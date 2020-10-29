Rüyada bozuk para saymanın çok fazla anlamı var. Rüya tabircileri, rüyada yer alan diğer ayrıntıları da göz önüne alıp bir değerlendirme yapar. Rüyada bozuk para toplamak ne demek, ne anlama gelir? Bu rüyayla ilgili tüm rüya tabirlerini sizler için araştırdık. Keyifli okumalar! Rüyada Bozuk Para Toplamak Rüyada bozuk para toplamak, çoğu zaman yeni bir iş bulunacağını müjdeler. Rüyada bozuk para toplarken tuvaletini yaptığını gören birinin, eline bir yerden para geleceği fakat bu paranın çabucak bir borca gideceği yönünde yorum yapılır. Rüyada bozuk para toplarken şarkı söylemek ise rüya sahibinin yaşamında iyi şeyler olacağının haberini verir. Bozuk para toplayıp çöpe atmak, bir konuda verilen emeklerin boşa gitmeyeceğine işaret eder. Rüyada bozuk para toplayıp yiyecek almak ve bu yiyecekleri yardıma muhtaç biriyle paylaşmak ise kişinin uzun zamandır görmediği bir yakınıyla bir araya geleceğine işaret eder. Rüyada Birinin Bozuk Para Verdiğini Görmek Rüyada birinin bozuk para verdiğini görmek, rüya sahibinin bir dostu ile arasının açılacağına delalet eder. Eğer biri başka birine gizli şekilde bozuk para veriyorsa, rüya sahibinin iç sıkıntılarının bir anda geçeceği söylenir. Paralar sahteyse, rüya sahibinin hedeflediği yere engeller yüzünden asla ulaşamayacağı yönünde yorum yapılır. Paralar sahte değilse, tüm hayallerin gerçek olacağına fakat rüya sahibinin biraz sabretmesi gerektiği şeklinde yorum yapılır. Bozuk para veren kişi tanıdık biriyse, tez zamanda bir iş kapısı bulunacağı söylenir. Tam aksine bozuk para veren kişi yabancı biriyse, rüya sahibinin huzurlu bir evlilik yapacağı söylenir. Şayet rüya sahibi evli biriyse, evliliğinin daha güzel bir yere gideceği yönünde yorum yapılır.

Rüyada Sudan Bozuk Para Toplamak Rüyada sudan bozuk para toplamak, kişinin bazı şeyleri boşa yaptığını gösterir. Sudan bozuk para toplarken suya gözyaşını da akıtan birinin tüm mal varlığını boş yere kaybedeceği söylenir. Rüyada gülerek sudan bozuk para toplamak ise kişinin hayal ettiği bir şeye en kısa sürede kavuşacağının haberini verir. Sudan bozuk para toplayıp ailesine veren rüya sahibinin çok hayırlı işler başaracağı yönünde yorum yapılır. Sudan bozuk para toplayıp bu paraları yardıma muhtaç kişilere dağıtan rüya sahibinin hedeflediği her şeye hızlı bir şekilde ulaşacağı söylenir. Sudan bozuk para toplayıp bu paraları yaşlı kişilere dağıtmak ise rüya sahibinin ailesi ile çok huzurlu bir hayat süreceğine delalet eder. Rüyada Kumdan Bozuk Para Toplamak Rüyada kumdan bozuk para toplamak, kişinin kısa çaplı bir tatile gideceğini ifade eder. Kum eğer kahverengiyse, rüya sahibinin aklını kurcalayan konuları içtenlikle çözerek hayatına devam edeceği söylenir. Kum yumuşaksa, eli rahatsız etmiyorsa kişinin maddi ve manevi anlamda rahata ereceği yönünde yorum yapılır. Rüyada kumdan bozuk para toplayıp bir şeyler satın almak ise rüya sahibinin önemli bir konuda borca gireceğine işaret eder. Kum rüzgarla beraber havaya doğru savruluyorsa, kişinin emek harcadığı bir konuda en iyi karşılığı alarak çok iyi yerlere yükseleceği söylenir.

Rüyada Sokakta Bozuk Para Toplamak Rüyada sokakta bozuk para toplamak, rüya sahibinin maddi anlamda yardıma muhtaç hale geleceğine işaret eder. Sokak eğer yabancı bir ülkenin sokağıysa, kişinin tez zamanda yüksek mertebede bir işe gireceği yorumu yapılır. Sokak pis bir sokaksa, kişi buna rağmen paralarını orada bırakamayıp toplamaya çalışıyorsa, kötü günlerin en kısa zamanda biteceği ve iç sıkıntıların geçeceği yönünde yorum yapılır. Sokakta bozuk para toplayıp alışverişe gitmek, maddi anlamdaki sıkıntıların azalacağına delalet eder. Rüyada Tuvalette Bozuk Para Toplamak Rüyada tuvalette bozuk para toplamak, kişinin pişmanlık duyduğu bir şeyi yapacağına işaret eder. Pişmanlık duyacağı bu şeyin ise işi ile alakalı olacağı yorumu yapılır. Rüyada kirli bir tuvaletten ağlayarak bozuk para toplamak, geçim sıkıntısının varlığını simgeler. Tuvalet eğer tertemizse ve kişi huzur içinde paralarını topluyorsa, başta hiç istemediği ama sonradan çok seveceği bir işe gireceği söylenir. Tuvalette fareler varsa ve kişi buna rağmen paralarını topluyorsa, rüya sahibinin çevresinde bulunan kötü kalpli insanlara rağmen başarıyı yakalayacağı yönünde yorum yapılır.