Rüyada İdam Görmek: İnfaz Edilmek, İdamdan Kurtulmak

Rüyada idam görmek, rüya sahibinin büyük sıkıntılar içinde olduğuna işaret eder. Kişi yaşadığı sıkıntı ve uğursuzluklardan ötürü oldukça huzursuzdur. Ders niteliğinde bazı olaylar yaşanacak ve bu olaylar kişinin çalışma koşullarına olumsuz yansıyacaktır. Yine de idamın rüyada görülme biçimi farklı anlamlar da doğurabilmektedir.

Rüyada İdama Hazırlanmak

Rüyada idama hazırlanmak:

Kişinin itibarını kaybedeceği anlamına gelir.

Bu kişi yakın bir zaman içinde hiç beklemediği insanlardan bazı olumsuz cümleler duyacaktır. Bu sözler kişiyi epey yaralayacaktır.

Buna rağmen bazı kaynaklarda rüyada idama hazırlanmanın, kişinin hileli işlerden uzak duracağı ve maddi açıdan rahatlayacağı olarak yorumlanmaktadır.

Kişi hak ettiği kazancın fazlasına göz dikmeyecek, başkalarının ekmeğiyle oynamayacaktır.

Rüya sahibi beklemediği bir kişiden maddi yardım görecek ve adeta nefes alacaktır. Bu maddi gelişme onu ömür boyu rahatlatacak düzeydedir.

Kişi eline geçen parayı akıllı şekilde kullanacak, doğru yatırımlar yaparak vizyonunu genişletecektir.

Çeşitli sıkıntılardan sonra gelen bu ferahlamayla rüya sahibi kendisini tümüyle işine verecektir.

Rüyada İnfaz Görmek

Rüyada bir kişinin infaz edildiğini görmek:

Genel anlamda talihsizliğe delalettir.

Fakat bu noktada ortaya konacak yorum; infaz edilen kişinin kim olduğuna bağlıdır.

Eğer doğrudan infaz edilen kişi, rüya sahibi ise burada bir suçluluk duygusundan söz edilebilir. Kişi uzun zamandır bir konuda vicdan azabı çekmektedir ve bu durum git gide onda bir baskı oluşturmuştur. Bu sırrın açığa çıkmasından korktuğu gibi itibarının da zedelenmesinden endişe etmektedir. Bu aynı zamanda belli başlı sağlık sorunlarının da habercisi olabilir.

Eğer rüyada infaz edilen kişi rüya sahibi değil de bir başkasıysa o halde iş yerinde rakip olarak gösterilen kişilere karşı üstünlük kurulacağı anlamına gelir. Öte yandan bu kişi son zamanlarda gereğinden fazla savurganlık yapacaktır. Fakat bu savurganlık ona büyük bir maddi zarar getirmeyecektir.

Rüyada İdamlık Adam Görmek

Eğer kişi rüyasında idamlık bir adam görüyorsa:

Bu onun işlerini yakın zaman içinde toparlayacağının işareti olarak yorumlanır.

Kişi uzun zamandır düzenli bir yaşama dahil olmak için çaba göstermektedir ve bunun karşılığını nihayet almaya başlayacaktır.

Öte yandan bu rüyanın, rüya sahibini maneviyata yaklaştırdığı da biliniyor.

Kimi zaman da rüyada idamlık adam görmek, başarılardan ötürü kişinin çevresindeki insanlar tarafından kıskanıldığı şeklinde yorumlanır.

Bu durum kişiyi daha da hırslandıracaktır ve bilhassa iş hayatında başarı merdivenlerini daha hızlı bir şekilde çıkmasına ön ayak olacaktır.

Kişinin hem refahı hem de iş başarısı ona büyük bir huzur ve dinginlik getirecektir.

Rüyada asıldığını görmek:

Çok farklı şekillerde yorumlanabilir.

Genel düzeyde rüyada asılacağını görmek başkalarına muhtaç olmak şeklinde yorumlanır.

Uzun süre yaşanan sıkıntılardan sonra kişi kimseye el açmayacak, gurur yapacaktır. Buna rağmen hiç beklemediği bir kapı açılacak ve onu düzlüğe çıkaracaktır.

Eğer kişi asılma sonrası ölüyorsa bu, devlet kapısında önemli bir işin onu beklediği anlamına gelir.

Eğer asılma bir topluluk tarafından yapılıyorsa, bu kişi o topluluğa bizzat liderlik edecektir. Bu durum şanın, itibarın, haysiyetin habercisidir.

Yeni rüya tabirlerine göre ise rüyada asılacağını görmek, ekonomik olarak düşüşe geçmek anlamına geliyor. Durumu çok iyi olan bir kişinin bir anda fakirleşmeye başlayacağı konusunda bir işaret sunuyor.

Rüyada İdamdan Kurtulmak

Rüyada idamdan kurtulmak:

Rüya sahibi için bazı gönül işlerinin bir simgesidir.

Kişinin kısmeti bu süreçte açılacak ve bazı hayırlı gelişmeler söz konusu olacaktır.

Bu kişi uzun zamandır baş etmek durumunda kaldığı maddi problemlerle artık çok daha kolay bir şekilde baş edebilmektedir.

Bütün bu olumlu gidişatla beraber şansı açılacak, moral ve motivasyonu yerine gelecektir.

Öte yandan bir diğer yoruma göre rüyada idamdan kurtulmak çok güvenilen bir kimseyle ilgili yaşanabilecek bir hayal kırıklığına da delalet eder.

Kişi bu güvenin bedelini ağır bir şekilde ödeyecek ve uzunca bir süre kolay kolay kimseye güven duyamayacaktır.

Rüyada İdamdan Kaçmak

Rüyada idamdan kaçmak:

Kişinin aile bireyleriyle yaşayacağı gerginliklerin habercisi olarak yorumlanır.

Kişi bu duruma çok üzülür ancak gelişmeler onu aşacak düzeydedir.

Çeşitli kırgınlıklar beklenenden daha da uzun sürecek, taraflar gereksiz biçimde gurur yaparak bu dargınlığı uzatacaktır.

Kişiyi aile yaşamıyla alakalı huzursuz ve gergin bir süreç beklemektedir.

Öte yandan rüya sahibi bu süreçte anormal bir borçlanma sürecine girecek ve bunları ödemekte zorluklar yaşayacaktır.

Bu süreçte sadece tek bir arkadaşının sağlam desteği ile ayakta kalabilecektir.

Yaşananlar kişiyi daha da hırslandıracak, iş hayatında radikal kararlar almasına neden olacaktır.

Rüyada İnfaz Edileceğini Görmek

Rüyada infaz edileceğini görmek:

Sohbeti güzel olan yeni birisiyle tanışılacağına ve bu kişiyle çeşitli ortaklıklar kurulacağına delalettir.

Bu yeni kişi, rüya sahibine bütün dert ve sıkıntılarını unutturacaktır.

Darbe yediği arkadaşlıklarından sonra kişi yeniden birilerine güvenmeyi öğrenir.

Öte yandan kişi, birikmeye başlayan borçları için bir çözüm bulur ve rahatlar.

Uzun zamandır devam eden başka bir sorun ise olumlu bir iletişim neticesinde sonlanacaktır.

Aile içinde bir kişinin fiziki bir rahatsızlığı, herkesi bir araya getirecek, bu durum aile bağlarının güçlenmesini sağlayacaktır.

Rüyada İdam Mahkumu Olmak

Rüyada idam mahkumu olmak:

Kişinin başının beladan kurtulmayacağı olarak yorumlanır.

Kişinin uzun zamandır uğraştığı problemlere yenileri eklenecektir.

Son derece gurursuz, yüzsüz insanlarla uğraşmak durumunda kalacak, gereksiz yere bu kişilere karşı dil dökecektir. Bu iletişim; gerginliğe ve fiziki boyutlara varacak tartışmalara dönüşecektir.

Kişi bu süreçte kendini yalnız ve güçsüz hissedecek, bu sıkıntılarla baş etme noktasında aile bireylerinden destek isteyecektir.

Öte yandan rüya sahibi kişi adli bir davaya tanıklık edecektir.

Rüyada İdam Cezası Almak

Rüyada idam cezası aldığını gören kişiyi:

Bazı hayal kırıklıkları beklemektedir.

Özellikle dost olarak tanımladığı bazı kişilerin onu arkadan vuracak olması kendisini epey yaralayacaktır.

Bazı iyi bildiği insanların gerçek yüzleriyle karşı karşıya kalmak, enerjisini ve neşesini düşürecektir.

Etrafındaki insanlar tarafından çeşitli hilelere maruz kalsa da bu süreçte kendini aklamayı bilecektir.

Öte yandan aile içinde bulunan bireylerden birinin evliliğinde önemli gelişmeler yaşanacak, kişi bir süre bu gelişmeye odaklanacaktır.

Bazı yorumculara göre ise rüyada idam cezası almak sağlıklı bir yaşama delalettir. Kişi etrafındaki kötü arkadaşlarını ayırıp sadece işini ve aile hayatını önemsemeye başlayacaktır.

Rüyada İdam Sehpası Görmek

İdam sehpası, bir infaz aracı olduğu için tüyleri diken diken eden bir nesne olarak bilinir. Peki rüyada idam sehpası görmek ne anlama gelir?