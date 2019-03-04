Rüyada deprem görmek ne demek? Rüyada deprem görmek ile ilgili rüya tabirleri

Deprem kaçınılmaz bir doğa olayıdır ve insanlar için oldukça ürkütücüdür. Özellikle de Türkiye gibi bir deprem ülkesinin pek çok şehrinde deprem ciddiye alınması gereken bir tehlikedir. Doğal olarak rüyada deprem görmek insanlar için ürkütücü bir deneyim olabilir. İnsanlar depremin rüyada görülmesinin ne gibi bir anlamı olduğunu merak ediyorlar. Sizin için rüyada deprem görmek ile ilgili rüya tabirlerinin yanında rüyada depremde ölmek, şiddetli ve büyük bir deprem görmek gibi benzer rüyaların yorumlarını da derledik. RÜYADA DEPREM GÖRMEK Rüyada deprem görmek pek hayırlı olarak tabir edilen bir rüya değildir çünkü çeşitli zorlukların işareti olduğu düşünülmektedir. Bu zorluklar özellikle kişinin yaşayacağı yer ve mekan değişikliği ile ilgili olabilir. Rüyada deprem olduğu görülen yer, kötü şeylerin yaşanacağı yer olarak yorumlanır. Tabii rüyadaki depremde yaşananlar da rüyanın nasıl yorumlanmasıyla ilgili önemli birer kriterdir. RÜYADA DEPREMDE ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK Rüyada Depremde Öldüğünü Görmek, rüyayı gören kişinin çok kötü olaylar yaşayacağına ve bu olaylardan dolayı büyük hasarlar göreceğine işaret eder. Rüya sahibinin sıkıntılı ve zor zamanlar geçireceğine delalet eder.

RÜYADA ŞİDDETLİ ve BÜYÜK DEPREM GÖRMEK Rüyada yaşadığı yerde çok büyük bir deprem olduğunu ve yerin tamamen sarsıldığını, büyük felaketin olduğunu görmek; kişinin yaşadığı yerde bazı fitne olaylarının baş göstereceğine ve bunun sonucunda da toplum olarak huzursuzluk ve sıkıntı ortamının oluşacağına işarettir. Bu rüya bazen de kişinin dikkat etmesine yönelik uyarıcı bir rüyadır. RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK VE KURTULMAK Zafer adına her şeye katlanmayı göz almaya bu nedenle hedefler üzerinde yoğunlaşmaya, yorulmaya, ezilmeye, sıkıntı ve zorluk çekmeye işaret eder. Rüyayı gören kişinin bu zorlu mücadelede varlığını ispat ederek devamlılığı konusunda ne kadar kararlı olduğunu da göstermiş olacağına yorulur. Rüyada depremden kurtulan insanlar görmek, kalabalıkların toplanmasına ve deyim yerindeyse çevredekilerin seyre gelmesine neden olacak toplumsal bir vakanın gerçekleşmesi demektir. RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK VE DUA ETMEK Böyle bir rüya, genellikle kişinin başına gelen sıkıntıları, bazı tatsız olayları Allah’a sığınarak ve ondan yardım dileyerek atlatabileceğinin göstergesidir. Böyle bir rüya gören kimse, eğer üzüntü içindeyse ve bazı belalarla uğraşıyorsa hepsine sabretmeli ve Allah tarafından kendisine gelecek yardımı beklemelidir.

RÜYADA DEPREMDE EV YIKILMASI Rüyada evlerin yıkıldığını görmek, ülkede yaşanacak olan pahalılığa işaret eder. Eğer rüya sahibi kendi evinin yıkıldığını ve ailesinden herkesin öldüğünü görürse, rüya sahibi için ailesine daha fazla zaman ayırması ve bağlanması anlamına gelir. RÜYADA DEPREM GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Deprem Görmek – Diyanet

Rüyada deprem (zelzele) olduğunu ve her tarafın yıkıldığını görmek, devlet büyüğünden gelecek bir felakete delâlet eder. Rüyada deprem olduğunu görmek yolculuğa, gelecek bir musibete, can sıkıcı haberlere, boş sözlere, bazen de sırların ortaya çıkmasına işarettir. Deprem görmek, bazı yorumculara göre yolculukla da yorumlanır. Bir dağın zelzele ile yer değiştirdiğini görmek, bulunduğu yere bazı ilâhi felâketlerin geleceğine işarettir. Rüyada Depremi Hissetmek

Rüyada depremi hissetmek ama ondan zarar görmemek, başınıza gelecek bazı kötü olayları en zararla atlatır. Bu rüya size kötülük yapmak isteyen, fırsatçı ve hile yapan düşmanlarınız olduğunun; fakat zekânızla ve öz sezinizle bu kötülükleri başınızdan savıp rahatınızı bozmayacağınızın göstergesidir. Bazen de bu rüya sinsi düşmana, dost gibi görünen ama arkadan iş çeviren kimseye işaret eder.

Rüyada Deprem Sırasında Dua Etmek

Böyle bir rüya, genellikle kişinin başına gelen sıkıntıları, bazı tatsız olayları Allah’a sığınarak ve ondan yardım dileyerek atlatabileceğinin göstergesidir. Böyle bir rüya gören kimse, eğer üzüntü içindeyse ve bazı belalarla uğraşıyorsa hepsine sabretmeli ve Allah tarafından kendisine gelecek yardımı beklemelidir. Rüyada Depremi İzlemek

Rüyasında bir deprem olduğunu gören ve onu izleyen kimse, yakınlarında yapılan haksızlıklara göz yumar ve sesini çıkarmaz. Bu rüya sizin çevrenize karşı duyarsız olduğunuzun ve her konuda kendinizi düşünüp bencil davrandığınızın bir göstergesidir. Rüyada depremi izleyen ve bir şey yapmayan kişi, bazen de yakın akrabalarından birisinin başına gelen üzücü bir olay karşısında çaresiz kalır ve ona yardım edemez. Rüyada Bir Yerde Deprem Olduğunu Görmek

Anne ya da babanın hasta olduğuna, bu hastalık yüzünden büyük üzüntü duyduğuna, yakın bir zaman içinde kötüleşmesi sebebi ile hastaneye kaldırılacağına, bazı operasyonlar geçireceğine, bazı ilaçlar ve tedavi yöntemlerinin kullanılacağına ancak iyileşmesi için daha uzun bir sürenin gerektiğine yorumlanır. Rüyada iş yerinde deprem olduğunu görmek, henüz yeni tanışılmış bir kişi ile yakın bir arkadaşın ya da akrabanın tavsiyesi ya da önayak olması sebebiyle bir ortaklık kurulacağına, bu kişinin yaptığı bazı üç kağıtçılıklara tanık olunacağına, ortaklığı bitirme kararı alınacağına ancak geç kalınmış olunacağına delalet eder.

Rüyada Denizde Deprem Olduğunu Görmek

Rüyada denizde deprem olduğunu görmek duygusal kimseye, üzüldüğü ve mutlu olduğu hadiseleri hatırladığına rivayet eder. Gerçekten de Allah katında kabul olmayacak işlerle meşgul olduğuna ve günah işleyeceğine delalet etmektedir. Rüyada Evde Deprem Olduğunu Görmek

Büyük tesir yaratacak bir haberin duyulması manasına gelir. Duyanları ilk etapta rahatsız edecek ve endişeye düşürecek sonra da etkisi gittikçe azalacak, kişiler sebebi ile da kabullenilecek bir haber anlamına gelir. Rüyada evde zerzele olduğunu ve yıkılan duvarları görmek, başlanılan bir işin ilerleme sürecinde tıkanması itibarı ile yarım kalmasıdır. Rüyada evde zerzele esnasında yangın çıktığını görmek, ailede yahut işinde yeni bir sürece girileceğine bundan ötürü yaşanacak sancılı günlere yorulur. Rüyada Depremden Herkesin Kaçmaya Çalıştığını Görmek

Rüya sahibi kişinin bir tavsiyede bulunmasına ancak bu önerinin insanlar tarafından dikkate alınmaması ve öneriyi dikkate almayan insanların büyük pişmanlık yaşayacağına işaret eder.

Rüyada Depremde İnsanların Öldüğünü Görmek

Yaşanacak bir olaydan bir çok insanın etkileneceğine ve üzüntü yaşayacağına yorumlanır. Bir büyüğün vefatı veya büyük bir iş yerinin kapanması gibi. Rüyada Camide Deprem Olduğunu Görmek

Kişinin çok iyi niyetli olmasına ve bu iyi niyetlerinin sonucu zarar göreceğine ruh sağlığının bozulacağına küsüp daralacağına, yaptığı yardım ve hayrın aynı zamanda yaptığı duaların suistimal edileceğine işaret eder. Rüyada Kâbe’ de Deprem Olduğunu Görmek

Rüya sahibi halk arasında ve kendi tarafından çok sevilen hal kahramanı sayılan nitelikli ve bilge bir büyüğün öleceğine bu haberi alan ve kendisi ve sevenlerinin büyük üzüntü yaşayacağına cemaat tarafından çok dua edileceğine vefat eden kişi rüya sahibi ve sevenleri tarafından her zaman iyi anılacak ve dualar alacağına tabidir. Rüyada Deprem Çatlağı Görmek

Yakın zamanda kötü bir olayla karşılaşılacağını gösteren bazı durumların göze çarpacağına, bu sayede atılacak olan adımlarda daha dikkatli davranılacağına, yapılan hataların telafi edileceğine, zor zamanların geride kalacağına ve kardeşler arasında meydana gelen tartışmaların sona ereceğine yorumlanır. Deprem çatlağına düşmek, zarar getirecek bir durumla karşı karşıya kalınacağına, kötü kişilerle muhatap olunmak zorunda kalan bir ahbaba yardımcı olunacağına, hayırlı ve güzel haberler alınacağına ve sorunlu bir olayın biteceğine ancak yapılacak bir hata yüzünden hayatın altüst olacağına yorulur.

Rüyada Deprem Olurken Şahadet Getirmek

Rüyada deprem esnasında şahadet getirip Allah’a yalvaran kimse kalbindeki inancı, karakteri ile başına gelecek her türlü üzücü olaya karşı sabırlı davranır ve o sayede de her zaman için üzüntü ve sıkıntılardan kurtulur. Bu rüya kişinin güzel ahlakına, olaylar karşısındaki sebatına ve yaşadığı olaylardan ders alarak bir daha aynı hataları yapmamasına delalet eder. Rüyada Depremle Birlikte Kıyametin Kopması

Rüyada önce depremin olup ardında kıyametin kopması, o bölge halkının çok günah işlediğinin ve bu nedenle de Allah’ın gazabına uğrayabileceklerinin göstergesidir. Böyle bir rüya genellikle yapılan hareketlere, ağızdan çıkan sözlere dikkat edilmesi için yapılan bir uyarıdır. Yoksa toplum içinde fitne ve huzursuzluk çıkarak insanların birçoğunu içine çeker ve kişilere toplumsal bir bela ulaşır. Rüyada Namaz Kılarken Deprem Olması

Uyarıcı ve haberci rüyalardan birisidir. Bu rüya genellikle ibadetlerinde eksiklikleri olan ve daha çok gösteriş için namaz kılan kimselerin gördüğü bir rüyadır. İbadet ederken daha dikkatli olmalı, dünyevi olandan uzaklaşarak biraz da Allah’a yaklaşmalı ve ahiret için çaba göstermelisiniz.

Rüyada Yaşanılan Şehirde Bir Deprem Olması

Rüyasında yaşadığı şehirde deprem olan kişinin içinde bulunduğu toplumu derinden sarsacak bir olay meydana gelir ve tüm insanlar bu olaydan etkilenirler. Bu rüya o şehir halkının başına gelecek musibetlere, içlerinden çıkacak azgın bir grup insanın tüm toplumun ahlakını bozmasına, o halk içinde Allah’a isyan eden ve onun emirlerini hiçe sayan bazı kimselerin çıkmasına da işaret eder. Rüyada Gemide Deprem Olduğunu Görmek

Rüyada gemide deprem olduğunu görmek, kişinin yaşadığı bazı kötü olaylar etkisinde olduğuna işarettir. Bazı yorumculara göre de kişiyi rahatlatacak olaylar olacağına delalet eder. Rüyada Başkasının Evinde Deprem Olduğunu Görmek

Rüyada başkasının evinde deprem olduğunu görmek, ayrılmalara sebep olacak tartışmaların çıkacağına rivayet etmektedir. Rüyada Okulda Deprem Olmak

Rüyada okulda deprem olduğunu görmek; okulda deprem olması rüya sahibinin hayallerini, isteklerini kimseye söylememesi gerektiğine, eğer bazı kişilere hayallerinden bahsederse bunun sonucunda o hayaline ulaşmak için önüne bazı engeller çıkacağına ve insanların onu kıskanacağına delalet eder. Rüyada iş yerinde deprem olduğunu görmek; yeni tanıdığınız bir kişi ile ortaklık yapılacağı anlamına gelir.