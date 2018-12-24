Rüyada bozuk para görmek ne demek? Rüyada bozuk para görmek ile ilgili rüya tabirleri

Uygarlık tarihinin yönünü değiştiren para, istesek de istemesek de hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden rüyaya girdiğinde anlamı en çok merak edilen şeylerden biri de paradır. Özellikle de rüyada bozuk para ne anlama gelir öğrenilmek isteniyor. Siz de bir şekilde rüyanızda bozuk para gördüyseniz sizin için derlediğimiz rüya tabirleri derlemesinden yabancı bozuk para görmek, bozuk para saydığını görmek, avucunda bozuk para görmek gibi rüyalarım yorumlarını bulabilirsiniz.

RÜYADA BOZUK PARA GÖRMEK

Rüyada bozuk para görmek insana zenginliği çağrıştırsa da bu rüyanın yorumu çoğunlukla iyi değildir. Bozuk para iftira ve dedikoduyu hatırlatmakta ve haksız kazanç anlamına da gelmektedir. Yapılacak olan işlerin bozulması rüyada görülen bozuk para ile ilişkilendirilir. Ayrıca bozuk para ikili ilişkilerde ve aşk hayatında da kötü şeylerin habercisidir. Olumlu olarak ise rüyayı gören kişinin ticarete atılacağı veya yeni bir iş kuracağı anlamına gelebilir.

RÜYADA ÇOK, BİR SÜRÜ BOZUK PARA GÖRMEK

Rüyada Bir Sürü Bozuk Para Görmek rüyayı gören insanın hakkında birden fazla dedikodusunun yapılacağına, bozuk para ne kadar çok ise o kadar fazla laf söyleneceğine işaret eder.Bir avuç bozuk parayı yere saçtığını görmek, yaşadığınız şehri terk ederek rahat bir nefes alacağınıza delalet eder. Bozuk para harcamak mal kazanmaya, bozuk parasının hepsini harcadığını görmek ise, kötü bir haber duyacağınıza tabir edilir.