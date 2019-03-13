Rüyada çanta görmek ne demek? Rüyada çanta görmek ile ilgili rüya tabirleri

Gördüğümüz rüyalar çoğu zaman aklımızda kalmaz. Aklımızda kalanlar sıklıkla bizi şaşırtan, endişelendiren, güldüren, kızdıran yani içeriği nedeniyle bir şekilde merakımızı celbeden rüyalardır. Bu tarz rüyaların ne anlama geldiğini öğrenmek isteriz ve bu rüyaların konusu herhangi bir şey olabilir. Öyle ki bir çanta gibi günlük hayatta sürekli kullandığımız sıradan bir eşya bile. Nitekim rüyada çanta görmek ile beraber rüyada yeni çanta, eski, siyah, yırtık vb. çanta görmek gibi rüyaların anlamları araştırılmaktadır. Biz de sizin için bu rüyaların anlamlarını listeledik. RÜYADA ÇANTA GÖRMEK Rüyada çanta görmek ile ilgili yapılan rüya tabirleri genellikle bir kazanca işaret etmektedir. Bu kazanç bir hedef veya bir sonuç olarak başarı olabilir. Kimi yorumculara göre çanta yolculukla da ilintilidir. Tabii çanta şekli, yapısı veya çanta ile ilgili başka diğer durumlara göre bu rüya tabirleri değişebilmektedir. RÜYADA YENİ ÇANTA GÖRMEK Rüyada yeni çanta görmek, çanta insanın en acil ihtiyaçlarını yanında taşıdığı araç olmasından dolayı kişinin kurtarıcısıdır. Rüya sahibinin yeni çanta görmesi ise, elde edeceği yeni imkanları ve fırsatları gösterir. Kişinin iş hayatında yahut sosyal hayatında karşılaştığı problemleri mantıklı hareket etmesi sonucu çabucak atlatmasına tabir edilir.

RÜYADA ESKİ ÇANTA GÖRMEK Rüyada eski çanta görmek sakin bir hayata sürmeye, eldeki imkanların azalmasına ve canın yanmasına alamet olur. Farklı yorum olarak ise kişinin birçok denemeden sonra başarısızlıkla sonuçlanan iş tecrübelerinden ders çıkarıp boyundan büyük işlere girişmeyeceğine ve altından kalkamayacağı girişimlere teşebbüs etmeyeceğine delalet eder. RÜYADA ÇANTA KAYBETMEK Güzel bir işin yarıda kesileceğine, olmadık bir sebepten ötürü babayla ters düşüleceğine, işyerinin kapanma tehlikesi yaşanacağına, kurulmuş bir ortaklığın bozulacağına, daha önce yaşanmış bir hastalığın nüksedeceğine, büyük bir tatsızlık yaşanacağına, maddi ve manevi olarak büyük bir zarara uğranacağına ve sıkıntı çekileceğine yorulur. Girilecek bir işte zarara uğranacağına delalettir. Rüyada yeni çanta kaybetmek, hiç beklenmeyen bir anda çok sorun yaratacak ve yapılan işin askıya alınmasına sebep olacak bir tartışma yaşanacağına, sağlık sorunları ile ilgili bir haber alınacağına, çalışılan işyerinin kapanacağına ve eski bir arkadaşla dargınlık yaşanacağına alamet eder.

RÜYADA YEŞİL ÇANTA GÖRMEK Rüya sahibinin rüyada yeşil çanta görmesi, kişinin hayatında güzel şeylerin olacağına ve bu şeylerin kısa süreli değil uzun süreli olarak etkisinin süreceğine delalet eder. RÜYADA SİYAH ÇANTA GÖRMEK Rüyada siyah çanta görmek, yakın bir zaman dilimi içerisinde rüya sahibinin hayatında sıkıntıların meydana geleceğine delalet eder. İş ve aile yaşamı içerisinde çeşitli nedenlere bağlı olarak problemlerin baş göstereceğine, hayalleri gerçekleştirme yolunda çok daha fazla mücadele edilmesi gerektiğine delalet eder. Rüya sahibinin sabır etmesi durumunda çok ciddi anlamda başarılı bir sürecin içerisine girerek hayallerini teker teker gerçekleştirmeyi başaracağına ve sorunlardan kurtulacağına delalet eder. RÜYADA YIRTIK ÇANTA GÖRMEK Rüya gören kişinin rüyasında yırtık, eskimiş ve yıpranmış çanta size para kaybettirecek iş demektir. Yapacağınız işlerde ve yatırımlarda dikkatli olmanız gerektiği manasına gelir. RÜYADA ÇANTA GÖRMEK İLE İLGİLİ RÜYA TABİRLERİ Rüyada Açık Çanta Görmek

Rüyasında açık çanta gören kişinin, büyük hayalleri ve hedefleri var demektir. Rüya sahibinin bu büyük hedeflere ulaşabilmesi için gece gündüz çalışması gerektiği anlamına gelir. Rüyasından açık çanta gören kişi hırslı ve tuttuğunu koparan biri demektir, bu nedenle azimle çalıştığı taktirde başaramayacağı hiçbir iş, ulaşamayacağı hiçbir hedef yoktur. Bu rüya kişinin sebat ederek çalışması anlamına gelir. Bu durumda mutlaka başarıya ulaşacaktır.

Rüyada Çanta Almak

Rüyayı gören kişinin, hayalini kurduğu işi gerçekleştirerek beklediğinden çok daha fazla para kazanacağına, iş hayatında herkesin saygı gösterdiği bir kişi olacağına, büyük bir proje ortaya koyacağına, karşısına çıkan fırsatları çok iyi bir şekilde değerlendireceğine, çok iyi bir kariyere sahip olacağına ve yüklü miktarda paraya kavuşacağına yorumlanır. Aile hayatı günden güne daha huzurlu olacaktır. Rüyada sırt çantası almak, eğitim hayatı ile ilgili bir karar verileceğine, uzun zaman önce ara verilmiş okula devam edileceğine, atılan bir imza sayesinde çok iyi bir mevkiye terfi alınacağına, zararlı bir alışkanlığın terkedileceğine, yeni bir eve taşınılacağına ve yapılan bir anlaşmanın çok iyi iş kapısı açacağına işaret eder. Rüyada Sırt Çantası Görmek

Rüya sahibinin rüyasında sırt çantası görmesi, yakın zaman içerisinde çıkılacak bir yolculuk anlamına gelir. Bu yolculuk esnasında rüya sahibinin başına hayırlı işlerin geleceği şekline yorumlandığı gibi aynı zamanda kimi yorumculara göre de sorumluluk sahibi olması nedeni ile yakın zamanda başkaları için yapılacak olan hayırlı işlere delalet eder.

Rüyada Beyaz Çanta Görmek

Rüya sahibinin rüyasında beyaz renge sahip bir çanta görmesi, kişinin kendisi ile alakalı kişi özelliklerine delalet etmektedir. Rüya sahibinin son derece iyi niyetli ve bir o kadar da ahlak sahibi birisi olduğuna, hayatındaki herkese iyi niyetli olduğuna ve daima hayırlı işler yapma amacı içerisinde olduğuna delalet eden bir rüyadır. Rüyada Kırmızı Çanta Görmek

Rüya sahibinin kırmızı renge sahip çanta görmesi, renklerin dili ile doğrudan orantılıdır ve kırmızı çanta yakın zaman içerisinde adım atılacak olan gönül ilişkisi şeklinde tabir edilmektedir. Kimi yorumculara göre bu rüya izdivaç şeklinde de tabir edilir. Aynı zamanda erkekler için son derece tehlikeli bir kadın ile ilişki kurma şeklinde de yorumları söz konusudur. Rüyada Para Dolu Çanta Görmek

Rüya sahibinin, kendisine çok büyük şans getirecek bir yola gireceğine, yaptığı işte büyük bir makama sahip olacağına, zorlu bir rakibin yenilgiye uğratılacağına, hayırlı bir kişi ile evlilik konusunda adım atılacağına, hasretin biteceğine ve yapılan bir çalışmanın beklenenden daha fazla yarar sağlayacağına rivayet edilir. Rüyada para dolu çanta çaldırmak, deyim yerindeyse dertsiz başa dert açılacağına, hiç olmadık bir sebepten ötürü parasal ve ruhsal zarara düşeceğine, beklenen kötü bir sürprize rağmen yola çıkılacağına ve çıkılan yolda yalnız başına kalınacağına delalettir. Aksiliklerin üstüste geleceğine ve zor zamanlar geçirileceğine işarettir.