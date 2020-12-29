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Rüyada gökkuşağı görmek ne demek, ne anlama gelir?

Ali Gövel Ali Gövel 29.12.2020 11:31 | Son Güncelleme:
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Rüyada gökkuşağı görmek ne demek, ne anlama gelir?

İçindekiler

  • Rüyada Gökkuşağı Görmek
  • Rüyada Yağmurdan Sonra Gökkuşağı Görmek
  • Rüyada Birden Fazla Gökkuşağı Görmek
  • Rüyada İki Tane Gökkuşağı Görmek
  • Rüyada Kar Yağarken Gökkuşağı Görmek
  • Rüyada Gökkuşağı Resmi Görmek
  • Rüyada Parlak Gökkuşağı Görmek
  • Rüyada Suyun İçinde Gökkuşağı Görmek
  • Rüyada Gökkuşağının Başladığı Yeri Görmek
  • Rüyada Yuvarlak Gökkuşağı Görmek
  • Rüyada 7 Tane Gökkuşağı Görmek
  • Rüyada Gece Vakti Gökkuşağı Görmek

Rüya tabirleri sayesinde gördüğünüz rüyaların ne anlama geldiğini öğrenebilirsiniz. Bu yazımızda "Rüyada gökkuşağı görmek ne demek, ne anlama gelir?" araştırdık.

Rüyada gökkuşağı görmek, en genel anlamıyla duaların kabulüne işarettir. Bekarlar için evliliğe, hastalar için şifaya, bahtsızlar için şansa alamet eder. Ancak rüya içindeki detaylar anlamı değiştirebilir. İşte bilmeniz gerekenler...

Rüyada Gökkuşağı Görmek

Rüyada gökkuşağı görmek, kişinin bolluk ve bereket dolu bir yuvaya sahip olacağına, gittiği yollardan büyük zaferler kazanacağına alamet eder. Eğer rüyayı gören kişi bekarsa, yakın bir zaman içinde karşısına çıkacak hayırlı bir kısmetle evlenir. Yaptığı tüm projelerden başarılar elde eder. Kişi, yakınları tarafından o kadar sevilir ki, sevgiden yana hiçbir eksiklik hissetmez. Rüyada gökkuşağı görmek, kişinin birikim yapacağına ve bu paralar sayesinde rahat bir yaşama sahip olacağına işaret eder. Bu rüyayı gören kişinin şansı artar, hanesindeki sıkıntılar çözülür. Uzun bir ömre sahip olur. Yaşamı boyunca dert ve sıkıntılar rüya sahibini bulmaz.

Rüyada Yağmurdan Sonra Gökkuşağı Görmek

Rüyada yağmurdan sonra gökkuşağı görmek, banka hesabındaki paraların artacağına, kişinin yaşadığı sıkıntıların azalacağına işaret eder. Rüya sahibinin dünya malına hem gözü hem de gönlü doyar. Atacağı bir adımın arkasından çevresi tarafından saygı ve sevgi gören bir kişi olur. Yaptığı projelerden çok iyi kazançlar elde eder. Bu rüyayı gören kişinin hayattan beklentileri er ya da geç gerçekleşir.

Rüyada Birden Fazla Gökkuşağı Görmek

Alimlere göre rüyada birden fazla gökkuşağı görmek, kişinin şan şöhret sahibi olacağı anlamına gelir. Rüyayı gören kişi hem maddi hem de manevi olarak büyük bir olgunluğa ulaşır. Aynı zamanda kazanç getiren bir işte yüksek mevkilere gelir, böylece sorunları sona erer.

Sevdiği kişiler ile çok mutlu olacağı, çok istediği bir dileğinin gerçekleşeceği, maddi kaynaklarının çoğalacağı söylenir. Rüyada birden fazla gökkuşağı görmek, kişinin bir arzusunun yerine geleceği ve hayallerine dört elle sarılacağı manası taşır. Kişi, hayatında olumlu gelişmeler yaşar, rahat ve huzur dolu bir hayat geçirir.

Rüyada İki Tane Gökkuşağı Görmek

Rüyada iki tane gökkuşağı görmek, rüya sahibinin hastalıklarının biteceğine rivayet eder. Hem kendisinin hem çevresinin sağlık problemleri biter, hastalar şifa bulur. Rüyayı gören kişinin hayatında tertemiz ve yeni bir sayfanın açılacağını gösterir. Elini attığı her şeyde başarılı olur, çok iyi yerlere gelir. Bu sayede rakiplerinin önüne geçeceği, hayırlı ve helal kazançlar elde edeceği söylenir. Rüyada iki tane gökkuşağı görmek, yakın zamanda birden çok iyi haber alınacağını gösterir. Bu haberler sayesinde rüya sahibinin rahatı yerine gelir, yüzü güler. Kısa sürede şöhret sahibi olunacağına yorulur.

Rüyada Kar Yağarken Gökkuşağı Görmek

Rüyada kar yağarken gökkuşağı görmek, kişinin hayatındaki tüm üzüntü ve kederin biteceğine işaret eder. Bol rızık, mutlu hayat, bereketli mal ve asker anlamlarına gelir. Rüya sahibi tanımadığı birinden kendisini etkileyebilecek bir duyum alır. Bu duyum, iyi ve güzel günlerin başlayacağı manası taşır. Aynı zamanda rüyada kar yağarken gökkuşağı görmek, rızka ve menfaatli şeylere yorulur. Kış günlerinde görülen soğuk algınlığı, grip gibi hastalıkların biteceğine alamet eder. Rüya yağan kar azsa ucuzluğa ve bolluğa yorulur. Çoksa çok değerli az mala işarettir.

Rüyada Gökkuşağı Resmi Görmek

Rüyada gökkuşağı resmi görmek, üzüntü duyan bir arkadaşa yardımcı olunacağına, tüm zorlukların kolayca üstesinden gelineceğine ve yapılan çalışmaların takdir toplayacağına işaret eder. Rüyayı gören kişi tüm projelerinde çok hayırlı sonuçlar elde eder. Çektiği sıkıntılı günlerin ardından neşe bulur, Allah'ın izni ile içinde bulunduğu kötü ve sıkıntılı durumlardan çok sıkıntı çekmeden kurtulur.

Rüyada Parlak Gökkuşağı Görmek

Rüyada parlak gökkuşağı görmek, ruhun iyileşmesine, bu şekilde bedenin de şifa bulacağına yorulur. Rüya sahibinin yakın dostlarından biri hayırlı bir evlilik yapar, huzura kavuşur. Rüyayı gören kişi de bu vesileyle çok mutlu olur. Aynı zamanda rüyada parlak gökkuşağı görmek, kişinin uzun zamandır ertelediği işleri bir an önce yapmaya başlayacağına, konforlu bir hayata sahip olacağına işaret eder. Bir müddet sonra elinize geçen paralarla lüks tüketiminiz artabilir, sahip olduğunuz maddi zenginliğe manevi huzuru da ekleyeceğiniz söylenir.

Rüyada Suyun İçinde Gökkuşağı Görmek

Rüyada suyun içinde gökkuşağı görmek, kişinin koltuklarının kabaracağına, hem maddi hem manevi zenginliğe erişeceğine alamet eder. Kişinin aile hayatında olumlu gelişmeler yaşanır. Bu rüyayı görenler, kendi istikballeri için doğru kararlar alır. Çok sıkıntılı zamanları kolayca atlatır. Alimlere göre rüyada suyun içinde gökkuşağı görmek, kişinin dünyada yaptığı iyiliklerle Allah katında iyi mertebelere erişeceğine, sevap işleyeceğine rivayet eder.

Rüyada Gökkuşağının Başladığı Yeri Görmek

Rüyada gökkuşağının başladığı yeri görmek, yeni bir araba alınacağına, rahata kavuşmaya, varmak istenilen noktalara varılacağına alamet eder. Rüya sahibi, vefa borcu duyduğu bir kişiye maddi ve manevi destek olur. Yaptığı iyilikler neticesinde kendi hayatı bolluk ve bereket içinde geçer. Kişinin malının, makamının, parasının artacağı söylenir. Bu rüyayı gören kişi, iyi huylu bir kimsedir. Olur olmadık yerlerde kötü şekillerde konuşmaz, insanları incitmez.

Rüyada Yuvarlak Gökkuşağı Görmek

Rüyada yuvarlak gökkuşağı görmek, sıkı çalışma ile yüksek kazançlı ve iş konusunda yetki sağlayacak bir mevkiye terfi alınacağına yorulur. Kişinin hayatında huzursuzluk yaratan kimseler uzaklaşır, mutlu günler yaşanır, kısa sürede büyük aşamalar kaydedilir. Aynı zamanda rüyayı gören kişinin ailesinde büyük sorunlar ortaya çıkmaz, huzuru ve keyfi yerinde olur. Rüya sahibi, zafer elde eder. İtibar kazanır, geçim derdi çekmez.

Rüyada 7 Tane Gökkuşağı Görmek

Rüyada 7 tane gökkuşağı görmek, kişinin hayırlı bir işe adım atacağına, kısa sürede büyük aşamalar kaydedeceğine işaret eder. Yakın zamanda gelecek olan yüklü miktarda bir para işleri yürütmek için kullanılır. Bu rüyayı gören kişi, hayatın karmaşasından yorulmuş olabilir. Alacağı ani bir kararla sakin bir hayata geçiş yapar. Bekarsa gönlüne göre birisiyle mutlu bir yuva kurar. Emeklerinin ve yatırımlarının karşılığını fazlasıyla alır.

Rüyada Gece Vakti Gökkuşağı Görmek

Alimlere göre rüyada gece vakti gökkuşağı görmek, kişinin birçok alanda galibiyet kazanacağına, yakınındakilere yardımcı olacağına alamet eder. Kardeşlerinizle birlikte yeni bir işe girebilir, bu işlerden iyi bir gelir kazanabilirsiniz. Rüyada gece vakti gökkuşağı görmek, rüya sahibinin Allah katında muradına ereceğine yorulur.

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