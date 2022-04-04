Rüyada eşini başkasıyla görmek ne anlama gelir? Rüyada kocasını, karısını başkasıyla görmek ne demek?

Rüyada eşini görmek sıkıntılı durumların habercisi olarak yorumlanır. Rüyasında eşini gören kişinin:

Normal yaşamında içinden çıkması güç olan durumlarla karşı karşıya kalacağı ve bu yüzden dertlerinin bir türlü son bulamayacağı söylenir.

Rüya sahibi bu yüzden ne yaparsa yapsın kafasını rahatlatamaz.

Rüyasında eşini gören kişi için iş yaşamında bazı başarısızlıklar baş gösterecektir.

Önüne çıkacak engeller rüya sahibini zor durumda bırakacaktır.

Rüyada eşini görmek bir diğer yoruma göre değişime işaret eder.

Rüya sahibi farklı bir yaşam tarzını benimsemek istiyor olabilir.

Rüyada Eşini Başkasıyla Görmek

Rüyasında eşini başkasıyla gören kişinin rüyası:

Evliliğinde yaşadığı tüm sorunların üstesinden gelineceği şeklinde yorumlanır.

Bu rüya kişinin ilişkisinde mutluluğu tekrar yakalayacağı, güzel günler göreceği ve eşiyle arasındaki buzların erimesiyle bağlılığının artacağı anlamına gelir.

Eğer rüyayı gören kişi bir kadınsa bu rüya kocasıyla arasında büyük bir güven problemi olduğunu gösterir.

Rüyayı gören kişi eğer erkekse karısına karşı olan kıskanç tavırlarının ne kadar yersiz olduğunun farkına varmalı ve kıskanç tavırlarını kontrol altına almalıdır.

Rüya alimlerinden bazıları ise bu rüyayı rüya sahibinin aile içerisinde yaşanan kıskançlık ve laf söz yüzünden huzursuz olacağı şeklinde tabir etmektedir.

Rüyada Eski Eşle Cinsel İlişkiye Girmek

Rüyasında eski eşiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören kimsenin:

Rüyası kendisinin olmayan bir eşyaya ya da mala el koymaya çalıştığını ve yolundan saparak kötü işler yapacağını göstermektedir.

Haram yoldan para kazanma derdine düşüp, geçici olarak büyük paralar kazanacağı şeklinde yorumlanır ve rüya sahibinin normal yaşantısında çok daha dikkatli davranması gerekir.

Rızkını olmadık yerlerde harcayarak parasal sıkıntı yaşayacağına ve anlık isteklerinin kurbanı olarak sonuçları kötü olan olaylarla karşılaşacağına, başını derde sokacağına ve toparlanmasının uzun süreceğine işaret eder.

Rüyada Ölmüş Eşini Görmek

Rüyasında ölmüş eşini gören kişi için bu rüya:

Bilinçaltının bir yansımasıdır ya da ölmüş olan eşin rüya sahibinden dua beklediğini gösteren bir işaret niteliğindedir.

Bu rüya genel anlamda olumlu yorumlanır.

Kimi zaman sevindirici bir haber alınacağına yorumlanırken kimi zaman da rüya sahibinin sevdiği birinden değerli bir hediye alacağına işaret eder.

Bu rüya tabiri için yapılan bir diğer yorum ise rüyasında ölmüş eşini gören kişinin ev içerisinde yaşadığı tatsızlıkların ve problemlerin biteceğine, akrabalık ilişkilerinin giderek daha da kuvvetleneceğine delalet ettiği şeklindedir.

Rüyada Eşle Cinsel İlişkiye Girmek

Rüyasında eşiyle ilişkiye girdiğini gören kişi:

Eğer erkek ise devlet makamlarından birinde üst bir yönetici pozisyonuna yükselecek ve kariyerinin zirvesine ulaşacaktır.

Eğer rüya sahibi bir kadınsa zor zamanlar geçirecek ancak sabırlı olur ve bu zorluklardan kurtulmak için çaba sarf ederse eski mutlu günlerine kavuşacaktır.

Rüyasında eşiyle ilişkiye giren kişi için bu rüya aynı zamanda etraftaki kişilerden gelebilecek zararların ortadan kalkacağını da gösterir.

Rüyasında Kocasını Başka Kadınla Görmek

Rüyasında kocasını başka kadınla gören kişi için bu rüya:

Eşinin bir günah işleyeceği şeklinde yorumlanır.

Genel anlamda hayra yorulmayan bir rüyadır.

Bu rüyayı gören kimsenin eşi ile arası bozulacaktır.

Bu rüya aile içinde yaşanacak olan huzursuzluklara ve kavgalara da yorumlanır.

Rüyasında kocasını bir başka kadınla bastığını gören kişinin eşinin büyük bir yanlış yaparak geri dönüşü olmayan bir yola gireceği ve sonuçlarına katlanmak zorunda kalarak büyük acılar çekeceği düşünülür.

Rüyada Karısını Görmek

Rüyasında karısını gören rüya sahibinin:

Halihazırda var olan sıkıntıları bir süre daha devam edecek, iş ve aile yaşantısında henüz çözülememiş ve kendisini kötü anlamda etkileyen problemler yaşamaya devam edecektir.

Problemlerden kurtulabilmek için birilerinin desteğine ihtiyaç duyacaktır.

Rüya sahibi kendisini uzanacak bir yardım elini göz ardı etmemelidir. Çünkü bu yardım neticesinde rüya sahibi mutluluk verici olaylarla karşılaşarak tüm dertlerinden kısa sürede kurtulacak ve uzun bir süre dertsiz tasasız bir yaşam sürecektir.

Rüyada Kocasını Görmek

Rüyada kocasını gören kişi için:

Bir hevesle başlanacak olan işte verilen sözlerin tutulmaması yüzünden anlaşmazlıkların çıkacağı ve işlerin istenildiği gibi ilerlemeyeceği söylenebilir.

Eğitim yaşamında da bazı pürüzlerle karşılaşacak olan rüya sahibi için işler ters gidecektir.

Bununla birlikte iş yaşamında sevdiği ve güvendiği biriyle ortaklık kurarak işlerini yoluna koyacaktır.

Rüya sahibi, sosyal hayatı ya da aile hayatı ile alakalı olarak hiç beklemediği bir zamanda çok sevindirici ve hayırlı bir haber alacaktır.

Rüyada Kocasını Hasta Görmek

Rüyada kocasının hasta olduğunu gören kişi için bu rüya:

Olumsuz olarak yorumlanır.

Elindeki işleri bir anda kaybederek, hem maddi hem de manevi olarak büyük zarara uğrayacak olan rüya sahibi, çok çabalamasına rağmen yine de iş yaşamıyla ilgili pek çok problem yaşayacak ve neredeyse iflas edecek duruma gelecektir.

Ancak rüya sahibi eğer sabırlı olursa tüm bu sıkıntılı günler sona erecek ve ve iş yaşamında karşısına çıkan sorunlar en kısa sürede ortadan kalkacaktır. Bu sayede rüyayı gören kişi yeniden yükselmeye başlayacak ve geçim sıkıntısı çekmeyecektir.

Ayrıca ailesinden ve arkadaş çevresinden de hiç beklemediği kadar çok destek görecektir.

Rüyada Kocasını Öpmek

Rüyasında kocasını öptüğünü gören kişinin:

Aile yaşamında çok huzurlu ve rahat bir döneme girecek, başarılı işlere imza atacak ve doğru gelecek planları yaparak hem kariyer yapacak hem de maddi olarak büyük paralar kazanacaktır.

Bu rüya aynı zamanda risk alarak girilen bir işte büyük maddi kayıplar yaşanacağını ve sıkıntılı zamanlardan geçmek zorunda kalınacağını gösterir. Bu yüzden rüya sahibi risk alma konusunda çok dikkatli olmalıdır.

Bununla birlikte rüyayı gören kişi hayırlı biri ile evlenerek hem manevi hem de maddi olarak sıkıntılı günleri geride bırakacaktır.

Rüyada Hanımını Görmek

Rüyasında hanımını gören kişinin rüyası:

Kısa bir zaman içerisinde güzel ve hayırlı bir olayla karşılaşacağı,

İş yaşamında gireceği tüm işlerden helal ve bol kazançlar elde ederek çıkacağı,

Hem hanesinde hem de iş yerinde bolluk bereketin hiç bitmeyeceği ve

Hane içindeki bağlılığın artacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Hapisteki Eşini Görmek

Bu rüya sayesinde tüm dilekleri ve duaları gerçek olacak olan rüya sahibinin:

Yüzü gülecek, tanımadığı biri tarafından büyük bir kazık yiyerek hem maddi hem de manevi zarara uğrayacaktır.

Ancak umutsuzluğa kapıldığı sırada uzaklardan sevdiği bir kişinin gelmesiyle tüm sıkıntılarından bir çırpıda kurtulacak ve işlerinde başarılı olmaya başlayacaktır.

Eline geçen fırsatları doğru değerlendirerek gelecek için büyük yatırımlar yapacak ve hayatının dönüm noktasını yaşayarak yaşamına bambaşka bir yön vermek isteyecektir.

Rüyada Ayrı Yaşadığı Eşini Görmek

Rüyasında ayrı yaşadığı eşini gören kimsenin:

Yaşamını kökten değiştirecek olaylar yaşayacağı,

Değer verdiği eski arkadaşlarıyla buluşarak eski günleri yad edeceği,

Aile fertleriyle yaşadığı sıkıntılardan ötürü başka bir eve taşınacağı,

Beklemediği bir haber alarak mutluluktan havalara uçacağı,

Geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkaracağı ve

Bu yüzden ince eleyip sık dokuyacağı söylenir.

Rüyada Kocasını Kıskanmak

Rüyasında kocasını kıskandığını gören kişi:

İçinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kısa sürede kurtulacak, dertleri bitecek ve huzur bulacak ve iş yaşamında doğru adımlar atarak başarıyı yakalayacaktır.

Bu sayede ömrünü hep neşe içinde geçirecek, kendisine büyük kazanç kapıları açılacak, eski sağlığına kavuşacak ve sevdiği bir dostu ile ufak bir kırgınlık yaşayacaktır.

Bununla birlikte rüya sahibi kudretli ve güçlü kişilerle karşılaşıp onlara akıl danışacak ve bol kazançlı bir ortaklık kuracaktır.

Rüyada Kocasını Başkasıyla Evlenmiş Görmek

Rüyasında kocasını başka biriyle evlenmiş olarak gören kişi:

Neşesini kaybedecek, uzun süre yüz gülmeyecek, verdiği emeklerin boş yere harcandığını düşünecek, hakkında birtakım dedikodular çıkacak ve başarısını engelleyen bazı pürüzler baş gösterecektir.

Ancak rüya sahibi için olumlu gelişmelerin yaşanması da muhtemeldir.

Kimi yorumculara göre bu rüya tabiri, rüya sahibinin yeni bir başlangıç yapacak ve düşmanları kendisinden uzaklaşacaktır. Öte yandan hayatına çeki düzen vererek sade bir yaşamı benimseyecektir.

Rüyada Kocasını Dövmek

Rüyasında kocasını dövdüğünü gören kişinin:

Kardeşiyle birbirlerine destek olmaları sayesinde işlerin hiç beklemedikleri kadar iyi gideceği, yapacakları ortaklık sayesinde uzun ömürlü bir iş yaşamına imza atacakları ve bir ömür maddi sıkıntı çekmeyecekleri düşünülür.

Rüya sahibi şansı ve çabaları sayesinde güzel olaylar yaşayarak işleri büyütecek, rakipleriyle zorlu bir mücadeleye girecek ancak bu mücadeleden mağlup ayrılacaktır.

Rüya sahibinin evine bereket ve huzur dolacak, aile içinde birtakım kavgalar ve anlaşmazlıklar baş gösterecektir.

İyi gününde hep yanında olan dostlarının zor gününde yanında olmaması rüya sahibini ihanete uğratacaktır.

Rüyada Kocasını Hamile Görmek

Rüyada kocasını hamile olarak gören kişi için bu rüya:

Hayırlara vesiledir.

Bu rüya, rüya sahibi ile ilgili dedikodu yapıldığını gösterir.

Rüya sahibinin aile içinde bazı sıkıntılar yaşadığına ve bu sıkıntıların uzun bir süre düzelmeyeceğine işaret eder ancak rüyayı gören kişi sabrederek aydınlık günlere kavuşacaktır.

Rüyasında kocasını hamile gören kişi yakın arkadaşının güven sarsıcı bir davranışını yakalayarak üzülecektir.

Rüyada Eşini Hamile Görmek

Rüyasında eşinin hamile olduğunu gören kişi:

Mutlu bir evlilik yaşayacak ve yakın zamanda bu mutluluğu bir bebekle taçlanacaktır.

Bu rüya aynı zamanda huzur dolu bir ömrü simgeler.

Rüya sahibi yakın zamanda mutlu bir haber alacaktır.

Rüyasında eşinin ikiz bebeklere hamile olduğunu gören kişi için bu rüya birden çok nimet ve sevindirici haber anlamına gelir.

Bu rüya art arda yaşanacak olan güzellikleri ve başarıyı temsil eder.

Diğer bir yandan maddi zenginliği temsil ettiği de düşünülür.

Rüyada Eşini Başkasıyla Cinsel İlişkide Görmek

Rüyada eşini başkasıyla cinsel ilişkiye girerken gören kişi için bu rüya:

Hayra yorulmaz.

Çünkü bu rüya aile içinde yaşanan tartışmaların giderek artacağı, çiftlerin büyük bir anlaşmazlık içerisine girerek problemli bir ayrılık yaşayacağı anlamına gelir.

Bu rüya manevi çöküntülerin ve maddi manevi kayıpların habercisidir.

Eşlerin birbirine karşı olan saygısız ve agresif tutumları olayları içinden çıkılmaz bir hale sokarak geri dönüşü olmayan bir sürecin yaşanmasına sebep olacaktır.

Rüyada Eşinin Sarhoş Görmek

Rüyada eşini sarhoş gören kişi için:

Mutlu günlerin hüküm süreceğine,

Gayrimenkul işine adım atacağına ve etrafındaki kişilerden destek göreceğine ancak işlerinin umduğu gibi gitmeyerek iflasın eşiğine geleceğine,

Maddi kayıplar yaşayacağına,

Gözyaşı dökeceğine ancak yardımsever ve iyi kalpli biri olması sebebiyle tekrar eski maddi olarak güçlü günlerine geri döneceğine ve

İhtiyaç sahipleri ile tüm parasını bölüşeceğine yorumlanır.

Aynı zamanda rüya sahibi kendisine uğur getiren kişilerle tanışacak ancak üzüntü yaşayacaktır.

Rüyada Eşini Kaybetmek

Rüyasında eşini kaybettiğini gören kişinin:

Eşiyle arasında bazı problemlerin yaşanacağı anlamındadır.

Bazı rüya alimlere göre bu rüya olumsuz yorumlanırken yani rüya sahibinin başına gelebilecek olan musibetin ve kötülüğün habercisi iken bazılarına göre de bu rüya mutlu, huzurlu ve uzun bir beraberliğin göstergesidir. Rüyasında eşini kaybeden kişi gerçek yaşamında da bir dayanağını kaybedecektir ya da kendisine her anlamda destek olan ve yardım eden bir yakını ile arası açılacaktır.

Rüyada Eşini Hasta Görmek

Rüyasında eşinin hasta olduğunu gören kişinin rüyası:

Karşılaştığı kötü olaylara rağmen uzun bir yolculuğa çıkacağına ve yeni yaşamında rahatının, ağız tadının ve maddi durumunun yerinde olacağına,

İşlerinin açılarak öncü firma haline geleceğine ancak yaşam standartlarının yükselmesi sebebiyle borçlarının artacağına,

Emeklerinin karşılığını alacağına,

İş ortaklığı yapacağına ancak ihanete uğrayacağına ve

Zor bir karar vermek durumunda kalacağına işaret eder.

Ayrıca eşiyle arası hiç olmadığı kadar iyi olacaktır.

Rüyada Eşini Silahla Öldürmek

Rüyasında eşini silahla öldürdüğünü gören kişi için:

Sağlık problemleri baş gösterecektir.

İş kurmak için adım atacak, güzel günler yaşamayı beklerken kabus dolu günler geçirecek, aile içinde maddi sıkıntılar yaşanacak, hem şansı hem de kısmeti kapanacak ancak kendisine uzatılan bir yardım sayesinde tüm dertlerinden tek seferde kurtulacaktır.

Büyük bir değişim yaşayan rüya sahibinin bu sayede hayal ettiği ne varsa gerçekleşecek ve mutlu bir evlilik yapacaktır.

Rüyada Eşini Başı Kapalı Görmek

Rüyasında eşini başı kapalı gören kişi için bu rüya:

Pek hayırlı şekilde yorumlanmaz.

Rüya sahibi bazı işlere girecek ve işler durma noktasına gelecektir ancak duaları karşılık görecek, yaşadığı kötü durum son bulacak, ihanete uğrayacak, eline iyi bir iş fırsatı geçmesine rağmen kimseye güven duymadığı için karar almakta zorlanacaktır.

Bununla beraber bu rüya aile içinde üzücü bir olay yaşanacağını ve istediği arabaya kavuşacağını gösterir.

Rüyada Ölmüş Eşini Yıkamak

Rüyasında ölmüş eşini yıkadığını gören kişinin rüyası:

Kurulu bir düzeni olacağına,

Dertlerinin biteceğine,

Maddi kazancının artacağına,

Sağlığının düzeleceğine,

Eğlenceli bir yaşamı olacağına ve neşe içinde yaşayacağına,

Hem maddi hem de manevi olarak iyi durumda olacağına,

Zor zamanlardan geçeceğine ve hayallerinden uzaklaşmak durumunda kalacağına,

Elinde bulunan mallarda artış olacağına ve

Sağlam temellere dayanan bir yuva inşa ederek herkesi kıskandıracağına yorulurken sorunlar rüya sahibinin peşini bırakmayacaktır.

Rüyada Eşini Kör Görmek

Bu rüya hem olumlu hem de olumsuz şekilde yorumlanır.

Rüyasında eşini kör olarak gören kişinin:

Ne malda ne de mülkte gözünün olacağına,

İlişkisini yoluna sokmak için adımlar atacağına,

Zor günler geçirmesine rağmen umudunu yitirmeyerek durumu düzeltmek için çaba harcayacağına,

Maddi güç elde edeceğine, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürerek iş yaşamında yükselişe geçeceğine,

Annesi ile ilgili sevindirici haberler alarak mutlu olacağına,

Başkalarının işine karışarak zan altında kalacağına işaret eder.

Rüyada Eşini Küs Görmek

Rüyasında eşinin küs olduğunu gören kişi:

Sevilen bir patron olacak, devlet kapısında iyi bir iş bulacak, iş konusunda güvenilir kişilerden fikir alacak, hiç beklemediği bir müjdeli haber alacak ve başarıdan başarıya koşarak adından söz ettirecektir.

Ayrıca kimi yorumlara göre rüya sahibi ailesi tarafından destek görecek ancak kariyeri sekteye uğrayacak ve toparlanmakta güçlük çekecektir. Bu durumdan dostunun yardımıyla kurtulacak ve işleri yoluna koyacaktır.

Rüyada Eşini Boğmak

Bu rüyanın kötü anlamlara geldiği düşünülse de aslında hayırlı şekilde yorumlanır.

Rüyasında eşini boğduğunu gören kişi:

Başarı getiren bir projeye imza atarak büyük paralar kazanacak ve hayırlı işler yaparak takdir toplayacaktır.

Aynı zamanda hastalıkları düzelecek, tüm çabalarına rağmen işleri bir anda tersine dönerek onu yoksulluğa sürükleyecek, bereketsiz ve kısmetsiz bit döneme girmesine sebep olacaktır.

Ancak yeni tanıştığı kişilerin yardımıyla düze çıkarak yeni iş fırsatları yakalayacak ve bir daha sırtı yere gelmeyecektir.

Her koşulda ayakta kalmayı başaracaktır.

Rüyada Eşini Yüzerken Görmek

Rüyasında eşini yüzerken gören rüya sahibi:

Yakın zamanda bereket ve bolluğa erişerek zenginleşecek, Allah'a yakınlaşarak hak yolunda güzel ve hayırlı işler yapacak ve bir süredir yaşadığı sıkıntılardan kısa sürede kurtulacaktır.

Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin acı bir olay yaşayacağını, hayırlı evlatlar yetiştireceğini, yeteneklerinin dikkat çekmesi sebebiyle pek çok yarışmadan ödüllerle ayrılacağını ve bu başarıların yeni iş kapıları açacağını gösterir.

Rüya sahibi bu sayede rahat ve huzurlu bir yaşama kavuşacaktır.

Rüyada Eşini Çıplak Görmek

Rüyasında eşini çıplak gören kişinin: