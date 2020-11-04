Rüyada çamaşır asmanın sayısız anlamı bulunur. Rüya tabircileri, rüyanın diğer detaylarını da değerlendirerek bu rüyaya farklı yorumlar getirirler. Rüyada çamaşır asmak ne demek, ne anlama gelir? Hepsi ve daha fazlasını bu yazıda bir araya getirdik, keyifli okumalar.
Rüyada çamaşır asmak, dertlerin sona ereceği manasına gelir. Rüyada çamaşır asarken ağlamak, iş hayatında olumsuz ilerleyen her şeyin son bulacağına delalet eder. Rüyada çamaşır asarken komşularla sohbet etmek, sağlık ile ilgili güzel bir gelişmenin yaşanacağına işaret eder. Rüyada çamaşırları annesiyle beraber asan birinin istediği her hayaline kavuşacağı söylenir.
Rüyada renkli çamaşır asmak, rüya sahibinin renkli kişiliği ile bilinen biriyle tanışacağı şeklinde yorumlanır. Bu kişiyle akraba ortamında tesadüf eseri tanışılacağı söylenir. Rüyada renkli çamaşır asarken huzurlu şekilde dans eden birinin eğitim hayatı ile ilgili önemli bir gelişme yaşayacağına dair yorum yapılır.
Rüyada balkona çamaşır asmak, rüya sahibinin hayatında her şeyi boş vereceği verimsiz bir dönem yaşayacağına işaret eder. Balkonda eğer birçok çiçek varsa ve hepsi de canlıysa, kişinin tez zamanda ailesiyle ilgili güzel bir gelişme öğreneceği söylenir. Balkon eğer teras katta bir balkon ise rüya sahibinin maddi anlamda rahata ereceği söylenir.
Rüyada siyah çamaşır asmak, kara günlerin son bulacağına işaret eder. Kişinin yaşamına yeni birinin gireceğine ve her şeyin temelinden değişeceğine delalet eder. Rüyada asılan çamaşırlar hem siyah hem de eskiyse rüya sahibinin uzun zamandır konuşmadığı biriyle barışacağı yönünde yorum yapılır. Siyah çamaşırları astıktan sonra çamaşırların ipten düşmesi, kişinin çektiği çileleri birer birer aşacağı manasına gelir.
Rüyada beyaz çamaşır yıkayıp asmak, rüya sahibinin uzun zamandır yakındığı bir derdinden ailesi vasıtasıyla kurtulacağına işaret eder. Çamaşırlar hem yeni hem de beyazsa, gelecek planlarının birer birer gerçekleşeceğine dair yorum yapılır. Beyaz çamaşır yıkayıp asıp tekrar kirletmek ise bir konuda aceleci davranılacağına işaret eder.
Rüyada elde çamaşır yıkamak ve asmak, emek sarf edilen bir işten olumlu sonuç alınacağı yönünde yorumlanır. Rüyada tek başına elde çamaşır yıkayıp akrabalarla bu çamaşırları asmak, rüya sahibinin evcil bir hayvan sahipleneceğine yorulur. Rüyada elde çamaşır yıkarken hayatı sorgulamak, kötü günlerin geçeceğine delalet eder.
Rüyada mezarlığa çamaşır asmak, gam ve keder dolu günlerin haneye doğru geldiğini haber verir. Mezarlığa gece vakti çamaşır asmak, kıskanç birinin zulmüne maruz kalınacağı şeklinde yorumlanır. Mezarlığa çamaşır asıp hüngür hüngür ağlamak, birine dert açmayı simgeler. Mezarlıkta gündüz vakti çamaşır asmak, yeni bir iş kapısının bulunacağı şeklinde yorumlanır.
Rüyada rüzgarda çamaşır asmak, kişinin tüm zorluklara rağmen hayatını tırnakları ile kazıyarak kuracağına yorulur. Rüzgarda çamaşır asarken ölmek, kişinin yaşamında her şeyi boş verdiği bir sürece gireceğine işaret eder.
Rüyada pembe çamaşır asmak, renkli kişiliğe sahip olan biriyle tanışılacağına delalet eder. Çamaşırlar bir bebeğe aitse rüya sahibinin ailesi ile huzurlu bir ömür geçireceği söylenir. Pembe çamaşırlar genç bir kadına aitse, rüya sahibinin maddi anlamda büyük bir rahatlama yaşayacağı yönünde yorumlar yapılır.
Rüyada mandalla çamaşır asmak, kişinin bir yolda doğru şekilde ilerlediğini gösterir. Mandal eğer tahtadan yapılmaysa, birtakım kişilerin rüya sahibinin arkasından konuştuğu yönünde yorum yapılır. Mandallar rengarenk ve plastik yapıdaysa, kişinin boş hayaller kuracağı ve bu hayallerin hiçbir halükarda gerçekleşmeyeceği söylenir.
Rüyada lekeli çamaşır asmak, pişmanlık duyulan durumları simgeler. Rüyada lekeli çamaşırı bile isteye asmak, kişinin geçmişi ile ilgili bir sıkıntı yaşayacağını ifade eder. Eğer çamaşırlarda kırmızı kan lekesi varsa, rüyanın kötü anlamının bozulacağı söylenir. Lekeli çamaşırlar çikolata bulaşığı ile lekelendiyse, kişiyi çok huzurlu hissettirecek bir şeyin yaşanacağı yorumu yapılır.
Rüyada kapıya çamaşır asmak, misafirin geleceğini haber verir. Bu misafirin çok uzak yerlerden geleceği söylenir. Bu rüya aynı zamanda haneye gelecek olan bereketi simgeler. Kişinin kısa zamanda hayırlı bir iş bularak ailesine maddi şekilde destek olacağına yorulur. Rüyada plastik bir kapıya çamaşır asmak boşa kurulan hayalleri simgeler.
Rüyada kuru çamaşır asmak, rüya sahibinin hayatında yer alan bir şeyleri boşa yaptığına işaret eder. Rüyada eski ve kuru olan çamaşırları asmak, birinden manevi yardım alınacağını ifade eder. Kuru çamaşır asarken alkol tüketmek, her sorunun çözüleceğine işaret eder. Akrabalarla beraber kuru çamaşırları asıp sohbet etmek, samimiyetsiz kişilerle bir araya gelineceği şeklinde yorumlanır.
Rüyada mavi çamaşır asmak, denizli bir yere tatile gidileceğine yorulur. Bu rüya çoğu zaman seyahati müjdeler. Kişinin yeni bir iş bularak sürekli gezeceğinin haberini verir. Mavi çamaşır asarken balkondan düşüp ölmek, kişinin bazı şeyleri boş yere kafasına taktığını gösterir. Mavi çamaşır asıp çekirdek çitlemek, rüya sahibinin yaşamıyla alakalı her şeyi boş verdiği bir döneme giriyor olduğunu haber verir.
Rüyada odanın içine çamaşır asmak, rüya sahibinin yaşamında bazı şeyleri yoluna koyması gerektiğini gösterir. Oda eğer hava almıyorsa, hiç penceresi yoksa kişinin iç sıkıntılarının azalacağı yönünde yorum yapılır. Rüyada geniş bir odanın içine çamaşır asarken kişinin üzerinde gelinlik olması, yeni birinin aileye dahil olacağı şeklinde yorumlanır. Oda eğer böceklerle doluysa ve kişi korkmuyorsa, manevi anlamda birine yardım edileceği söylenir.
Rüyada sarı çamaşır asmak, huzurlu günleri simgeler. Bu rüya aynı zamanda kişinin yeni bir iş bularak ailesine destek olacağına delalet eder. Sarı çamaşırların hepsi de erkek kıyafetiyse aileye bir bebeğin geleceği söylenir. Rüyada sarı çamaşır asarken kahkaha atmak, doğru bir yola girileceğine işaret eder. Sarı çamaşırlardan insan sesi geliyorsa, kişinin bir aile büyüğüyle önemli bir iş yapacağı söylenir.
Rüyada ipe çamaşır asmak, başarıyı simgeler. Kişinin bir iş sonucunda büyük bir başarı elde edeceği şeklinde yorumlanır. Eğer çamaşır asılan ip çürümüşse, rüya sahibinin çile çektiği bir konu sonucunda ödüllendirileceği söylenir. Rüyada birileri ile beraber dayanışma içerisinde ipe çamaşır asmak, hüzünlü günlerin bir anda yerini kahkahalara bırakacağına delalet eder.
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