Rüyada gusül abdesti almak ne anlama gelir? Rüyada çeşmede, soğuk su, sıcak su ile gusül abdesti almak ne demek?

Genelde hayra yorumlanan rüyalardan biri olan abdest almak için duruma göre farklı tabirler mevcuttur. Güzel ahlak, iyi niyet ve hayırlı işlere yorumlanan rüyada abdest almak gören kişiye müjdeli haberler geleceğine işaret olarak sayılır. Rüyada abdest almak farklı durumlarda farklı yorumlanabilir. Rüyada abdesti aldığınız yere göre değişebilir. Mesela çeşmede, şadırvanda, banyoda, havuzda, tuvalette abdest almak ile kabede abdest almak için rüya tabirleri farklı farklıdır. Diğer yandan rüyada abdest almak ile rüyada boy abdesti farklı anlama gelir. Rüyada abdest alıp namaz kılmak ve buna benzer abdest ile ilgili olan rüyaların tabirlerini haberimizde bulabilirsiniz.

RÜYADA BOY ABDESTİ ALMAK (GUSÜL ABDESTİ ALMAK)

Rüyada gusül abdesti almak, ferahlamaya işarettir. Her türlü dertten uzak bir hayata ve gamsız, kedersiz bir yaşama delalet eder. Rüyada gusül abdesti alınan su temiz ise, hastalıklar iyileşir, dertler sona erer ve iyiliklerle dolu bir yaşama sahip olunur. Dünya işleri yolunda gider ve kişinin ahireti de güzel olur. Kirli ya da bulanık bir su ile gusül abdesti alan kişinin başına uğursuzluklar gelir. Yüklü miktarda borca ve uzun sürecek bir sıkıntıya işarettir. Kirli su ile gusül abdesti alan kişi karanlık işlere bulaşır ve yasal olmayan yollardan para kazanır, bereketi olmaz ve İslami açıdan da günahkar bir kimse olur.

Rüyada Soğuk Su İle Gusül Abdesti Almak

Soğuk su ile gusül abdesti alan kişi çok büyük bir tehlike atlatır ve keder dolu günler yaşar. Hastalık habercisi olan rüya aynı zamanda devlet işlerinde de türlü aksilikler yaşanacağına yorumlanır. Aile dirliğinin bozulmasına ve kişinin günaha yatkın bir hayat süreceğine de tabir olur. Rüyada mevsim kış ise ve soğuk su ile abdest alınıyor ise üzücü bir haber alınır, yakın bir kimsenin vefat haberi duyulur.

Rüyada Sıcak Su İle Gusül Abdesti Almak

Her türlü hayırlara vesiledir. Kişinin tüm borçlarından kurtulup, günahlarından tövbe edeceğine ve ahiret hayatına uygun, temiz ve inançlı bir hayat süreceğine delalettir. Akrabalardan büyük bir iyilik görmeye, büyük bir hediye almaya ve değeri yüksek bir gayrimenkul sahibi olmaya yorumlanır.

RÜYADA ÇEŞMEDE GUSÜL ABDESTİ ALMAK

Rüyada gusül çeşmede abdesti almak, kişinin manevi olarak ferahlamasını ifade edilen bu rüya her türlü kötülükleri ve sıkıntıları geride bırakacağınıza yorumlanır. Bu rüyayı gören kimseler temiz ve berrak su içinde çeşmede abdest almışlar ise, yaşadığı kötü günleri geride bırakarak hastalık ve kötülük gibi sıkıntıları geride bırakır. Rüyada kirli ve bulanık suda çeşmede abdest almak, kişinin hayatının alt üst olup her türlü kötülüklerle karşı karşıya kalacağına, diniden ve kurandan uzak haramlarla süre gelmiş hayatını sürdüreceğine yorumlanır.

Rüyada Çeşmede Gusül Abdesti Alıp Namaz Kılmak

Rüyada çeşmede abdest alıp namaz kılmak, ahlak sahibi kimselere işaret eder. Bu rüyayı gören kimseler saygınlığı, dürüstlüğü, insanlara olan yaklaşımı ile herkesin gönüllerini fetih etmiş hayır sever sahibi kimselerdir. Kişinin rüyasında Allah rızası için çeşmede abdest alarak secdeye doğrulması hem maddi hayatında hem de manevi hayatında huzura ereceğine yorumlanır. Rüyada çeşmede abdest alıp namaz kılmak, aynı zaman da rızk kapılarının açık olmasına, bol bereketli işlere girmeye, uzatılan yardım eli sayesinde insanların hayır dualarını kazanmaya tabir edilir.

RÜYADA GUSÜL ABDESTİ ALMAK İSTEYİP ALAMAMAK

Rüyada gusül abdesti almak isteyip alamamak bundan hayır göreceğine, rakiplerden gelecek her türlü kötülük için önlem alınacağına, müsriflikten kaçınıp, tutumlu bir yaşam süreceğine, kişisel ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebileceğine ve ailesini en iyi şekilde geçindirmeyi başaracağına, toplumda itibar ve takdir toplanacağına, başarıların ve mutluluğun sürekli olacağına, önemli işlerin insanı durumuna gelineceğine, büyük sıkıntılar yaşanacağına ve üzüntülü durumlara düşüleceğine, irfan konularında sürekli olarak kendini geliştirmeye çalışacağına, bunun kendisine büyük güç vereceğine inanılır.

RÜYADA GUSÜL ABDESTİ ALIP NAMAZ KILMAK

Rüyada gusül abdesti alıp namaz kılmak üzüntü ve kederden kurtulmaya işarettir. Rüyada Abdest alıp namaz kıldığını gören kişi üzüntü ve kederden kurtulur. Tüccar olan kimsenin rüyada gusül abdestsiz namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal kazanacağına işaret eder. Malumdur ki abdest, hataları temizleyen ibadetlerdendir.

RÜYADA TUVALETTE GUSÜL ABDESTİ ALMAK

Rüyada tuvalette gusül abdest almaki sıkıntıların ve sorunların sevilen kişilerden gelecek destekler sayesinde çözüm bulacağına, ruhen çok büyük bir gelişme yaşayacağına, aile bireylerinden birinin sorununu çözeceğine, eski bir hastalığın nüksedeceğine, yapılan çalışmaların değersiz görüleceğine, hayatının düzene gireceğine, emeklerinin karşılıksız kalmayacağına, zorlu yollardan geçerek çok başarılı bir kariyer ortaya koyacağına ve başarıları ile adından söz ettireceğine, eline geçen bütün fırsatları çok iyi değerlendireceğine, kardeşleri ile tartışmasından dolayı canının sıkılacağına bazı uğursuzluklarla uğraşmak zorunda kalacağına, dünyanın nimetlerinden de daha fazla faydalanabileceğine tabir olunur.

RÜYADA GUSÜL ABDESTİNİ YANLIŞ ALMAK

Rüyada gusül abdestini yanlış almak kucaklaşacağına, kişisel bakımına ve keyif aldığı konulara daha fazla vakit ayıracağına, atılacak bir adımda yapılan büyük bir hata yüzünden işlerin çok daha kötü gideceğine ve uzun süreden beri yapılan bir işte yenilgiye uğranacağına, iş hayatında çok hayırlı ve büyük kazançlar sağlayacak çalışmalar gerçekleştirip hiç aklına gelmeyecek kadar büyük başarılara imza atacağına, zorlukların bu sayede aşılacağına, rakiplerine karşı üstünlük elde edeceğine böylece daha iyi noktalara gelmek için önündeki tüm engelleri de kaldırmayı başarmış olacağına, yaşanan eksikliklerin giderileceğine ve çok büyük ve güzel işlerde başarı kazanılacağına, yapılan ahlaksız davranışlara yorulmaktadır.

RÜYADA SUSUZ GUSÜL ABDESTİ ALMAK

Rüyada susuz gusül abdesti almak kişinin şifaya kavuşacağına, sıkıntılarını ve sorunlarını çözmek için hayırlı yollar keşfedeceğine, hiç beklemediği sıkıntılar yaşayacağına, amaçlarına ulaşmaya, sevdiği kişiler ile elbirliği yaparak daha büyük kazançlar elde edeceğine, tüm saf duyguları ve iyi niyetiyle onu yanında barındıracağına, bir sebeple iş hayatını çok kötü etkileyecek ve yüklü miktarda zarara yol açacak bir sorun yaşanacağına, beklenmedik bir anda gelecek bir miras haberi ile çok mutlu olunacağına, iş hayatında da aksiliklerden yılmayarak gücünü son aşamasına kadar kullanarak ne denli yetenekli ve cesur biri olduğunu gösterme fırsatı yakalayacağına işarettir.

RÜYADA ŞADIRVANDA GUSÜL ABDESTİ ALMAK

Rüyada şadırvanda gusül abdesti almak büyük beklentiler içerisine girmesi nedeni ile yaşadığı hüsranın kendisini çok sarsacağına, kötü duygularından arınacağına ve allah’ın kendisine lütfettiklerinin kıymetini bileceğine, hayırlı kişiler ile tanışıp güzel ve kazançlı işler yapılacağına, aile bireyler içinde tartışmaların çıkmasına sebep olan bir kişinin haneden uzaklaştırılacağına, bazı radikal kararlar alınacağına, yeni ve isabetli adımlar atılacağına, iş hayatında yeni yollar keşfedileceğine, sevdiğiniz misafirler ile uzun vakit geçirebileceğinize ve özlediğiniz bir yakınınızın ya da bir arkadaşınızın sizi görmeye geleceğine, ortalığın sakinleşip, durulacağına ve böylelikle huzurun geleceğine, çok hayırlı olayların ve gelişmelerin ortaya çıkacağına rivayet eder.

RÜYADA SÜTLE GUSÜL ABDESTİ ALMAK

Rüyada sütle gusül abdesti almak eline geçen fırsatları çok hayırlı bir şekilde değerlendireceğine, üzerindeki uğursuzluğun ve şanssızlığın kalmayacağına, yaşadığı kötü günlerin ve olayların etkisini unutma imkânı yakalayacağına ve hayatının artık istediği şekilde ilerleyeceğine, malını ve canını riske edeceğine, gözü kara davranarak önemli ve büyük kararlar alarak böyle adımlar atacağına, kendi işini kurarak, alın ter ile ekmeğini kazanacağına, maddi olarak çok rahat edilecek bir çalışma ortaya konacağına, iş hayatının rakipler tarafından yapılan tüm engellemelere rağmen çok iyiye gideceğine, her geçen gün daha sağlam ve kazançlı işlere imza atılacağına, sevdiği kişilerin hayallerini gerçeğe çevireceğine, yüklü miktarda kazanç ede edeceğine yorulur.

RÜYADA BANYODA GUSÜL ABDESTİ ALMAK

Rüyada banyoda gusül abdesti almak aile hayatı ile ilgili çok güzel adımlar atılacağına ve çok hayırlı kazançlar elde edileceğine, aklında bulunan birçok şeyi gerçeğe çevireceğine, karşısına çıkan tüm sorunları alt edeceğine, yaşanan büyük sıkıntı ve üzüntüleri ortadan kaldıracağına, kazancın arttırılması için ikinci bir işe girileceğine, ev huzurunun ve bereketinin gün geçtikçe daha da artacağına, bütün aile tarafından çok büyük sevinçle karşılanan şeylerin gerçekleştirilmesi ile çok daha iyi şeylerin ortaya konulacağına ve rüyayı gören kişinin bu konuda çok büyük bir kazanç elde edeceğine, büyük üzüntüler yaşayacağına ve sıkıntılı bir dönem geçireceğine, yeni işlere ve projelere gireceğine ve çok başarılı olacağına rivayet etmektedir.

RÜYADA HAVUZDA GUSÜL ABDESTİ ALMAK

Rüyada havuzda gusül abdest aImaki çok hayırIıdır, bu, rüya sahibinin hayırIısıyIa sıkıntılarından, darlığından, hastalığından ve mutsuzluğundan uzaklaşacağı anlamına gelir.

RÜYADA MEZARLIKTA GUSÜL ABDESTİ ALMAK

Rüyada mezarlıkta gusül abdesti almak dost sanılan kişilerin yüz çevireceğine, iş alanında atılım yapmakta gözü pek davranılacağına, ağız tadının ve keyfin yerine geleceğine, her geçen gün daha da büyüyen dertlerin sona ereceğine ve mutlu ve sevinçli haberler alınıp deyim yerindeyse havalara uçulacağına, yaşanan kötü anıların silineceğine, sevdikleri ile güzel bir hayat geçirecek kadar bir zenginliğe ulaşacağına, kardeşlerin sorunlu giden işlerinin çözüme kavuşacağına ve büyük adımlar atıp hayat içinde çok iyi bir seviyeye gelineceğine, sıkıntılı ve yorucu bir döneme gireceğine, çalışmalarının beğenileceğine rivayet etmektedir.

