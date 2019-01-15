Rüyada banyo yapmak ne anlama gelir? Banyo yapmakla ilgili rüyaların tabiri

Maddi manevi yüklerden kurtulma, temizlenme anlamına gelen rüyada banyo yapmak, bazı durumlarda kötü haberlerin işaretçisi de sayılabilir. Bu durum ise rüyayı gören kişinin durumu, banyo yaptığını gördüğünüz yer veya beraber banyo yaptığınızı gördüğünüz kişiye göre değişmektedir. Bu yüzden rüyada başkasının evinde banyo yapmak, dışarıda banyo yapmak, herkesin içinde banyo yapmak, banyo yapmak isteyip yapamamak, eşiyle veya başkasıyla banyo yaptığını görmek, sokakta, hamamda, denizde, küvette, camide, balkonda gibi değişik yerlerde banyo yapmak gibi ilgili rüyaların ve daha fazlası rüyaların tabirlerini sayfamızda bulabilirsiniz. RÜYADA BANYO YAPMAK NE DEMEKTİR? Bedenen ve ruhen iyileşme anlamına gelen rüyada banyo yapmak gören kişinin sağlığına dikkat etmesine ve bu nedenle bazı kontroller yaptırmasına dikkat çeker. Gerçek hayatta banyo yapmak ile rüyada banyo yapmak, aynı şekilde maddi ve manevi olarak temizlenme anlamına gelmektedir. Fakat bazı durumlarda tabiri olumsuz olabilmektedir. Bu ise rüyayı gören kişinin durumuna göre değişebilmektedir. Mesela hamile biri rüyada banyo yapmak görürse çocuk düşürmeye kadar varabilecek sağlık sorunlarına işaret ediyor olabilir. Veya rüyayı gören genç biri ise bu kişi platonik olarak sevdiğini kişiye açılacağı fakat aşkına yine de karşılık bulamayacağı anlamına da gelebilir.

Bu rüyayı gören eğer hasta ise hastalıklarına şifa bulacağı ve iyileşeceği anlamına gelir. İslami olarak rüyada banyo yapmak, rüyayı gören kişinin günahları için tövbe edeceği, af dileyeceği şeklinde açıklanır. Farklı bir yorumda ise rüya sahibinin günahtan kaçacağına ve herkese yardım etmek için koşacağına tabir edilir. Rüyada sahibinin rüyasında banyo yaptığını görmesi iş hayatında ve aile hayatında çok büyük sorunların ve sıkıntıların ortaya çıkacağına ve buna sebep olan uğursuzlukların ve kötü şansızlıkların en kısa sürede düzeleceğine ve her şeyin yoluna gireceğine yorumlanmaktadır. RÜYADA BAŞKASININ EVİNDE BANYO YAPMAK Rüyada başkasının evinde banyo yapmak, iyi değildir çünkü rüyayı gören kişinin yaşayacağı zor ve sefil günler nedeniyle başkalarına muhtaç olacağına, konu komşudan, akrabadan, arkadaştan ya da eş dosttan medet umacağına ve bu konuda elinin boş dönmeyeceğine alamet eder. Yardımlar sayesinde kötü bir dönemi atlatmak demektir. Rüyada başkasının evinde gizlice banyo yapmak, rüya sahibinin utanması nedeniyle kimseye derdini anlatamayacağına bu nedenle de kaderiyle baş başa kalarak kaderini yaşamaya razı geleceğine yorulur. Rüyada başkasının evinde biriyle banyo yapmak, bir kısmetin hiç beklenmedik bir yerde ve hiç beklenmedik bir anda kişinin karşısına çıkmasına ve onunla bir ilişkiye başlamasına alamet eder.

RÜYADA DIŞARIDA BANYO YAPMAK Rüyada dışarıda banyo yapmak, kişinin sırlarının, özel hayatının insanların diline dolanacağına, dedikodusunun yapılacağına ve bu durumdan duyulacak rahatsızlığa işarettir. Aynı zamanda rüya sahibinin de hiçbir şeyden çekinmeyeceğine, hayatı özgürce yaşadığını düşüneceğine fakat gelecekte yaşayacağı pişmanlıklara da tabir edilir. Kendine çeki düzen vermesi gerektiğine alamet eder. RÜYADA HERKESİN İÇİNDE BANYO YAPMAK Rüyada herkesin içinde banyo yapmak, kusurlarınızın kapatılacak olmasına delalet eder ve çok rahat edeceğinizin bilgisini vermektedir. Mutlu olacağınız olayların başınıza geleceğini gösterir. Büyük kolaylıklara adım atacak olmanıza delalet etmektedir. Zahmetli işlerin üstesinden başarıyla geleceğinizin bilgisini verir. Büyük bir memnuniyetin sizden yana olması manasına gelecektir. Yüzünüzdeki gülümsemenin asla bozulmayacağının da haberini veren rüyalardan birisi olacaktır. Stresli dönemlerinizi de aşacak güce erişeceğinizin bilgisini aktaran rüyalardan birisi şeklinde görülecektir. RÜYADA BANYO YAPMAYI İSTEYİP YAPAMAMAK Rüyada banyo yapmak isteyip yapamamak, rüya sahibinin işleyeceği günahlardan dolayı ailesinden büyük tepkiler göreceği şeklinde tabir edilmektedir. İşleyeceğiniz bu günah hem Allah katında hem de toplum katında yeri olmayan bir davranış olacak. Her ne kadar bunu çevrenizdeki insanlardan gizlemeye çalışsanız da pek başarılı olamayacaksınız. Bazı art niyetli arkadaşlarınız yüzünden bu ortaya çıkacak ve çok zorlu günler yaşayacaksınız.

RÜYADA BANYO YAPMAK İSTEMEK Rüyada banyo yapmak istemek, rüyayı gören kişinin, iş hayatında çok güzel işler yapmak için birçok hayal kurduğuna, bu hayallerin ortaya çıkan bir sorun ile biraz sarsılacağına ancak gerçekleşen her hayalin rüya sahibi tarafından sevinç ile karşılanıp Allah’a çok şükürler edileceğine delalet edilir. RÜYADA BANYO YAPMAK İÇİN SOYUNMAK Rüyada banyo yapmak için soyunmak, kişinin rahatlayacağı, var olan stres ve sıkıntıdan uzaklaşarak rahat bir nefes alacağı ve huzura erişeceğine, yaşadığı stresin, sıkıntının son bulmasına, bahtının açılacağına yorumlanır. Banyo yapmak için soyunan kimsenin kendinden söz ettirecek başarılara imza atacağını da söyleyebiliriz. BANYO YAPILAN YERE GÖRE RÜYA TABİRLERİ Rüyada sokakta banyo yapmak Rüyada sokakta banyo yapmak, sırlarının ifşa olacağına, köşe bucak insanlardan kaçarak sakladığınız sırların gün yüzüne çıkacağına ve sıkıntıya tekabül eder. Hakkınızda konuşan insanların varlığına da yorumlanır. Rüyada sokakta banyo yaptığını görmek hanesinden bolluğun bereketin eksik olmayacağına ve yüksek makam sahibi olacağına delalet eder. Rüyayı görenin inancı zayıf ise hayata güzel bakmaya ve sorunların azalmasına ve hayatınızda güzel gelişmelere ve işinizde yükselmeye, hoşgörülü ve iyi niyetli arkadaşlarının olacağına delalettir.

Rüyada hamamda banyo yapmak Rüyada hamamda banyo yapmak kişiliğini saklayarak farklı bir karaktere bürünmeye ve kendini olduğundan farklı yansıtmaya, anne ve babanın hayır dualarını almaya tekabül etmektedir. Diyanete göre ise sağlığının alt üst olacağına ve doğaya aykırı davranacağına, iş hayatında başarılı olmak için yenilik peşinde koşmaya tekabül eder. Nablusi’ye göre ise huzursuzluk yaşayan kimsenin daha fazla katlanamayarak kendine yeni bir yön çizeceğine, zorlanmadan güzel hayat yaşayacağına işarettir. Rüyada Küvette Banyo Yapmak Rahatlık, zenginlik, sağlık, iyilik ve kazanç demektir. Rüyayı gören kişinin zahmetsiz bir hayat yaşadığına, maddi sıkıntı çekmediğine ve yüksek bir geliri olması sayesinde huzurlu, sakin ve rahat yaşadığına yorulur. Rüyada eski bir küvette banyo yaptığını görmek, rüya sahibinin içinde bulunduğu şartların azlığına işaret eder. Rüyada küvette süt banyosu yaptığını görmek, kişinin maldan ve paradan yana ihtiyacı olandan çok daha fazlasına sahip olduğu bundan da hiç şikayet etmediği anlamına gelir.

Rüyada Balkonda Banyo Yapmak Yaşanacak bir tatsızlık nedeniyle çevredekilerin seyre gelmesi, ayıplaması, kötü gözle bakması ve kötü konuşması anlamına gelir. Rüyada dar bir balkonda banyo yapmak, rüya sahibinin maddi olarak elinin kolunun bağlanmasına, geçiminin zorlaşmasına ve bu nedenle her anlamda özgürlüğünün kısıtlanmasına alamet eder. Rüyada geniş, çiçekli ve yüksek bir balkonda banyo yapmak, yaşamın verdiği bazı ayrıcalıklardan faydalanma şansı elde etmektir. Rüyada Camide Banyo Yapmak Günahların verdiği ağırlıktan kurtulmaya, kendini kötü kişilerden, kötü ortamlardan ve kötü işlerden tamamen izole etmeye, olgunlaşmaya, hataları onarmaya, verilen nasihatleri ve yapılan uyarıları kulağa küpe yapmaya, çok sevaba, çok duaya, daha çok inanmaya ve inancını yaşamaya daha fazla zaman ayırmaya işaret eder. Rüyada camide hocayla banyo yapmak, rüya sahibinin kendisinde eksik kaldığını düşündüğü bir yanını tamamlamak için bir büyüğünden ya da bir bilenden akıl almasına, rüyada camide cemaatle birlikte banyo yapmak, bir plana uygun hareket etmek aykırılık ya da uyumsuzluk yapmamak demektir.

Rüyada Denizde Banyo Yapmak Rüya sahibinin yeni şeyler denemeye açık olduğu, sabit fikirli ya da katı kuralları olan bir kimse olmadığı anlamına gelir. Kişi, ondan bundan dinlemek yerine kendi görerek, yaşayarak ve tecrübe ederek bir şeyi bilmek istiyor demektir. Rüyada kıyıda banyo yapmak, insanlara aldırmaksızın ve insanlara rağmen bir işe kalkışmaktır. Rüyada denizin dibinde banyo yapmak, adrenalin yaşamaya yönelik bir eğlenceye katılmak ve böylece daha önce hiç yapılmamış bir eylemi gerçekleştirmektir. Rüyada Süt Banyosu Yaptığını Görmek Rüya sahibinin rüyasında süt banyosu yaptığını görmesi kişinin maldan ve paradan yana ihtiyacı olandan çok daha fazlasına sahip olduğu ve bundan da hiç şikayetçi olmadığı anlamına gelmektedir. Rüyada Çamurlu Suda Banyo Yaptığını Görmek Rüya sahibinin rüyasında çamurlu suda banyo yaptığını görmesi memnun etmeyecek, mutsuz ve üzgün olmasına neden olacak bir durumla karşılaşmasına yorulur. Kişiye iyi geleceğine inandığı bir girişimde bulunmasına fakat tam tersine kendisini öncekinden de daha kötü hissedeceğine delalet etmektedir.

Rüyada Elbiseyle Banyo Yapmak Rüyayı gören kişinin bir toplum ya da kalabalık içine girdiği zaman kendisini rahat hissedemediği, utangaç ve mahcup davrandığı ve bunun da onun yapısı olduğu anlamına gelir. Oysa kişi zincirlerini bir kırabilse dışa dönük, girişken ve başarılı bir insan olacaktır. Rüyada elbiseyle banyo yaptığını ve elbiseleri taşıyamadığını görmek, bir girişimde bulunmaya fakat onu başına bela etmeye yorulur. Rüyada eski elbiselerle banyo yaptığını görmek, bir kazancı gözden çıkarmak demektir. Rüyada yeni elbiselerle banyo yapmak da bir yerden gelecek kısmeti geri çevirmeye yorulur. BANYO YAPILAN KİŞİYE GÖRE RÜYA TABİRLERİ Rüyada Eşiyle Banyo Yapmak Hane içindeki huzura, sükunete, anlayış halinde olmaya bu sayede ev içindeki bu olumlu ve sıcak havanın hem çocuklara hem de eve gelen akraba, arkadaş ve komşu gibi misafirlere de olumlu yönde yansıyacağına delalet eder. Eşler arasındaki uyuma nazar değmemesi için mavi boncuk ya da maşallah gerekebilir. Rüyada Biriyle Banyo Yaptığını Görmek Rüya sahibinin rüyasında biriyle banyo yaptığını görmesi Bir sırdaş edinmeye, kimseye anlatılamayacak dertleri, sıkıntıları, sevinçleri onunla paylaşmaya yani özel hayata dair her ne varsa rahatlıkla ona açmaya delalet eder.