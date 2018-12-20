Rüyada yüzmek ne anlama gelir? Yüzmek ile ilgili rüyalar neye işarettir?

Rüya tabircileri tarafından büyük oranda olumlu olarak yorumlanan rüyada yüzmek, çoğunlukla iş hayatına dair gelişmelere delalet etmektedir. İş sahibi iseniz büyük kazançlar elde edeceğiniz anlaşmalar, çalışan ise yükselme, prim, zam gibi durumlara işaret eder. Fakat içinde yüzülen su temiz veya kirli olması ile ya da denizde, akarsuda, havuzda, okyanusta, barajda ve kaplıcada yüzmek gibi durumlarda anlam değişmektedir. Rüyada yüzmek ile ilgili olarak yüzme bilmediği halde yüzdüğünü görmek, sırt üstü yüzmek ve mekana bağlı olarak denizde, okyanusta, akarsuda, havuzda, barajda, kaplıcada yüzmek şeklinde rüyaların tabirlerini konu başlıkları altında haberimizde derledik. RÜYADA YÜZMEK NE DEMEKTİR? Rüyada yüzdüğünü gören kişinin isteklerine ve hayallerine erişeceği ve iş hayatında büyük kazançlar, başarılar elde edeceği bir döneme gireceği şeklinde tabir edilir. Manevi olarak rüyada yüzmenin karşılığı ise şüphelerinden kurtulması, rahata, feraha ermesi şeklindedir. Rüyayı gören kişi eğer ticaret ile uğraşıyorsa yapacağı bir ortaklık veya bir anlaşma sonrasında işlerini daha büyüteceğine delalet eder. Eğer rüya sahibi normal bir çalışan kademe atlayacağı, yükseleceği, kazancının ise prim, zam, ikramiye gibi nedenlerle yükseleceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada yüzme için yapılan farklı bir yorumda ise yolculuğa çıkma anlamına geldiği söylenir. Burada yüzülen su temiz ise bu yolculuğun hayırlı olacağı, kirli ise sıkıntılı durumlar olacağı anlamına gelmektedir. Bir diğer tabir ise rüyada yüzen kimsenin devlette iş bulacağı veya devlet tarafından ödüllendirileceği şeklindedir. Eğer karada yüzüyorsanız hapis cezası anlamına gelir. Bu sırada yüzerken hissettiğiniz zorluk ve sahile uzaklık bakımından hapis süreniz uzar ya da kısalır. Rüyada yüzmek ile alakalı olarak görülen rüyaların yorumları, duruma göre aşağıdaki konu başlıkları altında derlendi. RÜYADA YÜZME BİLMEDİĞİ HALDE YÜZDÜĞÜNÜ GÖRMEK Rüyada yüzme bilmediği halde yüzdüğünü görmek çok hayırlı ve büyük kazançlar elde edeceğine, ticaretin düzene gireceğine ve kazançlı şekilde ilerleyeceğine, büyük zararlara uğrama tehlikesini atlatacağına, takdir toplayacak işler yapacağına, dünya nimetlerinden fazlası ile nasipleneceğine, geçim derdine düşmeyeceğine, yokluk nedir bilmeyeceğine ve hiçbir zaman maddi olarak zor durumda kalmayacağına, yükseleceğine, isteklerine ve arzularına kavuşacağına, tartışmaların ve sürtüşmelerin sona ereceğine, işlerinin her geçen gün düzeleceğine yorulur.

RÜYADA DENİZDE YÜZMEK Rüyada denizde yüzmek, rüyayı gören kişinin, çok başarılı olabileceği ve çok iyi ve başarılı işlere imza atabileceği bol şanslı bir döneme girdiğine ve bu dönemi çok iyi değerlendirirse çok iyi yerlere geleceğine tabir edilir. Aynı zamanda, yapılan başarılı çalışmalar sayesinde çok rahat bir hayat sürüleceğine işaret edilir. Rüyada denizde yüzdüğünü görmek, rüya sahibinin, eğitim ile ilgili birisi ise eğer, gerçekleştirmek istediği her şeyi yapabileceğine ve sorunlarından kurtulacağına alamet edilir. Rüyada bulanık denizde yüzmek Girilen bir proje içinde bazı kişilerle aranın bozulmasına, bu kişilerden düşmanlık görülmesine, işlerin aksatılmasına, büyüksorunların yaşanmasına, maddi ve manevi olarak çok büyük zarara uğranılmasına, zor bir dönem geçirilmesine ve elde bulunan gayrimenkullerden bir kısmının satılmasına yorulur. Ayrıca, eşler arasında tartışma çıkacağına, iş dünyasında çok kötü ve zor zamanların yaşanacağına ve bir hırsızlık olayına maruz kalınacağına tabir edilir. RÜYADA OKYANUSTA YÜZMEK Rüyada okyanusta yüzmek, çok hayırlı bir rüyadır. Okyanusta yüzen kişi çok geniş ufuklara açılan işlere girişir ve iş hayatında hatırı sayılır bir servet ve saygınlık elde eder. Maddi açıdan zenginlik ve refaha işaret eden rüya, kişinin her türlü dileğinin ve hayalinin gerçek olacağını da işaret eder. Özellikle iş yaşamında çok büyük başarılar elde edileceğine, kişinin işlerini büyütüp geliştireceğine ve devlet nazarında da hatırı sayılır işler yapacağına delalet eder.

RÜYADA HAVUZDA YÜZMEK Rüyada havuzda yüzmek, hayal kırıklığı yaşamaya, emeklerin karşılığında nankörlük, hayırsızlık ve vefasızlık görmeye, incinmeye, üzülmeye, moral bozukluğu yaşamaya, üzgün ve mutsuz olmaya rivayet edilir. Rüya sahibinin hayatında bir anda tatsız ve olumsuz olayların meydana geleceğine, kişinin bu duruma hazırlıksız yakalanacağına sadece maneviyatının çökmesiyle kalmayacağına aynı zamanda maddi anlamda da zarar edeceğine alamet eder. Bu rüya şanssızlık anlamına gelir. RÜYADA AKARSUDA YÜZMEK Bu rüya, gören için hayırlara vesile olarak sayılır. Rüyada akarsuda yüzdüğünüzü gördüyseniz , gerçek yaşamdaki enerjinizin çok iyi olacağına , bu enerji ile çevrenizde bulunan insanları da olumlu yönde etkileyeceğinize, zihnen güçlü olduğunuz için kendinizi her zaman rahatlamış ve arınmış hissedeceğinize işaret eder. Akarsuyun berrak ve sürekli olarak pırıl pırıl aktığını gördüyseniz , o zaman sizinde ömrünüzün bu şekilde çok güzel ve sorunsuz geçeceğine, tüm sıkıntılardan kurtulup feraha kavuşacağınıza , ilerleyen zamanlarda zihninizi boşaltacağınıza ve bedenen çok rahat olacağınıza delalet eder.

Hem berrak hem de tertemiz olan bir akarsuda yüzdüğünüzü gördüyseniz o zaman hem bedenen hem de ruhen çok rahat olacağınıza, mutlu olup yüksek enerji elde edeceğinize , mutlu olduğunuz için çevrenizdeki insanlarında sizin gibi çok mutlu olacaklarına ve sizden aldıkları enerji ile çok mutlu bir yaşam süreceklerine yorulur. RÜYADA YÜZMEYİ ÖĞRENMEK Rüyada yüzme öğrenmek düşmanlarıyla nasıl baş edeceği konusunda kendini geliştirmeye işaret eder. Kişi, rüyada yüzme öğrenirken derinlere kadar yüzüp kaybolduğunu görürse perişan olacağının işaretçisidir. Rüyada yüzme öğrenmek , denizde öğrenmekteyse ilim öğrenmeye işaret eder. Dindar kadın için rüyada yüzme öğrendiğini görmek, o kadının peygamberin sünnetine aykırı bir iş yapacağı manasına gelir. RÜYADA SIRT ÜSTÜ YÜZMEK Rüyada sırt üstü yüzmek, Rüyada yüzdüğünü görmek, kişinin çok yorulduğunu ve dinlenmeye ihtiyacı olduğunu simgeler. Sırt üstü yüzmek ise güvendiği bir işin, bir kişinin onu memnun edeceğine, çektiği sıkıntıların sonunda feraha kavuşup zevk ve sefa peşinde koşacağına işarettir. Rüyada yüzmek yada sırt üstü yüzmek hayırlı bir rüyadır. Rüyayı gören kişi çektiği zorlukların uğradığı haksızlıkların karşısında çok sıkıldığının göstergesidir. Fakat, beklemediği bir zaman da hak ettiği mutluluğa huzura ve büyük bir paraya kavuşmasına delalet eder.

RÜYADA YÜZME HAVUZU GÖRMEK Rüyada havuz görmek eli açık, geniş gönüllü, yardım sever ve yüce duygulara sahip olan bir kimse demektir. Rüyasında havuz gören kişi bu yüce gönüllü kişinin desteğini alacaktır. Havuzun içinde temiz su olması çok iyidir, bu rüya sahibinin şansının ve kısmetinin açık olduğuna, hep ileri gideceğine ve başarılı işler yapacağına delalet eder. Ve kişinin sıkıntılarından, yaşadığı üzüntü ve zorluklardan tamamen kurtulacağı anlamına gelir. Eğer bir kimse havuzdan dini bir vecibeyi yerine getirdiğini görürse tüm dertlerinden kurtulacaktır. Bazı rüya tabirlerinde havuz kadını simgeler. Eğer havuz doluysa hem hoş hem de aklı başında bir kadına delalet eder. Dolu bir havuzdan su içtiğini gören kişinin de bu özelliklerde bir hanımla izdivaç yapacağı yorumu yapılır. Rüyada havuz görmek hayırlı şekillerde yorumlanmaz. Havuza giren dibe kadar inmeyi başaran kişi birine âşık olacak ve onun peşinden koşacak demektir. Eğer rüya sahibi kendini havuzun içinde boğulurken görürse bu onun yaşayacağı sıkıntılı günlere işaret eder.

RÜYADA BARAJDA YÜZMEK Rüyada Barajda Yüzmek, Bu rüyayı gören kişinin bütün sıkıntılarından ve bütün dertlerinden kurtulacağına işaret etmektedir. Rüyada barajda yüzmek kişinin tez zamanda iyi bir iş bulacağına işaret eder. Bu rüyayı gören kimse yaşamış olduğu sıkıntılardan kurtulacak ve hayal ettiği şeylere ulaşacaktır. Rüyada barajda yüzdüğünü gören kişi hayalini kurduğu şeylerin yakın zamanda olacağını işaret eder. Bu rüyayı gören kimse hayalini kurduğu işine kavuştuktan sonra bir anda başarıya kavuşacak işlerinde oldukça başarı sağlayacaktır. Bu kişinin iş yaşamında ani değişiklikler yaşanacaktır. Rüyayı gören kişi tez zamanda zenginliğe kavuşacak bol rızık sahibi olacaktır. Rüya sahibinin ailesiyle arasında problemleri varsa ailesiyle arasında olan bütün problemlerin giderilmesiyle güzel bir yaşam içerisinde hayatını idame ettirecektir. RÜYADA KAPLICADA YÜZMEK Rüyada kaplıcada yüzmek yeni bir ev alınacağına, çok istenen bir mevkiye terfi alınacağına, maddi açıdan iyi geçecek bir döneme girileceğine, yaşadıklarından ötürü çok stres ve baskı altında kalacağına, uzun bir süreden beri kötü giden işlerinin yakın bir zaman içinde çok büyük ve hayırlı kazançlar getirir hale geleceğine, musibetlerin defedileceğine ve mutluluk ve sevinç dolu günler yaşanacağına, bir sebeple çok zor zamanlar geçireceğine, elinde bulunan parayı da bu şekilde harcayacağına, problemlere çözüm bulunacağına ve zor günlerin biteceğine, daha önce hiç başa gelmeyen olaylarla karşılaşılacağına, tüm tersliklerin arka arkaya geleceğine, zenginlik elde edeceğine, lüks içinde olacağına alamet eder.

RÜYADA SU İÇİNDE YÜZMEK Rüyada suda yüzmek, hayırlı olan bu rüya kişinin her anlamda başarı elde edip hayatını huzur ve mutluluk içinde geçireceğine yorumlanır. Rüyasında suda yüzen kimse, tüm beklentilerini elde ederek toplum karşısında daima ön planda tutulur. Rüyada suda yüzmek, zorluklara göğüs gelemeye, başarılı süre gelen hayata, güçlü kudret sahibi kimselere, başarı sağlamaya işaret edilir. Kişinin rüyasında suda yüzdüğünü görmesi aynı zaman da gözünü daldan budaktan sakınmayan cesur, girdiği her işte başarı sağlayan yapıya sahip olduğuna işaret eder. RÜYADA GÖLDE YÜZMEK Rüyada gölde yüzmek, rüyayı gören kişinin, iş hayatında ve aile hayatında geçmiş yıllarda yaptığı hatalardan ve işlediği günahlardan çok büyük bir pişmanlık duyduğuna, bu pişmanlıklardan kurtulmak için elinden gelen herşeyi yapacağına, uzun bir zamandan beri tövbe edip Allah’tan af dilediğine ve ne yaparsa yapsın çektiği azabın bir türlü azalmadığına rivayet eder. RÜYADA DEREDE YÜZMEK Rüyada derede yüzmek, uzun süren çabalar sonucunda kişinin zorluklardan yılmadan yolunda devam etmesine ve istediği başarıyı elde etmesine yorumlanır. Yüzülen derede su çoksa kişinin kazancının artması anlamına gelir, az bir dere suyunda yüzmek ise, yapılan işlerden elde edilen gelirin kişinin beklentilerini karşılamıyor demektir. Bekarlar için çok sayıda kısmete sahip olmak demek olan rüya evli kimseler için çok çocuklu bir aile sahibi olmak anlamına da gelir. İslami olarak derede yüzen kişilerin İslam kurallarına uygun bir yaşam şeklini sürdürdükleri gibi, gerçek yaşamlarında her zaman yoksullara yardım eden ve sahip olduklarını ihtiyacı olanlarla paylaşmaktan çekinmeyen, sevabı bol, hayırlı kazançlar elde eden insanlar olurlar. Temiz bir dere suyunda yüzmek kişinin hiç sorun yaşamadan hayatını sürdüreceğine, kirli bir dere suyunda yüzmek ise kişinin yaşayacağı kötü olaylara ve duyacağı bazı laflar neticesinde sıkıntı içinde kalacağına alamettir.