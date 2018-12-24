Rüyada bozuk para görmek ne demek? Rüyada bozuk para görmek ile ilgili rüya tabirleri

Uygarlık tarihinin yönünü değiştiren para, istesek de istemesek de hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden rüyaya girdiğinde anlamı en çok merak edilen şeylerden biri de paradır. Özellikle de rüyada bozuk para ne anlama gelir öğrenilmek isteniyor. Siz de bir şekilde rüyanızda bozuk para gördüyseniz sizin için derlediğimiz rüya tabirleri derlemesinden yabancı bozuk para görmek, bozuk para saydığını görmek, avucunda bozuk para görmek gibi rüyalarım yorumlarını bulabilirsiniz.
Rüyada bozuk para görmek insana zenginliği çağrıştırsa da bu rüyanın yorumu çoğunlukla iyi değildir. Bozuk para iftira ve dedikoduyu hatırlatmakta ve haksız kazanç anlamına da gelmektedir. Yapılacak olan işlerin bozulması rüyada görülen bozuk para ile ilişkilendirilir. Ayrıca bozuk para ikili ilişkilerde ve aşk hayatında da kötü şeylerin habercisidir. Olumlu olarak ise rüyayı gören kişinin ticarete atılacağı veya yeni bir iş kuracağı anlamına gelebilir.
Rüyada Bir Sürü Bozuk Para Görmek rüyayı gören insanın hakkında birden fazla dedikodusunun yapılacağına, bozuk para ne kadar çok ise o kadar fazla laf söyleneceğine işaret eder.Bir avuç bozuk parayı yere saçtığını görmek, yaşadığınız şehri terk ederek rahat bir nefes alacağınıza delalet eder. Bozuk para harcamak mal kazanmaya, bozuk parasının hepsini harcadığını görmek ise, kötü bir haber duyacağınıza tabir edilir.
Rüyada demir para görmek ağırlık olarak ifade edilir. Rüya sahibinin hastalanması, kederlenmesi, üzülmesi ve kötü haberler alması şeklinde yorumlanır. Rüyada demir para görmek hayal kırıklığı yaşamak, ticaret hayatında mağlup olmak, aşk hayatında kıymet görmemek şeklinde tabir edilir. Bir kişi rüyasında kendisine birinin avuç dolusu demir paralar uzattığını görürse o kişi, rüyasında parayı kendisine uzatan kişinin sıkıntısını alacak yani onun hastalığına yakalanacak ya da negatif elektriğinden etkilenecek demektir.
Rüyada yabancı bozuk para görmek değerli eşyalara önem vermeye ve hayata sıkı sıkı bağlanarak güzel bir hayat yaşamaya, kazancının kat be kat fazla olmasına rağmen haram yollardan kazanılmış olması nedeniyle helal olmamasına alamettir. Caferiye göre ise kişi bulunduğu okuldan ayrılarak başka bir okulda eğitim hayatının devam edeceğine, dertlerinden ve kederlerinden kurtulup mutluluğa kavuşacağına alamet olur. Başka bir deyişle bu rüya çaresiz kalacağı bir sıkıntı yaşayacağına, insanlarla arasında sıkıntı yaşayacağına ve toplum içinde sıkıntı çıkaran birisi olacağına işarettir.
Rüyada kişinin yolda bozuk para bulduğunu görmesi hayatının düzene gireceğine dair çeşitli yorumlamalar getirmektedir. Bozuk para bulan kişi hayatındaki yapmış olduğu çalışmaların tümünü başarılı sonuçlar elde edeceğine hayatındaki her işte olumlu gelişmeler yaşanacağına dair işaretler olarak kabul edilmektedir. Bozuk para bulmak hayra ve iyiliğe yorulur.
Rüyada bozuk para saymak, kişinin para harcamasına ve malını elinden çıkarmasına işarettir. Bozuk para sayan kimse, hiç ummadığı borçlar yüzünden para harcamak ve elindekini kaybetmek zorunda kalır. Bozuk para saymak bazı alimlere göre ise dedikodu yapmak anlamına gelmektedir. Bu alimlere göre bozuk para dedikodu yapmaya ve kişilerin arkasında hoşlarına gitmeyecek lakaplar takmaya işarettir. Bu nedenle rüyasında bozuk para sayan kişi yukarıda saydığımız eylemleri gerçekleştirir. Bozuk paranın miktarı ne kadar çoksa söylenecek sözler de o kadar çok olur. Bazen de böyle bir rüya iş hayatında mutluluğa, refaha ve istenilen başarıları almaya delalet eder.
Rüyada suyun içinde bozuk para görmek her durumda ve her şartta işlerin açılmasına ve kazancının artacağına, kişinin yaşamına yön veren ve düzenini sürdürmesini sağlayan bir aracı kaybetmesine delalet eder. Çocuksuz birisi için bu rüya çevresindeki insanların sevgisini kazanacağına, kendini yenilemeye ve kendine olan güveni geri kazanmaya işaret eder. Başka bir yoruma göre bu rüya yaşayacağı kötü hadiseden dolayı sürekli olarak mutsuz ve huzursuz olacağına, yakın zamanda hayırlı haber alacağına ve mutlu huzurlu bir hayat yaşayacağına alamettir.
Rüyada avucunda bozuk para görmek bazende çalışılan işte sıkıntılar yaşamaya ve bu sorunları çözüme kavuşturarak çevresinde takdir göreceğine ve başarılarının artacağına, para biriktirme şansı yakalamaya işaret etmektedir. Bekar kimse için bu rüya hayatınızla ilgili bazı kararlar almaya ve uygulamaya hemen geçmeye, maddi sıkıntılardan tamamen kurtulacağına tekabül eder. Eski tabircilere göre ise anlaşmalardan vazgeçileceğine, emellerine ve hedefine ulaşacağına alamet eder.
Rüyada bozuk para görmek iyi olarak yorumlanmaz. Görülen bozuk para; iftira atmak, birinin gıyabında yalan yanlış konuşmak anlamına gelir. Rüyada bozuk para görmek; yapmayı düşündüğünüz işten hakkınız olmayan gelir elde edeceğiniz anlamına gelir.
Rüyada Bozuk Para Görmek - Diyanet
Rüyada bozuk para saymak, kişi için kurtuluşa delalet edilen bu rüya fırsat kapılarının doğuşuna, özgürlüğe kavuşmaya, kazançlarınızı sağlam yatırımlarda kullanmaya tabir edilir.
Rüyada Bozuk Para Verdiğini Görmek
Rüya sahibinin rüyasında bozuk para verdiğini görmesi evlenmek demektir. Rüyada bozuk para görmenin manası, mutlu bir hayat süreceğine işaret eder. rızkı yenilemeye ve ele girecek paraya alamet eder.
Rüyada Bozuk Para Attığını Görmek
Rüya sahibinin rüyasında bozuk para attığını görmesi kederden kurtulmaya, hastalar için ise iyileşmeye yorulur.
Rüyada Kap İçerisinde Bozuk Para Görmek
Rüya sahibinin rüyasında kap içerisinde bozuk para görmesi uzun ve sağlıklı bir yaşam süreceği anlamına gelmektedir.
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