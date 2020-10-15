Rüyada para saymak, rüyadaki eylemlere ve ufak detaylara göre farklı anlamlara gelebiliyor. Rüya tabircileri ise rüya içerisinde bulunan diğer ayrıntıları da göz önüne alıp buna göre bir değerlendirme yapıyor. Rüyada para saymak ne demek, ne anlama gelir? Devamı yazımızda sizleri bekliyor. Rüyada Para Saymak Rüyada para saymak, şer dolu günlerin yakın olduğuna işaret eder. Bu rüya, kişinin iş yaşamında oldukça meşakkatli bir yola gireceğine ve sevdiği kişilerden kötü sözler işiteceğine delalet eder. Şayet kişi rüyasında para sayarken paraları yırtarak sayıyorsa bu rüya, hayırsız kazanca ve para kaybetmeye yorulur. Aynı zamanda kişinin en ihtiyacı olan zamanda yanında kimsenin kalmayacağına işaret eder. Rüyada para sayarken aniden bir devlet büyüğü içeri giriyorsa bu rüya, kişiye hayırlı bir yerden maddi yardım geleceği şeklinde yorumlanır. Rüyada Bozuk Para Saymak Rüyada bozuk para saymak, emek harcanan bir işten sonuç alınabileceğini müjdeler. Aynı zamanda bu rüya kişinin sağlığıyla alakalı bir probleminin çözüleceğine, refaha kavuşulacağına işaret eder. Kişi rüyasında avuç dolusu bozuk para sayıp unutup tekrar başa dönüyorsa bu da kısa süreli iyi olayların yaşanacağını, kişinin bu olaylara aldanarak varını yoğunu ortaya koyacağına yorulur. Bunun sonucunda çok üzüntüye düşeceğine işaret eder. Sayılan bozuk paralar paslanmışsa eski bir dostla görüşülüp eski günlerin yad edileceği şeklinde bir yorum yapılır.

Rüyada Çok Para Saymak Rüyada çok para saymak, bolluğa ve berekete yorulur. Çok para saymak ve para saymaktan yorgun düşmek ise bir alım satım işinin içine girileceğinin haberini verir. Genel anlamda rüyada çok para saymanın olumsuz bir yorumu olmasa bile küçük detayların her şeyi değiştireceğini eklemek gerekir. Örneğin rüyada çok para sayarken ağlamak, altından kalkılamayacak bir yük ile karşılaşmak manasına gelir. Para sayarken bir yandan da müzik çalıyorsa bu rüya, kişinin güle oynaya bir iş bulacağına yorulur. Rüyada Kağıt Para Saymak Rüyada kağıt para saymak, ele geçen paranın acilen biteceğine işaret eder. Aynı zamanda kişinin müsriflik yaptığı bir döneme girip hiçbir şeyi umursamayacağına yorulur. Rüyada kağıt para sayarken kişinin yanında ailesi de varsa bu rüya, yeni bir yere taşınılıp geçmişin tamamen silineceğine delalet eder. Rüyada kağıt para sayarken gülümseniyorsa, kişinin çok içine sinen bir şey yapacağına işaret eder, bu içe sinen durumun genelde duygusal ilişkilerle ilgili olduğu söylenir. Kağıt paranın rengi soluksa kişinin büyük bir ayrılık yaşayacağına delalet eder.

Rüyada Deste ile Para Saymak Rüyada deste ile para saymak, iyi anlamda beklenmedik bir olayın gerçekleşerek herkesi huzurlu hissettireceği şeklinde yorumlanır. Deste ile para sayarken yorgun düşmek ise bir dosttan darbe yeneceğine, mutsuzluklar yaşanacağına yorulur. Bir kişi rüyasında deste ile para sayarken sık sık hapşırıyorsa bu rüya çok sağlıklı günlerin kendisini beklediğine işaret eder. Eğer kişi rüyasında deste ile para sayarken ıssız bir yerde tek başınaysa bu da kötü günlerin gittikçe uzaklaştığını, yerini huzur dolu günlere bıraktığını işaret eder. Rüyada Para Sayma Makinesinde Para Saymak Rüyada para sayma makinesinde para saymak, kişinin plansız birine dönüşerek sürekli günü kurtardığı bir döneme gireceğini simgeler. Rüyada para sayma makinesinde para sayarken makine aniden bozuluyorsa bu durum, kişinin yaşamında sürekli olarak hata yaparak her şeyi mahvedeceğine yorulur. Kişinin rüyasında para makinesi ile para sayarken kendi kendine konuşması ise halledilemeyecek gibi görünen sorunların bir anda yok olacağı şeklinde yorumlanır. Rüyadaki para sayma makinesi pembe renkteyse bu rüya, kişinin yaşamına renk katan biriyle tanışıp kısa zamanda huzura kavuşacağını simgeler.

Rüyada Tuvalette Para Saymak Rüyada tuvalette para saymak, kötü bir işe bulaşılacağına işaret eder. Bir kişi rüyasında tuvalette hem para hem altın sayıyorsa bu durum, karar veremeyeceği bir şey yaşayacağına yorulur. Hatta bu kararsızlık sonucunda doğru yolu bulup iyi hissedeceğine delalet eder. Şayet rüyada kirli bir tuvalette para sayılıyorsa bu haksız kazanca ve haneye girecek olan bir belaya işaret eder. Para sayılan tuvalet çok yüksek bir uçurumun dibinde yer alıyorsa bu da kişinin yaşamında ruhsal anlamda dengesiz zamanlar yaşayacağına delalet eder. Rüyada Euro Para Saymak Rüyada euro para saymak, uzak bir akrabadan gelecek olan bir miktar parayı müjdeler. Eğer kişi rüyasında yırtık ve eski euroları sayıyorsa bu da olmadık bir işe bulaşıp hayatını kötü etkileyeceğine yorulur. Rüyada euro para sayarken içeri polis giriyorsa bu rüya, kişinin kötü bir yola gireceğine ve ailesini çok üzeceğine delalet eder. Rüyada euro para sayarken içeri yabancı biri giriyorsa bu da haneye kötü niyetli birinin gireceğini haber verir. Rüyada Cüzdanda Para Saymak Rüyada cüzdanda para saymak, birinden bir şeyler gizlemeye yorulur. Kişi eğer rüyasında cüzdan içerisinde bol miktarda para sayıyorsa yaşamında bir şeylerden kaçıp kurtulmak isteyeceğine işaret eder. Aynı zamanda rüyada cüzdan içinde para sayarken paraların cüzdandan yere düşmesi, hayal edilen bir şeyin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği şeklinde yorumlanır. rüyada içerisinde para sayılan cüzdan beyaz renkteyse bu rüya, kişinin hayırlı bir iş uğruna birçok para harcayacağına işaret eder.