyla bir insan uzun süre yürüyebilir. Bu noktada ayakkabı, hayat arkadaşıyla eşleştirilir. Kişinin güvenebileceği bir insanla bir hayat yolculuğuna çıkacağı düşünülür. Ayakkabı çoğu insan tarafından düşman olarak görülse de olumlu yorumlamalar oldukça fazladır.

Rüyada Ayakkabı Giymek

Rüyasında ayakkabı giyen kişi korunmaya muhtaçtır. Ailesi ve arkadaşları tarafından korunma ihtiyacı hisseder. Etrafındaki insanlardan her zaman ilgi ve iyilik bekleyen bu kişiler birilerini koruma söz konusu olduğunda da en önde yer alırlar. Giyilen ayakkabının modeli kişinin ruh halini yansıtır. Spor ve günlük tarzda bir ayakkabı içteki huzura ve sevince, topuklu veya kösele ayakkabı ise kişinin içinde biriken sıkıntılara işaret eder. Ayağa tam uygun seçilmiş bir ayakkabı kişinin işlerinin açılacağına, maddi kazanç sağlayacağına delalet eder. Uygun ayakkabı demek aynı zaman girilecek yeni ortamlara kolayca ayak uydurmak demektir. Bu rüyayı gören kişi yeni insanlarla tanışmaktan çekinmemeli ve kendisine güvenerek yeni arkadaşlıklara yelken açmalıdır.

Rüyada Yeni Ayakkabı Almak

Rüyalardaki yenilikler geçmişte yaşanmış olayların unutulmak istendiğinin bir işaretidir. Yaşadıklarından ve yaşattıklarından memnun olmayan rüya sahibi, rüyasında yeni bir ayakkabı alır ve böylece eskilerin üstüne bir perde çekip yeni insanlar yeni ortamlarda bulunacağını düşünür. Rüyada yeni ayakkabı almak bir başka bakış açısıyla yeni yatırımlara olan yatkınlığı gösterir. Çünkü "yenilik" kimileri için para demektir. Bu kişi yatırımlarını artırmalı ve mantıklı kararlar vermelidir. Yeni ayakkabı almak bazen de yeni tanışılan biriyle çok güzel işler yapılacağını gösterir. Bu kişiye güvenilebilir, ortak yatırımların adımları birlikte atılabilir.

Rüyada Yeni Ayakkabı Görmek

Kişi eğer rüyasında satın almak isteyeceği türde bir ayakkabı görmüşse bu rüyadan olumlu bir sonuç çıkarılabilir. Rüya, yakın zamandaki dileklerin gerçek olacağına işaret eder. Ayakkabıyla gelen yenilik, güzel başlayan bir değişim olur. Değişimler her zaman güzel ve tatmin edici olmayabilir fakat yeni ayakkabı tüm bu yeniliklerin kişinin hayatına güzellikler katacağının göstergesidir. Ayakkabı, rüya sahibinin arkadaş çevresinden birine aitse, rüya sahibiyle arkadaşı arasında ufak tartışmalar yaşanabilir. Başka bir yorumlamaya göre ise yeni ayakkabı gören kişi beklentilerini yükseltmeli, elde etmek istediği her ne varsa bunun için normalde olması gereken daha fazla çaba sarf etmelidir. Böyle yaptığı takdirde istediğini elde edecek ve istediklerinin kontrolünü ele geçirecektir. Yeni ayakkabı kişinin giyim tarzıyla ve sahip olduğu ayakkabı modelleriyle çok uyumsuz ise bu durum kişinin yaptığı işte kontrolü kaybetmeye başladığına delalet eder.

Rüyada Siyah Topuklu Ayakkabı Görmek

Rüyada görülen topuklu ayakkabılar kişinin yalnız kalma ihtiyacını temsil eder. Alçak topuklu ayakkabılar içsel sıkıntının az olduğunu gösterirken, topuğun yüksek olması sıkıntının büyük olduğuna işaret eder. İnsan yalnız kaldığı zamanlarda kendisiyle ilgili bazı sorunlara çözümler üretmekte daha iyidir. Görülen topuklu ayakkabının siyah olması insanın yalnız kalma ihtiyacının ciddi olduğunu, aksi takdirde ortaya çok karanlık ve hoşa gitmeyecek sonuçlar çıkacağını gösterir. Rüyada siyah topuklu ayakkabı gören kişi bir an evvel kafasını dinleyebileceği bir tatil köyüne, herkesten uzak bir dağ evine gitmeli veya odasında oturup günlük işleri ve insan ilişkileri üzerine düşünmelidir. Bu şekilde yaşadığı sorunlardan arınan kişi, yalnız kalma durumundan zevk almaya ve sorunlarını bu şekilde çözmeye başlayabilir. Çoğu zaman diğer insanların düşüncelerinden çok etkilenen insan, iç sesini dinlediğinde kendisi için doğru olan kararı verir.

Rüyada Birçok Ayakkabı Görmek

Rüyada birçok ayakkabı görmek, kişinin arada kalmışlığını temsil eder. Evdeki olumsuzluklar kişinin kafasını karıştırmış olabilir. İlişki durumunda yaşanan dengesizlikler tekrardan gözden geçirilmelidir. Görülen ayakkabıların hepsinin sahibi belli ise bu yapılacak yeni seçimleri gösterir. Görülen ayakkabıların birbirlerine mesafesi ve görülen alana göre yorumlama değişir. Ayakkabıların birbirine yakın pozisyonda durması kişinin halletmeye çalıştığı sorunları çevresindekilerle paylaşması gerektiğini ve onların sözünü dinlemesi gerektiğini gösterir. Ayakkabılar kutuda görülüyor ise kişinin bulunduğu çıkmazlardan yakın zamanda kurtulacağı düşünülür. Ayakkabıların dağınık şekilde konumlanması yapılan yatırımın başarısız olacağına delalet eder. Yatırım yapmamış bir kişi birçok ayakkabı görüyorsa hayatına girecek yeni insanlara dikkat etmelidir.

Rüyada Ayakkabı Değiştirmek

Değiştirilen ayakkabı kişinin farklılık sevdiğini gösterir. Farklılık seven kişi iş hayatında çok başarılı olur. Çok çeşit iş deneyeceği için hangisinde başarılı olacağını seçmesi zor olmaz. Seçenekleri fazla olduğu için aynı ayağına artık olmayan veya eskiyen bir ayakkabıyı değiştirmek gibi işini değiştirir. Bu sebeple iş hayatında yatırımlar yapmalı, önüne gelen her teklifi değerlendirmelidir. Rüyada ayakkabı değiştirmek aynı zamanda, kişinin insan ilişkileri üzerinde olumsuzluklara uğrayacağı yönünde yorumlanır. Değiştirilen ayakkabının boşanılmak üzere olan bir eşi gösterdiği söylenir. Bu durum eski dostlukların bazılarının bitebileceğini de işaret ediyor olabilir. Kişi insanlarla girdiği diyaloglarda kelimelerine dikkat etmeli, sözleriyle veya davranışlarıyla etrafındaki insanları kırmamaya her zamankinden daha fazla özen göstermelidir. Degistirilen ayakkabı çöpe atılıyorsa veya kullanılamaz haldeyse kişi, geçmiste yaptığı hatalardan ders çıkarmış ve aynı hataları yapmamak içim gerekli çabayı gösteriyor demektir.

Rüyada Lacivert Ayakkabı Görmek

Lacivert, her insana maviyi çağrıştırır. Ayakkabının lacivert olması kişinin içindeki sıkıntılardan yakın zamanda kurtulacağına işaret eder. Eğer koyu lacivert ise kişinin sıkıntılarla gerçekten başa çıkmak istediği ve en kısa vakitte bunları atlatacağı söylenebilir. Lacivert rengi, iç dinginliği, huzuru temsil eder ve kişinin derin, anlamlı düşüncelere sahip olduğunu gösterir. Sıkıntısı olmayan bir insan lacivert ayakkabı gördüğünde rüyası, işlerinin ve insan ilişkilerinin uzun süre daha olumsuzluklara uğramayacağı, her şeyin olması gerektiği gibi gittiği şeklinde yorumlanır. Lacivert yoğunluk demektir. Yoğun kişilerin kafasında bir sürü iş ve düşünce olduğu için lacivertle eşleştirilir. Yoğun ve sıkıntılı bir insan lacivert ayakkabı görüyor ise bir süre yeni maddi yatırımlar yapmamalı, yeni kişilerle tanışırken mesafeli olup kendisini savunmaya almalıdır. Renklerin insanlar üzerindeki etkisi göz önüne alındığında lacivert renk özgürlük hissini tetikleyendir. Uyandırdığı his bakımından kişinin hayallerinde lacivert ayakkabı görmesi, bir süredir baskı altında hayatını sürdürdüğünü ve artık bu baskıdan kurtulup özgür olarak yaşayabileceği bir yer bulması gerektiğine delalet eder.

Rüyada Büyük Ayakkabı Görmek

Rüyada büyük ayakkabı görmek, kişinin hayallerine ulaşması için atması gereken adımları bir an evvel atması gerektiğini gösterir. Kişi sahip olduklarını ve sahip olmak istediklerini iyice düşünmeli, hayallerini ve yapmak istediklerini tam olarak belirlemelidir. Büyük adımlar atmak için çok güzel bir işaret olan büyük ayakkabı görmek kişinin isteklerinin kısa zamanda gerçekleşeceğini gösterir. Bazen de büyük sorunlarla başa çıkmak üzere olan kişiler tarafından görülen büyük ayakkabı, yaşanan sorunların temeline bakılması gerektiğini işaret eder. Eğer kişi sorunun çıkış noktasını bulabilirse çözüm aramaya da oradan başlamalıdır. Aynı zamanda yakın zamanda hasta bir tanıdığın vefat edebileceğini gösteren büyük ayakkabı kimi kişilerce tabut olarak değerlendirilir. Ayağa büyük gelen ayakkabı insanın artık bu dünyaya uyum sağlayamadığını gösteriyor şeklinde yorumlanır. Büyüklük kimi çevrelerce gösteriş olarak düşünülür. Gösteriş olarak düşünülen büyük ayakkabı iş hayatında kazanılacak çok önemli bir başarıyı temsil ediyor olabilir. Bu başarı sonucunda kişinin hayatında büyük değişiklikler olabilir. Büyük değişikliklerin kişinin hayatını olumsuz yönde etkilememesi için yeni durumlara uyum sağlaması çok önemlidir.

Rüyada Kadın Ayakkabısı Görmek

Bunu gören bir kadın ise, iş arkadaşları tarafından kıskanıldığını gösterir. Görülen kadın ayakkabısı, düşmanlarının o kişiyi izlediklerini ve onu yaralamak için uygun anı beklediklerini gösterir. Bu durumda çevredeki insanlara dikkatle yaklaşılmalı, yeni tanışılan insanlarla hemen samimi iletişim kurulmamalıdır. Kadın ayakkabısı gören kişi erkek ise, küs olduğu kişilerle barışacağı, yeni tanıştığı insanlarla çok kaliteli iletişim kuracağı düşünülür. Kadınlar toplumumuzda ana, kutsal olarak algılanır. Bundan yola çıkarak kadın ayakkabısının da saygınlığa yorumlanır. Kişi çok yakın zamanda olmasa da belirli bir kitlenin saygı duyduğu biri olmaya başlayacaktır. Saygınlık kazanınca hayatında maddi açıdan önemli ve olumlu gelişmeler olacak kişinin yardıma muhtaç kadınlara yardım etmesi gerektiği düşünülür.

Rüyada Renkli Ayakkabı Görmek

Rüyada renkli ayakkabı görülmesi, mevsimlerden yaz ise yakın zamanda uzak bir yerden güzel haber alınacağına, kış ise karmaşık durumların içine girileceğine işaret eder. Renklilik çoğu zaman güzel olarak algılansa bile birçok rengin bir araya gelmesi karışıklık ortaya çıkartır ve işin içinden çıkılmayan durumların doğmasına sebep olur. Renklerin birbirine karışması ise çıkmaza giren durumlardan bir an evvel kurtulunması gerektiğini gösterir. Eğer renkli ayakkabı tek renkten oluşuyorsa, kişinin yakınlarındaki bir insanla doğacak yeni bir sorunu gösteriyor olabilir. Birçok renkten oluşan bir ayakkabı görüldüğü zaman topluluk içinde bir aksilik yaşanacağı düşünülür. Bu durumda kişi, yakın zamanda bir konferans verecekse veya topluluk önünde konuşma yapacaksa dikkatli olmalı, hatta mümkünse konuşmasını biraz ileri tarihe ertelemelidir. Yaşanabilecek aksiliklerin kişide açacağı ruhsal yaralar göz önüne alındığında bu riske girmeyi göze almamaları önerilir.

Rüyada Tek Ayakkabı Görmek

Teklik çoğu zaman olumsuzluk olarak değerlendirilse de rüyada tek ayakkabı görmek, kişinin içindeki bağımsızlık ve birlik duygusunun bir yansımasıdır. Tek ayakkabı, kişinin ne kadar özel birisi olduğu konusunda bir belirteç görevi görür. Eşi olmayan ayakkabı, o kişideki bağımsızlık duygusunun yakın zamanda yok olmaya başladığını ve kişinin bunu bir an evvel kontrol altına alması gerektiğini gösterir. Bağımsızlık insanı ayakta tutan başlıca hislerden bir tanesidir. Bazı hislerden çok daha önemli olan bağımsızlık, kişiye rüyada beliriyorsa o kişi istemeyeceği bir durum ile karşılaşmak üzere olabilir. Herhangi bir sebepten bağımsızlığı zedelenecek olabilir. Madden veya manen zarar gören bağımsızlık, kişinin mutsuz olmasına ve sevdiklerine karşı olan güzel hislerinde azalmalara yol açabilir. Olumsuzlukları en aza indirmek için yeni insanlarla tanışmanın işe yarayacağı düşünülür.

Rüyada Parlak Ayakkabı Görmek

Parlaklık eski çağlardan beri dikkat çeken bir unsurdur. İlk insanlar parlak nesnelerin değerli olduğunu düşünmüşlerdir. Rüyada görülen ayakkabının parlak olması, ayaklara dikkat edilmesi anlamına gelmektedir. Kişi uzun yürüyüşlerden çekinmelidir. Ayaklarında bir rahatsızlık hissi varsa en kısa sürede işin uzmanı bir doktora görünmelidir. Ertelenen rahatsızlıklar hiç beklenmedik bir anda çok kötü sonuçlar doğurabilir. Parlaklık eskiden değerli olarak görülürken günümüzde dikkat çekmek için kullanılmaktadır. Diğer insanların dikkatini çeken kişiye nazar değeceği düşüncesi toplumumuzda oldukça yaygındır. Parlak ayakkabı gören kişi mümkünse bir nazar boncuğu kolyesi almalı ve etrafındakilerin dikkatini çekmekten uzak durmalı, topluma ters gelecek davranışlardan kaçınmalıdır. Bu sayede uğursuzluktan ve nazardan korunacağı düşünülür. Parlaklık bazen de yeni doğacak bir bebeğin sembolüdür. Ayakkabının parlaklığı eve girecek yeni ayaklar olduğunu ve bunların da küçük çocuklar olacağını gösterir. Çünkü çocuk çoğu toplumda ışık, parlaklık, aydınlık olarak düşünülür. Eski uygarlıkların sıkça kullandığı güneş ana terimi de aslında buradan gelmektedir.

Rüyada Birine Ayakkabı Vermek

Cömertlik çoğu insanda olması gereken çok insani ve hoş bir özelliktir. Rüyada birine ayakkabı vermek, rüyayı gören kişinin elinin açıklığına işaret eder. Kişi yakın zamanda yüklü miktar para kazanacak olarak yorumlanır. Bunun sonucunda da etrafındaki insanları cömertliğinden dolayı unutmayacak ve herkese elinden geldiğince yardım edecektir. Ayakkabı verilen kişi yardıma muhtaç bir insan ise yakın zamanda ayakkabının sahibine çok güzel bir haber geleceği düşünülür. Ayakkabı verilince ayak çıplak kalıyorsa bu durum hastalık başlangıcı olarak yorumlanır. Cimrilik insanları birbirinden uzaklaştıran ve kişiyi eninde sonunda yalnızlığa, hayatı boyunca kimse tarafından destek görmemeye iten olumsuz bir davranıştır. Rüyada birine ayakkabı vermek bu kişiye artık kendisini değiştirmesi gerektiğini gösteren çok önemli bir işaret olabilir. Bunun farkına varan insan cimrilikten uzaklaşırsa etrafındaki insan sayısı artar. İnsan topluluk içerisinde daha mutlu olacağı için bu kişiyi de öncekinden daha mutlu bir gelecek, daha sağlıklı bir yaşlılık ve daha bol kazançlı yeni iş teklifleri bekliyor olacak.

Rüyada Açık Ayakkabı Görmek

Rüyada açık ayakkabı görmek, kişinin içindeki temiz duyguları açığa vurması olarak yorumlanır. Bu kişi geçmişini istediği gibi yaşamıştır ve anılarına sahip çıkar. Geçmişteki olanlardan pişman değildir ve daima geleceğe bakar, hayatını ileriye dönük yaşar. Yalan söylemeyen ve olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan bir insandır. Aynı zamanda etrafındaki kötü niyetli insanların hareketlerini önceden anlayabilme özelliği de bu kişide temiz duyguların olduğuna bir örnektir. Kesinlikle kötülük düşünmeyen bir kişi açık ayakkabı görerek bunu bilinçaltında da kabul etmiş olur. Kötülük bu kişiler için akıldan geçmeyen bir olgudur. Başka bir insana kötülük yapmayı akıllarından geçirmek bir yana, başkalarının düşündüğü kötülüklerin sebeplerini anlamakta zorlanırlar çünkü çok temiz kalplidirler. Bu demek değildir ki bu insanlar kötülükleri anlamaz. Tam tersine her şeyin farkına varacak zekaya sahiptirler ve bu insanları kandırmak oldukça zordur. Temiz kalbinden faydalanmak isteyen insanlar sadece kendilerini kandırırlar ve eninde sonunda hüsrana uğrarlar. Açık ayakkabı, kişinin maddiyat ile ilgili konularda atılım yaparsa olumlu sonuçlar alacağına, en kısa zamanda yüklü miktarda para kazanacağına delalet eder.

Rüyada Ayakkabı Silmek, Temizlemek ve Yıkamak

Rüyada ayakkabı silmek kişinin geçmişindeki lekelerinden kurtulmak istediğine ve düşmanlarından gelen kötülükleri başarılı bir şekilde yok ettiğine işaret eder. Ayakkabı silecek gücü kendisinde bulan kişi, aslında kendisini baştan aşağı bütün kötülüklerden koruyabilen kişiyi temsil eder. Bu kişiler kendisine yapılan kötülüklerden rahatça sıyrılırken ayakkabısındaki kirler yaptığı kötülükleri temsil ediyor olabilir. Ayakkabıyı temizlemek için çaba sarf etmesi demek kalbini kırdığı veya hakkını yediği insanların onu affetmesi için uğraşması gerektiğini işaret eder. Düşmanlarının bulunduğu yerlerde bulunmaması bu kişi için en iyisi olacaktır. Ayakkabı yeterince silindiği halde kirler çıkmıyor ise bu durum kişinin yaptığı kötülüklerin çokluğunu gösterir. Silinen ayakkabıdan ziyade yıkanan bir ayakkabı varsa kişi kirli geçmişinden kurtulmak için elinden geleni yapıyor demektir. Yıkanan ayakkabının kısa süre içerisinde kuruyup giyilmeye hazır hale gelmesi kişinin iyi niyetinin işe yaracağını ve kendisini kötü hissettiren olaylardan uzaklaşacağını gösterir.