Pek çok insanın korktuğu canlılardan biri olan yılan, bu bakımdan son derece çarpıcı bir imgedir. Öyle ki kimi insanlar, televizyon ekranında dahi yılan belirdiğinde başka yöne bakacak kadar yılanlardan korkar. Böylesine güçlü çağrışımı olan bir canlının rüyalarda sıklıkla işlenilen malzemelerden biri haline gelmesine şaşırmamak gerekir. Nitekim rüya tabiri bakımından da yılan, son derece derin ve anlamlı bulunan bir imgedir. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada küçük yılan görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz. Rüyada Küçük Yılan Görmek Rüyada küçük yılan görmek ile ilgili rüya tabiri kaynaklarında çeşitli yorumlara rast gelmek mümkündür. Genellikle rüyada görülen küçük yılan, karşılaşılacak olumsuz bir gelişmeye işaret eder. Ancak yılanın küçük olması, bu problemin görece daha kolay bir biçimde atlatılacağı anlamına gelir. Yine de kişinin tedbiri elden bırakmaması büyük ölçüde faydalı olacaktır. Pek çok rüya yorumcusu, rüyada görülen yılanın çevrenizde bulunan sinsi bir düşmanı sembolize ettiğini belirtir. Bu bakımdan küçük bir yılan görmek de görece daha zayıf bir düşman olarak ele alınabilir. Bu kişinin özellikle size sürekli güler yüzlü davranan bir kimse olması muhtemeldir. Bilhassa iş hayatınızda idareniz altında çalışan personeller varsa size yaltaklanan ya da yağcılık yapmaya çalışan kimselere karşı dikkatli olmalısınız.

Ayrıca rüyada küçük yılan görmek, mal mülk benzeri bir konu sebebiyle çıkabilecek tartışmalara işaret eder. Dolayısıyla kendinizi, aile ya da akrabalarınızla bu çeşit bir menfaat kavgası içinde bulmanız söz konusu olabilir. Buna ek olarak, benzer bir biçimde akrabalarınızdan bir kimsenin üzerinizden menfaat sağlamaya çalışması da kuvvetle muhtemeldir. Rüyasında küçük yılan gören bir kimsenin gerek iş gerekse de sosyal hayatında etrafındaki insanlara karşı son derece temkinli olması gerekir. Rüyada Küçük Yılanlar Görmek Rüyada küçük yılanlar görmek üç farklı biçimde tabir edilir. Bu tabirlerin ilkine göre rüyada küçük yılanlar görmek son derece olumsuz bir gelişmenin alametidir. Çalışma hayatınızda, altınızda çalışan personellerin size karşı bir araya gelmesi söz konusu olabilir. Öyle ki çalışanlarınızın onlar için yaptığınız fedakarlıkları aleyhinize kullanması mümkündür. Diğer bir tabire göre ise rüyada küçük yılanlar görmek, son derece pozitif bir imgedir. Bir arada kümelenmiş küçük yılanların bereket habercisi olduğu düşünülür. Bu tür bir rüya gören kimsenin yakın zamanda eline büyük miktarlarda bir para geçeceğine inanılır.

Daha psikanalitik bir yoruma göre ise rüyada küçük yılanlar görmek, rüya sahibinin güvensizliklerle dolu karakterine işaret eder. Öyle ki rüya sahibi, etrafındaki herkesin kendisine ihanet edebilecek potansiyelde olduğunu düşünen biridir. Bu yorumda bulunan uzmanlar rüya sahibine, hayatının her noktasını kontrol edemeyeceğini hatırlatarak kendisine güvenmesi tavsiyesinde bulunur. Rüyada Küçük Sarı Yılan Görmek Rüyada görülen küçük sarı yılan, sizi kıskanan bir insanı temsil eder. Kem gözlü ve art niyetli bir karaktere sahip bu insan başınıza çeşitli sıkıntılar açmaya çalışsa da başarılı olabileceğini söylemek pek de mümkün değildir. Rüyada Evde Küçük Yılan Görmek Rüyada evde küçük yılan görmek, hane içerisinde yaşanacak tartışmalara delalet eder. Bu tartışmaların maddi kazanç ve kayıplarla ilgili olması muhtemeldir. Rüya yorumcuları, rüya sahibinin anne ya da baba olması durumunda, çocukları arasında çıkabilecek bir kardeş kavgasına dikkat eder. Buna ek olarak rüyasında evi içinde küçük bir yılan gören kimsenin borç batağına düşeceği varsayılır. Rüyada Küçük Renkli Yılan Görmek Rüyada görülen renkli küçük yılan, yılan imgesi ile ilgili pek çok tabirin aksine olumlu bir alamettir. Rüyasında küçük ve renkli bir yılan gören kimsenin yakın zamanda büyük kazançlar elde edeceği düşünülür. Bu bakımdan rüya, rüya sahibinin maddi anlamda kısa zamanda rahatlığa kavuşacağının müjdecisidir.

Rüyada Küçük Kırmızı Yılan Görmek Rüyada küçük kırmızı yılan görmek, tehlikeli ve aynı zamanda fark edilemeyecek derecede sinsi bir düşmana işaret eder. Düşmanınızın kim olduğunu tespit etmeniz oldukça zor olacağından açık vermemeye dikkat etmeniz daha faydalı neticeler verebilir. Rüyada Küçük Kara Yılan Görmek Rüyada görülen küçük ve kara yılan, umulmadık bir fenalıkla karşı karşıya kalınacağının habercisidir. En yakın arkadaşınız ya da kardeşiniz gibi son derece güvendiğiniz bir insanın ağzından sizinle ilgili bir şey kaçırması sonucunda başınızın biraz ağrıması söz konusu olabilir. Rüyada Küçük İnce Yılan Görmek Küçük ve ince yılan, iş hayatında yaşayacağınız darlığı simgeler. Ticaretle ilgilenen biriyseniz kazancınızda ciddi bir azalmanın olması muhtemeldir. Rüyada Küçük Yılan Isırdığını Görmek Rüyada küçük bir yılan tarafından ısırılmak, genellikle karşılaşacağınız bir ihanete yorulur. Ancak bu ihanetin etkilerini kısa zamanda unutarak hayatınıza devam edeceğinizi söylemek mümkündür. Rüyada İki Küçük Yılan Görmek Rüyada iki küçük yılan görmek, evli çiftler için eş ile yaşanacak problemlere işaret eder. Bu problemler bir süre başınızı ağrıtsa da ilişkinizi daha güçlü bir hale getirecektir.