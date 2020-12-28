Rüyada boğulmak; dolandırılacağınıza, hastalanacağınıza ve günah işleyeceğinize işaret eder. Kişinin büyük hatalar yapacağına ve büyük sıkıntılar çekeceğine tabir edilir. Rüyada boğulmak, nerede ve ne şekilde boğulduğunuza göre çeşitli anlamlara gelir. "Rüyada boğulmak ne demek, ne anlama gelir?" sorularının yanıtlarını sizler için araştırıp bir araya getirdik. Rüyada Boğulmak Rüyada boğulmak, dalgınlığınızdan ya da düşüncesizce hareket ettiğinizden dolayı bir tehlike atlatacağınıza ve bir işten dolayı sıkıntıya gireceğinize tabir edilir. Yakınlarınız tarafından aldatılacağınıza ve dikkat etmeniz gerektiğine yorumlanır. Rüyada boğulmak, dünya işleriyle ilgilenip ahireti unuttuğunuzu simgeler. Rüya sahibinin bazı yanlışlar yaptığını anlatan ve bu yanlışlarının farkına varması için mesaj niteliğinde bir rüyadır. Rüyada boğulmak, nerede ve şekilde boğulduğunuza göre farklı anlamlara gelir. Bazı rüya tabircileri bu rüyayı olumlu yorumlarken bazıları olumsuz yorumlar. Rüyada Havuzda Boğulmak Rüyada havuzda boğulmak, kişinin iş hayatındaki sorunların çözülmesine, yakın zamanda evlilik yolunda adımlar atacağına ve planlarını kısa zamanda hayata geçireceğine işaret eder. Rüya sahibinin hatalarından ders çıkaracağına, hayatının daha iyi ilerleyeceğine ve güzel günlerin kapıda olduğuna tabir edilir. Bir diğer yoruma göre, kişinin saygınlığını kaybedeceğine, sağlığının bozulacağına ve borçlarının artacağına delalet eder. Bu rüya, kişinin sıkıntılı bir süreçten geçeceğine, hayatına çekidüzen vereceğine ve varlıklı birini kendine idol alacağına alamet eder.

Rüyada İple Boğulmak Rüyada iple boğulmak, kişinin karlı işlere gireceğine, maddi sıkıntılarından kurtulacağına ve aile içinde büyük mutluluklar yaşayacağına işaret eder. Rüyayı gören kişinin yüksek bir makam sahibi olacağına, attığı bütün adımlarda kazanç ve başarı elde edeceğine tabir edilir. Kişinin yaşamının daha iyi seviyelere geleceğine, çevresi tarafından iltifatlar duyacağına ve onurlandırılacağına delalet eder. Bu rüya, sıkıntı çekerek hak edilen zafere, kavuşulan zenginliğe işaret eder. Bir başka yoruma göre, kişinin yakın bir arkadaşı ile tartışacağına, gönül ilişkilerinde problemler yaşayacağına ve kötü duruma düşeceğine alamet eder. Rüyada Gölde Boğulmak Rüyada gölde boğulmak, kişinin hayatında olumlu gelişmeler olacağına, isteklerine kavuşacağına ve bol kazanç elde edeceğine işaret eder. Kişinin çektiği zorlukların sonunda daha iyi bir hayatı olacağına, işinde çok başarılı olacağına ve rahata kavuşacağına tabir edilir. Bu rüya, rüya sahibinin hayatı boyunca güçlü olacağına, keyfinin yerinde olacağına alamettir. Bir başka yoruma göre, kişinin büyük kayıplar yaşayacağına, çevresinde kendisini sıkıntıya sokmaya çalışan kötü insanların olduğuna delalet eder.

Rüyada Denizde Boğulmak Rüyada denizde boğulmak, kişinin iyi niyetli, güzel ahlaklı biri olduğunu simgeler. Rüya sahibinin hayatı boyunca güvende olacağına, emeklerinin karşılığını alacağına ve işindeki başarılarından dolayı adını duyuracağına tabir edilir. Bu rüya, kişinin zenginliğe kavuşacağına, saygın insanlar ile tanışacağına ve makam sahibi olacağına işaret eder. Evlat özlemi çeken kişi için evlat sahibi olmaya, güzel günler yaşamaya alamet eder. Rüyada Yastıkla Boğulmak Rüyada yastıkla boğulmak, kişinin aile hayatında bazı tatsızlıklar yaşanacağına, gözyaşı dökeceğine ve kendisini iyi hissetmeyeceğine işaret eder. Moralini bozacak bazı kötü haberler alacağına, nefsine uyup yanlışa düşeceğine tabir edilir. Diğer bir yoruma göre, kişinin yaptığı hayırlı işler sayesinde insanların hayır dualarını alacağına, kişi bekar ise evliliğinde mutluluğu yakalayacağına delalet eder. Bu rüya, maddi manevi güzel bir hayat sürmeye, sıkıntıları aşarak rahatlığa kavuşmaya ve kazancın artmasına delalet eder. Rüyada Derede Boğulmak Rüyada derede boğulmak, güzel bir hayat yaşamaya, aklını kullanmaya ve rahatına düşkün biri olmaya işaret eder. Kişinin hayatının değişeceğine, insanlar tarafından sevilen sayılan biri olmak için çaba göstereceğine ve hayata daha sıkı sarılacağına tabir edilir. Bu rüya, kişinin karşılaştığı bir sorunu çözemeyeceğine, kendini çaresiz ve yalnız hissedeceğine alamet eder. Rüya sahibinin yeni bir ilişkiye başlayacağına, sorunların üstesinden geleceğine ve düşmanlarını yenilgiye uğratacağına delalet eder.

Rüyada Irmakta Boğulmak Rüyada ırmakta boğulmak, mutluluğun daimi olmasına, sosyal ortamda sevilen biri olmaya ve hayata sıkı sıkı tutunmaya işaret eder. Rüya sahibinin saygın biri olacağına, helal para kazanacağına ve güzel iş teklifleri alacağına tabir edilir. Bir diğer yoruma göre, kişinin büyük bir üzüntü yaşayacağına, insanların tuzağına düşeceğine ve elindekileri kaybedeceğine delalet eder. Bu rüya, günahların artmasına ve gaflet içinde olmaya alamettir. Rüyada Çamurda Boğulmak Rüyada çamurda boğulmak, kişinin malının artacağına, hayır duası alacağına ve büyük başarılar kazanacağına işaret eder. Rüya sahibinin hayırlı işler başaracağına, merhametli ve şefkatli bir eşi olacağına ve çok mutlu olacağına tabir edilir. Bu rüya, büyük adımlar atılacağına, kişinin zorluklara göğüs gererek feraha ulaşacağına delalet eder. Bir başka yoruma göre, kişinin yalana ve yanlışa batacağına, zorlu hayat şartları altında hayat sürdüreceğine alamet eder. Rüyada Öksürürken Boğulmak Rüyada öksürürken boğulmak, kişinin kafasındaki soru işaretlerine cevap bulacağına, yapılan bir hatanın telafi edileceğine ve sorunların tatlıya bağlanacağına tabir edilir. Rüya sahibinin hayırlı kazançlar elde edeceğine, başarılarının artacağına ve rahatlığa kavuşacağına işaret eder. Bu rüya, yurt dışında bir işe girileceğine, başarıya giden yolların açılacağına ve kişinin arkadaşları ile yaptığı bazı tartışmaların olumlu sonuç vereceğine delalet eder.