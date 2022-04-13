Rüyada çiş görmek ne anlama gelir? Rüyada sidik bulaşması, kokusunu almak ne demek?

Rüyada çiş görmek pek çok kişi tarafından merak edilen imgelerdendir. Rüya sahibinin çiş görmesi durumunda yaşayacaklarının hayır mı yoksa şer mi olduğu araştırılır. Hem olumlu hem olumsuz yorumların yapıldığı çiş rüyalarında kişinin günahtan kendini sakınması önerilir. Peki yaşanması beklenen güzel gelişmeler nelerdir? İşte bu sorunun yanıtı...

Rüyada çiş görmek:

Rüya sahibinin kısmetinin açılacağına ve işlerinin hiç olmadığı kadar iyi gideceğine de yorulmaktadır.

Rüya sahibi sağlıklı bir yaşam sürerek ailesini geçindirebilecek parayı rahatlıkla kazanabilecek işler yapacaktır.

Uzun yıllar geçim sıkıntısı çekmeyecek olan rüya sahibi kazancını koruyabilmek için çok çaba sarf etmeli ve eline geçen iş fırsatlarını kaçırmamalıdır.

Rüyada çiş görmek aynı zamanda rüya sahibi için güzel haberler almak, sevdikleriyle özlem gidermek, hayırlı işler yapmak, moral bulmak ve bir ömür sürecek bir birliktelik yaşamak demektir.

Bazı rüya alimlerinin yorumlarına göre de bu rüya yanlış yollara sapmak anlamına gelir. Rüya sahibi iyiden ve doğrudan uzaklaşarak yanlış yola sapacak ve günah sayılabilecek bazı işlere bulaşacaktır. Tehlike peşini bırakmayacak ve başı bir sürü derde girecektir.

Rüyada Çocuğun Çiş Yaptığını Görmek

Rüyada çocuğun çiş yaptığını görmek:

Rüya sahibinin hayallerinin ve isteklerinin gerçekleşeceğine ve planlarının istediği yönde ilerleyerek güzel gelişmelere vesile olacağına yorulur.

Bu rüya ile rüya sahibinin geçmiş kırgınlıkları geride kalacak, var olan parasını boş işlere harcamak yerine doğru yatırımla büyütecek ve yoksulluktan kurtularak geçim derdi yaşamayacaktır.

Rüya sahibi bu rüya ile birlikte yaptığı büyük hatanın farkına varacak, bu hatayı telafi edebilmek için gecesini gündüzüne katacak ve kendisini yıpratacaktır.

Tüm sermayesini ve umutlarını bir işe bağlayan rüya sahibi, çabalarının karşılığını alabilmek için sabırlı olmalı ve hiç kimseye haksızlık etmeden ve hak yemeden işleri ile ilgili gelişmeler için çabalamaya devam etmelidir.

Eğer dikkatli ve stratejik davranırsa tüm dertleri son bulacak ve büyük bir rahatlama yaşayacaktır.

Rüyada Başkasının Çiş Yaptığını Görmek

Rüyada başkasının çiş yaptığını görmek:

Gözyaşı dökmek demektir.

Rüya sahibi attığı adımlarla adından söz ettirecek, işleri her geçen gün daha da büyüyecek, mutsuz olacak, hayırlı kabul edilen işler yapacak, kendisine destek olacak ve fikir verecek yeni kişilerle tanışacak ve onlar sayesinde ufkunu genişleterek iş yaşamını bambaşka bir yöne çevirecektir.

Bu yeni yaşam tarzı sayesinde kendisi için sorun teşkil edebilecek durumlar ortadan kalkacak, aile fertleriyle güzel ilişkiler yaşayacak ve onların desteğini alacaktır.

Ailesi bu rüyayı gören kişiyi asla yalnız bırakmayacaktır.

Bazı kişilerle ortak olarak işlerin istediği şekilde ilerlemesini sağlayacak ve bu işle birlikte maddi sıkıntılar baş gösterecek ve büyük bir maddi zarara uğramak söz konusu olacaktır.

Ancak sakin kalmayı başarmak çok önemlidir. Rüya sahibi bu sebeple atılacak olan her adımda çok dikkatli davranmalı ve sabırlı olmalıdır. Aceleci davranmak kişiyi geri dönülmez bir yola sokabilir.

Rüyada Çiş Yaptığını Görmek

Rüyada çiş yaptığını görmek:

Rüya alimleri tarafından zenginliği temsil eder.

Rüya sahibinin eline hiç beklemediği bir anda yüklü miktarda bir para geçecek ya da kazancında artış olacaktır.

Rüyayı gören kişi eğer fakir ise maddi bir güce kavuşacak ve geçim sıkıntısı çekmeyecektir.

Rüyada çiş yapmak bir diğer anlamıyla gurbette yaşayanlar için ülkelerine yapacakları geri dönüşü temsil eder.

Bazı olayların gelişmesiyle beraber yurt hasreti çekenlere gün doğacak ve ilk fırsatta ülkelerine giriş yapacaklardır.

Eğer rüya sahibi tüccar ise ticari yaşantısı zarar görebilir.

Rüyada Çiş Yaparken Birinin Görmesi

Rüyada çiş yaparken birinin görmesi:

Olumsuz olarak yorumlanır.

Bu rüya, rüya sahibinin gizli bir suç işleyeceğinin göstergesidir. Gizli kapaklı işler çeviren rüya sahibinin işi eline yüzüne bulaştırarak yakalanacağına ve cezalandırılacağına işaret eder.

Bu rüya aynı zamanda aydınlık günler görmeyi, aşk acısı çekmeyi, sevindirici bir haber almayı ve tüm dert ve sıkıntılardan kurtulmayı ifade eder.

Bir diğer yandan etrafında hilekar ve iki yüzlü insanların olduğunu ve rüya sahibinin eğer onlara inanırsa büyük zarara uğrayabileceğini de göstermektedir.

Rüyada Çiş Yapan Erkek Çocuğu Görmek

Rüyada çiş yapan erkek çocuğu görmek:

Sıkıntılardan kurtulmak isteyen bir erkeği işaret eder.

Rüya sahibinin yakın çevresinde bulunan ve dertlerinden kurtulmak için içini döküp rahatlamaya ihtiyacı olan bir erkeğin varlığını temsil eden bu rüya, tüm çabalara rağmen iç huzuru yakalayamamayı ifade eder.

Bu rüyanın bir diğer anlamı da rüya sahibinin itibarını kaybedeceği, bu sebeple göz yaşı dökeceği, aşk yaşamındaki problemlerin son bulacağı, acı çekmeye gönüllü olacağı, şanssızlığın ve uğursuzluğun bir türlü yakasını bırakmayacağıdır.

Ayrıca mağrur tavırlar sergileyen rüya sahibi kimseye boyun eğmeyen bir karaktere bürünür ve bu sayede sıkıntılarından bir çırpıda kurtulur.

Bunun yanı sıra kişi şanssız bir döneme girebilir ve maddi manevi sıkıntı çekebilir.

Rüyada Çiş Yapmak ve Temizlemek

Rüyada çiş yapmak ve temizlemek:

Güzel günler görmeyi temsil eder.

Rüya sahibi şanslı bir döneme girecek ve zararın kısa sürede kara dönüşeceği bir işe adım atacaktır.

Ev halkının neşesi ve huzuru yerinde olacak, kısa zamanda tüm dertlerinden ve sıkıntılarından kurtulacak, ciddi bir hastalıkla boğuşmak zorunda kalacak ancak şifasını kısa sürede bulacak, sevdiği bir dostu ya da akrabası ile karlı bir iş anlaşması yapacak ve yapacağı işler kendisine her anlamda tecrübe kazandıracaktır.

Elde ettiği bilgi ve deneyimi yeni projelerde kullanarak adından söz ettirecek ve takdir toplayacak, her işin üstesinden rahatlıkla gelebilecek ve Allah'ın da yardımıyla büyük işler başaracak ve kazancını fazlasıyla artıracaktır.

İş fırsatlarını kaçırdım diye üzülen rüya sahibi bu fırsatların tekrar eline geçmesiyle doğru kararlar alıp kariyerini zirveye taşıyabilir ve kendisine bambaşka bir yol çizebilir.

Rüyada Sidik İçmek

Rüyada sidik içmek:

Rüya alimleri tarafından hayra yorulmaz.

Rüya sahibinin rüyasında sidiği ne şekilde içtiği önemlidir.

Ayrıca rüya sahibinin rüyasında kendi sidiğini mi yoksa başka birinin sidiğini mi içtiği de rüyanın yorumlanmasını etkileyen bir diğer faktördür.

Kişi rüyasında kendi sidiğini içtiğini görüyorsa ve rüya sahibi bir kadınsa kimseden medet ummaması gerektiğini ifade eder.

Rüya sahibinin derdinin dermanı yine kendisidir ve ona kendisinden başka kimse yardım edemez çünkü dertlerini kendi büyütmektedir. Aslında dert yandığı konular önemsizdir.

Kişi eğer başkasının sidiğini içiyorsa bu onun başkasının borcunu da kendi sırtına yükleyeceği anlamına gelir.

Büyük bir yük altına giren rüya sahibi sıkıntılı günler yaşayabilir.

Rüyada Sidik Bulaşması

Rüyada sidik bulaşması:

Kısmet anlamına gelmektedir.

Kişinin kısmeti hiç olmadığı kadar açılacak ve evlilik yolunda ilerleyecektir.

Rüya sahibi gerek mal gerekse aşk ilişkilerinde bolluk yaşayacak ve bereketli, güzel günler görecektir.

Rüyasında üzerine sidik bulaştığını gören kimsenin aile fertlerinden destek görerek onlar tarafından bazı hayırlı işlere imza atılacağına işaret etmektedir.

Bu rüya tabirinin bir diğer yorumu ise, ihaneti temsil eder. Rüya sahibi çok güvendiği kişilerden kazık yiyebilir ve işlemediği bir suçu üstlenmek durumunda kalabilir.

Rüyada Sidik Kokusu Almak

Rüyada idrar kokusu almak:

Borç yüzünden yaşanan stresi ifade eder.

Rüya sahibi borçlu olduğu birine uzun zamandır ödeme yapamadığı için kendisini bunalmış ve stres altında hissetmektedir.

Rüya sahibi aynı zamanda iş yaşamında mevki sahibi olacak, adından söz ettirecek, herkes tarafından kıskanılan ve takdir gören bir iş adamı olarak şöhret elde edecektir.

İtibarı giderek artan rüya sahibi büyük paralar kazanacak ve bunların bir miktarını yardıma muhtaç kişilere dağıtacaktır. Böylece el üstünde tutulacak ve toplumun saygınlığını da kazanacaktır.

Helal para kazanmanın gönül rahatlığıyla ve huzuruyla bir ömür rahat bir yaşam sürecektir. Ancak hayatında değersiz olan bir konuyu bile devlet meselesi haline getirerek kendini yıpratacak ve bir süre bu ruh halinden kurtulamayacaktır.

Ayrıca rüya sahibi bir karar verebilir ve bu karardan dolayı pişmanlık duyabilir.

Rüyada İdrarın Çok Akması

Rüyada idrarın çok akması:

Bol kazanca delalet eder.

Rüya sahibi büyük bir mirasa kavuşacak ancak bu paranın kardeşler arasında bölüştürülmesi gerekecektir.

Oldukça büyük bir pay elde eden rüya sahibi bir ömür yetecek kadar çok paraya kavuşarak rahat bir yaşam sürecek ve mutlu bir evlilik yapacaktır.

Ancak tutumlu davranmazsa elindeki parayı kaybedebilir. Bu yüzden bir yatırım yaparak mevcut parasını korumalıdır.

Ayrıca kişinin sorunları bir anda artacak ve içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Rüyada İdrar Tutmak

Rüyada idrarını tutmak:

Eş ile tartışmaya işaret eder.

Rüyayı gören kişi bir nedenden ötürü eşi ile kavga edecek ve araları bozulacaktır.

Bununla birlikte şanslı bir döneme giren rüya sahibinin mal varlığı ve maddi kazancı artacak, uğradığı zararı kısa sürede telafi edecek, yeni bir iş fırsatı yakalayarak bambaşka bir sektöre adım atacak ve fakirlikten tamamen kurtulacaktır, evinden bolluk bereket eksik olmayacaktır.

Rüyanın olumsuz anlamı ise kişi başarısızlığa ve haksızlığa uğrayacak, iyi giden işleri bir anda tersine dönecek ve yeniden geçim derdine düşecektir.

Ancak umutsuzluğa kapıldığı bir anda güvendiği bir dostunun yardım eli uzatmasıyla yeniden iş kuracak ve bu kez aynı hatalara düşmeden tüm borçlarını ödeyip yeniden zengin bir yaşam sürecektir.

Rüyada Kişinin Bilmediği Bir Yere İdrar Yapması

Rüyada bilmediği bir yere idrar yapmak:

Yeni ve hayırlı işi ifade eder.

Rüya sahibi kaçırılmayacak bir iş teklifi alacak ve bu fırsatı doğru değerlendirerek büyük paralar kazanacaktır.

Kişinin kısmetleri artacak ve gerçek yaşamında hiç bilmediği ve adını bile duymadığı, sadece rüyasında gördüğü bir yerin halkından birisi ile tanışarak dünya evine girecektir.

Mutlu evliliği bir ömür sürecek ve bu evliliğe bir de çocuk eklenecektir. Kıskanç olan rüya sahibi evliliğine gölge düşmemesi için bu tavrından vazgeçmeli ve güven duymayı bilmelidir.

Rüyada Kuyuda İdrar Yapmak

Rüyada kuyuda idrar yapmak:

Kazanılan paranın hayır işleri için harcanacağı şeklinde yorumlanır.

Rüya sahibi elde ettiği yüklü miktardaki paranın bir kısmını yardıma ihtiyacı olan kişilere verecek ve onların hayır dualarını alacaktır.

Allah katında büyük bir sevap işleyen rüya sahibinin işleri bir anda açılacak ve önüne yeni iş kapıları açılacaktır.

Mal rızkı artırır ve sadaka vermek hayırlı bir davranıştır. Bu yüzden rüyada kuyuya idrar yapmak hayırlı bir rüya olarak yorumlanır.

Bu rüya aynı zamanda mutlu bir birlikteliği ve karşılıklı sadakati de simgeler.

Rüyada Kumaş Üzerine İdrar Yapmak

Rüyada kumaş üzerine idrar yapmak:

Zarar edileceği anlamına gelir.

Rüya sahibi bir malını kaybedecek ya da girdiği işten zararla ayrılacaktır.

Bununla birlikte rüya sahibinin hayırlı evlatları olacağı ve onları en iyi şekilde yetiştireceği şeklinde tabir olunur.

Akrabaları ile arasında bir tatsızlık yaşanacak ancak bu durum kısa sürede tatlıya bağlanacaktır.

Rüyada İdrarların Karışması

Rüyada idrarların karışması:

Akrabalık ilişkileriyle ilgili bazı gelişmelerin yaşanacağını ifade eder.

Rüya sahibinin idrarını yaptığı yerde bir başkasının da idrarını yaptığını görmesi ve bu şekilde idrarların birbirine karışması o kişiyle çok yakın bir zamanda akrabalık ilişkisi kurulacağı anlamına gelir.

Bu akrabalık ilişkisi yeni başlangıçlara sebep olacak ve çizilen yolda yeni ve zorlu kararların alınması gerekliliğini ortaya çıkaracaktır.

Rüya sahibinin kafası karışabilir ve kafa bulanıklığı yüzünden yanlış kararlar almak zorunda kalabilir.

Rüyada İdrar Yaparken Zorlanmak

Rüyada idrar yaparken zorlanmak:

Bir eşyayı emanet etmekle ilgili bir durumu işaret eder.

Kişi, sahip olduğu değerli bir eşyasını emanet edecek kadar güvendiği birisini bulma konusunda tereddüt edecek ancak bir süre sonra eşyasını sevdiği bir kişiye gönül rahatlığı ile emanet edebilecektir.

Bu rüya, rüya sahibinin gelişen güven duygusuyla da ilişkilendirilir. Bu rüya tabiri ile ilgili yapılan diğer yorumlar ise, kişinin önemli bir iş toplantısına bir sebepten ötürü gecikeceği ve bu durumun onun itibarını zedeleyerek iş fırsatını kaçırmasına sebep olacağıdır. Bu yüzden maddi sıkıntı yaşayacak olan rüya sahibi bir süre geçim derdine düşecektir. Bu rüyanın bir diğer anlamı ise erkek evlatlarından birinin bir suç işleyerek bundan utanması ve bunu rüya sahibine anlatması şeklinde yorumlanır.

Rüyada Tuvalette İdrar Yapmak

Rüyada tuvalette idrar yapmak:

Aydınlık günlerin habercisidir.

Huzur dolu ve mutlu günler yaşayacak olan rüya sahibinin eline büyük miktarda para geçecek ve bu para sayesinde yaşantısı tam anlamıyla değişecektir.

Rüyayı gören kişinin eline geçecek toplu bir paranın ardından hayatının değişeceği şeklinde yorumlanır.

İş yaşamında kariyerinin zirvesine tırmanan rüya sahibi yapacağı küçük bir hata yüzünden büyük bedeller ödeyecek ve işleri tersine dönecektir.

Zor durumda kalan rüya sahibine arkadaşlarının destek olması gerekirken onların bambaşka tepkileriyle karşılaşan rüya sahibi arkadaşlarını hayatından çıkaracak ve onlarla ilişkisini kesme kararı alacaktır.

Rüyada Kanlı İdrar Görmek

Rüyasında kanlı idrar yaptığını gören kişi:

Hastalıklarından kurtulacak ve şifa bulacaktır.

Bu rüya sayesinde rüya sahibi ciddi bir hastalıktan kurtulacak ve kendisini yenilenmiş gibi hissedecektir.

Bu rüya aynı zamanda yapılacak olan uzun bir seyahati de simgelemektedir. Rüya sahibi hayatını değiştirecek bir yolculuğa çıkarak kendisi için hayırlı olan ne ise ona kavuşacaktır.

Rüya sahibi eğer hapiste ise bu rüya onun özgürlüğünü yani yakın bir zamanda hapisten çıkacağını ifade eder.

Rüyada kanlı idrar görmenin bir diğer anlamı ise az da olsa maddi kayıp yaşamak anlamına gelmektedir.

Ayrıca hırsızlık yapmaya ve riyakar olmaya da işaret etmektedir.

Rüyada Üzerine İdrar Sıçraması

Bu rüya:

Bir iftiraya maruz kalınacağını göstermektedir.

Ayrıca rüya sahibinin iyilik ve güzellik bulacağını, keyfinin, huzurunun ve rahatının yerinde olacağını, aile büyükleri tarafından destek görerek onların takdirini kazanacağını, sahip olduğu eşsiz bilgi birikimi ile etrafındaki kişilere ilim irfan öğreteceğini ve onlara yol göstererek ışık tutacağını ifade eder.

Rüya sahibi çok büyük kazançlar elde ederek rahat bir yaşam sürecek ve hane içine dışarıdan hiçbir kötülük giremeyecektir.

Başarılı bir kariyer elde edecek olan kişi bir süre sıkıntılı bir dönemden geçecek ve bu sırada büyük bir borç yükünün altına girerek toparlanmanın yollarını arayacaktır.

Rüyada Yüzüne İdrar Sıçraması

Rüyada yüze idrar sıçraması:

Çoğu zaman olumsuz anlamlarda tabir edilir.

Rüya sahibinin iş yaşamında birtakım pürüzler baş gösterecek ve işler durma noktasına gelecektir.

Sağlık sorunları yaşayacak olan rüya sahibi büyük bir sıkıntıya girebilir, ummadığı bir zamanda ummadığı biri tarafından ihanete uğrayabilir, çok zor günler geçirebilir ve psikolojik destek almak zorunda kalabilir.

Rüyada İdrar Temizlemek

Rüyada idrar temizlediğini görmek:

Genel olarak hayra yorulur.

Rüya sahibi önünde hiçbir engel olmadan hayatına dilediği gibi yön verebilecek ve planlarını iyi bir şekilde uygulayacaktır.

Güvenilir bir kişi olduğu için iş konusunda yeni bağlantılar elde edecek ve yeni işler alacaktır.

Zorluklarla karşılaşmadan büyük işler başaracak ancak bir süre sonra sorunlar baş gösterecektir.

Rüya sahibi eğer çaba sarf eder ve sabırlı olursa işleri tekrar yoluna koyarak eski güçlü günlerine geri dönebilir.

Herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan biri olan rüya sahibi için parlak bir dönem başlayacaktır.

Rüyada İdrar Torbası Görmek

Rüyada idrar torbası görmek:

Takdir edilmeyi simgeler.

Rüya sahibi insanların gıpta ettiği ve hayranlık duyduğu bir kimse haline gelerek iş yaşamında hiç olmadığı kadar yükselecektir.

Hayırlı rızıklar kazanan rüya sahibi haram para yemeden ömrünü sürdürecek ve hayırsever biri olarak anılacaktır.

Aynı zamanda kişi sevdiği kişileri kaybedecek ve bu yüzden derin bir üzüntü içine girecektir.

Öte yandan gönül kırgınlıkları da yaşayan rüya sahibi uzun bir süre toparlanamayacak ve giderek unutulacaktır.

Rüyada Tanıdık Birinin Çiş Yaptığını Görmek

Rüyasında tanıdık birisinin çiş yaptığını gören kişi: