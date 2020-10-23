Zihin uykudayken biriktirdiği olgu ya da durumları tekrar ele alarak farklı açılardan yeniden üretir. Bu doğrultuda zihinde kendisine yer bulan her türlü imgenin rüya malzeme haline gelmesi söz konusu olabilir. Ölüm, çoğu zaman göz ardı edilse de hayatın en önemli ve gerçek parçalarından biridir. Böylesine güçlü bir imgenin rüya sırasında yeniden ele alınmasını şaşırtıcı bulmamak gerekir. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada ölmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz. Rüyada Ölmek Rüyada ölmek pek çok insan için korkutucu bir imge olsa da pek çok rüya yorumcusu tarafından olumlu bir biçimde değerlendirilir. Rüyada ölmek hakkında en sık yapılan yorum, rüyanın tam tersi bir şekilde uzun bir ömre işaret ettiği şeklindedir. Dolayısıyla çoğu kaynakta, rüyasında öldüğünü gören kişinin ömrünün uzayacağı belirtilir. Kimi kaynaklar ise rüyada ölmeyi olumsuz bir durumun habercisi olarak görür. Bu doğrultuda rüyada ölmek, aile içinde yaşanacak büyük sıkıntılar anlamına gelir. Rüya sahibinin ailesiyle yaşayacağı tartışmalar dolayısıyla son derece üzüleceği bir dönem geçirmesi beklenir. Nitekim rüyada bir anda, hiçbir şey olmadan ölmek de yaşanacak tartışmaların sudan sebeple gerçekleşeceğine delalet eder.

Dini kaynaklar ise rüyada ölmeyi sıkıntılı bir sürecin yanı sıra maneviyatın azalması olarak da ele alır. Dolayısıyla bu kaynaklara göre bu tür bir rüya daha çok uyarı mahiyetindedir. Rüya sahibine İslam'a yönelmesi ve Allah'a sıklıkla dua etmesi tavsiyesi verilir. Ayrıca bazı geleneksel kaynaklarda da rüyada ölmek kısmetin kapanması şeklinde tabir edilir. Rüyada öldüğünü ve yıkandığını gören bir kimsenin de benzer şekilde sıkıntılarla yüzleşmek zorunda kalacağı varsayılır. Ancak rüyaya İslami açıdan bakıldığında, kişinin dini vecibelerden uzaklaştığı için pişmanlık duyduğu yorumu yapılır. Dolayısıyla bu yoruma göre ölmek ve yıkanmak tövbe ederek yeni bir hayata başlamayı sembolize eder. Ölüp mezara gömüldüğünü görmek ise son derece hayırlı bir rüya olarak kabul edilir. Rüya sahibinin uzun zamandır tamamlanmasını beklediği bir işinin gerçekleşeceği düşünülür. Bu doğrultuda kişinin sabırsızlıkla beklediği ve hayal ettiği kazançlara nail olacağına inanılır. Rüyada Boğularak Ölmek Rüyada boğularak ölmek genellikle meşakkatli bir dönemden geçmek olarak değerlendirilir. Rüya sahibinin aldığı sorumluluklar altında ezileceği ve işin altından kalkamayacağı şeklinde tabir edilir. Ayrıca boğularak ölmek, iş hayatında karşılaşılacak büyük bir zarar anlamına da gelebilir. Dolayısıyla rüyada boğularak ölmek hakkındaki yorumların daha çok karşılaşılacak olumsuz gelişmelere işaret ettiği söylenebilir.

Rüyada Yanarak Ölmek Rüyada yanarak ölmek de çoğu rüya yorumcusu tarafından olumsuz bir imge olarak kabul edilir. Kişinin son derece acı çekeceği bir dönemden geçmesi muhtemeldir. Pek çok kaynakta özellikle büyük ağrılar meydana getiren sağlık sorunları vurgulanır. Ayrıca rüyada yanarak ölmek ihanet şeklinde de ele alınır. Bazı yorumlara göre, yanarak ölmek uğranılan bir ihanet sonrası dökülen gözyaşlarını sembolize eder. Böyle bir rüya gördüyseniz daima destek olduğunuz bir arkadaşınızın arkanızdan iş çevirmesi söz konusu olabilir. Rüyada Savaşta Ölmek Savaşta ölmek daha çok istemeden yapmak zorunda kalacağınız bir işi temsil eder. Böyle bir rüya gördüyseniz yakın zamanda uğraşmak istemediğiniz bir işin sorumluluğunu yüklenmek zorunda kalabilirsiniz. Nitekim işe aklınızı vermekte zorlanacağınız için uzun süre huzurunuzu kaçırması muhtemeldir. Rüyada Silahla Ölmek Rüyada silahla vurulmak genel olarak sıkıntı alametidir. Bu doğrultuda rüyada silahla vurulduğunu ve öldüğünü görmek, bu sıkıntılı sürecin daha ağır geçeceğine delalet eder. Ayrıca bu süreci atlatmak için büyük fedakarlıklar yapmanız gerekebilir.

Rüyada Düşüp Ölmek Rüyada bir anda düşüp ölmek genellikle küçücük bir sorunun başınızı çok fazla ağrıtacağına yorulur. Özellikle ailenizle neredeyse hiçbir anlamı olmayan bir mesele yüzünden büyük bir tartışma yaşamanız beklenir. Ancak bu noktada bu küçük meselenin daha önce geçiştirilmiş olan problemleri de beraberinde getireceğini hatırlatmak gerekir. Rüyada Doğumda Ölmek Rüyada doğumda ölmek kısa sürede atlatılacak ufak bir badireye işaret eder. Bu ani gelişmeyi atlattıktan sonra hayatınızın eskisinden de mutlu bir hale geleceği varsayılır. Bu tür rüyalar özellikle anne adaylarını sıklıkla korkutan rüyalardandır. Ancak yorumu bakımından bir olumsuzluğa işaret etmeyen rüya, içinde bulunduğunuz ruh halinin yarattığı korkularla da ilgili olabilir. Rüyada Sevgiliyle Ölmek Bir filmin son derece çarpıcı bir sahnesini andıran bu rüya imgesi daha çok sevgiliyle yaşanacak bir tartışma şeklinde tabir edilir. Bu tartışmanın bir kıskançlık ya da sevilmeyen bir arkadaş yüzünden olması muhtemeldir. Rüyada Askerde Ölmek Rüyada askerde ölmek ya da şehit olmak, rüya sahibinin yakaladığı büyük bir başarıyla toplayacağı takdiri sembolize eder. Rüyasında şehit olduğunu gören bir kimsenin çok önemli görevlerde ya da makamlarda bulunacağı varsayılır. Bu doğrultuda rüyada askerde öldüğü görmenin son derece hayırlı bir imge olduğunu söylemek mümkündür.