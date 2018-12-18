Rüyada hamile olmak ne demektir? Rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama gelir?

Rüyada hamile olmak ne anlama gelir? Güzel bir olay, mutlu bir haber olan hamilelik rüyada görülmesi ne demektir? Rüyada hamile olmak genel anlamda olumlu olarak yorumlansa da bazı durumlarda olumsuz olayların işaretçisi kabul edilmiştir. Bu rüyanın tabiri, rüyayı gören kişinin duruma göre değişebilir. Evli veya bekarın hamile olduğunu görmesi, bir erkeğin hamile olduğunu görmesi gibi durumlar için farklı yorumlar yapılmaktadır. Rüyada hamile olmak ile ilgili rüya tabirlerini; rüyada hamile olduğunu görmek, rüyada olmak ve doğuma gitmek, hamile olmak ve doğurmak, hamile olmak ve erkek çocuk doğurmak, hamile olmak ve sancı çekmek şeklinde konu başlıkları altında derledik. RÜYADA HAMİLE OLMAK NE DEMEKTİR? Rüyada hamile olmak tabiri, görülen rüyanın içeriğine bağlıdır. Güzel bir haberin işaretçisi olduğu gibi bazı konularda dikkat edilmesini söyleyen uyarıcı da olabilir. Bu yüzden rüyaya dair detayları iyi bilmek gerekir. Rüyada hamilelik; bereket, kazanç, mutluluk, izzet, şeref, başarı, çocuk, sürpriz ve menfaat anlamları taşıyabilir.

Rüyada hamile olmak, rüyayı gören kişinin, aile hayatı ve iş hayatı ile ilgili sorunlar dururken çok küçük ve önemsiz detaylara ve gereksiz konulara takılarak vaktini uzunca bir süre boyunca boşa harcayacağına tabir edilir. Aynı zamanda, uğraş verilmesi, gereken işler varken hiç hesapta olmayan ve rüya sahibinin, çok zor zamanlar geçirmesine sebep olan işlere ve ancak bu şekildeki işler ile başlar ise kazanacağına delalet edilir. RÜYADA HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? Rüyada hamile olduğunu görmek, birkaç şekilde tabir edilir. Rüyayı gören kişi, genç bir kız ise, epey bir süredir sevdiği kişi ile evlilik konusunda anlaştıklarına ve en kısa sürede hayatlarını birleştirip mutlu olacaklarına tabir edilir. Yaşlı bir kadın bu rüyayı görür ise eğer, uzun bir zaman boyunca çekilen parasal sıkıntının ve yokluğun yakın bir zamanda son bulacağına ve bundan sonra bolluk içinde yaşanacağına delalet edilir. Rüyayı gören kişi bir erkek ise, sakladığı sırların ortaya çıkmasından ötürü çok korktuğuna ve ortaya çıkarsa çok üzüleceğine işaret edilir.

Rüyada hamile olduğunu görmek, rüyayı gören kişinin, iş hayatında göstereceği üstün başarı sayesinde çok büyük paralar ve başarılar kazanarak mal ve mülk alıp bir servet yapmasına yorumlanır. BEKARIN KENDİNİN HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMESİ Bekâr kızın hamileliği hakkında genel yorumun, kısmetli günlerin geleceği üzerine olduğu bilinmektedir. Bu dönemde bir ilişkinin başlaması, bir başarının elde edilmesi, beklenen durumlar arasındadır. Rüyada bekar bir kızın kendini hamile görmesi, güzel ve kısmetli günlerin yakın olduğuna işaret etmektedir. Farklı şekillerde yorumlanan rüya kimi zaman sıkıntı olarak ifade edilse de kimi zaman hayırlı kısmet anlamı taşımaktadır. Rüyada hamile olduğunu sevinçle karşılayan kimse ufak bir hayal kırıklığı yaşayabilir. Hamileliğinden dolayı tedirgin olan bekar kimse yakın zamanda alacağı sevinçli bir haberle hayatına yön verecektir. Bekar kimsenin hamile olduğunu görmesi kimi zamanda hayatındaki kimse ile evlilik kararı alacağına yorumlanmaktadır. Rüyada genç kızın hamile haberi alması müjde olarak yorumlanmaktadır. Bu kimse kısa süre içerisinde evlilik kararı alacak ve aradığı kısmeti bulacaktır.

ERKEĞİN KENDİNİN HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMESİ Bir erkeğin rüyada kendisini hamile olarak görmesi şu olumsuz durumlara işaret etmektedir. Rüyada erkeğin hamile kalması, eğer erkek bir bayanla ilişkisinden hamile kaldığını görüyorsa sıkıntılı bir döneme giriş yapacağına delalet eder. Erkek çok güvendiği bir dostunun ihanetine uğrayacak ve büyük maddi zarara uğrayacaktır. Erkeğin ailesine ve sevdiklerine karşı sorumluluklarını yerine getirmemesi ve onları ihmal etmesi demektir. Erkeğin sakladığı bazı önemli sırların açığa çıkması nedeniyle ciddi sorunlar yaşamasıdır. RÜYADA HAMİLE OLMAK VE DOĞUMA GİTMEK Rüyada hamile olup doğuma gittiğini görmek sıkıntı çektiği konularda çok iyi bir sonuca ulaşacağına, kazancının günden güne artacağına, sorunlarının kısa bir süre içinde çözüme kavuşacağına, girdiği işlerin herkes tarafından takip edileceğine, çok büyük sevgi seline maruz kalınacağına ve ne zaman yardıma ihtiyacı olursa herkesin bir şekilde yardım edeceğine, yakında bazı kişiler ile tatsızlıklar yaşanacağına, başında büyük uğursuzlukların ve şanssızlıkların dönüp durduğuna, kötü kişilerle karşılaşarak onların gazabına uğrayacağına, kolaylıklara kavuşacağına, ekmeğini daha kolay şekilde kazanacağına ve rahat edeceğine, sevdikleri ile bir araya geleceğine, özlem gidereceğine ve çevresinin kalabalık olacağı günler yaşayacağına, yaşama isteğinin artacağına delalet etmektedir.

RÜYADA HAMİLE OLMAK VE DOĞUM YAPMAK Rüyada hamile olmak doğum yapmak tüm maddi ve manevi sorunların ereceğine ve aile hayatında çok güzel günler yaşanacağına, anne ya da baba ile ters düşüleceğine, kısa süreli bir yolculuğun yaşanacak aksilikler yüzünden gereğinden fazla uzayacağına, kendi tecrübelerini aktararak kişiyi ticaret hayatına hazırlayacağına, helal ve geniş rızık elde edeceğine, kazandığı paraları ve malları uğradığı zararları ortadan kaldırmak için son kuruşuna kadar harcayacağına, bu yüzden çok zor zamanlar geçireceğine, sorunların ve sıkıntıların daha fazla büyümesine engel olacağına, tüm arzularının yerine geleceğine, emeklerinin karşılığında da hakkı olanı alacağına, sorunların gelen kazançla birlikte sona ereceğine rivayet etmektedir. RÜYADA HAMİLE OLMAK VE DOĞURMAK Rüyanızda yapmış olduğunuz doğumla ilgili bir karar aşamasından söz edilebilir. Şöyle ki; iki kısmetin aynı anda olması ve seçim yapma zorunluluğu, sizi ikilemde bırakabilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, deyimde olduğu gibi, eldeki pirinçten de olmamaktadır.

RÜYADA HAMİLE OLMAK VE ERKEK ÇOCUK DOĞURMAK Rüyada doğurmak genellikle farklı yorumlanabilmektedir. Fakat kişi erkek bebek doğurduğunu görmüş ise genellikle bu rüyanın hayırlı olduğu bilinmektedir. Eğer rüya sahibi hamile ise erkek bebek doğurduğunu görmesi kız bebeğinin olacağına da işaret etmektedir. Rüyada erkek bebek doğurduğunu gören kimse sıkıntılarından kurtulacak ve iyi olaylar ile karşılaşacaktır. Rüyada hamile olmak erkek bebek doğurmak, genelde görülen bu rüyanın iki anlamı vardır. Ya kişi çok kendisini erkek bebeğe şartlanmıştır, yada gelecek bir kısmete mutluluktan uçacağımız bir habere yorumlanır. Rüyada bekar birinin erkek bebek doğurmak hayatını zorlaştıran ve artık düğüm haline gelmiş sıkıntıların çözüleceğine, çok güzel bir birlikteliğin ardından verilen kararla dünyaevine gireceğine ve huzurlu ve sevgi dolu bir hayat yaşayacağına, başarıya giden yollar üzerindeki engellerin kalkacağına, girmek istediği ancak destek bulamadığı bazı projelere girmek için çok büyük destek alacağına, beklentilerinin gerçekleşmeye başlayacağına, dünyaya küsmek yerine koşulların elverdiği şekilde yaşayacağına, ortak işlere gireceğine fakat bu insanların kendisini yarı yolda bırakacağına, merdiven atlayacağına, maddi güç sahibi olacağına ve böylece ticaret hayatında kendisiyle mücadele halinde olan kişileri de etkisiz hale getireceğine alamet etmektedir.

RÜYADA HAMİLE OLMAK VE AĞLAMAK Rüyada hamile olmak ve ağlamak işinde bol kazanç elde edeceğine, yatırımlarının ve emeklerinin karşılığını fazlasıyla alacağına, hayali kurulan herşeye kavuşulacağına, sevilen kişilerden alınacak yardım ya da gelecek destekle yaşanan kötü durumların düzeltileceğine, uğursuzlukların kol gezeceğine, bulacağı pratik çözümler ile sorunlarını ortadan kaldıracağına, bereket ve zenginlik elde edeceğine, bazı talihsizliklerin yaşanması, sorunların çıkması ve uğranılan ihanet yüzünden güvensizlik duyulması sebebi ile başarısız olunacağına, ağız tadının, keyfinin ve huzurunun yerine geleceğine, borçlarının kolaylıkla ödeneceğine, bu sayede başarısına ve mutluluğuna engel olan hiçbirşeyin de kalmayacağına delalettir. RÜYADA HAMİLE OLMAK VE SANCI ÇEKMEK Rüyada hamilelik sancısı çektiğini gören kimse günahları olduğunu ve bu günahlardan dolayı azap çektiği şeklinde yorumlanmaktadır. Çok sancı çeken kişi büyük veballer ödemiştir ve artık dünya nimetleri ile ödüllendirilecektir. GÖRÜLÜŞ BİÇİMİNE GÖRE HAMİLE OLMAK İLE İLGİLİ RÜYA TABİRLERİ Rüyada Hamile Birini Görmek Rüyada hamile birini görmek, rüyayı gören kişinin sadece günlük hayatında meydana gelen sorunlar için değil tüm hayatı için oturup adamakıllı kararlar vermesine işaret edilir. Rüyada hamile birini görmek bazı âlimlere göre gizli işler çevirmeye, sırları ortaya çıkarmaya veya kendisine verilen sözü yerine getirmeye işarettir. Bazen de bu rüya sıkıntı ve kedere yorulmaktadır.

Rüyada Hamile Kadın Görmek Rüyada hamile kadın görmek, iş hayatında yapılan çalışmalar sayesinde çok büyük paralar kazanmaya ve çok iyi işlere imza atmaktan dolayı insanlar arasında saygıdeğer bir kişi olunacağına yorulur. Rüyada hamile kadın tanınıyorsa o bayanın yakında bir belaya maruz kalmasına veya sıkıntı yaşayacağı önemli bir olay yaşamasına işarettir. Rüyada Hamile Erkek Görmek Rüyada hamile erkek görmek, rüya sahibinin insanlara söyleyemeyeceği bir sorununun olduğuna işaret edilir. Bazen de bu rüya iş hayatında çıkacak bazı sorunlar sonucunda oldukça üzülmeye veya çalışmalarından istediği sonucu alamamaya işarettir. Genellikle dünyada fıtrata aykırı bir durumun yorumu hayırlı değildir. Bu nedenle bir erkeğin rüyada kendisini hamile olarak görmesi özel ve iş hayatında yaşayacağı başarısızlıklara, sıkıntılara ve kedere işarettir. Rüyada Hamile Dul Kadın Görmek Rüyada hamile dul kadın görmek, rüya sahibinin, hayırlı bir kısmet bularak evleneceğine ve huzurlu bir aile hayatı yaşanacağına işaret edilir. Bu rüya bazen de o bayanın karşısına çıkacak hayırlı ve güzel bir kısmettir. Eğer evlenmek istiyorsa evlenir, iş istiyorsa kazançlı ve çok mutlu olacağı bir iş sahibi olur.

Rüyada Hamile Genç Kız Görmek Rüyada hamile genç kız görmek, uzun bir zamandır birlikte olunan kimse ile evlenileceğine tabirdir. Bazen bu rüya masum ve güzel bir ilişkiye, her şeyin yoluna girmesine, kazançlı işler yapmaya veya o kızın ailesinden bir yardım görmeye yorulur. Hamile genç kız bazen de o kızın ailesine zulüm etmesine veya o kızın yaptığı yanlışlardan dolayı anne babasının üzüntü çekmesine işarettir. Rüyada Yaşlı Bir Kadını Gebe Olarak Görmek Bu rüya o senenin kıtlıkla geçeceğine ve insanların geçimlerini zorlukla kazanacaklarına işarettir. Rüyada yaşlı bir kadını hamile olarak görmek, çalışıp çabalamaya rağmen az bir kazanç elde edeceğinize veya elinize size faydası dokunmayacak bir mal geçmesine yorulabilmektedir. Rüyada Karısını Hamile Olarak Görmek Rüyasında karısını hamile olarak görmek, dünyevi çalışmalarla ve isteklerle yorulur. Bu rüya dünya hayatı ile ilgili bir isteğinizin olduğuna ve sabrederseniz tüm arzularınıza kısa sürede ulaşacağınıza işarettir. Bazen de bu rüya aile içinde huzura ve mutluluğa, eşinizle aranızda çıkacak küçük problemleri tatlılıkla halledeceğinize ve birlikte uzun güzel bir yaşamınızın olacağına yorulabilmektedir.