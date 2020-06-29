Rüyada Ekmek Görmek: Ekmek Yemek, Ekmek Dağıtmak

Yapılan araştırmalara göre bütün insanlar rüya görmektedir. Ancak bazı insanlar rüyalarını çok net hatırlarken bazıları hiçbir şeyi hatırlamamakta ve rüya görmediğini sanmaktadır. İslama göre, rüyalar üç çeşittir.

Bunlar:

Salih rüya,

Şeytani rüya ve

İçinde bulunulan durumla ilgili rüyadır.

Salih rüyalar haberci nitelik taşır ve yorumlanması rüya sahibi için oldukça hayırlıdır. Salih rüyalardan biri de “ekmek” görmektir. Buna göre, rüyada ekmek görmek genelde hayra yorulsa da ekmeğin özelliklerine ve beraberinde görülen diğer işaretlere bakarak rüyayı tabir etmek daha doğru olacaktır.

Bu rüya:

Rüya sahibinin eline bir miktar para geçmesine, mal mülk yönünden zengin olmasına ve helalinden para kazanmaya delalet eder.

Rüyayı gören kişi, evli ise eşiyle birlikte mutlu ve huzurlu günler yaşar.

Bekar ise, hayırlı bir kişi ile beraber olarak mutlu bir yuvanın sahibi olur.

Rüyada Ekmek Çiğnemek

Bu rüya:

Rüya sahibinin yaşadığı kötü günlerin artık geride kaldığına, kişinin şansının açık olduğuna ve tüm sıkıntıların Allah’ın sayesinde son bulacağına delalet eder.

Ancak bu rüya bazı yorumculara göre, rüyayı gören kişi için gözden düşmeye, itibar kaybetmeye ve sevdiği bir kişiyle ayrılık yaşamaya da işaret edebilir.

Rüyada Somun Ekmek Yemek

Bu rüya:

Para biriktirmeye, gelecekte rahat etmeye ve maddi sıkıntıların son bulmasına delalet eder.

Rüyayı gören kişinin maddi anlamda kazancı artar, iş hayatında başarılı olur, uzun zamandır hayalini kurduğu her şey gerçekleşmeye başlar.

Bu rüyayı gören bekar kimseler için evliliği müjdeleyen bu rüya, aynı zamanda kişinin İslam dininin emir ve yasaklarına uyan bir müslüman olduğunu da gösterir.

Rüyada Çiğ Ekmek Hamuru Yemek

Bu rüya:

Kişinin sıkıntılarının kısa zamanda son bulacağına ve iyi insanlara denk geleceğine delalet eder.

Ancak bazı rüya tabircilerine göre bu rüya, doğru yoldan ayrılmaya ve bir hastalığın pençesine düşmeye işaret etmektedir.

Rüyada Ekmek Görmek

Bu rüya:

Birçok yoruma göre rüya sahibinin güzel günler yaşayacağının, zengin olacağının ve renkli bir yaşantıya sahip olacağının göstergesidir.

Rüyayı gören kişi helalinden bol kazanç sahibi olur ve yaşadığı üzüntülü günlerden kurtulur.

Rüyada bayat ekmek görmek:

İyi bir dost ortamı edinmeye işaret eder.

Kişinin insanlar tarafından çok sevilen biri olduğuna ve insanlara karşılıksız iyi davrandığına delalet eden bu rüya aynı zamanda hayır duası almaya da delalet eder.

Bayat ekmek rüyası maddi ve manevi yönden oldukça hayırlı kapıların açılacağı bir dönemin başlangıcının müjdeleyicisidir.

Rüyada küflenmiş ekmek görmek:

Rüya sahibinin, maddi sorunlarının son bulacağına, borçlarını ödeyeceğine ve parlak bir gelecek yaşayacağına delalet eder.

Bu rüya aynı zamanda kişinin güvenilir bir arkadaş elde edeceğine ve iyi insanlarla karşılaşacağına, zenginleşeceğine ve kazancı bol bir iş bulacağına işaret eder.

Rüyada Somun Ekmek Görmek

Bu rüya:

Rüya sahibinin, rızkının artacağına ve hayallerine ulaşmanın bir yolunu bulacağına delalet eder.

Rüya sahibi haramdan uzak duran, herkese yardım eden iyi kalpli bir kişidir.

Bazen de bu rüya alimler tarafından, gizli bir iş çevirmek ve bu işi ortaya çıkartmak için çaba göstermek şeklinde de yorumlanmaktadır.

Rüyada Yufka Ekmek Görmek

Bu rüya:

Rüya sahibinin geçim sıkıntısı çekmeden rahat bir hayat süreceğine, dünyada maddi ve manevi yönden hiçbir sorun yaşamayacağına delalet eder.

Kişinin parası ve malı günden güne artış gösterir hatta harcadığı bütün paraların kat kat fazlası geri gelir.

Rüyayı gören kişinin zengin olması sayesinde ailesi ve çevresindeki kişiler de zengin, mutlu ve huzurlu bir hayat yaşarlar.

Rüyada Kepekli Ekmek Görmek

Bu rüya:

Borçların biteceğine ve sıkıntılı günlerin geride kalacağına işaret eder.

Kişi, yardıma muhtaç insanlara iyilikte bulunacak ve aile hayatındaki kişilere çok büyük bir mutluluk yaşatacaktır.

Ancak rüya sahibi inatçı bir kişiliğe sahipse bu inadının ona borç ile döneceğini ve yakın bir dostu ile kırgınlık yaşayacağını da işaret edebilir.

Rüyada Buğday Ekmeği Görmek

Bu rüya:

Rüya sahibinin hayatının tüm yönüyle bereketli olacağını ve nasip kapılarının birer birer açılacağını işaret eder.

Rüya sahibi evli ise vatana ve millete hayırlı bir evlat sahibi olur.

Dileklerin kabul olacağını müjdeleyen bu rüya, kişinin etrafındaki herkes için oldukça hayırlıdır.

Rüyada Küçük Ekmek Görmek

Ekmek genel olarak hayra, berekete, ilim öğrenmeye ve İslam’a delalet etmektedir. Aynı zamanda bu rüya da helal rızkı, mal zenginliğini ve menfaat düşkünlüğünü işaret eder.