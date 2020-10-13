Rüyada beyaz at görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyanızda asil mi asil, beyaz bir at gördünüz. Belki iyi bir rüyaydı bu, belki de kötü... Peki tam olarak rüyada beyaz at görmek ne demek, ne anlama geliyor, biliyor musunuz? O halde biz anlatalım, devamı yazımızda!

Rüyada Beyaz At Görmek

Rüyada beyaz at görmek, kişinin hedeflediği bir yolda doğru adımlar atmakta olduğuna yorulur. Çoğu zaman da bu rüya hayırlı bir kısmet, iyi huylu eş olarak yorumlanır. Rüyada beyaz at görmenin kötü bir şekilde yorumlandığı pek görülmez. Genel anlamda at murat anlamına gelir, bu rüyayı gören kişinin muradına ereceğine ve çok huzurlu olacağına inanılır. Sadece bazı küçük ayrıntılar bu rüyayı kötü yapar. Rüyada görülen beyaz atın üzerinde siyah kan damlaları varsa kişinin hiç beklemediği birinden ihanete uğrayıp çok üzüleceğine delalet edilir. Rüyasında beyaz at gören kişi atın üzerine binmiş ve bilmediği bir yöne savruluyorsa bu da kişinin yaşamında olumsuz kararlar alacağına işaret edilir.

Rüyada Uçan Beyaz At Görmek

Rüyada uçan beyaz at görmek, kişinin başına talih kuşu konacağına yorulur. Bir şans oyunundan yüksek meblağda bir para kazanılacağına delalet edilir. Bunun yanı sıra rüyada uçan beyaz at görmek, kişinin yaşadığı yerden çok uzak bir yere taşınacağına ve orada yepyeni bir hayat kuracağına işaret edilir. Uçan beyaz atın kanatları varsa, kişinin kendi ayakları üzerinde durma amacına en kısa zamanda ulaşacağına yorulur. Çoğu zaman da uçan beyaz at görmek, hayırlı iş kapılarının bir anda açılacağına delalet edilir. Şayet uçan beyaz at dengesiz hareketler sergileyerek uçuyorsa bu durum, kişinin yaşamında bazı yanlış kararlar almak üzere olduğuna delalet edilir.

Rüyada İki Tane Beyaz At Görmek

Rüyada iki tane beyaz at görmek, kişinin işi ile alakalı bir konuda seçim yapması gereken bir durum yaşayacağına yorulur. Atlardan biri yaşlı diğeri genç ise bu durumda kişinin bir anda yalnızlaşacağına ve tek başına ayakta durmaya çalışacağına delalet eder. Eğer ki rüyada görülen iki beyaz at durmaksızın koşuyorsa bu da kişinin yaşamında bir şeylere geç kalacağına yorulur. Görülen atlardan biri yaralı diğeri sağlıklıysa bu da kişinin bir yakınının sağlığına kavuşacağına yorulur. Aynı zamanda iki tane beyaz at görmek, kişinin yaşamında maneviyatın daha ağır basacağına, maddiyatla alakalı bir şeyi reddedeceğine yorulur.

Rüyada Şahlanmış Beyaz At Görmek

Rüyada şahlanmış beyaz at görmek, kişinin ailesiyle ilgili geçici bir problem yaşayacağını simgeler. Eğer kişi rüyasında şahlanmış atın üzerine binmişse bu da maddi anlamda refaha kavuşacağına yorulur. Rüyada şahlanmış olarak görülen at çok gür bir ses çıkarıyorsa kişinin yaşamına manevi anlamda güçlü birinin gireceğine delalet edilir. Kişi rüyasında şahlanan attan düşüyorsa bu da bir süre kısmetinin kapanacağına yorulur. Görülen şahlanmış beyaz at insan gibi konuşuyorsa kişinin başına olmayacak şeyler geleceğine delalet eder. Eğer ki şahlanan at ağlıyorsa kişinin emeklerinin karşılığını önünde sonunda alacağına yorulur. Şahlanmış beyaz at üzerinde bir çocuk varsa bu da kötü günlerin bitip iyi günlerin başlayacağına yorulur.

Rüyada Beyaz At Sürüsü Görmek

Rüyada beyaz at sürüsü görmek, kalabalık bir ortama girilip iyi vakit geçirileceğine işaret eder. Bunun yanı sıra rüyada görülen beyaz at sürüsü; bolluğa, berekete kavuşmanın çok yakınlarda olduğunu simgeler. Şayet bir kişi rüyasında beyaz at sürüsüyle beraber yürüyorsa bu rüya, bir aile büyüğü tarafından maddi anlamda yardım alacağına rivayet eder. Beyaz at sürüsü aynı zamanda birden fazla iyi haber alınacağına yorulur. Beyaz at sürüsünün içerisinde başka hayvanlar da görülüyorsa kişinin iş hayatında birtakım olumsuzluklar yaşanacağına delalet eder.

Rüyada Evde Beyaz At Görmek

Rüyada evde beyaz at görmek, o evin içerisine bolluk ve bereketin geleceğine işaret eder. Aynı zamanda eve giren beyaz at, hayırlı bir kısmetin yakınlarda olduğuna dair müjde verir. Rüyada eve giren beyaz at görkemli ve devasa bir atsa, kişinin korktuğu bir şeyden ebediyen kurtulacağına yorulur. Evde görülen beyaz atın bir diğer anlamı da kişinin manevi anlamda uzun zamandır yapmak istediği bir şeyi yapacağı şeklinde yorumlanır. Buna küs olduğu biriyle barışmak örnek olarak verilebilir. Beyaz atın görüldüğü ev bir saray gibiyse kişinin refaha ererek uzun zamandır aradığı rahatlığı bulacağına yorulur.

Rüyada Ölmüş Beyaz At Görmek

Rüyada ölmüş beyaz at görmek, kişinin heveslendiği bir konuda dara düşüp pes edeceğine yorumlanır. Aynı zamanda bu rüya, haram paraya ve haksız kazanca da yorulur. Kişi rüyasında ölmüş beyaz atla bir ormanın içindeyse bu rüya kişinin manevi anlamda bir boşluğa düşeceğini ve uzun süre toparlanamayacağını simgeler. Ölmüş beyaz atın birtakım hayallerin gerçekleşmeyeceğine yorulduğu da görülür. Kişi eğer ölmüş beyaz atla konuşuyorsa bu da hayırlı bir yola gireceğini müjdeler. Şayet bir kimse rüyasında ölmüş beyaz atla ağlayarak konuşuyorsa bu da sevdiği biriyle arasının kötü olacağına ve uzun süre düzelmeyeceğine delalet edilir.

Rüyada 4 Beyaz At Görmek

Rüyada 4 beyaz at görmek, kişinin yaşamında kararsızlığa düşeceğine işaret eder. Rüyada görülen dört beyaz atın üzerine binmiş insanlar varsa bu da kişinin çok yakın bir dostuyla tartışacağına yorulur. Kişi kendisini dört beyaz atın sahibi olarak görüyorsa bu da bol paraya, yeni bir kazanca ya da işlerinin düzelmesine delalet eder. Eğer ki dört beyaz attan birinin rengi diğerlerine göre daha solgunsa bu durum kişinin çok sevdiği biriyle arasının bozulacağına rivayet edilir. Rüyada görülen dört beyaz at eğer hastane gibi bir yerdeyse kişinin çok yakın hissettiği birinin başına bir şey geleceğine dair haber verir. Şayet atlar geniş bir ahırın içindeyse bu da kişinin ruhsal anlamda bir çöküntü yaşayacağına yorulur.

