Rüyada Ekmek Görmek: Ekmek Yemek, Ekmek Dağıtmak

Yapılan araştırmalara göre bütün insanlar rüya görmektedir. Ancak bazı insanlar rüyalarını çok net hatırlarken bazıları hiçbir şeyi hatırlamamakta ve rüya görmediğini sanmaktadır. İslama göre, rüyalar üç çeşittir.
Bunlar:
- Salih rüya,
- Şeytani rüya ve
- İçinde bulunulan durumla ilgili rüyadır.
Salih rüyalar haberci nitelik taşır ve yorumlanması rüya sahibi için oldukça hayırlıdır. Salih rüyalardan biri de “ekmek” görmektir. Buna göre, rüyada ekmek görmek genelde hayra yorulsa da ekmeğin özelliklerine ve beraberinde görülen diğer işaretlere bakarak rüyayı tabir etmek daha doğru olacaktır.
Bu rüya:
- Rüya sahibinin eline bir miktar para geçmesine, mal mülk yönünden zengin olmasına ve helalinden para kazanmaya delalet eder.
- Rüyayı gören kişi, evli ise eşiyle birlikte mutlu ve huzurlu günler yaşar.
- Bekar ise, hayırlı bir kişi ile beraber olarak mutlu bir yuvanın sahibi olur.
Rüyada Ekmek Çiğnemek
Bu rüya:
- Rüya sahibinin yaşadığı kötü günlerin artık geride kaldığına, kişinin şansının açık olduğuna ve tüm sıkıntıların Allah’ın sayesinde son bulacağına delalet eder.
Ancak bu rüya bazı yorumculara göre, rüyayı gören kişi için gözden düşmeye, itibar kaybetmeye ve sevdiği bir kişiyle ayrılık yaşamaya da işaret edebilir.
Rüyada Somun Ekmek Yemek
Bu rüya:
- Para biriktirmeye, gelecekte rahat etmeye ve maddi sıkıntıların son bulmasına delalet eder.
- Rüyayı gören kişinin maddi anlamda kazancı artar, iş hayatında başarılı olur, uzun zamandır hayalini kurduğu her şey gerçekleşmeye başlar.
- Bu rüyayı gören bekar kimseler için evliliği müjdeleyen bu rüya, aynı zamanda kişinin İslam dininin emir ve yasaklarına uyan bir müslüman olduğunu da gösterir.
Rüyada Çiğ Ekmek Hamuru Yemek
Bu rüya:
- Kişinin sıkıntılarının kısa zamanda son bulacağına ve iyi insanlara denk geleceğine delalet eder.
Ancak bazı rüya tabircilerine göre bu rüya, doğru yoldan ayrılmaya ve bir hastalığın pençesine düşmeye işaret etmektedir.
Rüyada Ekmek Görmek
Bu rüya:
- Birçok yoruma göre rüya sahibinin güzel günler yaşayacağının, zengin olacağının ve renkli bir yaşantıya sahip olacağının göstergesidir.
- Rüyayı gören kişi helalinden bol kazanç sahibi olur ve yaşadığı üzüntülü günlerden kurtulur.
Rüyada bayat ekmek görmek:
- İyi bir dost ortamı edinmeye işaret eder.
- Kişinin insanlar tarafından çok sevilen biri olduğuna ve insanlara karşılıksız iyi davrandığına delalet eden bu rüya aynı zamanda hayır duası almaya da delalet eder.
- Bayat ekmek rüyası maddi ve manevi yönden oldukça hayırlı kapıların açılacağı bir dönemin başlangıcının müjdeleyicisidir.
Rüyada küflenmiş ekmek görmek:
- Rüya sahibinin, maddi sorunlarının son bulacağına, borçlarını ödeyeceğine ve parlak bir gelecek yaşayacağına delalet eder.
- Bu rüya aynı zamanda kişinin güvenilir bir arkadaş elde edeceğine ve iyi insanlarla karşılaşacağına, zenginleşeceğine ve kazancı bol bir iş bulacağına işaret eder.
Rüyada Somun Ekmek Görmek
Bu rüya:
- Rüya sahibinin, rızkının artacağına ve hayallerine ulaşmanın bir yolunu bulacağına delalet eder.
- Rüya sahibi haramdan uzak duran, herkese yardım eden iyi kalpli bir kişidir.
- Bazen de bu rüya alimler tarafından, gizli bir iş çevirmek ve bu işi ortaya çıkartmak için çaba göstermek şeklinde de yorumlanmaktadır.
Rüyada Yufka Ekmek Görmek
Bu rüya:
- Rüya sahibinin geçim sıkıntısı çekmeden rahat bir hayat süreceğine, dünyada maddi ve manevi yönden hiçbir sorun yaşamayacağına delalet eder.
- Kişinin parası ve malı günden güne artış gösterir hatta harcadığı bütün paraların kat kat fazlası geri gelir.
- Rüyayı gören kişinin zengin olması sayesinde ailesi ve çevresindeki kişiler de zengin, mutlu ve huzurlu bir hayat yaşarlar.
Rüyada Kepekli Ekmek Görmek
Bu rüya:
- Borçların biteceğine ve sıkıntılı günlerin geride kalacağına işaret eder.
- Kişi, yardıma muhtaç insanlara iyilikte bulunacak ve aile hayatındaki kişilere çok büyük bir mutluluk yaşatacaktır.
- Ancak rüya sahibi inatçı bir kişiliğe sahipse bu inadının ona borç ile döneceğini ve yakın bir dostu ile kırgınlık yaşayacağını da işaret edebilir.
Rüyada Buğday Ekmeği Görmek
Bu rüya:
- Rüya sahibinin hayatının tüm yönüyle bereketli olacağını ve nasip kapılarının birer birer açılacağını işaret eder.
- Rüya sahibi evli ise vatana ve millete hayırlı bir evlat sahibi olur.
- Dileklerin kabul olacağını müjdeleyen bu rüya, kişinin etrafındaki herkes için oldukça hayırlıdır.
Rüyada Küçük Ekmek Görmek
Ekmek genel olarak hayra, berekete, ilim öğrenmeye ve İslam’a delalet etmektedir. Aynı zamanda bu rüya da helal rızkı, mal zenginliğini ve menfaat düşkünlüğünü işaret eder.
Ancak rüyada görülen küçük ekmek:
- Kısa ömre ve rızkın azlığına da işaret edebilir.
Rüyada Dilimlenmiş Ekmek Görmek
Bu rüya:
- Kişinin iyi bir gelir elde edeceğine, kendisi için hayırlı bir iş ortaya koyacağına ve yüklü miktarda kazanç elde edeceğine delalet eder.
- Ayrıca bu rüya düşmana galip gelmeye, kendini bilmeye, Allah’ın hayırlı lütufları ile karşılaşmaya, kabul edilen tövbeye işaret eder.
- Ancak bazen de rüya sahibinin çok sevdiği insanlar ile arasının bozulması ya da kişinin ailesi ile sorunlar yaşaması anlamına da gelebilir.
Rüyada Pişmemiş Ekmek Görmek
Bu rüya:
- Rüya sahibinin hayallerinin gerçekleşeceğine, iyi adımlarının takdir göreceğine ve çok dua alacağına delalet eder.
- Rüya sahibi iş hayatında yüksek mevkilere gelerek planladığı işleri kısa zamanda gerçekleştirir.
- Rüyayı gören kişi erkek ise şansı açılarak hayatı mutlu ve konforlu bir hale gelir. Yaşama isteği artarak hayatında çok güzel değişimler ve gelişmeler yaşar.
Rüyada Sıcak Ekmek Görmek
Bu rüya tabiri:
- Aile içindeki yaşamı tabir etmektedir.
- Rüya sahibinin aile bireyleri arasındaki samimiyeti, huzuru ve mutluluğu gösteren bu rüya aynı zamanda bol rızık elde etmeye işaret etmektedir.
- Rüyada sıcak ekmek yemek, rüya sahibinin zengin olacağına ancak mütevaziliğini hiçbir zaman elden bırakmayacağına ve dostlarının kıymetini eskisinden daha fazla bileceğine rivayet etmektedir.
Rüyada taze ekmek görmek ise, helal lokma yemeye ve rüya sahibinin muradının gerçekleşmesine delalet eder.
Rüyada Ekmek Arası Peynir Görmek
Bu rüya:
- Kişinin meslek hayatındaki gelişmeleri göstermektedir.
- Rüya sahibi iş hayatında iyi yerlere gelir ve çevresindeki insanlar kendisine imrenerek bakarlar.
- Huzurlu, keyifli günler yaşar ve güvenilir bir dosta sahip olur.
Rüyada Ekmek İçinde Altın Görmek
Rüyayı gören kişiye:
- Bir yerden miras kalmasına, başarılı iş ortaklığına ve müjdeli haberlere delalet eder.
- Rüya sahibi boşanmış bir insan ise, pişmanlık hisseder ve eski eşinin değerini anlamaya başlar.
Bu rüya:
- Başkalarından yararlanmaya ve fayda görmeye delalet eder.
- Aynı zamanda rüyada ekmek kırıntısını yiyen kişi az olsa da devamlı sürecek bir geçim yolu bulur.
- Rüyada ekmek kırıntısının yere döküldüğünü gören kişi, müsriflik yapar ve kazancını yanlış yollarda harcar.
Rüyada Ekmek Arabası Görmek
Bu rüya:
- Rüya sahibinin, sıkıntıya düşeceğine, büyük bir tartışma yaşayacağına ve bir zarara uğrayacağına delalet ettiği gibi bazen de yönetici olmaya, şansın açılmasına, kimseye muhtaç olmamaya ve hayır duası almaya işaret eder.
- Rüyayı gören kişi etrafındaki insanlarla gereksiz tartışmalara girmekten kaçınmalıdır.
Rüyada Ekmek Almak
Rüyayı gören kişinin:
- İş hayatında başarılı olmasına, çok büyük paralar kazanmasına ve borçlarını ödemesine delalet eder.
- Kişinin, evinden bolluk ve bereketin eksik olmayacağı zamanların çok yakında geleceğini gösterir.
- Rüyada ekmek satın almak, iş hayatında kıskanılacak derecede yükselmeye ve helal para kazanmaya alamet eder.
Rüyada Fırından Ekmek Almak
Ekmek, rüyada görülmesi hayırlı olan bir nimettir.
Rüyayı gören kişi için:
- Berekete, bolluğa, helal kazanca ve geçim sıkıntısı yaşamamaya delalet etmektedir.
Rüyada ekmek fırını açmak ise rüya sahibinin güzel başlangıçlar yapacağının habercisidir. Kişinin karşısına çok büyük fırsatların çıkacağına, mutlu ve huzurlu günler yaşamaya delalet eder.
Rüyada Ekmek Satmak
Oldukça kısmetli olan bu rüyada:
- Satılan ekmekten kazanç elde ediliyorsa bu, büyük bir şans ve mutluluk yaşanacağına delalet eder.
- Aynı zamanda bu rüya sıkıntıların geride bırakılacağını ve yeni başlangıçlar yapılacağını simgeler.
Rüyada Ekmek Satan Birini Görmek
Bu rüya:
- Rüya sahibinin sıkıntılı günler yaşayacağını, borçlarını bir türlü ödeyemeyeceğini ve
- Geçmişte birikim yapmadığı için pişman olacağını işaret eder.
- Bu rüya gelecek zor günlerin habercisidir.
Rüyada Birinin Ekmek Vermesi
Rüya sahibinin:
- Özverili çalışacağına, makam atlayacağına ve helal kazanç sağlayacağına delalet eder.
- Rüyayı gören kişi kendini her türlü kötülükten korur, itibar görür ve başarılı bir kariyere sahip olur.
- Rüyada birinden ekmek almak kişinin geçmişte yaşadığı olumsuz olayların üzerine sünger çekerek, ailesi ile birlikte başka şehre göç edeceğini ve gittiği yerde kendini çok mutlu hissedeceğini haber verir.
Rüyada Birinden Ekmek İstemek
Bu rüyanın yorumu:
- Ekmeğin kimden istendiğine göre değişmektedir.
- Birinden ekmek istemek, kişinin rızkının bollaşacağına, kazanç elde edeceğine, mutlu mesut günler yaşanacağına delalet eder.
- Ancak bu rüya bazen de olumsuz anlamlara gelmektedir. Buna göre, zararlı işler yapmaya, aileyi utandırmaya ve üzüntüden depresyona girmeye işaret etmektedir.
Rüyada ekmeği ölmüş birinden isteyen kişi:
- Hayatının en büyük fırsatını elde ederek herkesin imreneceği bir yaşantıya sahip olur.
Rüyada birinin ekmek istediğini görmek:
- Yaşanılan kötü günlerin ancak sabır ile geçeceğini göstermektedir.
Rüyada komşudan ekmek istemek:
- Kişinin ailesinden ve sevdiklerinden uzak kalacağına, sıkıntılarının ancak sevdiklerinin sayesinde geçeceğine ve rüya sahibinin hayallerini gerçekleştirmek için fırsat bulacağına delalet eder.
Rüyada anneden ekmek istemek:
- Kişinin bir anda karşısında kötü şeyler çıkacağına, rüya sahibinin arkasından birinin kötü konuşacağına ancak bu durumun üzerinden gelineceğine işaret eder.
Rüyada Ekmek Yapmak
Bu rüya:
- Rüya sahibinin iş hayatında tehlikeli olduğunu düşündüğü, korktuğu ve çekimser yaklaştığı bir konu hakkında düşündüklerinin tam tersi çıkmasına, yani korkularının tamamen yersiz olduğuna delalet eder.
- Rüyayı gören kişi iş hayatında oldukça büyük başarılara sahip olur.
Rüyada Ekmek Hamuru Açmak
Bu rüya:
- Kişi için hayırları müjdelemektedir.
- Rüya sahibinin hasta ise şifa bulacağına, işsiz ise iş bulacağına, fakir ise zengin olacağına, sıkıntıdaysa rahata kavuşacağına işaret eder.
- Ayrıca bu rüya, bekarlar için hayırlı bir eş ile evlenmeye, evliler için ise hayırlı evlat sahibi olmaya delalet eder.
Rüyada Ekmek Kızartmak
Bu rüya:
- Zor işlerin üstesinden kolaylıkla gelmeye ve kazancı bol bir gelir kapısı elde etmeye delalet eder.
- Rüyada ekmeği fırında pişirmek ise, hastalıkların şifa bulmasına işaret eder.
Nablusî’ye göre, rüyada görülen ekmeğin en hayırlısı fırında kızartılmış olanıdır.
Rüyada Ekmek Vermek
Bu rüya:
- Rüya sahibinin, büyük bir şans yakalayacağı anlamına gelen bu rüya, aynı zamanda kişiyi mutlu edecek ve yaşama isteği doğuracak gelişmeler yaşayacağına delalet eder.
- Rüyayı gören kişi, Allah katında büyük sayılan bir sevap işlemiştir ya da işleyecektir.
- Rüyada yabancı birine ekmek vermek, rüya sahibinin iyi niyetli ve hayır sahibi bir kişi olduğunu gösterir.
- Bu rüya genel olarak büyük bir zenginliğin ve rahat günlerin habercisidir.
Rüyada çocuğa ekmek vermek:
- Maddi olarak sıkıntıya düşmeye, kişinin güvendiği insanlar tarafından ihanete uğramaya, sevdiği şeylerden yavaş yavaş uzaklaşmaya ve itibar kaybetmeye delalet eder.
Rüyada ekmek dağıtmak:
- Rüya sahibinin fakirlere yardım ettiğini ve hayır duası aldığını gösterir.
- Kişi, maddi anlamda zorluk yaşamaz, ticari konularda başarılı olur.
- Borç ve sıkıntıları kaybolarak mutlu bir hayat yaşar.
- Aynı zamanda bu rüya, rüya sahibinin çevresindeki insanlara fayda sağlayan cömert bir insan olduğunu gösterir.
Rüyada ekmek dağıtan birini görmek:
- Gerçekte tanınan bir kişi ise, bu kişinin herkese yardım eden, gönlü geniş bir insan olduğunu gösterir.
Rüyada Kuşlara Ekmek Atmak
Bu rüya:
- Birçok alim tarafından farklı yorumlanmaktadır.
- Rüyanın doğru tabir edilebilmesi için kuşun türü göz önüne alınmalıdır.
- Rüyada görülen kuşun yırtıcı olması, kişinin çevresinde zarar verebilecek kişilerin olduğunu ancak rüya sahibinin bunun farkında olmadığını gösterir.
- Ancak rüyada görülen kuş zararsız bir türse, hayırlı ve kısmetli bir dönemin içine girilecektir.
Rüyada Köpeğe Ekmek Vermek
Rüyayı gören kişinin:
- Beklemediği sürprizler ile karşılaşacağına, müjdeli bir haber alacağına ve hayallerini gerçekleştireceğine alamet eder.
- Rüya sahibi Allah yoluna yaklaşarak ibadetlerini yerine getirmeye başlar.
- Sorunların üstesinden başarıyla gelir ve yüksek makamlara erişir.
- Rüya sahibi bekar ise, tanıdığı birinin aracılığı ile evlenir.
- Ayrıca bu rüyayı gören kişi yeteneklerinin karşılığını alarak mutlu günler yaşar.
Rüyada Ekmek Atmak
Bu rüya:
- Sorunlardan kolayca kurtulmaya, büyük bir zenginlik ve huzura kavuşmaya delalet eder.
- Rüya sahibi hayırlı iş ortakları kazanarak helal rızık sahibi olur.
- Ticari hayatında daima başarılı girişimlerde bulunur.
- Ayrıca, kazandığı parayı yardıma muhtaç insanlara harcar. Oldukça hayırlı bir rüyadır.
Rüyada Çöpe Ekmek Atmak
Bu rüya:
- Kişinin sürekli aksiliklerle karşılaşacağına, sağlık sorunları yaşayacağına, karamsar bir havaya gireceğine ve canını sıkan insanlarla fikir ayrılığı yaşayacağına delalet eder.
- Ancak bu rüya bazen de kavgaların bitmesine, rahat etmeye, mal mülk sahibi olmaya ve başarılı işlere girmeye yorulabilir.
Rüyada çöpten ekmek toplamak:
- Yetersiz beslenme sebebiyle sağlık sorunları yaşamaya, hastanede yatmaya ancak zamanla şifa bulmaya delalet eder.
- Rüyayı gören kişi, kullandığı ilaçlar varsa içmeyi aksatmamalı ve düzenli beslenmelidir.
Rüyada Birine Ekmek Fırlatmak
Bu rüya:
- Rüya sahibinin hayallerindeki eve kavuşacağına, hayatında yeni bir sayfa açarak mutlu olacağına, hedeflerine ulaşacağına ve bazı konularda inanılmayacak derede güzel günler yaşayacağına delalet eder.
- Rüya sahibi rahatlıkla borçlarını ödemeye ve aldığı hayır duaları sayesinde mutlu ve huzurlu günler yaşamaya başlar.
Rüyada Ekmek Kesmek
Bu rüya:
- Rüya sahibinin kararlı olmasına, hayırlı işlere girmesine ve kurulu bir düzene sahip olmaya delalet eder.
- Rüyayı gören kişinin giriştiği tüm işler başarıyla sonuçlanır ve bahtı sonsuza kadar açık olur.
Rüyada ekmek bölmek:
- Maddi ve manevi yönden kayıp vermeye, bozulan ortaklıklara ve üzüntüye delalet eder.
- Ancak bu rüya, ilerleyen zamanlar için umut verici olabilir. Kişinin yeniden itibar kazanacağı işlere girişmesine ve nam sahibi olmasına işaret eder.
Rüyada Ekmek Düşürmek
Bu rüya:
- Rüya sahibinin uzaktan gelecek bir iş teklifini değerlendirmesine, uzun zamandır süren işsizlik sorununun bitmesine ve manevi anlamda iyi hissetmeye delalet eder.
- Ancak rüya sahibi, güvendiği bir kişiden ihanet görebilir. Bu nedenle çevresindeki insanlara karşı temkinli olmalıdır.
Rüyada ekmeği tuvalete düşürmek ise, kişinin çevresinde iki yüzlü insanların olduğunu gösterir.
Rüyada Ekmek Öpmek
Bu rüya:
- Onurlu bir hayat yaşamaya, kimseye muhtaç olmamaya, maddi yönden olduğu kadar manevi anlamda da zengin olmaya, herkes tarafından sevilip sayılmaya ve iş hayatında diğer insanlara ışık tutmaya delalet eder.
- Aynı zamanda, rüya sahibi müjdeli bir haber alır. Kendini psikolojik olarak yeniden doğmuş gibi hisseder.
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