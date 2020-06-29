Rüyada Bok Görmek: Bok Temizlemek, Bok Bulaşması

Rüyada bok görmek genellikle iyiye yorulmaz. Hak edilmeyen kazanç, rızk ve mal ile ilişkilendirilir. Rüyada boka dokunan ya da bokun bir yerine bulaştığını, sıçradığını gören kişi boş hayallerin peşinde koşan, olmayacak işlerle meşgul olan birisi olarak tanımlanır. Rüyada görülen bok, kolay yoldan zahmetsiz elde edilen mal, mülk, kazanç ve zenginlik anlamına gelir. Rüya sahibinin kısmetinin ve şansının açılıp karşısına pek çok seçeneğin çıkacağına, başka iş kapıları açılacağına ve her türlü sağlık sorununa deva bulacağına işaret eder. Görülen pisliğin miktarının çokluğu nispetinde kişinin serveti artacak demektir. Rüyada dışkı görmek bazı rüya tabirlerinde ise ferah ve aydınlık günlerin yakında olmasına yorulur. Geçim kaygısından uzak, zenginlik içinde yaşamaya, ev, bağ, bahçe sahibi olmaya işaret eder. Rüyada İnsan Boku Görmek Rüyada görülen pisliğin insan boku olduğunu bilmek hayra yorulur. Kişinin ticaret ve iş hayatındaki başarıları ile yakın çevresinde popülerliğinin artacağına delalet eder. Rüya sahibinin yaşam standartlarının artıp, gelirinin çoğalacağına, hayatına bolluk ve bereketin hakim olacağına rivayet edilir. Kişinin dünyasının ve hayatının değişip, lüks evlere, araçlara ve taşınmazlara sahip olacağına alamet eder.

Rüyada Hayvan Boku Görmek Rüyada görülen pisliğin özellikle hayvan dışkısı olduğunu bilmek hayırlara vesile olur. Kurtuluş ve şifa anlamındadır. Rüya sahibinin zihnini meşgul eden problemlerden, hastalıklardan kurtulacağına ve rahata ereceğine delalet eder. Rüyada Bok Temizlemek Rüyada bok temizlediğini gören kişinin karşılığını alamayacağı bir zahmet çekeceğine, boş yere yorulacağına, elindeki sermayesinin eriyeceğine ve daha da borçlanacağına işarettir. Böylelikle sermayesinde, emeğinde ve malında barınan haksız ve kirli kazancın eriyerek, bedel ödeyeceğine rivayet edilir. Ancak temize çıktıktan sonra önünün açılarak şansının, kısmetinin ve başarılarının artacağına yorulur. Rüyasında pislik temizleyen kişi sorunlarından ve engellerinden arınarak iş ve ticaret hayatında zirveye tırmanır, büyük başarılar, mevkiler elde eder. Kişi nihayetinde gayretinin karşılığını alarak servet, bolluk ve ihtişam içinde bir hayat sürer. Rüyada Eline Bok Bulaşması Rüyada ele bulaşan pislik kişinin iş hayatı ile ilgili başına gelebilecek suçlamalara ve iftiralara delalettir. Sevdikleri ve ailesi tarafından savunulup korunsa bile ele güne karşı mahçup hissetmeye yorulur. İş hayatında dedikodu malzemesi olacağına, isminin lekeleneceğine işarettir. Kişi rüyasında eline bulaşan pisliği temizlemeye çalışıyorsa, sıkıntılarından kurtulmak için büyük bir mücadele gösterecektir. Rüyada eline kaka bulaşması kişinin mutsuz olmasına, hastalığa tutulacak derecede maddi ve manevi kayıplar yaşayacağına delalet eder. Rüyanın vermek istediği mesaj ise kişinin mücadelesi esnasında sağlığına dikkat etmesi ve geçici sıkıntıları kalıcı hasarlara dönüştürmemesidir.

Rüyada kişinin elbisesine bok bulaştığını görmesi ise istenmeyen durumlar sonucunda düşmanları tarafından oyuna getirilerek piyasada adının lekeleneceği anlamına gelir. Rüyada Bok Toplamak Rüyada bok toplamak haksız ve kirli para edinmeye yorulur. Kişi ilerde hak etmediği kolay paraya, mala ve zenginliğe ulaşacaktır. Toplanan pislik; emeksiz, hileli, başkalarının hakkına girerek illegal yollardan kazanç elde etme manasını taşıdığından rüya sahibinin bu yollardan vazgeçmesine aksi takdirde başından belanın eksik olmayacağına işaret eder. Rüyada Tuvalette Bok Görmek Pis tuvalet büyük servete ve maddiyat sahibi olmaya işarettir. Pislik, maddiyat ve para ile ilişkilendirildiğinden tuvalette görülen bok, mal varlığının genişlemesine işaret eder. Tuvalet dar ve bunaltıcı ise bu kazancın zahmetli olacağı buna karşın tuvalet geniş ve ferah ise kolaylıkla elde edilecek gelire yorulur. Pisliğin miktarı malın fazlalığı ile doğru orantılıdır. Tuvaletten pisliğin taşması hali yine bol zenginlikle anılır. Tuvaletten taşan pislik gebe kalmaya ya da hanımının gebe kalacağına işarettir. Taşan tuvalet ayrıca, bir yardımcı edinmeye de yorulur.

Rüyada Birinin Bokunu Görmek Rüyada başka birisinin bokunu görmek rüya sahibinin ticaretinde elde edeceği başarı ve ticari şöhrete işarettir. Yine görülen pislik miktarının fazlalığı, malın ve başarının fazla olacağını gösterir. Rüyada birinin kurumuş bokunu görmek ise eski bir alacağın rüya sahibinin eline geçeceğine yorulur. Rüyada Kaka Yapmak Rüyada bok yapmak rüya sahibinin işlerinin yolunda gideceğinin, adım adım sorunlarının çözülüp yeni ve güzel deneyimlere yelken açacağının işaretidir. Rüyada tuvaletini yapmak aile ve iş hayatında güzel haberler almaya, aile kurmaya, sorunlardan kurtulmaya, haksızlıkların telafisine, maddi ferahlığa, eğitim alanında ilerlemeye, hastalıktan kurtulmaya yorulur ve rüya sahibinin hayalini kurduğu emellerine ulaşacağına delalet eden hayırlı ve güzel bir rüyadır. Rüyada Kaka Yapan Birini Görmek Rüya sahibinin başka birisini kaka yaparken görmesi, kişi tanıdık birisi ise o kişinin iftirasına, suçlamasına maruz kalacağına işaret eder. Eğer tuvaletini yapan kişi yabancı biri ise bu da ne yazık ki kötü günlerin geleceğine işarettir. Rüya sahibinin müjdeli haberler beklerken hüsran yaşayacağının, kaçındığı işlerin başına geleceğinin habercisidir.

Rüyada Kaka Yemek Rüya sahibinin kaka yediğini görmesi kötü haberlerin alınacağına yorulur. Bu da; zenginliğin yitirilmesi, emeklerin boşa gitmesi, kardeşle küsülmesi, işten atılmaya varacak derecede üzüntü verici gelişmelerin yaşanması olarak sıralanır. Rüyada yenilen kaka, bir yakınınıza yardım etmeye çalışırken işleri berbat edip yanlış anlaşılmanıza, iyi niyetinizin ters tepmesine de yorulur. Rüyada Birinin Kaka Yediğini Görmek Rüyada kaka yiyen birisini görmek, laf taşıyan bir kişinin aile saadetini bozacağına işarettir. Karı ile kocanın arasının açılacağına, aile büyüklerinin devreye girecek kadar olayların büyüyeceğine yorulur. Bu rüya, sahibini aile ilişkilerini koruma ve ketum olmak adına dedikoducu kimselere karşı uyarmak ister. Rüyada Bok Kusmak Rekabet içinde olma anlamı taşıyan bok kusmak, kişinin ticaret, iş ve meslek hayatındaki konumunu çekemeyen rakiplerinin haset etmesi, kıskanması sonucu ayağını kaydırmaya çalışması olarak tanımlanır. Rüya sahibi hakkında rakipleri tarafından asılsız haberler, iftiralar ve dedikodular çıkarılıp zarara uğratılacağı, kariyeri lekeleneceği, gözden düşeceği olarak yorumlanır. Bok kusmak aynı zamanda karanlık kişiler ile iş yapıp büyük kayıplara uğramaya, suçlanmaya ve saygınlığı yitirmeye de yorulur. Rüyada bok kusmak, kişinin iş hayatında arkasından çevrilebilecek işlerle büyük sıkıntılar yaşayabileceği ve buna karşın tedbirler alması gerektiği mesajını verir.

Rüyada Bokun İçinde Yüzmek Rüyada pisliğin içinde yüzmek zorluklarla mücadele etmeye delalettir. Rüya sahibinin yakın çevresinden destek alamayarak yalnız kalacağına, hakkında ileri geri konuşulacağına, hor görülüp aşağılanacağına, emeklerinin zayi olacağına ve çıkmazlara gireceğine yorulur. Eğer kişi pisliğin içinden yüzerek çabalaya çabalaya çıktığını görürse, sorunları ile mücadelede zorlanıp bunalmasına rağmen bir çıkış yolu bulacağına işaret eder. Kurtuluşa ermesi, bir aile büyüğünün ona el uzatması ile olacaktır. İş hayatı ya da aile hayatında problemli kişilerden kurtulmak, hakkındaki davalardan ve suçlamalardan beraat etmek anlamlarına da gelir. Ancak sonuç ne olursa olsun bokun içinde yüzmek, çabalamak her zaman için problemlerin yoğun yaşanacağının emaresidir. Bu rüya, sahibine problemlerini aşmak için mücadeleci olmasını ikaz ederken çözüm için aile üyelerinden destek alması gerektiğini hatırlatır. Rüyada Çocuk Boku Görmek Rüyada çocuk boku gören kişinin işlerinin yoluna gireceği müjdelenir. Sıkıntılar karşısında rahat bir nefes alıp sevineceğine yorulur. Sabrının meyvesini alacağına, muradına ereceğine işaret eder. Öte yandan rüyada çocuk kakası görmek kişinin sahip olduğu çocuklarının geleceği için kaygılanacağını, eğitim hayatları ve masrafları için seferber olup tüm ailenin yükünü omuzlayacağını, çocuklarının rızkı için mücadele edeceğini haber verir.

Rüyada Tuvalet Görmek Rüyada görülen tuvalet aile bireylerine, hane halkına işaret eder. Tuvalet görmek aile arasında ya da fertler arasında yaşanacak anlaşmazlıklar ve tartışmalara yorulur. Görülen tuvaletin pis ve sıkıntılı olması ise zenginlik ve bolluğun elde edilmesine rağmen eşler arasındaki muhabbetin yok olup ilişkinin daha da kötüye gideceğine delalettir. Pis kokan tuvalet görülmesi patavatsız, arsız, herkesi lafları ile kıran, düşüncesiz bir kadına işarettir. Temiz tuvalet görmek ise dar gelir ve maddi zorluklarla anılır. Temiz tuvalet görmek ise evine, ilişkisine ve sorumluluklarına bağlı çiftleri işaret etmektedir. Temiz tuvalet görmek bilhassa ağır başlı, yuvasına sahip, sadık, sabırlı, cefakar ve örnek bir kadın anlamına gelir. Rüyada Tuvalete Girmek Rüyada kişinin tuvalete girdiğini görmesi, yaşadığı hatalardan ders alıp pişmanlık duyacağı anlamını taşır. Kişinin hatalarının farkına varması ile kendine çeki düzen vermesi sonucu önünde güzel bir hayatın onu beklediği müjdelenir. Tuvalete girip düşmek ise yanlış yollara girmeye yorulur. Gayri meşru ilişki, illegal işler ve kazançlar sonucu sıkıntıya girmeye delalet eder.

Rüyada tuvalet temizlemek mal ve para kaybına işarettir. İş hayatında yaşanacak başarısızlıkların sembolüdür. Bazı yorumlara göre ise kötü alışkanlıkların bırakılıp faydalı işlerle meşgul olmak anlamına gelir. Rüyada Boklu Kuyu Görmek Rüya sahibinin önünde sorunlar yumağı olduğu ve bu sorunlarla mücadeleye giriştiğinde büyük fedakarlıklara katlanacağı, yıpranacağı ve bedeller ödeyeceğine işarettir. Sabrını zorlaması sonucu ancak selamete erebileceği bir imtihan içine gireceği ve çabasının karşılığını yine sabrının gücü ile elde edeceği öğütlenir. Rüyada Birinin Bokunu Yediğini Görmek Rüyayı gören kişinin içinde bulunduğu duruma göre çok farklı anlamlar yüklenebilen bir rüyadır. Ama genellikle faydasız uğraş ve boşa gidecek emek ve para ile bağdaştırılır. Yalakalık yapacağına ya da yaptığına, kendisine yarar sağlamayacak, parasına mal olacak işlere giriştiğine, laf taşıdığına, dedikodu yaptığına, pişman olup kendisini suçlayacağı iş ve ilişkilere gireceği gibi olumsuzluklarla anılır. Boşu boşuna başka insanların yükünü çekmeye, patronuna hak etmediği değeri, payeyi verip hüsrana uğramaya yorulur. Kötü hadiselerin yaşanıp rüya sahibinin üzüleceği ne yazık ki yapılan yorumların ortak görüşüdür. Kişinin içinde bulunduğu şartları, özellikle iş hayatını masaya yatırarak, kendi muhasebesini yapıp hedeflerini ve yolunu tekrar gözden geçirmesi bu rüyayı görenlere tavsiye edilen öğütlerdendir.