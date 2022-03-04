Rüyada afet görmek ne anlama gelir? Rüyada doğal afetten kurtulmak ne demek?

İnsanlar neredeyse dünyanın başlangıcından beri gördükleri rüyaları anlamlandırmaya çalışmışlardır.Bütün bu zamanlar boyunca rüyalar için bir anlam oluşmuş ve görülen her bir nesnenin, yaşanan her bir olayın anlamı belirlenmiştir. Gördüğü rüyanın yorumuna bakarak yeni işlere kalkışan, özel hayatında rüyalara göre kararlar alan insanların sayısı oldukça fazladır.

Rüyalar çok çeşitli şekillerde insanların karşısına çıkabilir. Seller, depremler, kasırgalar gibi doğal afetler de rüyalarda görülebilir. Genel olarak bu tür afet rüyaların görülmesi hayra yorulmaz. Afetler gerçek yaşamda da yıkıcı etkileri olan olaylardır. Rüyalarda görülen afetler ise bir çeşit uyarı niteliği taşırlar. Nasıl afetler ve doğa olayları her an yaşanabilir ise insan yaşamında da kötü olaylarla karşılaşmak, sıkıntı çekmek de olağan durumlardır. Bazı afet rüyaları tam olarak bu noktayı gösterirler.

Rüyada Afet Görmek

Rüyada afet görmek:

İyi anlamlara yorulmaz. Rüya gören kişinin yaşamında karışıklıklar olacağına yorulur.

Afet farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Nadiren afet görmek ile ilgili rüyaların anlamı olumlu olarak insanların karşısına çıkar.

Yine de afetin ne şekilde gerçekleştiği, rüya sahibinin bu afet karşısında nasıl bir tavır takındığı ve en önemlisi de rüyanın sonucu yorumlamada önemli noktalardır.

Rüyada Afetten Kurtulmak

Rüyasında afetten kurtulduğunu gören kişinin:

Sıkıntıları geçecek demektir. Ona yük olan dertler bitecek, yakasını bırakmayan sorunlar son bulacaktır.

Rüyanın bir diğer anlamı ise rüya sahibinin kendisine uğursuzluk getiren, kötü niyetlere sürükleyen birisinden yakasını kurtaracağı şeklindedir.

Bu rüya afet görmekle ilgili rüyaların içerisinde en olumlu olanıdır.

Rüyada Büyük Felaketler Görmek

Rüyasında iç içe geçmiş büyük felaketler gören kişinin:

Yaşamında çok önemli karmaşalar meydana gelecektir.

Rüya sahibi başından geçecek olaylar karşısında çaresiz bir biçimde felaketten felakete savrulacaktır. Ne yaparsa yapsın kendisine çıkış yolu bulamayacaktır.

Eğer felaketler bir noktada son buluyorsa rüya gören kişi de bu olayların bir süre sonra üstesinden gelecektir.

Rüyada Doğa Olayları Görmek

Rüyada doğa olayları görmenin anlamı:

Görülen doğa olayının ne olduğuna göre değişir.

Eğer doğa olayları karmaşık ve karanlıksa, yıkıcı etkileri varsa rüya sahibi zor zamanlar yaşayacaktır.

Buna rağmen rüyada görülen doğa olayları yağmur, hafif yağan kar gibi insanlara mutluluk veren olaylarsa bu, rüya sahibinin önündeki güzel günlere işaret eder.

Rüyada Doğal Afetten Kurtulmak

Rüyada doğal afetten kurtulmanın anlamı da:

Afetten kurtulmak gibi olumludur.

Rüya sahibinin bütün sorunlarından bir anda sıyrılacağı anlamına gelir. Hatta bu sorunlar kendi kendine ortadan kaybolacaktır.

Bu rüya afet rüyaları içerisinde anlamı en hayırlı olan rüyalardan bir tanesidir. Kötü başlayan olaylar bir anda yoluna girecektir.

Rüyada Hortum Görmek

Rüyada hortum görmek:

Rüya sahibinin doğrudan kendisi ile ilgili olan bir değişime tabir edilir.

Bu rüya, rüya gören kişinin baskın bir karaktere bürüneceğine, çevresinde sözü geçen bir insan haline geleceğine ve yakınında sorun yaşayanların akıl almak için kendisine danışacağına işaret eder.

Rüyada Rüzgar Görmek

Rüyada rüzgar görmenin anlamı:

Olumludur.

Görülen rüzgar rüya sahibinin yaşamına değişiklikler de getirecektir. İlişkilerinde ve iş yaşamında olumlu, güzel günler başlayacak demektir.

Rüya sahibi yeni kararlar alacak ve bu kararlar onun için son derece olumlu sonuçlar doğuracaktır.

Rüyada Kasırga Görmek

Bu rüya:

Rüya sahibini yakında başına gelecek kötü olaylara karşı uyarır. Dikkatli olmasını ve bu olaylardan daha az etkilenmesi için tedbirini almasını söyler.

Tatsız durumlar ortasında kalmamasını, yanındaki insanlara, maddi harcamalarına ve yaşamına dair bütün olayları gözden geçirmesini ister.

Rüyada Kar Fırtınası Görmek

Rüyada kar fırtınası görmek:

Maddi yaşama işaret eder.

Kar fırtınası gören kişinin zarara uğrayacağı, telafisi olmayan kayıplar içine gireceği şeklinde yorumlanır.

Rüya sahibi için mutsuzluk getirecek günler yakındadır. Rüya gören kişi bu fırtınadan kurtulmayı başarırsa kayıplarını da bir şekilde telafi etmeyi başaracaktır.

Rüyada Fırtına Görmek

Rüyada fırtına görmek:

Çok büyük değişikliklerin kapıda olduğu anlamına gelir.

Eğer rüya sahibi fırtınanın dışında ise rüyanın anlamı olumludur. Rüya sahibinin yaşamı baştan sonra bambaşka bir hal alacaktır. Bu değişikliklerin hepsi olumlu yönde meydana gelecektir. Aile, iş ya da sosyal yaşamda bir farklılık, maddi anlamda bir büyüme olarak yorumlanır.

Rüya sahibi fırtınanın içindeyse o zaman rüyanın anlamı da olumsuz olur. Bu sefer yaşanacak değişiklikler yıkıcı ve hasar verici olacak demektir.

Rüyada Fırtınaya Yakalanmak

Rüyasında bir anda kendisini fırtınaya yakalanmış olarak gören kişinin:

Yaşayacağı sıkıntılara hazırlıklı olması gerekir.

Bu rüya bir uyarı niteliği taşır.

Rüya sahibinin önündeki günlerde başına gelecekler konusunda daha dikkatli davranmasını, ani kararlar vermekten kaçınmasını söyler.

Fırtınanın nerede gerçekleştiği de önemlidir. Fırtına kurtulması zor alanlarda rüya sahibini bulmuş ise olayların yıkıcı etkisi daha fazla olacaktır.

Rüyada Fırtınadan Zarar Görmek

Rüyada fırtınadan zarar görmek:

Aile ya da iş yaşamında, alınacak bir haber sonrası bütün düzenin tepetaklak olması anlamına gelir. Eşle, çocuklarla ya da iş arkadaşları ile rüya sahibinin arasının bozulacağı anlamını taşır. Zarar uzun bir süre etkisini gösterecek ve rüya sahibi bunlarla uğraşırken ruhsal anlamda da bir yıpranma yaşayacaktır.

Rüyada Fırtınada Evin Zarar Görmesi

Ev, rüyalarda her zaman kişinin kendi evini ve aile yaşamını temsil eder. Evin başına gelecek iyi ya da kötü olaylar da hane içinde gerçekleşecek demektir.

Rüyada fırtınada evin zarar görmesi:

Rüya sahibinin hanesinde yaşanacak üzücü gelişmelere yorulur.

Ev halkı arasında sorunlar yaşanacak, maddi veya manevi sıkıntılara düşülecektir.

Bu rüya aile yaşamında bir dağılmaya yani boşanmaya da işaret edebilir.

Rüyada Kasırgadan Saklanmak

Kasırgadan saklanmak:

Rüya sahibinin etrafındaki kötü olayların ve kötü insanların farkında olduğuna, bunlardan kaçmak için saklanmak dışında bir çare bulamadığına yorulur. Zarar görmemek için bu insanların arasına girmekten kaçınmaktadır.

Rüyada Kasırgadan Kaçmak

Rüyasında kasırgadan kaçan kişi:

Musibetlerden var gücü ile uzaklaşmaya çalışıyor demektir.

Çevresinde yaşanan ve kendisine zarar verecek olan olayların farkındadır ya da kendisi büyük bir sıkıntı içerisindedir.

Her iki durumda da bütün bunlardan kurtulmak için elinden geleni yapmaktadır.

Rüyada Kasırganın İçine Girmek

Rüyada kasırganın içine giren kişi:

Kendi hataları nedeniyle başına büyük dertler açacak demektir.

Rüya sahibi başına gelecekleri bile bile kendisin bu olayların içerisine atacaktır.

Bu rüya genellikle kötü bir iş anlaşmasına yorumlanır. Girişilecek iş sonrasında önemli maddi kayıplara uğranacaktır.

Rüyada Denizde Kasırga Görmek

Denizin ortasında kasırga görmek:

Kurtulması mümkün olmayan bir felaket demektir.

Rüya gören kişi elleri kolları bağlı bu felaketin başından geçmesini beklemek zorundadır.

Eğer kasırga rüya içerisinde bir anda sona ererse o zaman rüya sahibinin dertlerinin kendiliğinden ortadan kalkacağına yorumlanır.

Buna rağmen rüya sahibi kasırgadan kurtulmak için mücadele ediyorsa gerçek yaşamında da olayları yoluna koymak için büyük bir mücadelenin içerine girecektir.

Rüyada Sel Görmek

Yağmurun olması gerektiğinden fazla yağması sele neden olur. Yağmur ne kadar bereketi simgelese de sel de bir o kadar yıkıcı etkileri olan durumlardan birisidir.

Sel görülen rüyaların hemen hemen hepsinin anlamı:

Olumsuz olarak yorumlanır. Çok azı iyi ve güzel haberlere işaret eder. Tabii rüyanın anlamında selin büyüklüğü, suların rengi ve sel altında kalan yerlerin de anlamı rol oynar.

Rüyada Sel Baskını Görmek

Rüyada sel baskını görmek:

Yaşanacak zorluklara işaret eder.

Aile yaşamındaki anlaşmazlıklara, görüş ayrılıklarına ve kavgalara yorulan sel baskını, bir süre aile ilişkilerinin yolunda gitmeyeceği şeklinde yorumlanır.

Bu kişinin yaşadığı sorun iş hayatı ile de ilgili olabilir. Çalışan biriyse işini kaybedebilir. Kendi işini yapan biriyse etrafındaki onu ezip geçmek isteyen insanlar nedeniyle tökezleyebilir.

Rüyada Büyük Sel Felaketi Görmek

Rüyada büyük sel felaketi:

Rüya sahibinin çok büyük bir sorunun ortasına kalacağı şeklinde yorumlanır.

Sel felaketi ne kadar büyük olursa gelecek dertler de o oranda büyük olacaktır.

Eğer rüya sahibi bu selden kurtulmayı başarırsa bir şekilde bu sıkıntılarını da çözmeyi başarabilecektir.

Rüyada Aşırı Yağmur Görmek

Rüyada etrafa zarar vermeyen aşırı yağmur görmek:

Bolluk ve berekete yorumlanır.

Yağmur toprağı canlandıran, doğanın yeşermesine yardımcı olan doğa olayıdır.

Rüyada görülen yağmur ise tıpkı doğada olduğu gibi güzel haberler getirecektir.

Bu rüya olmasından ümit kesilen bir olayın tekrar gündeme geleceği şeklinde de yorumlanabilir.

Rüyada Selin Ortasında Kalmak

Rüyasında selin ortasında kalan kişinin rüyası:

Selden kurtulup kurtulamadığına göre değişiklik gösterir. Eğer rüya sahibi selden kurtulursa bu rüya o kişinin birtakım sıkıntılar yaşayacağı ama bunları atlatacağı şeklinde yorumlanır

Ancak rüya sahibi selden kurtulmak için çaba sarf ettiği halde başarısız olursa yaşadığı sorunların bir süre daha süreceğine ve bu sorunlar yüzünden epey canının sıkılacağına işaret eder.

Rüyada Yoldan Sel Akması

Yoldan sel akması:

Diğer sel rüyaları kadar kötüye yorulmaz.

Bu rüya ufak tefek sıkıntıların rüya sahibini etkileyeceğini ama bunlardan kurtulmanın da mümkün olduğunu işaret eder.

Rüyayı gören kişi, sel sularına baktığı gibi sıkıntılarına da bakacak ve bunlardan çok da fazla etkilenmeyecektir.

Rüyada Çamurlu Sel Görmek

Bu rüya:

Yaşanan olayların, kurulan planların, kalkışılan işlerin içinde bazı pürüzler olduğu şeklinde yorumlanır. Bütün işlerin tam ortasında duran bu sorun aynı zamanda büyük bir sıkıntıyı da beraberinde getirecektir.

Rüya iş yaşamı, aile yaşamı ya da sosyal hayat ile ilgili olabilir. Tabiri caizse ortada bulunan sorun yaşanan her anı, kalkışılan her işi de bulandıracaktır.

Rüyada Evi Sel Bastığını Görmek

Evi sel bastığını görmek:

Hane içinde bir huzursuzluk yaşanacağına işaret eder.

Aile içinde sıkıntılar ortaya çıkacak ve bu sıkıntılara dışarıdan gelen birisi sebep olacaktır.

Eğer rüya sahibi hanesine dışarıdan gelen ve huzursuzluk çıkartmaya niyeti olan bu insanın kim olduğunu anlar, ondan uzak durursa bu sıkıntıları başından atacak demektir. Ancak bu kişinin kim olduğunu bilemez ise önemli sorunlar yaşayacaktır.

Rüyada Selden Kaçmak

Rüyasında selden kaçan kişi:

Birlikte iş yaptığı kişiler ile bir tartışma yaşayacaktır. Bu sorun nedeniyle de maddi sıkıntıya düşecektir.

Rüya sahibi için son derece olumsuz olaylar gelişecektir. Sorun yaşanacak kişi ya aynı iş yerinde birlikte çalışılan iş arkadaşlarından biri olacaktır ya da kişinin iş ortağı olacaktır.

Rüyada Sel Baskınından Kurtulmak

Rüyada sel baskınından kurtulmak:

Daha sonra sonuçları felaket getirecek bir işten son anda dönüleceği anlamına gelir. Şans eseri bu işten vazgeçilecek ve elde edilen sonuçla birlikte rüya sahibi vazgeçmenin kendisi için ne kadar hayırlı olduğunu anlayacaktır. Bu nedenle rüya sahibinin girmediği bu işi bir kayıp olarak değil aksine bir kazanç olarak görmesi gerektiğini söyler.

Rüyada Selden Birini Kurtarmak

Rüyada selden birisini kurtarmak:

Rüya gören kişinin sıkıntıda olan birine yardım edeceği şeklinde yorumlanır.

Rüya sahibi yakınlarında olan bir kişinin yaşadığı çaresizliğe kayıtsız kalamayacak ve ona elinden gelen yardımı yapacaktır. Bu yardımlar sonunda da o kişi yaşadığı sıkıntıları atlatacaktır.

Rüyada Sele Kapılmak

Rüyasında sele kapılan kişinin:

Büyük bir kafa karışıklığı yaşadığı söylenir. Bu karışıklık maddi olanaksızlıklar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Belirsizlikler nedeniyle her işi yarım bırakma ve daldan dala atlama olarak da tabir edilebilir. İçinde bulunduğu durum rüya gören kişiyi daha büyük bir karmaşaya sürükleyecektir.

Rüya sahibi yaşamına ve harcamalarına dikkat etmez ise daha kötü durumlara düşecektir.

Bu rüya bir çeşit uyarı niteliği taşır.

Rüyada Başkasının Sele Kapıldığını Görmek

Rüyasında başkasının sele kapıldığını gören kişi:

Eğer sele kapılanı tanıyorsa, bu rüya o insanın önemli bir değişime gireceği şeklinde yorumlanır.

Rüya, doğrudan rüya gören kişiyi değil sele kapılan kişiyi ilgilendirir.

Rüya sahibi, sele kapılanı kendisi kurtarıyorsa bu değişim rüya sahibi ile ilgili olacaktır.

Rüyada Sel Sularının Çekildiğini Görmek

Rüyasında sel sularının çekildiğini gören kişinin:

Yaşadığı sıkıntılar bir anda ortadan kalkacaktır. Ancak bu sıkıntıların kalkması için büyük bir olayın yaşanması gerekecektir. Tıpkı suların çekilmesinin ardından ortaya çıkan gerçekler gibi, bu gerçek de belirmeden sorunlar yaşanmaya devam edecektir. Bütün sorunlar bittiği andan itibaren ise rüya sahibini güzel günler bekliyor demektir.

Rüyada Temiz Sel Suyu Görmek

Rüyada temiz sel suyu görmek:

Ufak tefek sıkıntılar yaşanacağına ama bu sıkıntıların kolaylıkla atlatılacağına işaret eder.

Yaşanacak sorunların çoğu kendiliğinden ortadan kaybolacaktır.

Rüya sahibini etkilemeyecek kadar küçük sıkıntılar oluşacaktır.

Bu rüyanın bir başka yorumu ise tertemiz bir haber geleceği şeklindedir. Rüya sahibinin yakınlarından birinden gelecek güzel bir haber bütün aileyi sevindirecektir.

Rüyada Dünyanın Sular Altında Kaldığını Görmek

Rüyada dünyanın sular altında kaldığını görmek:

Çok büyük bir felakete işaret eder. Bu felaket kişinin kendisini etkileyebileceği gibi yaşadığı ülke ile de ilgili olabilir.

Yönetim değişikliği, ekonomik sorunlar hatta bir iç savaş bile bu rüyanın anlamlarından biri olabilir.

Eğer bu rüya:

Rüyayı gören kişiyi ilgilendiriyorsa anlam suyun rengine göre değişiklik gösterir. Su berrak ve aydınlıksa o kişinin bereketli bir döneme gireceği şeklinde yorumlanır.

Suyun bulanık ve kirli olması ise yakın zamanların sıkıntılı geçeceğine delalet eder.

Rüyada Deprem Görmek

Rüyada deprem görmek:

Bir anda yaşanabilecek değişikliklere işaret edebileceği gibi büyük bir yıkımın da habercisi olabilir. Depremin diğer doğa olaylarından farkı zamanının bilinememesidir. Her an gerçekleşebilir ve büyük felaketler getirebilir. Deprem rüyalarının depremin şekline göre anlamları değişir.

Rüyada Zelzele Görmek

Rüyada zelzele yani deprem olduğunu görmek veya duymak:

Taşınma anlamına gelir.

Rüya sahibi bulunduğu mekandan bir başka yere geçecektir.

Bu rüya genellikle uzak taşınmaları işaret eder. Şehir değiştirme gibi önemli bir dönüm noktası rüyanın hemen ardından söz konusu olacaktır.

Zelzele görmenin bir başka anlamı da aile içinde bir değişiklik olacağıdır. Rüya sahibinin çocukları varsa bu taşınma onunla ilgili de olabilir. Evlilik, iş, okul gibi nedenlerle rüya sahibinin çocuğu evden ayrılacaktır.

Rüyada Depremde Sallanmak

Bu rüya:

Bazı olayların yolunda gitmeyeceğine işaret eder.

Kalkışılan işlerin temeli sağlam değildir. En küçük bir darbede bütün düzen yıkılabilir.

İster bir ilişki bağı olsun, ister bir iş olsun, rüya sahibinin önündeki olaylar karşısında daha temkinli davranmasını öğütleyen bu rüya daha sonra yaşanabilecek büyük yıkımlara karşı da uyarı niteliği taşır.

Rüyada Deprem Sarsıntısı Görmek

Bu rüya:

Eğer rüya sahibi deprem sarsıntısını uzağında görmüşse bu rüya çok da önemli olmayan birtakım olaylar yüzünden canının sıkılacağı şeklinde yorumlanır. Çevresinde yaşanan olumsuzluklar neticesinde rüya gören kişinin de huzuru bir parça kaçacaktır.

Eğer rüya sahibi sarsıntının içerisindeyse olaylardan kendisi de doğrudan etkilenecektir.

Rüyada Sarsıntıdan Korkmak

Rüyada sarsıntıdan korkmak:

Rüya sahibinin atılacağı bir iş ile ilgili şüpheleri olduğuna yorulur. Ancak bu, yersiz bir korkudur. Rüya sahibinin şüpheleri asla gerçek çıkmayacak ve girdiği işte başarılı olacaktır.

Bu rüya aynı zamanda kalkışılacak işlere hayırlı bir başlangıç yapılması gerektiğini de söyler. Bu, iş ile ilgili bir adak olabilir, ihtiyacı olan birisine yardım etmek olabilir.

Rüyada Camide Deprem Olduğunu Görmek

Camide deprem olduğunu görmek:

Aslında kişinin kendi elinde olmadan başına gelecek sıkıntılara yorulur.

Rüya sahibi birilerine inancı gereği yardım etmeye çalışacak ancak kötü niyetli kişiler tarafından kandırılacak demektir. Yapmaya niyetlendiği iyilik ise boşa gidecektir. Bu rüyayı gören kişi kalkıştığı hayır işlerinde daha dikkatli davranmalıdır.

Rüyada Namaz Kılarken Deprem Olduğunu Görmek

Namaz kılarken deprem görmek:

Rüya sahibinin çok büyük bir hataya düşeceği şeklinde yorumlanır.

Bu hata nedeniyle sevdiği bir insanla arasının açılacağına ve ne kadar uğraşırsa uğraşsın o insanla olan ilişkisinin bir daha düzelmeyeceğine tabir edilir.

Bu rüyanın bir başka anlamı ise rüya sahibinin kendisini kandırmaya çalışan bir insandan yanındakilerin yardımı ile kurtulacağıdır.

Rüyada Kabe'de Deprem Olduğunu Görmek

Kabe, Müslüman aleminin en önemli yapılarından birisidir. Rüyada Kabe'yi görmek eğer güzel bir rüyanın içerisindeyse oldukça hayırlıdır.

Ancak yıkıldığını görmek de:

Bir o kadar kötüdür.

Çok sevilen bir büyüğün kaybına, bu kaybın ardından yaşanacak üzüntülere işaret eden bu rüya, o kişinin uzun yıllar sonra bile değerle anılacak bir insan olduğuna yorulur.

Rüyada Kabe’de deprem olduğunu görmenin bir başka anlamı ise:

Çok sevilen birisinin kötü bir hareketi karşısında rüya sahibinin hayal kırıklığına uğrayacağıdır. Rüya gören kişi bu yıkımı kolay kolay atlatamayacak ve insanlara olan güveni ciddi bir biçimde sarsılacaktır.

Rüyada Deprem Sırasında Dua Etmek

Rüyada deprem sırasında dua ettiğini gören kişi için bu rüya:

Hayırlı anlamları da beraberinde getirir.

Deprem rüyada büyük değişimler yaşanacağı anlamına gelir.

Deprem sırasında dua eden rüya sahibi ise bu değişimlerin farkındadır ve yeni yaşamının ona hayırlı gelmesi için dua etmektedir. Ettiği bu dualar kaşılığını bulacak ve yaşadığı değişimler rüya sahibine büyük bir kapı açacaktır.

Rüyada Gemide Deprem Olduğunu Görmek

Rüyada gemide deprem olması:

Çok korkulan bir an yaşanacağına işaret eder. Yaşanacak an o kadar korkutucu olacaktır ki, rüya sahibi kalbi duracak gibi hissedecektir.

Rüyayı gören kişi etrafındaki insanların can güvenliğinden endişe edecek ancak onları kurtarmak için hareket edemeyecektir.

Eğer rüyada gemi batarsa sıkıntı dolu günler başlayacaktır. Bu rüya, rüya gören kişiyi önündeki günler için uyarır. Her adımını dikkatli bir şekilde atmasını söyler.

Rüyada Okulda Deprem Olduğunu Görmek

Bu rüya:

Aile içinde kalması gereken sırların başkalarının kulağına gideceğine işaret eder.

Sırlar kötü niyetli birisi tarafından yayılacak ve bu durum aile içerisinde önemli sarsıntılara yol açacaktır.

Eğer rüya sahibinin bir amacı, bir planı varsa, bunları hayata geçirmeden kimse ile paylaşmaması yönünde bir uyarı olan bu rüya aynı zamanda haneye giren çıkanlara da dikkat edilmesi gerektiği şeklinde yorumlanabilir.

Rüyada Asansörde Deprem Olduğunu Görmek

Rüyada asansörde deprem olduğunu görmek:

İş yaşamında gelinen noktada bir sekteye uğranacağına işaret eder. İş ortaklarından biriyle anlaşmazlık noktasına gelinmesi, iş yerinde amirlerden biriyle tartışmak bu rüyanın anlamını karşılar.

Rüya sahibi işi ile ilgili yaşadığı bu gerginlik nedeniyle maddi kayba uğrayacaktır. Dahası bu sorun aynı zamanda rüya gören kişi için bir prestij kaybı da oluşturacaktır.

Rüyada Depremden Kurtulmak

Rüyada depremden kurtulmak:

Çok büyük bir belanın def edileceği anlamına gelir.

Rüya sahibi başında bulunan bütün musibetlerden kurtulacak ve feraha çıkacaktır. Depremden kurtulmak bir anda bolluk ve bereket dolu bir dönemin de başlangıcı olabilir.

Miras, ikramiye gibi bir yoldan kişinin eline geçecek bir para onu feraha çıkaracaktır.

Rüyada Büyük Deprem Olduğunu Görmek

Rüyada başkasının evinde deprem olduğunu görmek:

Dedikodular yüzünden yaşanacak olumsuzluklara delalet eder.

Bu rüya genellikle kişinin özel hayatı ile ilgilidir. Dışarıdan aile yaşamına müdahale eden art niyetli insanlar yüzünden rüya sahibinin huzuru kaçacaktır.

Rüya sahibinin hanesine herkesi almaması yönünde bir uyarı niteliği taşır.

Rüyada Depremde Ev Yıkılması

Aileyi neredeyse dağılma aşamasına getiren bir sıkıntının yakın zamanda baş göstereceği şeklinde yorumlanan bu rüya:

Rüya sahibini elinde olanlara sıkı sıkı bağlanması konusunda uyarır.

Çevresinden gelen etkiler nedeniyle yuvasını dağıtmamasını, başkalarının sözlerine kulak asmamasını söyler.

Rüyada Deprem Olduğunu Hissetmek

Rüyada deprem olduğunu hissetmek:

Rüya sahibi çok hafif bir üzüntü atlatacak ama bu sıkıntılı günlerin sonunda feraha kavuşacaktır.

Bu rüya, rüya sahibine yaşadıkları karşısında telaşa kapılmamasını, biraz çaba ile eski mutlu günlerine kavuşmasının mümkün olduğunu işaret eder.

Rüyada Deprem Olduğunu Sanmak

Rüyada deprem olduğunu sanmak:

Kuruntular nedeniyle rüya sahibinin kendi kendini mutsuz edeceği anlamı taşır.

Rüya sahibi ortada hiçbir neden yokken sıkıntılara düşecektir. Zihnindeki sorunlardan uzaklaştığı zaman ise bu sıkıntıların gerçekten önemli olmadığını anlayacaktır.

Rüyada Deprem Haberi Almak

Bazı rüyalarda deprem olumsuz değil olumlu anlamlar taşır. Deprem haberi almak da bu rüyalardan bir tanesidir.

Rüyasında deprem haberi alan kişi:

Yakınlarından birisi ile ilgili bir haber alacaktır. Bu haber o kişinin yaşamında olacak bir değişim olabilir, taşınma ya da evlilik olabilir. Gelecek haber her ne olursa olsun hayırlı bir haberdir.

Rüyada Yıkılan Yerler Görmek

Rüyada birden fazla yıkılan yer görmek:

Aynı oranda da kötü günlerin geleceğine işaret eder.

Sorunlar her bir yandan rüya sahibini etkileyecektir. Yıkıntılar ne kadar fazla ise yaşanacak olan kötü zamanlar da o derece fazla olacaktır.

Rüya sahibi yıkıntıları toparlamaya çalışıyorsa bu, yaşadığı buhranlardan çıkmak için çaba göstereceği anlamına gelir.

Rüyada Yıkılan Binanın Altında Kalmak

Bu rüya tabiri:

Rüya sahibi yaşadığı sorunların altından kalkamayacak, büyük yıkımlar yaşayacaktır.

Eğer rüya sahibini birileri kurtarıyorsa bu sorunların üstesinden başkalarının yardımı ile gelecektir.

Eğer rüya sahibi yıkıntıların altından kendi çabaları ile kalkıyorsa o zaman bu rüya, rüya sahibinin kendi çabaları ile bütün sıkıntıları başından atacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Sarsıntı Görmek

Rüyada deprem haricinde sarsıntı görmek: