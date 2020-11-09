Zihin, farklı frekanslarda olsa da uyku esnasında da çalışmaya devam eder. Bu süreçte zihnin çalışması, rüya ismi verilen çeşitli imgelerin ortaya çıkmasına neden olur. Rüyalar, tarih boyunca daima son derece önemli görülmüş ve anlaşılmaya çalışılmıştır. Rüyada ceset görmek, rüya sahibi açısından korkutucu olsa da tabir bakımından oldukça verimli bir imgedir. Bu doğrultuda rüya tabiri kaynaklarında rüyada ceset görmek ile ilgili yapılmış pek çok yoruma rastlamak mümkündür. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada ceset görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını bulabilir, rüyanız hakkındaki merakınızı çeşitli kaynaklardan derlediğimiz yorumlar aracılığı ile giderebilirsiniz. Rüyada Ceset Görmek Rüyada ceset görmek, rüya sahibi açısından ele alındığında son derece korkutucu bir imge olarak görülebilir. Bu nedenle, bu tür bir rüya gören kimselerin rüyalarının nasıl tabir edileceği konusunda ciddi bir meraka kapılmaları büyük ölçüde doğal karşılanmalıdır. Nitekim rüya tabiri kaynaklarında da rüyada ceset görmek ile çok sayıda, geniş hacimli yorumlara rastlanabilir.

Rüyada ceset görmek, korkutucu olabilse de rüya yorumcuları tarafından genellikle hayra yorulan bir imgedir. Dolayısıyla rüyasında ceset gören bir kimsenin korkmasını gerektirecek bir durum yoktur. Özellikle geleneksel kaynaklar bu tür rüyaları son derece hayırlı ve müjdeli haberler olarak kabul etmiştir. Bu doğrultuda rüya sahibinin hayatında güzel gelişmelerin yaşanacağını söylemek mümkündür. Ancak rüyadaki diğer imgelerin de rüyanın tabirinde son derece etkili olduğunu belirtmek gerekir. Rüyada ceset görmek ile ilgili geleneksel kaynakların sıklıkla tekrar ettiği tabir, rüya sahibinin sevdiği bir insana kavuşacağı şeklindedir. Rüyasında ceset gören bir kimse, uzun zamandır görmediği ve dolayısıyla çok özlediği bir kimse ile nihayet kavuşma bulacaktır. Bu doğrultuda rüyada ceset görmek, son derece müjdeli bir gelişmenin habercisi olarak ele alınır. Günümüz yorumcuları ise rüyada ceset görmenin iş hayatında başarılı olmak anlamına geldiğini vurgular. Bu yoruma göre rüya sahibi iş hayatında beklenmedik başarılar elde ederek kariyerinde hızlı bir biçimde yükselişe geçecektir. Öyle ki rüya sahibinin, hayatının geri kalanını son derece rahat bir biçimde geçirmesini sağlayacak derecede bir kazanç elde etmesi söz konusu olabilir.

Dini rüya tabiri kaynaklarında ise rüyada ceset görmek, dini anlamda bir eksikliğin göstergesi olarak ele alınır. Bu anlamda rüyada ceset görmek, kişinin gerçek hayatta dini vecibelerden uzak bir yaşantı sürdüğüne delalet eder. Bu nedenle alimler, bu tür bir rüya gören kimselere tövbe ederek Allah'a daha çok niyazda bulunmaları ve ibadetlerini aksatmamaları yönünde tavsiyelerde bulunur. Rüyada Ceset Parçaları Görmek Rüyasında ceset parçaları gören bir kimsenin gerçek hayatta olumsuz gelişmelerle karşı karşıya kalacağı düşünülür. Rüya sahibinin özellikle aile hayatındaki huzuru bozacak çeşitli kötü haberler alması muhtemeldir. Ayrıca kimi rüya yorumcuları, bu tür bir rüya gören kimselerin hayatlarına çekidüzen vermesi gerektiğini ifade eder. Bu bakımdan rüyanın uyarı niteliğini gösterdiğini düşünmek mümkündür. Rüyada Cesetler Görmek Rüyada çok sayıda ceset görmek, rüya yorumcuları tarafından negatif bir biçimde tabir edilir. Bu doğrultuda rüyada cesetler görmenin, çok sayıda insanı etkileyecek bir felaketi sembolize ettiği söylenebilir. Bu felaket, deprem ya da yangın gibi bir afet olabileceği gibi çok sayıda kişiyi ilgilendiren önemli bir haber ya da gelişme de olabilir.

Rüyada Ceset Topladığını Görmek Rüyasında ceset topladığını gören bir kimsenin özellikle iş hayatında kendisi açısından hayırlı ancak başkaları açısından olumsuz gelişmelerle karşılaşacağı düşünülür. Bu bakımdan rüya, sizin yükselişinizin başkalarının işinden olması anlamına geleceği şeklinde ele alınabilir. Ancak rüya sahibinin bu konuda yapacak pek de bir şeyi olmadığını ifade etmek gerekir. Rüyada Ceset Saklandığını Görmek Rüyada ceset sakladığını görmek, daha çok rüya sahibinin kişiliği ile ilgili bir biçimde ele alınır. Bu doğrultuda rüya sahibinin gerçeklerle yüzleşmekten korktuğu şeklinde bir yorum yapmak mümkündür. Bu tür bir rüya gördüyseniz, psikanalitik açıdan, geçmişinize dair bazı olayları bastırdığınız ve bu yüzden acı çektiğiniz söylenebilir. Rüya yorumcuları, böyle bir rüya gören kimselere en azından dertlerini paylaşabilecekleri bir yakınlarına açılmaları yönünde tavsiyelerde bulunur. Rüyada Ceset Taşıdığını Görmek Rüyada ceset taşımak, pek çok rüya tabiri kaynağında maalesef bir vefat haberi olarak tabir edilir. Buna göre, rüya sahibinin yakın zamanda son derece yakın olduğu bir insanı kaybetmesi muhtemeldir. Bu kimse, aileden biri olabileceği gibi yakın arkadaş çevresinden biri de olabilir.