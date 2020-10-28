Rüyada ip görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada ip görmek, rüyadaki diğer unsurlara ve ipin görülüş şekline göre farklı anlamlara gelebilir. Genelde ahdetme, söz verme ya da makam mevki şeklinde tabir edilir. Rüyadaki detaylar tabirin yönünü etkileyebilir. Mesela gökten bir ip sarkıtıldığını gördüyseniz bu Kuran-ı Kerim'e ve Allah yoluna gireceğinize delalet eder. Eğer rüyanızda bu ipe sarıldıysanız Allah'ın ipi olan dine bağlanacağınız anlamına gelir. Rüyada İp Görmek Rüyada görülen ip; kişinin makam, mevki ve izzet sahibi olacağına delalettir. Rüyada ip görmenin en temel tabirlerinden birisi yemin etmek ve söz vermektir. Çünkü ip bağ kurmaktır. Kurulan her bağ tutulması gereken bir sözü beraberinde getirir. Rüyada ip görmek dini anlamda bağlarınızın güçleneceğine ve Allah yoluna gireceğinize de delalet eder. Bazı zamanlarda ise ip görmek sihre, büyüye, hileye delalet eder. Aynı zamanda rüyada ip görülmesi uzun bir ömrün ve iyi haberlerin işaretidir. Fakat rüyanızda ip gördüyseniz hayatınızın geri kalanında daha dikkatli ve sistemli yaşamalısınız. Böyle bir rüyanın ardından yolculuğa çıkabilirsiniz.

Rüyada Renkli İp Görmek Rüyada renkli ip görmek toplum tarafından onaylanmayacak işlerle uğraşacağınıza, pişmanlık ve sıkıntı yaşayacağınıza delalettir. Rüyayı gören genç bekar bir kızsa gözyaşı dökeceği bazı olaylara, keyfinin kaçacağına ve çabaladığı şeylerde başarısız olacağına işaret eder. Erkek böyle bir rüya gördüyse sağlık problemleri yaşayabilir, mantıksız davranıp acı çekebilir. Fakat dini kaynaklara göre rüyada ip görmek cefa çekilse de sonucunun hayırlı olacağına ve kişinin refaha ereceğine delalet eder. Rüyada İp Satın Almak Rüyada ip satın almak; var olan işinizin büyüyerek devam edeceğine ve daim olacağına, hayatınızın rahat ve düzenli bir şekilde devam edeceğine eğer bekarsanız ama ilişkiniz varsa bu ilişkinin uzun yıllar mutlu bir şekilde süreceğine, evliyseniz ömür boyu mutlu yaşayacağınıza delalet eder. Fakat bir dava ile uğraşıyorsanız bu dava uzayabilir ve sonuçlanmayabilir. Rüyada aldığınız ip yumak şeklinde ise türlü problemlerle karşılaşabilir ve bunları aşmak için dostlarınızdan yardım alabilirsiniz. Rüyada İp Yumakları Görmek Rüyada ip yumakları görmek hem sorunlara hem de çözümlere delalet eder. Bu şekilde rüya gören kimse büyük sorun ve karmaşalar yaşayabilir, sıkıntılı zamanlar geçirebilir. Rüya sahibi bu karmaşa ve sorunlardan kurtulmak için daha düzenli, azimli olmalı ve mantığıyla hareket etmeli ki sonrasında refah yaşayabilsin. Bu tip rüyalar gören kişinin yeminini tutacağına yahut ona edilmiş bir yeminin tutulacağına da delalet eder.

Rüyada Turuncu İp Görmek Rüyada turuncu ip görmek genelde hayra yorulur. Turuncu ip hayatınızda bolluk bereket olacağına, aydınlık sıcak günlerin sizi beklediğine, hayırlı işlerin peşinden koştuğunuza, sabırlı bir insan olduğunuza ve yüzünüzün güleceğine işaret eder. Eğer rüyanızda turuncu ip tutuyorsanız yahut bağlıyorsanız bu cana yakın bir kişi ile dostluk kurup samimi olacağınıza delalettir. Böyle bir rüya sonrasında duygusal anlamda size yük olan insanları hayatınızdan çıkarabilir, kaybını yaşadığınız bir şeyi geri kazanabilirsiniz. Rüyada Beyaz İp Görmek Rüyada beyaz ip görmek genelde terfi yahut derecenin yükselmesi şeklinde tabir edilir. Rüyasında beyaz ip gören kimse iş hayatında yükselebilir, makam mevki sahibi olabilir, çevresinde saygınlık kazanabilir. Eğer rüyada uzun beyaz bir ip görüldüyse bu sağlıklı uzun bir ömre, kısa ise yakın zamanda yaşanacak bir hastalığa ve tez zamanda iyileşmeye delalettir. Kadın böyle bir rüya gördüyse bu uzun sürecek bir evliliğe, erkek gördüyse kariyerinde başarılı adımlar atacağına işaret eder.

Rüyada Yeşil İp Görmek Rüyada yeşil ip görmek özlediğiniz biri ile kavuşacağınıza, uzaktaki bir yakınınızın sizi ziyaret edeceğine, aklınızdaki bir işin hayırla sonuçlanacağına delalettir. Çoğunlukla iyi tabir edilen bu rüyayı gören kişinin evinde hasta biri varsa bu rüyadan sonra iyileşebilir. Bekar biri gördüyse evlenebilir, ticarete atılmayı düşünen birisi gördüyse işleri beklediğinden iyi gidebilir ve kazancı bol olabilir. Fakat bazı tabircilere göre böyle bir rüyadan sonra kişi iş yerindeki mevkisinden olabilir. Evinde yaşlı biri varsa sağlığına dikkat etmesi gerekebilir. Rüyada Mavi İp Görmek Çok farklı şekillerde tabir edilen bu rüyayı eğer evli bir kadın gördüyse sağlıklı bir kız ya da erkek çocuğu doğuracağına delalettir. Bu bebek ikiz de olabilir. Gören kişinin uzakta bir yakını varsa yakın zamanda kavuşamayacakları ve yolculuk planlanıyorsa gerçekleşemeyeceğinin işaretidir. Fakat mavi ip görmek kişinin dilek ve isteklerinin gerçekleştiği, kısmetinin açıldığı bir döneme girdiğinin de alametidir. Bu rüya evlilik şeklinde de yorumlanır.

Rüyada Pembe İp Görmek Pembe ip görmek, makam mevki sahibi olmak şeklinde yorumlanır. Aynı zamanda rüyayı görenin ilişkisi varsa çok iyi devam edeceğine, evlilik ile sonuçlanacağına, kazançlı işe ve rahat hayata delalet eder. Kişinin duaları kabul olabilir, şansı dönebilir. Eğer pembe ip kopuyorsa bu hayal kırıklığı ve gözyaşı şeklinde yorumlanır. Rüyada Krem Rengi İp Görmek Rüyada krem rengi ip görmek; rüya sahibinin saf ve temiz bir kalbe sahip olduğuna, hayallerinin peşinden gideceğine, hayallerini gerçekleştirip hayırlı kazançlar elde edeceğine delalettir. Bu rüya hayırlı kısmete ve izdivaca işaret eder. Rüyada Örgü İpi Görmek Rüyada örgü ipi görmek; bağların güçleneceğine ikili ilişkilerde önemli gelişmelere, bekarlar için yeni ve evlilikle sonuçlanacak ilişkilere, evliler için bebeğe, yaşlılar için torun haberine, kadınlar için kendi paralarını kazanacakları bir ekmek kapısı açılacağına, yüksek kazançlara delalet eder. Böyle bir rüya kişinin çevresinin kalabalık olacağı ve arkadaşlarından da destek göreceğinin alametidir. Rüyada Düğümlenmiş İp Görmek Rüyasında düğümlenmiş ip gören kişi sağlık problemleri yaşayıp kısa sürede atlatabilir, maddi manevi hasara uğrayabilir, işleri ve ilişkileri bozulabilir. Kişi iftira ve suçlamalarla karşılaşabilir. Masumiyetini kanıtlamak için savaşabilir. Fakat bu zorluklar kişiye ilerde profesyonellik sağlayabilir ve kalan hayatı rahat geçebilir.