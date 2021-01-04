Rüyada eski sevgiliyle öpüşmek; sık görülen rüyalardandır. Bu rüya, birlikteliğe delalet eder. Fakat eski sevgili ile değil, yeni bir sevgili ile olan birlikteliğe yorulur. Mutluluğa ve huzura işaret eder. Rüyada eski sevgiliyle öpüşmek nerede ve ne şekilde öpüşüldüğüne göre çeşitli anlamlara gelir. "Rüyada eski sevgiliyle öpüşmek ne demek, ne anlama gelir?" sorularının yanıtlarını sizler için araştırıp bir araya getirdik. Rüyada Eski Sevgiliyle Öpüşmek Rüyada eski sevgiliyle öpüşmek, kişinin sevdikleriyle zor zamanlar yaşayacağına, kendini vicdanen huzursuz hissedeceğine ve birçok problemle uğraşacağına tabir edilir. Bu rüya, rüya sahibinin dostlarının üzüleceği, düşmanlarının sevineceği bazı olayların yaşanacağına işaret eder. Kişinin insanların güvenini sarsarak yalnız kalacağına, sıkıntılı ve kötü durumlar yaşayacağına delalet eder. Aşk hayatında bazı sorunların yaşanacağına, kendini çaresiz hissedip karamsar bir ruh haline bürüneceğine alamet eder. Evli kişilerin evlilik hayatında gerginliklerin olacağına, çabaladığı işlerde başarısız olacağına işaret eder. Bir başka yoruma göre, tartışmaların sona ereceğine, kişinin büyük bir aşka düşeceğine ve mutluluklarının daim olacağına delalet eder. Kişinin kısmetinin açık olacağına ve hayallerine kavuşacağına tabir edilir. Rüyada eski sevgiliyle öpüşmek, nerede ve ne şekilde öpüşüldüğüne göre farklı anlamlara gelir. Bazı rüya tabircileri bu rüyayı olumlu yorumlarken bazıları olumsuz şekilde yorumlar.

Rüyada Eski Sevgiliyle Dudaktan Öpüşmek Rüyada eski sevgiliyle dudaktan öpüşmek, kişinin iyi birisiyle dost olacağına, mutlu hissetmesine neden olacak olayların meydana gelmesine ve hayata karşı kendini güçlü hissedeceğine delalet eder. Bolluk bereket içinde yaşamaya, zengin olmaya, umutlarını kaybetmemeye tabir edilir. Rüya sahibinin hedeflerine kısa zamanda ulaşacağına, kısmetinin açık olacağına ve muradına ereceğine işaret eder. Bu rüya, dostlarla muhabbet içinde olmaya ve hayatı sevmeye tabir edilir. Bir başka tabire göre, kişinin kendini kötü hissedeceğine, hayırsız bir evlat sahibi olacağına ve beklenmedik olayların gelişmesiyle mutsuz olacağına alamet eder. Rüya sahibinin bir süre zorluk çekeceğine, kötü günler geçireceğine işaret eder. Rüyada Eski Sevgilinin Öpüşmek İstemesi Rüyada eski sevgilinin öpüşmek istemesi, kişinin her zaman el üstünde tutulacağına, çalıştığı alanda adını duyuracağına ve çevresinde gerçek dostlarının olacağına işaret eder. Rüya sahibinin aldığı kararların kendisine kar getireceğine, gönül hoşluğu içinde yaşayacağına ve karşısına güzel kapıların açılacağına tabir edilir.

Kişinin büyük maddi bir kazanca sahip olacağına, sıkıntılarını çözeceğine ve elinin her geçen gün daha fazla bollaşacağına delalet eder. İmkanlarının genişleyeceğine yorulur. Bir diğer tabire göre, kişinin sevdiği insanlardan ihanet göreceğine, kurduğu hayallerin yıkılacağına alamet eder. Elindeki fırsatları kaçıracağına ve kardeşleri arasında anlaşmazlıkların ortaya çıkacağına delalet eder. Rüyada Eski Sevgiliyle Havuzda Öpüşmek Rüyada eski sevgiliyle havuzda öpüşmek, kişinin aile hayatında güzel günler göreceğine, emeklerinin karşılığını alacağına işaret eder. Rüya sahibinin dualarının kabul olacağına, işlerinin açılacağına tabir edilir. Bu rüya, rahat bir hayat yaşanacağına, kötü kişilerden uzak durulacağına ve ferahlık yaşanacağına delalet eder. Kişinin çevresinde kendisine fayda sağlayacak arkadaşlarının olduğuna, gönül hoşluğu içinde yaşadığına delalet eder. Rüya sahibinin imkanlarının genişleyeceğine, hayırlı çalışmalar yapacağına ve emeklerini boşa çıkaracak hiçbir olay yaşamayacağına tabir edilir. Bir diğer tabire göre, kişinin hayal kırıklığına uğrayacağına, büyük zarar göreceğine alamet eder.

Rüyada Eski Sevgilinin Evinde Öpüşmek Rüyada eski sevgilinin evinde öpüşmek, kişinin kazancının iki kat artacağına, hayallerinin gerçekleşeceğine işaret eder. Rüya sahibinin kendi işini kuracağına ve tecrübe kazanacağına delalet eder. Bu rüya, kişinin garanti bir geliri olacağına, çok büyük bir işin başına geçeceğine alamet eder. Rüyayı gören kişinin grip, nezle gibi hastalıklardan başka bir hastalığa yakalanmayacağına işaret eder. Diğer bir tabire göre ise kişinin maddi yükümlülüklerinin artacağına, konforunu ve rahatını kaybedeceğine tabir edilir. Rüyada Evliyken Eski Sevgiliyle Öpüşmek Rüyada evliyken eski sevgiliyle öpüşmek, kişinin sıkıntı yaşamadan, borçlanmadan, sefa içinde yaşayacağına işaret eder. Rüya sahibinin hayırlı işlere gireceğine, büyük başarılara imza atacağına ve yaşadığı rahatsızlıkların tedavi edileceğine delalet eder. Bu rüya, kişinin sevinç dolu günler yaşayacağına, büyük atılımlar yapıp zengin olacağına tabir edilir. Bir başka tabire göre ise kişiye artık ailesinin destek vermeyeceğine, maddi olarak sıkıntılı bir döneme gireceğine delalet eder. Kişinin müdahale etmesi gereken bir durum olduğuna ve eğer müdahale etmezse kötü durumlar ile karşılaşacağına tabir edilir.

Rüyada Evli Olan Eski Sevgiliyle Öpüşmek Rüyada evli olan eski sevgiliyle öpüşmek, kişinin yaptığı hiçbir işten zevk alamayacağına, aldığı bir haberle yolculuğa çıkacağına ve bu yolculuk yüzünden ailesiyle tartışmalar yaşayacağına işaret eder. Rüya sahibinin art niyetli insanlarla karşılaşacağına, kaza ve belalarla burun buruna geleceğine delalet eder. Bir başka tabire göre, kişinin evindeki huzurunun geri geleceğine, işlerinin büyüyeceğine alamet eder. Bu rüya, kişinin çok iyi kişilerle ortaklık kuracağına ve borçlarından kurtulacağına delalet eder. Rüyada Eski Sevgiliyle Yatakta Öpüşmek Rüyada eski sevgiliyle yatakta öpüşmek, kişinin başına hayatını tehlikeye sokacak olayların geleceğine, sağlık sorunları ile karşılaşacağına işaret eder. Kişinin kötü gelişmeler yaşayacağına ve insanlardan uzaklaşacağına tabir edilir. Bir diğer tabire göre, kişinin huzurlu bir ömür geçireceğine, tüm işlerinde başarıyı yakalayacağına ve rızkının genişleyeceğine delalet eder. Rüya sahibinin neşesinin yerinde olacağına, helal para kazanacağına ve yeni yolculuklar yapacağına alamet eder.