Rüyada çocuk görmek ne anlama gelir? Rüyada çocuk sevmek, emzirmek, bakmak ne demek?

Rüyasında birden fazla çocuk gören kişinin hanesine bolluk bereket gelecek, eğer bir sıkıntı içerisindeyse bu sorunlar kısa sürede çözülecek ve iş hayatında başarılı bir sürece girip kıdem olarak yükselecektir. Rüyada çocuğunun olduğunu gören kimse için yakın zamanda müjdeli haberler kapıda demektir.

Rüyada Başkasının Çocuğunu Görmek

Rüyada başkasının çocuğunu görmek:

Aile içerisinde yaşanan sıkıntıların giderileceğine ve huzurun sağlanacağına delalet eder.

Ayrıca rüyada başkasının çocuğunu gören kimse, meslek seçimi yaparken hayırlı bir tercihte bulunacak ve bu tercih kendisine saygınlık ve itibar getirecektir.

Bu rüyayı gören kişinin ruh haline bağlı olarak olumsuz anlamlar da çıkarmak mümkündür.

Rüya sahibi maddi sıkıntılar yaşayabilir, eğer evliyse hane içerisinde huzur kaybolabilir ve eşiyle sorunlar yaşayabilir, gelecek kaygıları başlayabilir.

Rüyada Erkek Çocuk Görmek

Genel olarak rüyada erkek çocuğu görmek:

Hayırlı ve müjdeli haberler alınacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyayı gören kişi yakın zamanda beklemediği bir iş teklifi ya da fırsatla karşılaşacak, kendisi ya da ailesi için beklenmedik olumlu gelişmeler yaşanacaktır.

Rüyada erkek çocuğu gören kişi gönül ilişkileriyle ilgili de güzel haberler alacaktır.

Rüyada Okul Çocuğu Görmek

Rüyada okul çocuğu gören kişinin:

Yakında seyahate çıkacağı ve bu seyahatin yurtdışına olacağı düşünülür.

Ayrıca rüya sahibi girdiği işlerden Allah’ın izni ile hayırlı kazançlar elde edecek ve berekete kavuşacaktır.

Eğer rüya sahibi bu rüyayı görürken sıkıntılı bir ruh hali içerisine girerse elindeki avucundaki birikimleri bir çırpıda yok olabilir, başladığı işler kötü sonuçlanabilir ve gerçekleşmesini dört gözle beklediği çeşitli olayların sonuçlanması çok uzun zaman alabilir.

Rüyada Çocuk Sevmek

Rüyada bir çocuğu sevdiğini gören kişi:

İçindeki olumsuz ve karamsar duyguları ortadan kaldıracak, ruhunu mutlulukla dolduracak ve merhamet duygusunu yeniden hissettirecek gelişmeler yaşayacaktır.

Rüyada çocuk sevmek yaşanması muhtemel güzel deneyimlere ve gelmesi beklenen hayırlı, neşeli günlere işaret eder.

Eğer rüyayı gören kişi bu rüyadan sıkıntıyla uyanırsa, bir kişinin iyiliği için yaptığı hayırlı görünen bir eylem hem onun hem de yaptığı kişi için olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Rüyada Çocuğu Olduğunu Görmek

Rüyada çocuğu olduğunu gören kişi:

En hayra yorulan rüyalardan birini görmüş demektir.

Rüyasında çocuk sahibi olduğunu gören kişi müjdeli ve hayırlı haberler alacak, işinden ya da yapmak üzere olduğu bir yatırımdan bol kazanç elde edecek ve bolluk berekete kavuşacaktır.

Eğer rüya sahibi doğum anıyla birlikte çocuğu olduğunu görüyorsa, bir konuyla ilgili önce çeşitli sıkıntı ve zorluklarla karşılaşacak, ancak ardından ailesiyle birlikte çok güzel ve mutlu günler yaşayacaktır.

Rüyada Başkasının Çocuğu Olduğunu Görmek

Rüyada başkasının çocuğu olduğunu görmek:

Rüya sahibinin ailesi ya da arkadaşlarıyla ilişkilerinin hiç olmadığı kadar güzelleşeceğine,

İş hayatındaki çalışmalarının bir anda bol kazanç getirmeye başlayacağına ve

Maddi sıkıntılarının ortadan kalkacağına işaret eder.

Rüya sahibi, başkasının çocuğu olduğunu görmekten rahatsızlık duymuşsa, maddi olarak dara düşebilir, fitneci bir kimsenin tuzağına düşerek mal varlığını yitirebilir.

Rüyada Çocuk Doğurmak

Rüyada çocuk doğurduğunu gören bir kadının:

Bir süre sıkıntı yaşayacağı fakat sonrasında bu sıkıntılardan tamamen kurtularak hiç ummadığı bir bolluk ve berekete kavuşacağı manasına gelir.

Ancak rüyada çocuk doğuran kişi bir erkekse, elden ayaktan düşecek, hastalanacak ve iş hayatında düşüşe geçerek maddi kayıplar yaşayacaktır.

Rüyada Çocuk Emzirmek

Rüyada çocuk emzirdiğini gören bir kadının:

Eğer hali hazırda çocuk sahibi değilse, yakın zamanda bir bebek sahibi olabileceği düşünülür.

Bebeği emzirirken kendini mutlu ve heyecanlı hissediyorsa yapacağı bir iyilikten hem kendisine hem de yaptığı kişiye fayda gelecektir.

Ancak çocuk emziren kişi erkekse büyük bir günah işleyecek, şirk koşacak ya da Allah katında affedilmeyen bir günah işleyecektir.

Rüyada Çocuk Bakmak

Rüyada çocuk baktığını gören kimsenin rüyası:

Gerçek hayatta kendisine çocukça gelen istek ve arzularına kulak vermesi gerektiği mesajını taşır.

Bu istekler ne kadar çocuksu gelse de kişinin içinde ukde kalmasına sebep olabilir ve bu nedenle gördüğü rüya, gerçekleştirilmesi gerektiğine dair bir mesaj olabilir.

Eğer rüya sahibi, rüyasında çocuğuna bakması için bir bakıcı arıyorsa bu, isteklerinin gerçekleşebilmesi için biraz daha çaba sarf etmesi gerektiğine yorulur.

Rüyada Kendini Çocuk Olarak Görmek

Rüyada kendini çocuk olarak gören bir kadının:

Maskülen bir yapıda olduğuna işaret eder.

Bu rüyayı gören kadınların kadınsılıktan uzak olduğu ve daha erkeksi davranışlar sergilemekte olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Rüya sahibi bir erkekse içindeki çocuğun hala yaşadığına ancak bastırılmış istekleri nedeniyle hem kendisini hem de içindeki masum ruhu sıkıntıya düşürdüğüne inanılır.

Bazı alimler bu rüyaları, karakter olarak olgunlaşmamış kişilerin ruhani bir büyüme yaşaması gerektiği şeklinde de yorumlamaktadırlar.

Rüyada Çocuk Kaybetmek

Rüyada çocuk kaybettiğini gören kişinin:

İş hayatında ya da özel yaşantısında, gönül ilişkilerinde çeşitli kayıplar yaşamak üzere olduğuna delalet eder.

Rüyada çocuk kaybettiğini gören bir kimsenin masumiyetini ve merhametini yitirdiği şeklinde de yorumlamak mümkündür.

Çünkü çocuklar masumiyetini sembolüdür ve rüyada bir şey kaybetmek genel olarak düzensizlik ve olumsuz şeklinde tabir edilir.

Rüyada Çocuk Sahibi Olmak

Rüyada çocuk sahibi olduğunu gören kimsenin:

Eğer henüz bir evladı yoksa, gerçekleşmesinden umudunu kestiği bir şey hiç beklenmedik bir zamanda sonuçlanabilir ya da kaybedildiği düşünülen bir eşya birdenbire ortaya çıkabilir.

Rüyada çocuk sahibi olduğunu gören kişinin olumsuz sonuçlanacağına inandığı işiyle ilgili bir gelişmenin son derece olumlu ilerleyeceği ve bu işten bol kazanç elde edeceği manasına da gelir.

Rüyada Çalışan Çocuk Görmek

Rüyada çalışan bir çocuk gören kimsenin:

Evliyse, ev yaşantısında, çalışıyorsa iş ortamında huzurlu ve sakin günlerin başlayacağı anlamına gelir.

Rüya sahibi, ev ortamında huzursuzluklar yaşıyor ve evine gitmek istemiyorsa, bu rüyanın ardından huzursuzluk ve anlaşmazlıkların sona ereceği düşünülür.

Aynı şekilde iş ortamında yaşanan aksilikler ve sıkıntılar da sona ererek işler rayına oturacaktır.

Rüyada Çocuk Kurtarmak

Rüyada bir çocuğu kurtardığını gören kimsenin:

Masum olduğuna emin olduğu bir kişiye yardım eli uzatacağına delalet eder.

Kimsenin masumiyetine inanmadığı bu kişiye rüya sahibi destek çıkarak ona yardımcı olacak ve sıkıntılarından kurtaracaktır.

Bu rüya ayrıca kişinin zarar görmüş veya yitirilmiş güzel kişilik özelliklerini onarmaya ya da geri kazanmaya çalıştığı anlamına da gelir.

Rüyada Ağlayan Çocuk Görmek

Bu tarz rüyaların pek çok anlamı olabilir.

Eğer rüya sahibi:

Gördüğü ağlayan çocuğa yardım ediyorsa hasta bir kişiye şifa olmaya gayret edeceği şeklinde yorumlanır.

Rüyayı gören kişi ağlayan çocuğu yalnızca gözlemliyorsa kendisi veya yakın bir akrabası ciddi bir hastalığa yakalanacaktır.

Ağlayan çocuk ayrıca dost görünümlü düşman manasına da gelir.

Eğer ağlayan çocuğun bir yandan da burnu akıyorsa bu, rüya sahibinin düşmanının hasta ya da kötü bir durumda olduğuna işaret eder.

Rüyada Hasta Çocuk Görmek

Rüyada hasta çocuk görmek:

Rüyada ağlayan çocuk görmekle benzer bir şekilde tabir edilir.

Hasta çocuk da ağlayan çocuk gibi dost görünen bir düşmanı temsil eder.

Hasta çocuğun, hastalığının derecesine göre gerçek hayatta ne durumda olduğu anlaşılabilir.

Bu hastalık fiziksel bir hastalık olabileceği gibi, psikolojik bir durum da olabilir.

Rüyada Mutsuz Çocuk Görmek

Bu tip rüyalar da hasta ve ağlayan çocuk görmekle aynı manaya gelir.

Mutsuz çocuk görmek:

Rüya sahibinin dost görünen düşmanının, rüyayı gören kişinin başarısından, aile yaşantısından veya maddi gücünden haset duyduğuna işaret eder.

Rüyada Çocukla Oyun Oynamak

Rüyasında bir çocukla oynadığını gören kişinin:

Gönül ilişkilerinde hayırlı gelişmeler olacağı düşünülür.

Eğer eşi ya da sevgilisi varsa birlikteliği giderek güzelleşecek ve mutlu günler yaşayacaklardır.

Eğer rüya sahibi yalnızsa, karşısında beklenmedik yeni kapılar açılacak ve ilgi duyduğu bir kişiden olumlu karşılık alacaktır.

Rüyada Çocuk Düşürmek

Rüyada çocuk düşürmek:

Genelde pek hayra yorulmaz.

Bu tarz rüyalar gören kişi maddi manevi kayıplar yaşayabilir, sağlığını yitirebilir ya da iş sahibiyse işini kaybedebilir.

Rüya sahibi, durumu düzeltmek için pek çok fedakarlık yapacak ancak bu yapılan fedakarlıkların da başarısızlıkla sonuçlanmasıyla yaşanılan kayıp çok daha büyük sonuçlar doğuracaktır.

Ancak rüyada çocuk düşürdüğünü gören bir kimse rahatlama içerisine giriyorsa onu sıkıntıya sokan bir sorumluluktan kurtulacağı şeklinde de yorumlanabilir.

Rüyada Çocuk Bezi Görmek

Rüyada çocuk bezi gören kişinin:

Hem maddi hem manevi sorumluluklarının artacağına ve bu sorumlulukların altında ezileceğine işaret eder.

Çocuk bezi gören kişi beklenmedik bir maddi yükün altına girecek ve bu yükü taşımak için gayret göstermesine rağmen başarısız olacaktır.

Eğer rüya sahibi çocuk bezi değiştirdiğini görüyorsa ve bezini değiştirdiği bebek mutlu oluyorsa, sıkıntıdaki bir kişiye yardım eli uzatacağı ancak yardım ettiği kişi rahata kavuşurken kendisinin sıkıntıya düşeceği anlamına gelir.

Rüyada Koşan Çocuk Görmek

Rüyada koşan bir çocuğu izlemek:

Kişinin içine hayat enerjisi dolacağına, ruhunun karamsarlıktan arınacağına delalettir.

Koşan çocuk gören kimse, bulduğu bu güç ile iş hayatında ya da özel yaşantısında başarılı bir sürece girecek, elini attığı hemen her işi başarıyla nihayete erdirerek hatırı sayılır bir kazanç elde edecektir.

Rüya sahibi koşan çocuğa eşlik ediyorsa ertelediği ve ileri bir tarihe bıraktığı hayallerinin peşinden koşması gerektiğine yorulur.

Rüyada Çocuğun Suda Boğulduğunu Görmek

Bu rüya tabiri:

Rüya sahibinin, üzücü bir olayla karşı karşıya kalacağı anlamına gelir.

Bu olay öyle dehşet verici bir şeydir ki, rüyayı gören kişinin nefesinin kesilmesine, vücudunun boşalmasına, halsizleşmesine neden olacaktır.

Bu durumdan kurtulmak için yoğun çaba sarf etmesi gerektiği ve bu çaba sırasında maddi ve manevi olarak yorulacağı anlamını taşır.

Rüyayı gören kişi boğulan çocuğa yardım ediyorsa, dara düşen bir yakınına yardım etmeye çalışacak ancak onun bu mücadelesi rüya sahibini de etkileyecektir.

Rüyada Özürlü Çocuk Görmek

Rüyada özürlü çocuk gören kimsenin:

Yapılan bir işte, rüya sahibinin hatası olmamasına rağmen işin başarısızlıkla sonuçlanmasına ve kişinin bu durumdan kendisini sorumlu tutarak yaşadığı utanç altında ezilmesine işaret eder.

Aynı şekilde özel hayatında da kendisinden kaynaklı olmayan bir durumdan ötürü mahcubiyet duyacağı ve zorda kalacağı anlamına gelir.

Rüyada Çocuğun Düştüğünü Görmek

Rüyada çocuğun bir yerden düştüğünü görmek:

Rüya sahibinin başına bin nasihate bedel olacak bir musibet geleceğine ve bunun neticesinde aynı durumun tekrar yaşanmaması için gerekli çabayı sarf ederek uygun önlemleri alacağına delalet eder.

Rüya sahibi düşen çocuğu yakalamaya ya da kurtarmaya çalışırsa bu bir ortaklıkta yaşanacak maddi sıkıntı ve anlaşmazlık manasına gelir.

Bu maddi sıkıntı ve anlaşmazlık ortaklığı zedeleyecek olsa da sonrasında daha da güçlenmesini sağlayacaktır.

Rüyada Çocuk Dövmek

Rüyada bir çocuğu döven kişinin:

Kendisinden beklenmeyen tavırlar sergileyeceği ve bu nedenle hem kendisi hem de ailesi ve arkadaşları tarafından ayıplanacağı anlamına gelir.

Bu rüya aynı zamanda suçsuz, masum birine isteyerek zarar verileceği manasını da taşır.

Eğer kişinin rüyada dövdüğü kendi çocuğuysa ve haklı bir sebeple bu eylemi gerçekleştiriyorsa tanıdığı birinin yapacağı bir hatayı düzelteceği şeklinde tabir edilir.

Rüyada Çocuk Giydirmek

Rüyada bir çocuğu giydirdiğini gören kişinin:

Yeni bir işe başlayacağına ve bu işi severek yaptığı için asla yorgunluk ya da bıkkınlık hissetmeyeceğine işaret eder.

Rüya sahibi çok çalışarak hayırlı ve bol kazançlar elde edecek ve bu kazanç ile birlikte çeşitli hayırlar işleyecektir.

Çocuğun giydirilirken gülmesi, bir ihtiyaç sahibine yapılacak yardımın o kişiyi rahata erdireceğine delalettir.

Rüyada Bir Sürü Çocuk Görmek

Rüyada birden fazla çocuk görmek:

Son derece güzel rüyalardan biridir.

Haneye bir anda girecek bolluk ve bereketin işaretidir.

Aynı zamanda eğer evde huzursuzluk mevcutsa bu durumun sona ereceği, gelen maddi kazançla birlikte ailenin sıkıntılarının ortadan kalkacağı anlamına gelir.

Rüyada evin içine doluşan bir sürü çocuk, pek çok konuyla ilgili alınacak hayırlı ve müjdeli haberlere yorulur. Bu rüya, gelecek uzun süreli bereket günlerinin habercisidir.

Rüyada Çocuğu Ağlatmak

Bu rüya tabiri:

Kişinin normalde yapmayacağı ancak belli bir sebepten yanlış adımlar atarak günaha gireceğine delalettir.

Rüyada bir çocuğu ağlattığını gören kişinin suçsuz olduğunu bildiği birine zararı dokunacak ve bu durumdan hem kendisi hem de zarar verdiği kişi incinecektir.

Rüyada çocuğu ağlattığı için pişman olan kişi, yanlış yollara sapacak, Hak yolunu yitirecek ancak sonunda tövbe ederek yeniden doğru yolu bulacaktır.

Rüyada Üzerine Çocuk İşemesi

Rüyada üzerine bir çocuğun işediğini görmek:

Kişinin, üzerine hiç beklemediği bir anda yüklenecek maddi ve manevi sorumluluklar altında kalacağına ve bu yükün altında zorlanacağına delalet eder.

Rüya sahibinin girdiği bu sıkıntılı süreçte eli kolu bağlanacak ve kimseden yardım alamayacak, dolayısıyla daha da güç duruma düşecektir.

Fakat rüyada çocuğun üzerine işemesinden sonra üzerindekileri temizlediğini ya da değiştirdiğini gören kişi yaşayacağı zorlukları yine kendi çaba ve kudretiyle yenecektir.

Rüyada Çocuğun Başını Yıkamak

Bu rüya:

Dara düşmüş birine yardım eli uzatmak anlamına gelir ve hayra yorulur.

Zorda kalan bir kişiye yapılan yardım sayesinde alınan hayır duasıyla birlikte, rüya sahibine yeni kapılar açılır, işleri düzelir ve yüksek kazançlar elde etmeye başlar.

Yapılan maddi ya da manevi bu desteğin duyulmasının ardından rüya sahibinin toplum nezdinde saygınlığının artacağına ve takdir edileceğine işaret eder.

Rüyada Çocuk Kakası Görmek

Rüyada çocuk kakası görmek:

Fedakarlık yapılması gerektiğine işaret eder.

Aile ya da arkadaş çevresinden, sevilmeyen hal ve hareketleri olmasına rağmen o kişiye duyulan derin duygular nedeniyle katlanılması gerektiği anlamına gelir.

Çekilen cefa karşısında yapılan bu fedakarlık neticesinde rüya sahibinin çevresinden takdir göreceği ve itibarının artacağı şeklinde tabir edilir.

Rüyada Çocuğun Tuvalete Düşmesi

Rüya sahibinin:

Çok zor bir durumda bulunan bir kişiyle tanışacağına yorulan bu tarz rüyalar, rüyada çocuk kakası görmekte de olduğu gibi fedakarlık yapılması gerektiğine işarettir.

Rüya sahibinin çok yakın bir dostu ya da ailesinden birinin beklemediği bir anda maddi ya da manevi bir zorluğa gireceği ve onu bu durumdan kurtarabilecek yegane kişinin rüyayı gören kişi olduğu anlamını taşır.

Bu tip rüyalar, rüya sahibinin zordaki kişiyi kurtarması için fedakarlık yapması gerektiğine dair bir uyarıdır.

Rüyada Çocuğun Şarkı Söylemesi

Rüyada şarkı söyleyen çocuk görmek:

Hayırlı, sevinçli ve güzel haberler geleceği anlamına gelir.

Rüya sahibi alacağı bu haberler karşısında sevinecek ve ardından beklemediği güzelliklerle karşılaşacaktır.

Rüyada çocuğun şarkı söylemesi, uzun süredir edilen duaların kabul olacağına ve bu duaların sonucunda hayırlı olaylar yaşanacağına işaret eder.

Ancak şarkı söyleyen çocuğun sesi kötüyse ve rüyayı gören kişi bundan rahatsız oluyorsa tam tersi şeklinde yorumlanır.

Bu durumda rüyayı gören kişi, kötü ve hastalıklı haberler alabilir, iş yerinde azarlanabilir ya da duaları kabul olmayabilir.

Şarkı söyleyen çocuğa para vermek bir işin gerçekleşmesi için hayırda bulunulması veya adak adanması gerektiğine işaret eder.

Rüyada Çocuğun Saçının Beyazlaması

Rüya sahibini:

Olumsuz anlamda bazı dönüşümlerin beklediğinin habercisidir.

Eğer rüyayı gören kişi maddi olarak güçlüyse yokluğa düşeceğine, sağlıklıysa sağlığını yitireceğine, mutlu ve huzurlu bir aile yaşantısı varsa bu ortamın kaybolacağına delalettir.

Rüyada çocuğun saçının beyazladığını görmek her daim iyiden kötüye doğru yaşanacak bir değişimi işaret eder.

Ayrıca olumlu sonuçlanması beklenen bir konunun da hiç beklenmedik bir anda rüyayı gören kişinin aleyhinde sonuçlanacağı manasına gelir.

Genel olarak rüyada saç dökülmesi ve saç beyazlaması yaşanacak sıkıntılar ve sorunlar konusunda bir uyarı niteliğinde kabul edilir.

Rüyada Çocuğu Ezmek

Bu rüyanın tabiri:

Yanlışlıkla yapılan bir eylem neticesinde hak etmeyen bir kişinin zarar görmesi anlamına gelir.

Yapılan bu eylemin yarattığı zarardan pişmanlık duymak ve rüya sahibinin bu hatanın telafisi için varını yoğunu ortaya koyacak olmasına delalettir.

Ayrıca bu tarz rüyalar hak etmeyen bir kişiye hak etmediği şekilde davranmaktan dolayı oluşan vicdan azabının da rüya alemine bir yansıması olabilir.

Öte yandan, rüyada bir çocuğu ezdiğini gören kişinin, onun iyiliğini düşünen bir kişiden gelecek tavsiyeyi yok sayarak bildiğini okuması ve bunun sonucunda zarar görmesi anlamına da gelmektedir.

Rüyada Çocuğu Uyurken Görmek

Yetişkin ya da çocuk olsun rüyada uyuyan birini görmek:

Yaklaşmakta olan huzurlu günlere delalet eder.

Rüyayı gören kişinin iş hayatında ya da ev ortamında mevcut olan karmaşa ve huzursuzluk sona erecek, nihayetinde rahatlığa ve mutluluğa kavuşacaktır.

Bu rüya, rüya sahibinin hayatında yolunda gitmeyen bir şeyler varsa bunların da rayına oturacağı ve kişinin sıkıntılarından kurtulacağına yorulur.

Rüyada uyuyan çocuğu uyandırmak ve çocuğun ağlamaya başlaması, huzur ve mutluluğun sağlanmasının ardından rüyayı gören kişinin yapacağı bir eylem neticesinde yeniden karmaşanın hakim olacağı şeklinde yorumlanır.

Eğer çocuk uyandırıldıktan sonra gülüyorsa bu maddi manevi pek çok kazancın kapıda olduğunu gösterir.

Rüyada Çocuğun Kaçırılması

Rüyayı gören kişinin:

Adeta hayatının anlamı yerine koyduğu bir kişi ya da bir objenin yitirilmesine ve bu nedenle rüya sahibinin büyük bir bunalıma düşeceğine işaret eder.

Bu bunalım tarifsiz bir korku ve endişe duyulmasına neden olacak fakat durum zaman içerisinde kendiliğinden düzelecektir.

Her şey nihayete erdiğinde rüya sahibi, aslında endişelenecek o kadar da büyük bir şey olmadığını görecek ve geçmişte yaşadığı sıkıntılara gülecektir. Bazı rüya yorumcuları bu rüyayı, rüya sahibinin karşısına çıkan fırsatların o henüz karar veremeden başkası tarafından değerlendirilmesi ve bu nedenle rüyayı gören kişinin maddi kayba uğraması şeklinde de yorumlamaktadırlar. Eğer rüya sahibi çocuğun kaçırılmasının arından korku ya da endişe duymuyorsa bu üzerindeki bir sorumluluğun azalacağı ya da onun üzerinden tamamen alınacağına işarettir.

Rüyada Çocuğu Sudan Kurtarmak

Bu rüya tabiri:

Allah katında en hayırlı görülen eylemlerden birinin yapılacağı anlamını taşır.

Rüya sahibinin yapacağı bir hayır işinin, gerçekten ihtiyacı olan insanlara ulaşması neticesinde alacağı hayır dualarıyla birlikte hem Allah katında hayırlı kullardan olacağına hem de rüyayı gören kişinin dünyada manevi huzura erişerek tarifsiz bir mutluluk yaşayacağına işarettir.

Rüyada sudan kurtarılan çocuk, rüya sahibinin kendi evladıysa, ailesinden birine gizlice yapacağı yardım neticesinde hem o hem de yardım ettiği kişinin rahata ereceği ve sıkıntılarından kurtulacağı anlamına gelir.

Rüyada Çok Çocuk Görmek

Bu rüya:

Rüyada birden çok çocuk görmekle aynı şekilde tabir edilir.

Kişinin hanesine girecek müjdeli haberlere ve hane içerisindeki huzursuzlukların bıçakla kesilmiş gibi bir anda son bulacağına delalettir.

Ayrıca eğer rüyayı gören kişi maddi sıkıntı çekiyorsa bir anda elinin bollaşacağı ve tüm maddi sorunlarından sıyrılacağı anlamına gelir.

Evde yaşanan huzursuzluk ve gerginlikler son bulacak, rüya sahibi ve ailesi için güzel günler başlayacaktır.

Rüyada Çocuğun Öldürüldüğünü Görmek

Her ne kadar rüya gören kişi için:

Sıkıntılı bir ruh haline sebep olsa da rüyada bir çocuğun öldürüldüğünü görmek tersine olumlu şekilde yorumlanır.

Rüyada çocuğun öldürüldüğüne tanıklık eden kişi eğer çocuğu tanıyorsa bu kişinin ömrünü uzatmış demektir.

Çocuğun ömrünün sağlıklı olacağına ve başarılı bir eğitim öğretim hayatının ardından aynı oranda başarılı bir iş hayatı geçireceğine delalet eder.

Kendi çocuğunun öldürüldüğünü gören rüya sahibi, rüyanın tersine uzun ömürlü ve hayırlı bir evlada sahip olur ve evladından hayır görür.

Eğer çocuğu öldürmeye teşebbüs eden kişi bir tanıdıksa, çocuğun bu kişiden faydalanacağı ve ömrü boyunca o kişiden çeşitli yardımlar alacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Çocuk Aldırmak

Rüyasında bebeğini aldıran rüya sahibi:

Eğer nişanlıysa, son anda evlenmekten vazgeçecek ve nişanı bozacak demektir.

Eğer rüyayı gören kişinin bir ilişkisi yoksa, iş ya da özel hayatında almak üzere olduğu bir kararı daha detaylı inceleyerek vazgeçecek ve bu şekilde büyük bir hatadan dönecektir.

Rüyayı gören kişi evli olduğu halde bu rüyayı görüyorsa eşiyle birlikte alacakları bir kararla birlikte yanlış bir yoldan dönecekler ve bu karar onlar için hayırlı olacaktır.

Rüyada Sakallı Çocuğu Olduğunu Görmek

Bu rüya:

Rüya sahibinin el attığı her işten maddi kazanç elde edeceğine ve hanesinin bolluk, bereketinin artacağına işaret eder.

Rüyada sakal görmek hemen her zaman hayra yorulur ve çocuğun sakallı olması da aynı şekilde tabir edilir.

Çocuğun sakalı ne kadar gür ve güzelse, rüya sahibinin elde edeceği maddi kazanç da o kadar fazla ve bol olur.

Ancak rüyayı gören kişi çocuğun sakallarını kesmeye yeltenirse, bu karşısına çıkan bir fırsatı elinin tersiyle iterek maddi kayıp yaşayacağı manasına gelir.

Rüyada Yaşlı Birinin Çocuğu Olduğunu Görmek

Rüyada, çocuk yapma yaşı geçmiş birinin çocuk sahibi olduğunu görmek:

Ümit kesilmiş bir hastalığa sahip kişinin bir anda şifa bulmasına ve iyileşmeye başlamasına, bunun neticesinde hane sakinlerinin ve hastanın yakınlarının mutluluktan gözyaşı dökmesine delalet eder.

Ayrıca hiç umut olmayan maddi veya manevi bir sıkıntıda beklenmeyen bir yerden gelecek yardım neticesinde feraha erişmek anlamına da gelir.

Rüyada İkiz Çocuğu Olduğunu Görmek

Rüya sahibinin: